Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. АУСН
  4. ФНС разъяснила правила перехода на АУСН с 2026 года: сроки, условия и ограничения для ИП и компаний
АУСН
АУСН
Бухгалтерия
Бухгалтерия

ФНС разъяснила правила перехода на АУСН с 2026 года: сроки, условия и ограничения для ИП и компаний

В 2026 году возможность применения АУСН сохраняется. Точка Банк разобрал, кому подойдёт АУСН, в какие сроки можно сменить режим и на какие нюансы стоит обратить внимание заранее, чтобы не потерять право на применение системы.

18.12.2025
9520
9520

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽. Данные передаются в ФНС автоматически.
Оставить заявку

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽. Данные передаются в ФНС автоматически.
Оставить заявку

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

ФНС разъяснила порядок и сроки перехода на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) с 2026 года. Для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения уведомление о переходе необходимо подать не позднее 31 декабря 2025 года.

Новые компании и ИП смогут выбрать АУСН при государственной регистрации в течение 30 календарных дней после постановки на налоговый учёт.

Налогоплательщики, уже применяющие УСН или налог на профессиональный доход, смогут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. Для этого уведомление нужно направить до окончания предыдущего месяца.

Для применения АУСН необходимо соответствовать установленным критериям. 

  • Годовой доход не должен превышать 60 млн ₽.
  • Численность работников — не более пяти человек.
  • Остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽.
  • Работа на АУСН допускается только через счета в уполномоченных банках.
  • Заработная плата сотрудникам должна выплачиваться в безналичной форме.
  • Одновременное применение других специальных налоговых режимов, включая ЕСХН и ПСН, не допускается.

ФНС также отметила, что АУСН доступна для принципалов и комитентов, работающих через агентов. Это делает режим актуальным для продавцов на маркетплейсах и других участников агентских схем.

Другие статьи по теме

14 ИЮЛЯ 2026
2382
Яна Иванова
АУСН для маркетплейсов в 2026 году
22 ДЕКАБРЯ 2025
2897
Дарья Жуковская
Как считать среднюю численность работников для АУСН с 1 февраля 2026 года

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Переход на АУСН с 2026 года: сроки, условия и ограничения — разъяснения ФНС — Точка Банк