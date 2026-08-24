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Чем отличаются АУСН и УСН: что выбрать для ИП и ООО

Выбор между УСН и АУСН стал налоговой дилеммой для современного бизнеса. В автоматизированной упрощёнке полностью отсутствуют сдача деклараций и выплаты страховых взносов. УСН же требует ведения учёта, но часто оказывается математически выгоднее. Точка Банк разберёт ключевые отличия УСН и АУСН, налоговые нюансы и влияние бухгалтерского учёта на выбор системы налогообложения.

24.08.2026
203
203

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

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АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

Коротко
Выбор между УСН и АУСН зависит от масштаба бизнеса, региона регистрации и готовности предпринимателя вести бухгалтерию.
УСН подойдёт для компаний с большим штатом и выручкой до 490,5 млн ₽, но она требует сдачи отчётности, а также уплаты страховых взносов и НДС при превышении годового дохода в 20 млн ₽. АУСН же полностью освобождает от деклараций и стандартных взносов за сотрудников, но ограничивает доход 60 млн ₽, а штат — пятью работниками.
Перейти на АУСН можно с любого месяца, тогда как добровольный возврат на УСН разрешён только с 1 января следующего года. Перед сменой налогового режима бизнесу необходимо тщательно просчитать совокупную налоговую нагрузку.

Кто может применять АУСН и УСН

ИП и ООО могут применять УСН и АУСН при соблюдении определённых лимитов и требований.

ТребованияУСНАУСН
Лимит по годовому доходуДо 490,5 млн ₽До 60 млн ₽
Лимит по среднесписочной численности сотрудниковДо 130 человекДо пяти человек
Лимит по остаточной стоимости основных средствДо 218 млн ₽До 150 млн ₽
Требования к расчётным счетам и выдаче зарплаты сотрудникамПредприниматели могут иметь расчётные счета в любых банках и выдавать зарплаты сотрудникам в наличной и безналичной формахПредприниматели имеют право открывать расчётные счета только в уполномоченных банках. Выдавать зарплаты сотрудникам необходимо строго в безналичной форме
Возможность совмещения АУСН и УСН с другими системами налогообложения (СНО)ИП могут совмещать упрощёнку с патентной системой налогообложения (ПСН)Предприниматели и ООО не могут совмещать АУСН с другими СНО
Требования к структуре бизнесаВ ООО доля участия других организаций не должна превышать 25%. Также им запрещено иметь филиалыООО не могут открывать филиалы и обособленные подразделения

Также на УСН и АУСН есть ограничения по деятельности, которую нельзя вести. Сюда относятся :

  • организации, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
  • банки и кредитные организации;
  • страховщики;
  • ИП и ООО, которые производят подакцизные товары;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • ломбарды;
  • инвестиционные фонды;
  • специалисты, которые занимаются частной практикой, — нотариусы, адвокаты, медиаторы и арбитражные управляющие.

Полные перечни деятельности, которую нельзя вести на этих налоговых режимах, указаны:

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Ставки и налоги на АУСН и УСН

НалогиУСНАУСН
Базовые ставкиУСН «Доходы» — 6%.

УСН «Доходы минус расходы» — 15%  
АУСН «Доходы» — 8%.

АУСН «Доходы минус расходы» — 20%  
Региональные ставки налогаСубъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%Отсутствуют
Минимальный налог — платится, когда компания в убытке или если обычный налог меньше минимальногоНа УСН «Доходы» — нет.

На УСН «Доходы минус расходы» — 1% от полученных за год доходов  
 На АУСН «Доходы» — нет.

На АУСН «Доходы минус расходы» — 3% от полученных за год доходов
НДСПлатится, если:

— превышен лимит годового дохода в 20 млн ₽;

— ИП или ООО работают с крупными компаниями на ОСНО, которым важен вычет НДС;

— ошибочно выставили счёт-фактуру или УПД с НДС
Платится, только если ИП и ООО выставляет счета-фактуры или УПД с выделенной суммой НДС

Какие налоги сохраняются на обоих режимах:

  • НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
  • страховые взносы на травматизм сотрудников;
  • транспортный налог — если у предпринимателей и компаний на УСН или АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
  • земельный налог — если у предпринимателей и компаний на УСН или АУСН есть в собственности земельный участок.

Страховые взносы и работа с сотрудниками

ИП на УСН платит страховые взносы на себя и за сотрудников.

Страховые взносы за себя делятся на две части:

  • фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;
  • дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год. 

Страховые взносы за сотрудников для ИП на УСН платятся по двум тарифам:

  • основные тарифы — 30% с выплат в рамках предельной базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы;
  • тарифы по взносам на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

Важно: ООО на УСН платят только страховые взносы за сотрудников. 

ООО и ИП на УСН могут применять пониженные ставки при уплате страховых взносов:

  • сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽;
  • сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.

Чтобы организации и ИП могли воспользоваться такой льготой, им необходимо соблюдать несколько условий:

ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя, а ООО на АУСН освобождены от уплаты стандартных взносов с зарплат сотрудников. Вместо этого предприниматели и компании на автоматизированной упрощёнке выплачивают страховые взносы на травматизм. В 2026 году они составляют 2 959 ₽ в год за всех сотрудников. 

Срок уплаты — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.

НДФЛ на УСН и АУСН

ИП и ООО на УСН и АУСН должны уплачивать НДФЛ по прогрессивной шкале за сотрудников. Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица:

  • 13% — до 2,4 млн ₽;
  • 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
  • 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
  • 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
  • 22% — более 50 млн ₽;
  • 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов;
  • 35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽.

Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:

  • 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;
  • 15% с суммы превышения  2,4 млн ₽.

Как фонд оплаты труда влияет на выбор режима

Фонд оплаты труда (ФОТ) является одним из ключевых факторов выбора между УСН и АУСН. Главное правило — чем больше ФОТ и выше зарплаты, тем выгоднее АУСН.

Как это работает на практике:

  • на УСН работодатель должен платить страховые взносы по ставке 30% и страховые взносы на травматизм. Их можно вычесть из самого налога УСН — ООО и ИП с сотрудниками могут уменьшить налог на 50%. Итог — при большом ФОТ предприниматели тратят большие суммы на взносы. Несмотря на возможность уменьшения налога УСН, общая налоговая нагрузка остаётся высокой;
  • на АУСН работодатель не платит страховые взносы за сотрудников, а лишь уплачивает 2 959 ₽ в год за весь штат. Итог — при большом ФОТ ИП и компании экономят сумму страховых взносов по ставке 30% за каждого сотрудника.
ПРИМЕР
Выручка компании составляет 50 млн ₽, а ФОТ — 15 млн ₽.

На УСН «Доходы» рассчитываем:

— налог: 50 млн x 6% = 3 000 000 ₽;

— страховые взносы: 15 млн x 30% = 4 500 000 ₽;

— итоговую нагрузку: (3 млн – 50%) +  4 500 000 = 6 000 000 ₽.

На АУСН «Доходы» рассчитываем:

— налог: 50 млн x 8% = 4 000 000 ₽;

— страховые взносы на ФОТ — 2 959 ₽;

— итоговую нагрузку: 4 000 000 + 2 959 ₽ = 4 002 959 ₽.

Итог: нагрузка на УСН составила 6 000 000 ₽, а на АУСН — 4 002 959 ₽. Следовательно, на АУСН выгоднее платить страховые взносы.

Учёт, отчётность и порядок уплаты налога

На УСН налогоплательщик сам рассчитывает свой налог:

  • сводит все финансовые поступления;
  • исчисляет налоговую базу;
  • применяет ставку;
  • вычитает страховые взносы;
  • заполняет платёжки и подаёт уведомление единого налогового платежа (ЕНП). 

На АУСН налог рассчитывает ФНС в автоматическом режиме: 

  • агрегирует данные из банка, ККТ и личного кабинета налогоплательщика;
  • применяет ставку 8 или 20%;
  • формирует готовое уведомление. 

Задача налогоплательщика — проверить корректность расчёта в Личном кабинете АУСН. При необходимости его необходимо скорректировать и оплатить налог. 

Важно: некоторые операции на АУСН ФНС может не видеть, так как они не проводились через кассу. Их нужно внести в ЛК АУСН самостоятельно. К таким операциям относятся:

  • взаимозачёты — например, если предприниматель или компания работает на маркетплейсе;
  • неденежные расчёты — например, бартер;
  • доходы и расходы в натуральной форме — например, контрагент расплатился с компанией имуществом;
  • исправление ошибок банка или ККТ — например, банк неверно присвоил маркер операции, а вы не успели скорректировать это в интерфейсе самого банка до закрытия реестра. 

Налоговый период и сроки платежей

ПризнакУСНАУСН
Налоговый периодКалендарный годКалендарный месяц
Отчётный периодПервый квартал.

Полугодие.

9 месяцев.

Год
Один месяц
Сроки уплаты налогаАвансовые платежи — не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.

Налог по итогам года:

— ООО — не позднее 28 марта года, идущего после отчётного;

— ИП — не позднее 28 апреля года, идущего после отчётного
Не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного

Декларация, КУДиР и отчётность за работников

ИП на УСН должен вести налоговый учёт, а ООО на УСН — и налоговый и бухгалтерский учёт. В них входят:

  • декларация УСН — ООО сдаёт не позднее 25 марта года, идущего после отчётного; ИП —  не позднее 25 апреля года, идущего после отчётного;
  • книга учёта доходов и расходов (КУДиР) — её необходимо представлять в налоговую по запросу государственного органа;
  • отчётность за сотрудников — ЕФС-1, РСВ, персонифицированные сведения и 6-НДФЛ.

ИП и ООО на АУСН полностью освобождены от ведения и сдачи декларации и КУДиР.

Какие документы нужно заполнять и представлять на автоматизированной упрощёнке:

  • декларацию по налогу на прибыль — если ИП или ООО являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды;
  • декларацию по НДС — если ИП или ООО являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД;
  • сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — если у ИП и ООО есть сотрудники. 
ПРИМЕР
Компании на АУСН не освобождены от ведения и сдачи бухгалтерской отчётности — бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. Их необходимо представлять в ФНС не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.

Как учитываются доходы и расходы

На УСН и АУСН действует кассовый метод:

  • доход признаётся в момент фактического поступления денег на расчётный счёт, в кассу или через эквайринг;
  • расход на АУСН признаётся после его оплаты поставщику, а на УСН — после оплаты поставщику и реализации товаров покупателю. Важно: при формировании налоговой базы он учитывается только на объекте «Доходы минус расходы».  

На УСН и АУСН законодательно утверждены перечни расходов, которые разрешены и запрещены для учёта.

Тип расходовУСНАУСН
Можно учесть Действует открытый перечень расходов:

— закупка сырья, комплектующих и готовой продукции для дальнейшей реализации;

— расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) и премирование персонала;

— некоторые налоги и страховые взносы;

— оплата коммунальных услуг, связи и интернета;

— агентские вознаграждения и комиссии посредникам;

— оплата услуг внешних подрядчиков и специалистов на аутсорсинге;

— таможенные пошлины и сборы, связанные с импортом товаров
Действует открытый перечень расходов:

— материальные расходы — сырьё, материалы, товары и услуги;

— расходы на оплату труда;

— траты на аренду, коммунальные услуги, связь, рекламу и ПО;

— банковские комиссии, эквайринг и услуги маркетплейсов;

— затраты на основные средства — оборудование, технику и недвижимость;

— расходы на нематериальные активы, например патенты и изобретения, товарные знаки и лицензии;

— налоги, сборы и пошлины
Нельзя учестьСт. 270 НК РФ:

— дивиденды;

— штрафы и пени в пользу государства;

— взносы в уставный капитал;

— премии и бонусы сотрудникам, которые не прописаны в трудовом договоре;

— материальная помощь работникам, например к отпуску или по семейным обстоятельствам;

— компенсация за использование личного автомобиля или другого имущества сотрудника сверх нормы;

— средства, которые переданы по договору кредита или займа
П. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ:

— дивиденды;

— штрафы и пени в пользу государства;

— взносы в уставный капитал;

— средства, которые переданы по договору кредита или займа;

— налоги, предъявленные покупателю, например НДС;

— материальная помощь работникам, например дополнительная выплата на рождение ребёнка;

— безвозмездная передача имущества и расходы за счёт отдельных субсидий;

— личные, экономически необоснованные и неподтверждённые траты

Чтобы расход считался учтённым, он должен соблюдать три главных условия: 

  • фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;  
  • экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
  • документальная подтверждённость перевода денег — например, УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).
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Как отражать наличные операции, возвраты и взаимозачёты

Тип операцииКак отражать
Наличные операцииПри приёме наличных необходимо обязательно пробивать чек на онлайн-кассе (ККТ).

Вносить деньги в кассу нужно в день их получения.

Выдача наличных сотрудникам из кассы оформляется под отчёт — формируется соответствующий приказ и расходный кассовый ордер (РКО). После того как работник потратил деньги, он должен составить авансовый отчёт. В нём необходимо отразить основные траты и их сумму
Возвраты— Уменьшение налоговой базы производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту.

— В ЛК интернет-банка данную транзакцию следует классифицировать и разметить как операцию «Возврат прихода»
ВзаимозачётыПри проведении взаимозачёта с контрагентом в один и тот же момент возникают две операции:

— доход — на стоимость товаров или услуг, которые зачтутся в счёт оплаты;

— расход — на стоимость товаров или услуг, которые зачёл контрагент.

Создайте две отдельные записи — одну как «Приход», вторую как «Расход»

Как рассчитать, что выгоднее: АУСН или УСН

Для выбора эффективной системы налогообложения необходимо рассчитать полную налоговую нагрузку, а не только налог.

На какие показатели стоит обратить внимание:

  • годовой доход — база для УСН и АУСН «Доходы»;
  • годовые расходы — база для УСН и АУСН «Доходы минус расходы»;
  • фонд оплаты труда в год;
  • среднесписочная численность сотрудников — для соблюдения лимитов;
  • регион — в некоторых субъектах РФ действуют пониженные региональные ставки по налогу. 

Пример для ИП без работников

Условия — доход ИП составляет 3 млн ₽.

Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы»:

  • налог:  3 000 000 x 6% = 180 000 ₽;
  • страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + ([ 3 000 000 – 300 000]  x 1%) = 84 390 ₽;
  • вычет из налога за счёт того, что у ИП нет сотрудников: 180 000 – 84 390 = 95 610 ₽.

Итого к оплате: 95 610 + 84 390 = 180 000 ₽.

Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы»:

  • налог:  3 000 000 x 8% = 240 000 ₽;
  • страховые взносы за себя на АУСН не платятся.

Итого к оплате — 240 000 ₽.

Пример для ИП с работниками

Условия:

  • доход ИП — 20 000 000 ₽;
  • в штате работают три сотрудника;
  • ФОТ — 3 000 000 ₽.

Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы»:

  • налог:  20 000 000 x 6% = 1 200 000 ₽;
  • страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + ([ 20 000 000 – 300 000]  x 1%) = 254 390 ₽;
  • страховые взносы за сотрудников: 3 000 000 x 30% = 900 000 ₽;
  • вычет из налога за счёт того, что у ИП есть сотрудники: 1 200 000 – 50% = 600 000 ₽.

Итого к оплате: 600 000 + 254 390 + 900 000 = 1 754 390 ₽.

Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы»:

  • налог: 20 000 000 x 8% = 1 600 000 ₽;
  • страховые взносы за сотрудников — 2 959 ₽.

Итого к оплате — 1 602 959 ₽.

Пример для ООО с небольшой командой

Условия:

  • доход компании — 30 000 000 ₽;
  • в штате работают пять сотрудников;
  • ФОТ — 6 000 000 ₽; 
  • прочие расходы — 4  000 000 ₽;
  • сравниваем режимы «Доходы минус расходы».

Рассчитываем налоговую нагрузку на УСН «Доходы минус расходы»:

  • страховые взносы за сотрудников: 6 000 000 x 30% = 1 800 000 ₽;
  • сумма всех расходов: 4 000 000 + 6 000 000 + 1 800 000 = 11 800 000 ₽;
  • налоговая база:  30 000 000 — 11 800 000 = 18 200 000 ₽;
  • налог: 18 200 000 x 15% = 2 730 000 ₽.

Итого к оплате: 2 730 000 + 1 800 000 = 4 530 000 ₽.

Рассчитываем налоговую нагрузку на АУСН «Доходы минус расходы»:

  • сумма всех расходов;  4 000 000 + 6 000 000 + 2 959 = 10 002 959 ₽;
  • налоговая база:  30 000 000 – 10 002 959 = 19 997 041 ₽;
  • налог: 19 997 041 x 20% = 3 999 408 ₽;

Итого к оплате — 3 999 408 ₽.

Экспертное мнение

При выборе между УСН и АУСН важно считать не только налог, но и общую нагрузку на бизнес. Если в компании есть сотрудники и большой фонд оплаты труда, АУСН может оказаться выгоднее за счёт освобождения от основных страховых взносов. Но при небольшом доходе и отсутствии работников УСН часто позволяет снизить налог за счёт страховых взносов. Важно также учитывать региональные ставки УСН, лимиты АУСН и особенности работы с банком и кассой.


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Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Что выбрать для ИП и ООО

УСН может быть выгоднее, если:

  • у ИП нет сотрудников и у него доход до 20 млн ₽;
  • ИП или ООО зарегистрировали и ведут свой бизнес в регионах со льготными ставками УСН;
  • у ИП или компании в штате более пяти человек — АУСН автоматически не подходит.

АУСН может быть выгоднее, если:

  • у бизнеса высокий фонд оплаты труда — экономия 30% на страховых взносах;
  • доход ИП или ООО составляет от 20 млн до 60 млн ₽.

Как перейти с УСН на АУСН и вернуться обратно

ИП или ООО на УСН могут перейти на АУСН с начала любого месяца. Для этого им необходимо подать специальное уведомление через:

Важно: добровольно отказаться от АУСН и вернуться на УСН можно только с 1 января следующего года. Для этого необходимо подать в ФНС уведомление, утверждённое приказом ФНС России от 30.04.2026 №ЕД-1-3/285@. Срок подачи — не позднее 31 декабря текущего года.

Чтобы отчитаться по УСН за период до перехода на АУСН, необходимо:

  • сдать в ФНС декларацию по УСН за период с 1 января по дату перехода — до 25 марта следующего года для ООО и до 25 апреля следующего года для ИП;
  • заплатить налог УСН за период до перехода;
  • предоставить в налоговую отчёты за сотрудников — РСВ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения.

Важно: не забывайте вести КУДиР в период работы на УСН и хранить её в течение пяти лет.

При утрате права на АУСН ИП и ООО автоматически становятся налогоплательщиками на ОСНО. 

Рекомендация: если вы видите, что приближаетесь к лимитам по годовому доходу, не ждите автоматического перехода на ОСНО. Подайте до 31 декабря уведомление на переход с 1 января на УСН.

Вопросы по теме

Может ли один собственник применять АУСН в одной компании, а УСН в другой?

Налоговый режим применяется к конкретному юридическому лицу — ООО или ИП, а не к его учредителю. Поэтому один собственник может владеть несколькими компаниями, каждая из которых работает на своей системе налогообложения. 


Главное условие — каждая организация должна самостоятельно соблюдать лимиты и требования своего налогового режима.

Можно ли одновременно пользоваться несколькими уполномоченными банками?

На АУСН разрешено открывать счета и работать сразу в нескольких уполномоченных банках. ФНС будет автоматически получать выписки из каждого такого банка и суммировать все ваши доходы для расчёта налога.

Можно ли сменить уполномоченный банк после перехода на АУСН?

Да, сменить уполномоченный банк можно в любой момент. 


Вам достаточно открыть расчётный счёт в любом другом банке из официального перечня ФНС для работы с АУСН. Специально уведомлять налоговую о смене не нужно. Новый банк автоматически начнёт передавать данные о ваших операциях в ФНС, как только вы начнёте его использовать. 

Разрешено ли принимать наличную оплату на АУСН?

Да, принимать наличную оплату на АУСН разрешено. Главное условие — ФНС должна увидеть эти деньги для расчёта налога: 


— с онлайн-кассой — необходимо пробить чек. Так данные автоматически будут переданы в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД);


— без кассы — необходимо вручную внести суммы наличной выручки в Личный кабинет АУСН.

Подходит ли АУСН продавцам на маркетплейсах?

Да, селлеры на АУСН могут продавать товары на маркетплейсах. Согласно 17-ФЗ, этот режим официально разрешён для них и продлён до конца 2027 года. Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать следующие правила: 


— обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;


— лимит среднесписочной численности работников — не более пяти человек;


— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;


— лимит доходов — до 60 млн ₽;


— расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;


— выплаты зарплаты производятся только безналично;


— отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Сохраняется ли пенсионный стаж ИП на АУСН?

Да, пенсионный стаж ИП на АУСН сохраняется. Хотя индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов, ФНС автоматически передаёт сведения об их деятельности и доходах в СФР.

Получают ли сотрудники больничные и декретные выплаты на АУСН?

Да, сотрудники, которые оформлены в компании на АУСН по ТК РФ, могут получить:


— декретный отпуск по беременности и родам;


— пособие по беременности и родам выплачивается за 140 дней;


— отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 года и ежемесячное пособие.

Можно ли перечислять дивиденды учредителям на АУСН?

Согласно ст. 43 НК РФ, учредитель на АУСН может получать дивиденды. С них необходимо платить НДФЛ.

Можно ли применять налоговые каникулы при АУСН?

Нет, применять налоговые каникулы на АУСН нельзя. Они доступны только на УСН и ПСН для вновь зарегистрированных ИП в определённых сферах, если это предусмотрено региональным законом.

Что происходит с убытком, полученным до перехода на АУСН?

Убыток, полученный на УСН или ОСНО до перехода на АУСН, нельзя учесть на новом режиме. Пока вы применяете АУСН, он замораживается и не переносится на будущие периоды автоматизированной упрощёнки. 


Право на его использование восстанавливается только в том случае, если в будущем вы решите вернуться с АУСН обратно на УСН. 

Можно ли учесть переплату по УСН после смены режима?

В 2026 году все налоги уплачиваются через единый налоговый счёт (ЕНС), и переплата по УСН формирует на нём общее положительное сальдо. 


Поскольку налог по АУСН также уплачивается через ЕНС, эта накопленная переплата будет автоматически зачтена налоговой в счёт ваших будущих ежемесячных платежей по АУСН.

Нужно ли сдавать декларацию УСН за неполный календарный год?

Если вы переходите с УСН на АУСН в середине года, вы обязаны сдать декларацию по УСН за тот период, пока работали на упрощёнке, — с 1 января до даты перехода:


— для ООО — до 25 марта года, идущего после отчётного;


— ИП — до 25 апреля года, идущего после отчётного.

Можно ли выставить покупателю счёт-фактуру с НДС на АУСН?

Да, ИП и ООО на АУСН могут выставлять покупателю счёт-фактуру с НДС. Однако вам придётся платить налог на добавленную стоимость и сдавать декларацию по НДС.

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