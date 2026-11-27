Коротко Режим доступен ИП и ООО с доходом не более 60 млн ₽ в год и численностью штата не более пяти человек. У режима есть особенность, из‑за которой селлеры чаще всего ошибаются, — доход считается по полной стоимости проданных товаров, а не по сумме, которая поступила на расчётный счёт. Суммы комиссии и стоимости услуг, удержанные маркетплейсом взаимозачётом, нужно вносить в личный кабинет АУСН вручную — Wildberries и Яндекс Маркет не передают эти данные в налоговую автоматически.

Селлеры получили доступ к АУСН с 2025 года. Действующий запрет режима для посредников касается агентов и комиссионеров, а продавец на маркетплейсе выступает принципалом или комитентом, поэтому под запрет не попадает.

Можно ли селлеру применять АУСН

По п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ АУСН не могут применять организации и ИП, которые работают посредниками. Например, оказывают услуги по агентским договорам, договорам комиссии или поручения.

До 2025 года налоговая применяла это ограничение и к продавцам маркетплейсов. Причина в том, что площадки работают с селлерами по посредническим договорам.

С 2025 года подход изменился. Запрет касается посредников, а не продавцов, которые передают им товары для реализации. Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет выступают агентами или комиссионерами, а селлеры — принципалами или комитентами. Поэтому продавцы могут применять АУСН, если соблюдают остальные условия режима.

Право на АУСН сохраняется при торговле на нескольких площадках одновременно и при продаже маркированных товаров — одежды, обуви, парфюмерии и других категорий. Но есть ограничения по видам деятельности. На АУСН нельзя:

производить подакцизные товары;

производить и торговать ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов, кроме изделий из серебра;

заниматься майнингом;

заниматься ломбардной деятельностью.

Полный перечень запретов установлен ч. 2 ст. 3 Федерального закона №17‑ФЗ.

АУСН не подойдёт селлеру, который сам оказывает посреднические услуги, например собирает и продаёт чужие товары за вознаграждение по агентской модели. В этом случае продавец сам становится посредником и теряет право на режим.

С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился с 60 млн до 20 млн ₽, и продавцы с оборотом свыше этой суммы на УСН обязаны платить налог на добавленную стоимость. Но на АУСН обязанностей по НДС нет при доходе до 60 млн ₽, поэтому режим стал рабочей альтернативой для селлеров с оборотом от 20 млн до 60 млн ₽.

Посредническая модель не мешает переходу на АУСН, но селлеру важно проверить общие условия режима. Они одинаковы для торговли на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и любых других площадках — в законе нет привязки к конкретному маркетплейсу.

Условие Ограничение Годовой доход Не более 60 млн ₽ за текущий и за предыдущий годы Сотрудники Средняя численность работников за налоговый период — не более пяти человек Расчётные счета Только в уполномоченных банках из реестра ФНС Зарплата Только безналично Остаточная стоимость основных средств Не более 150 млн ₽ Доля других организаций в уставном капитале ООО Не более 25%, филиалы и представительства запрещены Совмещение режимов Запрещено, в том числе с ПСН

АУСН действует почти по всей стране, кроме Нижегородской области. Актуальный перечень регионов публикуется на странице АУСН на сайте ФНС.

Требование к банку — неформальность. Уполномоченный банк передаёт в налоговую данные об операциях по счёту, на основе которых считается налог. Поэтому селлеру необходимо открыть счёт в любом банке из реестра, например в Точка Банке.

Если у селлера остался счёт в банке не из реестра, его придётся закрыть до перехода на АУСН.

При нарушении любого из условий право на режим утрачивается с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. Об утрате права на АУСН налогоплательщик обязан уведомить ФНС не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения. Одновременно можно уведомить о переходе на УСН или ЕСХН. Если нарушение выявила ФНС, уведомление о новом режиме подаётся в течение 30 дней после получения сообщения налоговой.

Когда АУСН на маркетплейсах выгодна

АУСН выгодна селлерам с оборотом от 20 млн до 60 млн ₽, которым на УСН пришлось бы платить НДС, а также продавцам с сотрудниками — экономия на страховых взносах при штате в 3–5 человек может перекрывать разницу в ставках.

Обычная УСН может оказаться выгоднее для ИП без сотрудников с небольшим оборотом. В этом случае налог уменьшается на страховые взносы за себя, а итоговая нагрузка при ставке 6% бывает ниже, чем 8% на АУСН.

Параметр АУСН УСН Лимит дохода 60 млн ₽ 490 500 000 ₽ Сотрудники Не более пяти До 130 человек НДС Нет, кроме ввозного НДС и НДС агентского Есть с дохода свыше 20 млн ₽ Взносы за сотрудников и ИП за себя Не платятся, только травматизм 2 959 ₽ в год при наличии работников Платятся Ставки 8 или 20%, минимальный налог 3% 6 или 15%, минимальный налог 1% Отчётность Сокращённая — ЕФС‑1, а также декларации по НДС и налогу на прибыль в некоторых случаях Декларации и полная отчётность за сотрудников

Тем, кто не соответствует условиям АУСН, необходимо выбрать другой доступный режим, например УСН, ОСНО или ЕСХН, при выполнении соответствующих условий.

Перед выбором режима необходимо оценить годовую выручку и её прогноз, долю удержаний площадки и объём закупок, количество сотрудников и фонд оплаты труда.

Налоги и страховые взносы при АУСН на маркетплейсах

Налог по АУСН рассчитывает ФНС, налоговый период — месяц. Данные о доходах и расходах поступают в налоговую из трёх источников:

уполномоченный банк;

онлайн-касса;

личный кабинет, куда налогоплательщик вносит сведения.

Селлер проверяет и при необходимости корректирует данные не позднее 7-го числа следующего месяца. Далее, не позднее 15-го числа, налоговая сообщает сумму налога, а заплатить его нужно не позднее 25-го числа. Налог перечисляется в составе единого налогового платежа.

Ставки выше, чем на обычной упрощёнке, — 8% на объекте «Доходы» и 20% на объекте «Доходы минус расходы». На объекте «Доходы минус расходы» также действует минимальный налог 3% от доходов. Если налог, рассчитанный как 20% разницы между доходами и расходами, меньше 3% доходов, уплачивается минимальный налог — 3% доходов.

Повышенные ставки компенсируются отменой других платежей и отчётности. На АУСН не ведётся КУДиР и не сдаются:

декларация;

РСВ;

6‑НДФЛ.

При этом НДФЛ с зарплат сотрудников может считать и перечислять уполномоченный банк. Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за сотрудников не платятся, фиксированные взносы ИП за себя тоже.

На АУСН есть только один дополнительный платёж — взнос на травматизм при наличии сотрудников в штате, в 2026 году это 2 959 ₽ за год независимо от количества сотрудников. Он перечисляется в СФР отдельно от ЕНП ежемесячно до 15-го числа каждого месяца в размере 1/12 фиксированного годового взноса. При наличии работников подаётся подраздел 1.1 ЕФС-1, а в установленных законодательством случаях также подраздел 1.2.

Как считать доходы селлеру на АУСН

Ставки и сроки общие для всех плательщиков АУСН независимо от вида деятельности. Но расчёт дохода у селлера отличается от бизнеса, который получает оплату напрямую от клиентов.

Порядок расчётов зависит от маркетплейса и договора — некоторые площадки перечисляют выручку за вычетом комиссии и услуг, а другие могут перечислять полную стоимость товаров и отдельно выставлять плату за услуги.

Банк видит только сумму, которая пришла на расчётный счёт, и передаёт её в налоговую. Но доходом селлера по закону считается полная стоимость товаров, которую заплатили покупатели, включая ту часть, которую площадка удержала себе.

ПРИМЕР Покупатели за месяц оплатили товары на 500 000 ₽. Маркетплейс удержал 150 000 ₽ в счёт комиссии и оплаты услуг, в итоге на счёт селлера поступило 350 000 ₽. Банк передаст в налоговую доход 350 000 ₽, а недостающие 150 000 ₽ селлер обязан внести в личный кабинет АУСН сам как доход, оплаченный взаимозачётом.



Уполномоченный банк размечает поступления на счёт — относит операции к налоговой базе или исключает из неё. Разметку нужно проверять, так как автоматическое распределение может сработать некорректно. Например, система может посчитать доходом возврат займа или перевод собственных средств.

Не позднее 7-го числа нужно проверить данные за предыдущий месяц. Выявленные позднее ошибки в банковских операциях можно исправить через уполномоченный банк.

Маркетплейсы могут подключиться к обмену данными с ФНС и с согласия селлера передавать сведения о расчётах напрямую. Если маркетплейс не передаёт сведения в ФНС в рамках информационного обмена, суммы, не прошедшие через расчётный счёт, селлер вносит самостоятельно по отчётам площадки.

Доход селлера на АУСН — это вся сумма продаж по отчёту маркетплейса, а не поступления на расчётный счёт. Если учитывать только банковские зачисления, налоговая база окажется заниженной, а это риск доначислений, пеней и штрафа.

Экспертное мнение При торговле на маркетплейсах советую сохранять отчёты о продажах, акты оказанных услуг и документы на закупку товаров. Особенно важно это для селлеров на объекте «Доходы минус расходы»: налоговая признаёт не все затраты, а только расходы, которые соответствуют требованиям закона и подтверждены документами.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет контролировать банковские операции, проверять налоговую базу и получать консультации бухгалтеров по вопросам учёта. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как работать с отчётами Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета

Основной документ — отчёт о реализации, он же отчёт агента или комиссионера. Площадки формируют его по итогам периода — в нём видны сумма продаж покупателям, вознаграждение маркетплейса, стоимость логистики, хранения, продвижения, удержания и возвраты. Также площадки формируют акт об оказанных услугах

Названия разделов у Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета различаются, но состав данных схож — селлеру нужны полная стоимость реализованных товаров, общая сумма удержаний и сумма возвратов.

Порядок ежемесячной сверки:

Скачать отчёт о реализации за месяц в личном кабинете площадки. Сверить сумму выплат из отчёта с поступлениями по банковской выписке. Проверить разметку поступлений в интернет-банке или личном кабинете АУСН. Внести удержания и возвраты из отчёта в личный кабинет АУСН. Не позднее 7-го числа проверить итоговую базу за прошлый месяц.

Если банк уже разметил поступление от площадки как налоговую базу, вручную вносятся только суммы комиссии и стоимости услуг, удержанные взаимозачётом. Полную сумму продаж второй раз вносить нельзя.

Если маркетплейс скорректировал уже выгруженный отчёт, например пересчитал комиссию или провёл возврат, изменения отражаются в личном кабинете в том месяце, в котором площадка выпустила корректировку.

Порядок исправления зависит от источника данных. Ошибки в банковских операциях за предыдущие 36 налоговых периодов исправляются через уполномоченный банк, после чего ФНС пересчитывает налог.

Сверять отчёты площадок с банковской выпиской и вносить взаимозачёты можно вручную, а можно передать это сервису. Онлайн-бухгалтерия для АУСН от Точка Банка собирает данные из отчётов маркетплейсов, отражает удержания и возвраты в налоговой базе и следит, чтобы к 7-му числу данные за месяц были корректны.

Как селлеру перейти на АУСН

Порядок перехода на АУСН зависит от текущей системы налогообложения:

УСН и НПД — перейти на АУСН можно с 1-го числа любого месяца, уведомление подаётся не позднее последнего дня предыдущего месяца;

ОСНО — переход возможен только с 1 января, уведомление подаётся не позднее 31 декабря.

Уведомление подаётся в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк, в нём же выбирается объект налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы». Сменить объект можно только с начала следующего календарного года.

ПРИМЕР Новые ИП и организации могут перейти на АУСН в течение 30 календарных дней с даты регистрации.

Перед сменой режима стоит проверить соответствие критериям применения АУСН. После перехода на АУСН нужно предоставить банку полномочия на передачу данных в ФНС, настроить разметку операций и убедиться, что онлайн-касса передаёт чеки.

АУСН и НДС для селлеров

Плательщики АУСН освобождены от НДС независимо от оборота в пределах 60 млн ₽.

На обычной упрощённой системе налогообложения с 2026 года НДС появляется при доходе свыше 20 млн ₽ по ставке 5, 7 или 22% в зависимости от оборота и выбранного варианта. Например, селлер с выручкой 30 млн ₽ на УСН уже платит НДС, а на АУСН при том же обороте нет.

Бизнес на АУСН платит НДС только в трёх случаях:

Ввозной НДС — при импорте товаров, например из Китая или стран ЕАЭС, налог на таможне или при ввозе платится на любом режиме.

НДС налогового агента, например при покупке услуг у иностранных компаний.

При выставлении счёта-фактуры с выделенной суммой НДС.

Выставлять покупателям счета-фактуры с выделенным НДС на АУСН невыгодно — выделенный налог придётся заплатить в бюджет, а права на вычеты у плательщика АУСН нет. Но для селлеров на маркетплейсах это редкая ситуация, потому что обычно покупатели — физлица.