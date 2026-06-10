Коротко

Для перехода на АУСН необходимо заполнить специальное уведомление. Оно подаётся в ФНС исключительно в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через уполномоченный банк или мобильное приложение АУСН.

Перед подачей важно проверить соответствие всем требованиям, открыть счёт в специальной финансовой организации и отказаться от других спецрежимов. Это минимизирует риск отказа в переходе на АУСН.



Для перехода на АУСН необходимо соблюдать лимиты: доход до 60 млн ₽ в год, максимум — пять сотрудников по ТК РФ, остаточная стоимость основных средств до 150 млн ₽. Также на автоматизированной упрощёнке предприниматели должны вести расчёты только через уполномоченные банки и выплачивать зарплату безналично.