Как считать среднюю численность работников для АУСН с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года меняется порядок расчёта средней численности работников. Росстат вводит новые указания, которые нужно учитывать при переходе на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН).

Если у ИП есть сотрудники на полной и неполной ставке, при расчёте численности могут возникнуть вопросы. Например, у предпринимателя работают 2 человека на полной занятости и ещё 4 на полставки. В такой ситуации часто возникает сомнение, какую численность учитывать: 6 работников или 4.

Соответственно, сотрудники с неполным рабочим временем учитываются пропорционально отработанному времени. Это означает, что четыре работника на полставки считаются как два. В результате средняя численность составляет 4 человека.