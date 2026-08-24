Кто может применять АУСН и УСН
ИП и ООО могут применять УСН и АУСН при соблюдении определённых лимитов и требований.
|Требования
|УСН
|АУСН
|Лимит по годовому доходу
|До 490,5 млн ₽
|До 60 млн ₽
|Лимит по среднесписочной численности сотрудников
|До 130 человек
|До пяти человек
|Лимит по остаточной стоимости основных средств
|До 218 млн ₽
|До 150 млн ₽
|Требования к расчётным счетам и выдаче зарплаты сотрудникам
|Предприниматели могут иметь расчётные счета в любых банках и выдавать зарплаты сотрудникам в наличной и безналичной формах
|Предприниматели имеют право открывать расчётные счета только в уполномоченных банках. Выдавать зарплаты сотрудникам необходимо строго в безналичной форме
|Возможность совмещения АУСН и УСН с другими системами налогообложения (СНО)
|ИП могут совмещать упрощёнку с патентной системой налогообложения (ПСН)
|Предприниматели и ООО не могут совмещать АУСН с другими СНО
|Требования к структуре бизнеса
|В ООО доля участия других организаций не должна превышать 25%. Также им запрещено иметь филиалы
|ООО не могут открывать филиалы и обособленные подразделения
Также на УСН и АУСН есть ограничения по деятельности, которую нельзя вести. Сюда относятся :
- организации, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
- банки и кредитные организации;
- страховщики;
- ИП и ООО, которые производят подакцизные товары;
- негосударственные пенсионные фонды;
- ломбарды;
- инвестиционные фонды;
- специалисты, которые занимаются частной практикой, — нотариусы, адвокаты, медиаторы и арбитражные управляющие.
Полные перечни деятельности, которую нельзя вести на этих налоговых режимах, указаны:
- для УСН — в ст. 346.12 НК РФ;
Ставки и налоги на АУСН и УСН
|Налоги
|УСН
|АУСН
|Базовые ставки
|УСН «Доходы» — 6%.
УСН «Доходы минус расходы» — 15%
|АУСН «Доходы» — 8%.
АУСН «Доходы минус расходы» — 20%
|Региональные ставки налога
|Субъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%
|Отсутствуют
|Минимальный налог — платится, когда компания в убытке или если обычный налог меньше минимального
|На УСН «Доходы» — нет.
На УСН «Доходы минус расходы» — 1% от полученных за год доходов
| На АУСН «Доходы» — нет.
На АУСН «Доходы минус расходы» — 3% от полученных за год доходов
|НДС
|Платится, если:
— превышен лимит годового дохода в 20 млн ₽;
— ИП или ООО работают с крупными компаниями на ОСНО, которым важен вычет НДС;
— ошибочно выставили счёт-фактуру или УПД с НДС
|Платится, только если ИП и ООО выставляет счета-фактуры или УПД с выделенной суммой НДС
Какие налоги сохраняются на обоих режимах:
- НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
- страховые взносы на травматизм сотрудников;
- транспортный налог — если у предпринимателей и компаний на УСН или АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
- земельный налог — если у предпринимателей и компаний на УСН или АУСН есть в собственности земельный участок.
Страховые взносы и работа с сотрудниками
ИП на УСН платит страховые взносы на себя и за сотрудников.
Страховые взносы за себя делятся на две части:
- фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;
- дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год.
Страховые взносы за сотрудников для ИП на УСН платятся по двум тарифам:
- основные тарифы — 30% с выплат в рамках предельной базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы;
- тарифы по взносам на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.
Важно: ООО на УСН платят только страховые взносы за сотрудников.
ООО и ИП на УСН могут применять пониженные ставки при уплате страховых взносов:
- сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽;
- сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.
Чтобы организации и ИП могли воспользоваться такой льготой, им необходимо соблюдать несколько условий:
- предприятие и ИП должны быть включены в Единый реестр МСП;
- компания и ИП должны заниматься той сферой, которая входит в Перечень определённых видов деятельности;
- доход от основного льготного вида деятельности должен быть не менее 70% по итогам отчётного периода.
ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя, а ООО на АУСН освобождены от уплаты стандартных взносов с зарплат сотрудников. Вместо этого предприниматели и компании на автоматизированной упрощёнке выплачивают страховые взносы на травматизм. В 2026 году они составляют 2 959 ₽ в год за всех сотрудников.
Срок уплаты — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.
НДФЛ на УСН и АУСН
ИП и ООО на УСН и АУСН должны уплачивать НДФЛ по прогрессивной шкале за сотрудников. Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица:
- 13% — до 2,4 млн ₽;
- 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
- 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
- 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
- 22% — более 50 млн ₽;
- 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов;
- 35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽.
Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:
- 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;
- 15% с суммы превышения 2,4 млн ₽.
Как фонд оплаты труда влияет на выбор режима
Фонд оплаты труда (ФОТ) является одним из ключевых факторов выбора между УСН и АУСН. Главное правило — чем больше ФОТ и выше зарплаты, тем выгоднее АУСН.
Как это работает на практике:
- на УСН работодатель должен платить страховые взносы по ставке 30% и страховые взносы на травматизм. Их можно вычесть из самого налога УСН — ООО и ИП с сотрудниками могут уменьшить налог на 50%. Итог — при большом ФОТ предприниматели тратят большие суммы на взносы. Несмотря на возможность уменьшения налога УСН, общая налоговая нагрузка остаётся высокой;
- на АУСН работодатель не платит страховые взносы за сотрудников, а лишь уплачивает 2 959 ₽ в год за весь штат. Итог — при большом ФОТ ИП и компании экономят сумму страховых взносов по ставке 30% за каждого сотрудника.
На УСН «Доходы» рассчитываем:
— налог: 50 млн x 6% = 3 000 000 ₽;
— страховые взносы: 15 млн x 30% = 4 500 000 ₽;
— итоговую нагрузку: (3 млн – 50%) + 4 500 000 = 6 000 000 ₽.
На АУСН «Доходы» рассчитываем:
— налог: 50 млн x 8% = 4 000 000 ₽;
— страховые взносы на ФОТ — 2 959 ₽;
— итоговую нагрузку: 4 000 000 + 2 959 ₽ = 4 002 959 ₽.
Итог: нагрузка на УСН составила 6 000 000 ₽, а на АУСН — 4 002 959 ₽. Следовательно, на АУСН выгоднее платить страховые взносы.
Учёт, отчётность и порядок уплаты налога
На УСН налогоплательщик сам рассчитывает свой налог:
- сводит все финансовые поступления;
- исчисляет налоговую базу;
- применяет ставку;
- вычитает страховые взносы;
- заполняет платёжки и подаёт уведомление единого налогового платежа (ЕНП).
На АУСН налог рассчитывает ФНС в автоматическом режиме:
- агрегирует данные из банка, ККТ и личного кабинета налогоплательщика;
- применяет ставку 8 или 20%;
- формирует готовое уведомление.
Задача налогоплательщика — проверить корректность расчёта в Личном кабинете АУСН. При необходимости его необходимо скорректировать и оплатить налог.
Важно: некоторые операции на АУСН ФНС может не видеть, так как они не проводились через кассу. Их нужно внести в ЛК АУСН самостоятельно. К таким операциям относятся:
- взаимозачёты — например, если предприниматель или компания работает на маркетплейсе;
- неденежные расчёты — например, бартер;
- доходы и расходы в натуральной форме — например, контрагент расплатился с компанией имуществом;
- исправление ошибок банка или ККТ — например, банк неверно присвоил маркер операции, а вы не успели скорректировать это в интерфейсе самого банка до закрытия реестра.
Налоговый период и сроки платежей
|Признак
|УСН
|АУСН
|Налоговый период
|Календарный год
|Календарный месяц
|Отчётный период
|Первый квартал.
Полугодие.
9 месяцев.
Год
|Один месяц
|Сроки уплаты налога
|Авансовые платежи — не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.
Налог по итогам года:
— ООО — не позднее 28 марта года, идущего после отчётного;
— ИП — не позднее 28 апреля года, идущего после отчётного
|Не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного
Декларация, КУДиР и отчётность за работников
ИП на УСН должен вести налоговый учёт, а ООО на УСН — и налоговый и бухгалтерский учёт. В них входят:
- декларация УСН — ООО сдаёт не позднее 25 марта года, идущего после отчётного; ИП — не позднее 25 апреля года, идущего после отчётного;
- книга учёта доходов и расходов (КУДиР) — её необходимо представлять в налоговую по запросу государственного органа;
- отчётность за сотрудников — ЕФС-1, РСВ, персонифицированные сведения и 6-НДФЛ.
ИП и ООО на АУСН полностью освобождены от ведения и сдачи декларации и КУДиР.
Какие документы нужно заполнять и представлять на автоматизированной упрощёнке:
- декларацию по налогу на прибыль — если ИП или ООО являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды;
- декларацию по НДС — если ИП или ООО являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД;
- сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — если у ИП и ООО есть сотрудники.
Как учитываются доходы и расходы
На УСН и АУСН действует кассовый метод:
- доход признаётся в момент фактического поступления денег на расчётный счёт, в кассу или через эквайринг;
- расход на АУСН признаётся после его оплаты поставщику, а на УСН — после оплаты поставщику и реализации товаров покупателю. Важно: при формировании налоговой базы он учитывается только на объекте «Доходы минус расходы».
На УСН и АУСН законодательно утверждены перечни расходов, которые разрешены и запрещены для учёта.
|Тип расходов
|УСН
|АУСН
|Можно учесть
|Действует открытый перечень расходов:
— закупка сырья, комплектующих и готовой продукции для дальнейшей реализации;
— расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) и премирование персонала;
— некоторые налоги и страховые взносы;
— оплата коммунальных услуг, связи и интернета;
— агентские вознаграждения и комиссии посредникам;
— оплата услуг внешних подрядчиков и специалистов на аутсорсинге;
— таможенные пошлины и сборы, связанные с импортом товаров
|Действует открытый перечень расходов:
— материальные расходы — сырьё, материалы, товары и услуги;
— расходы на оплату труда;
— траты на аренду, коммунальные услуги, связь, рекламу и ПО;
— банковские комиссии, эквайринг и услуги маркетплейсов;
— затраты на основные средства — оборудование, технику и недвижимость;
— расходы на нематериальные активы, например патенты и изобретения, товарные знаки и лицензии;
— налоги, сборы и пошлины
|Нельзя учесть
|Ст. 270 НК РФ:
— дивиденды;
— штрафы и пени в пользу государства;
— взносы в уставный капитал;
— премии и бонусы сотрудникам, которые не прописаны в трудовом договоре;
— материальная помощь работникам, например к отпуску или по семейным обстоятельствам;
— компенсация за использование личного автомобиля или другого имущества сотрудника сверх нормы;
— средства, которые переданы по договору кредита или займа
|П. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ:
— дивиденды;
— штрафы и пени в пользу государства;
— взносы в уставный капитал;
— средства, которые переданы по договору кредита или займа;
— налоги, предъявленные покупателю, например НДС;
— материальная помощь работникам, например дополнительная выплата на рождение ребёнка;
— безвозмездная передача имущества и расходы за счёт отдельных субсидий;
— личные, экономически необоснованные и неподтверждённые траты
Чтобы расход считался учтённым, он должен соблюдать три главных условия:
- фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;
- экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
- документальная подтверждённость перевода денег — например, УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).
Как отражать наличные операции, возвраты и взаимозачёты
|Тип операции
|Как отражать
|Наличные операции
|При приёме наличных необходимо обязательно пробивать чек на онлайн-кассе (ККТ).
Вносить деньги в кассу нужно в день их получения.
Выдача наличных сотрудникам из кассы оформляется под отчёт — формируется соответствующий приказ и расходный кассовый ордер (РКО). После того как работник потратил деньги, он должен составить авансовый отчёт. В нём необходимо отразить основные траты и их сумму
|Возвраты
|— Уменьшение налоговой базы производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту.
— В ЛК интернет-банка данную транзакцию следует классифицировать и разметить как операцию «Возврат прихода»
|Взаимозачёты
|При проведении взаимозачёта с контрагентом в один и тот же момент возникают две операции:
— доход — на стоимость товаров или услуг, которые зачтутся в счёт оплаты;
— расход — на стоимость товаров или услуг, которые зачёл контрагент.
Создайте две отдельные записи — одну как «Приход», вторую как «Расход»
Как рассчитать, что выгоднее: АУСН или УСН
Для выбора эффективной системы налогообложения необходимо рассчитать полную налоговую нагрузку, а не только налог.
На какие показатели стоит обратить внимание:
- годовой доход — база для УСН и АУСН «Доходы»;
- годовые расходы — база для УСН и АУСН «Доходы минус расходы»;
- фонд оплаты труда в год;
- среднесписочная численность сотрудников — для соблюдения лимитов;
- регион — в некоторых субъектах РФ действуют пониженные региональные ставки по налогу.
Пример для ИП без работников
Условия — доход ИП составляет 3 млн ₽.
Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы»:
- налог: 3 000 000 x 6% = 180 000 ₽;
- страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + ([ 3 000 000 – 300 000] x 1%) = 84 390 ₽;
- вычет из налога за счёт того, что у ИП нет сотрудников: 180 000 – 84 390 = 95 610 ₽.
Итого к оплате: 95 610 + 84 390 = 180 000 ₽.
Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы»:
- налог: 3 000 000 x 8% = 240 000 ₽;
- страховые взносы за себя на АУСН не платятся.
Итого к оплате — 240 000 ₽.
Пример для ИП с работниками
Условия:
- доход ИП — 20 000 000 ₽;
- в штате работают три сотрудника;
- ФОТ — 3 000 000 ₽.
Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы»:
- налог: 20 000 000 x 6% = 1 200 000 ₽;
- страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + ([ 20 000 000 – 300 000] x 1%) = 254 390 ₽;
- страховые взносы за сотрудников: 3 000 000 x 30% = 900 000 ₽;
- вычет из налога за счёт того, что у ИП есть сотрудники: 1 200 000 – 50% = 600 000 ₽.
Итого к оплате: 600 000 + 254 390 + 900 000 = 1 754 390 ₽.
Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы»:
- налог: 20 000 000 x 8% = 1 600 000 ₽;
- страховые взносы за сотрудников — 2 959 ₽.
Итого к оплате — 1 602 959 ₽.
Пример для ООО с небольшой командой
Условия:
- доход компании — 30 000 000 ₽;
- в штате работают пять сотрудников;
- ФОТ — 6 000 000 ₽;
- прочие расходы — 4 000 000 ₽;
- сравниваем режимы «Доходы минус расходы».
Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы минус расходы»:
- страховые взносы за сотрудников: 6 000 000 x 30% = 1 800 000 ₽;
- сумма всех расходов: 4 000 000 + 6 000 000 + 1 800 000 = 11 800 000 ₽;
- налоговая база: 30 000 000 — 11 800 000 = 18 200 000 ₽;
- налог: 18 200 000 x 15% = 2 730 000 ₽.
Итого к оплате: 2 730 000 + 1 800 000 = 4 530 000 ₽.
Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы минус расходы»:
- сумма всех расходов; 4 000 000 + 6 000 000 + 2 959 = 10 002 959 ₽;
- налоговая база: 30 000 000 – 10 002 959 = 19 997 041 ₽;
- налог: 19 997 041 x 20% = 3 999 408 ₽;
Итого к оплате — 3 999 408 ₽.
Что выбрать для ИП и ООО
УСН может быть выгоднее, если:
- у ИП нет сотрудников и у него доход до 20 млн ₽;
- ИП или ООО зарегистрировали и ведут свой бизнес в регионах со льготными ставками УСН;
- у ИП или компании в штате более пяти человек — АУСН автоматически не подходит.
АУСН может быть выгоднее, если:
- у бизнеса высокий фонд оплаты труда — экономия 30% на страховых взносах;
- доход ИП или ООО составляет от 20 млн до 60 млн ₽.
Как перейти с УСН на АУСН и вернуться обратно
ИП или ООО на УСН могут перейти на АУСН с начала любого месяца. Для этого им необходимо подать специальное уведомление через:
- уполномоченный банк;
- мобильное приложение АУСН.
Важно: добровольно отказаться от АУСН и вернуться на УСН можно только с 1 января следующего года. Для этого необходимо подать в ФНС уведомление, утверждённое приказом ФНС России от 30.04.2026 №ЕД-1-3/285@. Срок подачи — не позднее 31 декабря текущего года.
Чтобы отчитаться по УСН за период до перехода на АУСН, необходимо:
- сдать в ФНС декларацию по УСН за период с 1 января по дату перехода — до 25 марта следующего года для ООО и до 25 апреля следующего года для ИП;
- заплатить налог УСН за период до перехода;
- предоставить в налоговую отчёты за сотрудников — РСВ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения.
Важно: не забывайте вести КУДиР в период работы на УСН и хранить её в течение пяти лет.
При утрате права на АУСН ИП и ООО автоматически становятся налогоплательщиками на ОСНО.
Рекомендация: если вы видите, что приближаетесь к лимитам по годовому доходу, не ждите автоматического перехода на ОСНО. Подайте до 31 декабря уведомление на переход с 1 января на УСН.