Перейти на автоматизированную упрощёнку можно быстро и без визита в налоговую инспекцию. Всё оформляется онлайн через ЛК налогоплательщика АУСН с помощью уполномоченного банка и мобильного приложения АУСН. Точка Банк расскажет об условиях перехода на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. А также разберёт, как заполнить уведомление и отправить его в ФНС.
Перед подачей важно проверить соответствие всем требованиям, открыть счёт в специальной финансовой организации и отказаться от других спецрежимов. Это минимизирует риск отказа в переходе на АУСН.
Условия для перехода на АУСН
Автоматизированная упрощённая система налогообложения — это экспериментальный спецрежим, который проводится на территории РФ. Он действует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.
Для перехода и работы на АУСН организация или ИП должны одновременно соблюдать следующие условия:
- лимит доходов — до 60 млн ₽;
- количество сотрудников — не более пяти человек, которые оформлены по ТК РФ. Эта мера определяется по средней численности работников;
- расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
- остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
- выплаты зарплаты производятся только безналично;
- отсутствие совмещения других налоговых режимов.
Важно: даже если ИП соблюдает эти требования, ему всё равно могут отказать в переходе на АУСН. Согласно ст. 3 №17-ФЗ, автоматизированную упрощённую систему налогообложения нельзя использовать:
- организациям, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
- банкам и кредитным организациям;
- страховщикам;
- негосударственным пенсионным фондам;
- ломбардам;
- инвестиционным фондам;
- специалистам, занимающимся частной практикой, — нотариусам, адвокатам, медиаторам и арбитражным управляющим.
АУСН выгоднее применять начинающим предпринимателям с небольшим оборотом и штатом.
Уведомление о переходе на АУСН
Уведомление о переходе на АУСН можно подать только в электронном виде:
- через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
- через уполномоченный банк;
- через мобильное приложение АУСН.
Сроки подачи заявления:
- для новых предпринимателей — в течение 30 дней после постановки на учёт в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- для действующих предпринимателей — до начала месяца, с которого планируется переход на АУСН.
Важно: предприниматели, применяющие НПД и УСН, могут перейти на АУСН в течение года, а с ОСНО и ЕСХН — только с 1 января текущего года.
Как предпринимателю перейти на АУСН в личном кабинете ФНС
1. Войдите в ЛК ИП или ЛК ООО. Авторизоваться в системе можно с помощью логина и пароля, учётной записи на Госуслугах или с помощью ЭЦП.
2. Найдите раздел «АУСН». Он расположен в верхнем меню или доступен через поиск сервисов внутри кабинета.
3. Нажмите кнопку «Подать уведомление» или «Зарегистрировать АУСН». Откроется форма заявления на применение автоматизированной упрощёнки.
4. Введите данные в форме — номер телефона, электронную почту, дату постановки на учёт и объект налогообложения.
5. Выберите банк, в котором у вас открыт счёт. Если у вас несколько счетов в уполномоченных банках, укажите основной.
6. Подпишите уведомление. Для отправки требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
7. Отправьте уведомление и дождитесь подтверждения. Статус рассмотрения отобразится в личном кабинете.
Важно: при переходе на АУСН вы сразу отказываетесь от применения других систем налогообложения. Это происходит благодаря галочке в пункте «Отказ от применения УСН/ЕСХН/НПД с даты начала применения АУСН».
Ответ от ФНС приходит в течение нескольких рабочих дней.
Важно: перед тем как заполнить уведомление, проверьте, что вы выполнили все условия для перехода на АУСН.
Основные рекомендации:
- откройте счёт в банке, который входит в список уполномоченных организаций, работающих с автоматизированной упрощёнкой;
- закройте счета в неуполномоченных банках — если этого не сделать, ФНС может отказать в переходе на АУСН или позже снять с него в одностороннем порядке;
- переведите всех сотрудников на безналичный расчёт зарплаты.