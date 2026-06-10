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АУСН
АУСН
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Как перейти на АУСН через личный кабинет налогоплательщика

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) создана для того, чтобы максимально упростить жизнь малому бизнесу. Расчёт налога берёт на себя налоговая инспекция, декларацию сдавать не нужно, а отчётность сводится к минимуму.

10.06.2026
1416
1416

Хотите перейти на АУСН?

Вам понадобится расчётный счёт в уполномоченном банке‑партнёре — например, в Точка Банк. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами.
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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Хотите перейти на АУСН?

Вам понадобится расчётный счёт в уполномоченном банке‑партнёре — например, в Точка Банк. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами.
Подробнее

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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Перейти на автоматизированную упрощёнку можно быстро и без визита в налоговую инспекцию. Всё оформляется онлайн через ЛК налогоплательщика АУСН с помощью уполномоченного банка и мобильного приложения АУСН. Точка Банк расскажет об условиях перехода на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. А также разберёт, как заполнить уведомление и отправить его в ФНС. 

Коротко
Для перехода на АУСН необходимо соблюдать лимиты: доход до 60 млн ₽ в год, максимум — пять сотрудников по ТК РФ, остаточная стоимость основных средств до 150 млн ₽. Также на автоматизированной упрощёнке предприниматели должны вести расчёты только через уполномоченные банки и выплачивать зарплату безналично.
Для перехода на АУСН необходимо заполнить специальное уведомление. Оно подаётся в ФНС исключительно в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через уполномоченный банк или мобильное приложение АУСН. 
Перед подачей важно проверить соответствие всем требованиям, открыть счёт в специальной финансовой организации и отказаться от других спецрежимов. Это минимизирует риск отказа в переходе на АУСН.

Условия для перехода на АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения — это экспериментальный спецрежим, который проводится на территории РФ. Он действует с 1 июля 2022 года  по 31 декабря 2027 года.

Для перехода и работы на АУСН организация или ИП должны одновременно соблюдать следующие условия:

  • лимит доходов — до 60 млн ₽;
  • количество сотрудников — не более пяти человек, которые оформлены по ТК РФ. Эта мера определяется по средней численности работников;
  • расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
  • остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
  • выплаты зарплаты производятся только безналично;
  • отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Важно: даже если ИП соблюдает эти требования, ему всё равно могут отказать в переходе на АУСН. Согласно ст. 3 №17-ФЗ, автоматизированную упрощённую систему налогообложения нельзя использовать:

  • организациям, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
  • банкам и кредитным организациям;
  • страховщикам;
  • негосударственным пенсионным фондам;
  • ломбардам;
  • инвестиционным фондам;
  • специалистам, занимающимся частной практикой, — нотариусам, адвокатам, медиаторам и арбитражным управляющим.

АУСН выгоднее применять начинающим предпринимателям с небольшим оборотом и штатом.

Экспертное мнение

Переход на АУСН действительно упрощает налоговый учёт, но на практике важно внимательно следить за соблюдением всех условий режима. Чаще всего ошибки возникают из-за превышения лимитов по доходу или численности сотрудников. Также важно заранее настроить расчёты и учитывать, что все операции должны проходить только через уполномоченные банки.


Чтобы снизить риски и не тратить время на ручные расчёты, бизнесу удобно использовать онлайн-сервисы учёта. Например,  Онлайн‑бухгалтерия для ИП от Точка Банк помогает автоматически отслеживать налоги и контролировать соответствие требованиям режимов, включая АУСН. 

Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Уведомление о переходе на АУСН

Уведомление о переходе на АУСН можно подать только в электронном виде:

  • через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
  • через уполномоченный банк;
  • через мобильное приложение АУСН.

Сроки подачи заявления:

  • для новых предпринимателей — в течение 30 дней после постановки на учёт в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • для действующих предпринимателей — до начала месяца, с которого планируется переход на АУСН.

Важно: предприниматели, применяющие НПД и УСН, могут перейти на АУСН в течение года, а с ОСНО и ЕСХН — только с 1 января текущего года.

Как предпринимателю перейти на АУСН в личном кабинете ФНС

1. Войдите в ЛК ИП или ЛК ООО. Авторизоваться в системе можно с помощью логина и пароля, учётной записи на Госуслугах или с помощью ЭЦП.

2. Найдите раздел «АУСН». Он расположен в верхнем меню или доступен через поиск сервисов внутри кабинета.

3. Нажмите кнопку «Подать уведомление» или «Зарегистрировать АУСН». Откроется форма заявления на применение автоматизированной упрощёнки.

4. Введите данные в форме — номер телефона, электронную почту, дату постановки на учёт и объект налогообложения.

5. Выберите банк, в котором у вас открыт счёт. Если у вас несколько счетов в уполномоченных банках, укажите основной.

6. Подпишите уведомление. Для отправки требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

7. Отправьте уведомление и дождитесь подтверждения. Статус рассмотрения отобразится в личном кабинете. 

Важно: при переходе на АУСН вы сразу отказываетесь от применения других систем налогообложения. Это происходит благодаря галочке в пункте «Отказ от применения УСН/ЕСХН/НПД с даты начала применения АУСН».  

Ответ от ФНС приходит в течение нескольких рабочих дней.

Важно: перед тем как заполнить уведомление, проверьте, что вы выполнили все условия для перехода на АУСН.

Основные рекомендации:

  • откройте счёт в банке, который входит в список уполномоченных организаций, работающих с автоматизированной упрощёнкой;
  • закройте счета в неуполномоченных банках — если этого не сделать, ФНС может отказать в переходе на АУСН или позже снять с него в одностороннем порядке;
  • переведите всех сотрудников на безналичный расчёт зарплаты.  

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