Как считать среднюю численность работников для АУСН с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года меняется порядок расчёта средней численности работников. Росстат вводит новые указания, которые нужно учитывать при переходе на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН).
Если у ИП есть сотрудники на полной и неполной ставке, при расчёте численности могут возникнуть вопросы. Например, у предпринимателя работают 2 человека на полной занятости и ещё 4 на полставки. В такой ситуации часто возникает сомнение, какую численность учитывать: 6 работников или 4.
Расчёт средней численности для автоУСН проводится по форме федерального статистического наблюдения №П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Такой порядок установлен п. 16.1 приказа Росстата от 16.12.2024 №647.
Соответственно, сотрудники с неполным рабочим временем учитываются пропорционально отработанному времени. Это означает, что четыре работника на полставки считаются как два. В результате средняя численность составляет 4 человека.
Напомним, что приказ Росстата №647 утрачивает силу с 1 февраля 2026 года. Его заменит новый приказ Росстата от 17.11.2025 №638.