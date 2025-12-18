ФНС разъяснила правила перехода на АУСН с 2026 года: сроки, условия и ограничения для ИП и компаний

ФНС разъяснила порядок и сроки перехода на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) с 2026 года. Для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения уведомление о переходе необходимо подать не позднее 31 декабря 2025 года.

Новые компании и ИП смогут выбрать АУСН при государственной регистрации в течение 30 календарных дней после постановки на налоговый учёт.

Налогоплательщики, уже применяющие УСН или налог на профессиональный доход, смогут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. Для этого уведомление нужно направить до окончания предыдущего месяца.

Для применения АУСН необходимо соответствовать установленным критериям.

Годовой доход не должен превышать 60 млн ₽.

Численность работников — не более пяти человек.

Остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽.

Работа на АУСН допускается только через счета в уполномоченных банках.

Заработная плата сотрудникам должна выплачиваться в безналичной форме.

Одновременное применение других специальных налоговых режимов, включая ЕСХН и ПСН, не допускается.