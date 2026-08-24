Коротко

УСН подойдёт для компаний с большим штатом и выручкой до 490,5 млн ₽, но она требует сдачи отчётности, а также уплаты страховых взносов и НДС при превышении годового дохода в 20 млн ₽. АУСН же полностью освобождает от деклараций и стандартных взносов за сотрудников, но ограничивает доход 60 млн ₽, а штат — пятью работниками.

Перейти на АУСН можно с любого месяца, тогда как добровольный возврат на УСН разрешён только с 1 января следующего года. Перед сменой налогового режима бизнесу необходимо тщательно просчитать совокупную налоговую нагрузку.



Выбор между УСН и АУСН зависит от масштаба бизнеса, региона регистрации и готовности предпринимателя вести бухгалтерию.