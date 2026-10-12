Налоги на АУСН

Как рассчитать и уплатить налог на АУСН
На АУСН ФНС автоматически рассчитывает налог, исходя из данных о доходах и расходах:
- от сведений с ККТ;
- данных с банковских счетов в уполномоченных банках;
- сведений из ЛК АУСН, куда налогоплательщик вписывает операции, которые не видно через ККТ или расчётный счёт. Например, безналичные расчёты или взаимозачёты на маркетплейсах.
Уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате направляется налогоплательщику в ЛК АУСН. Срок представления документа от ФНС — не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного.
Предприниматель или руководитель компании должен уплатить налог на АУСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Чтобы налог был рассчитан верно, налогоплательщику необходимо регулярно мониторить ЛК АУСН:
- до 5-го числа месяца, идущего за отчётным, — внести данные о взаимозачётах. Это нужно для того, чтобы корректно отразить реальные суммы доходов и расходов;
- до 7-го числа месяца, идущего за отчётным, — это крайний срок для проверки автоматической разметки операций, которую выполнил банк.
При обнаружении ошибок или неверных классификаций платежа необходимо вручную изменить данные в разметке.
Ставки налога на АУСН и выбор объекта налогообложения
На АУСН действуют две ставки налога:
- АУСН «Доходы» — 8%;
- АУСН «Доходы минус расходы» — 20%.
Также на АУСН «Доходы минус расходы» существует минимальный налог — 3% от всех доходов. Его необходимо платить в двух случаях:
- если получен убыток — расходы за месяц превысили доходы;
- если обычный налог меньше минимального — рассчитанный по ставке 20% налог оказался меньше чем 3% от доходов.
Региональные ставки и налоговые каникулы на АУСН не предусмотрены.
|Пример расчёта налога на АУСН «Доходы»
|Пример расчёта налога на АУСН «Доходы минус расходы»
|Пример расчёта минимального налога
|Доходы компании — 1 000 000 ₽.
Рассчитываем налог: 1 000 000 × 8% = 80 000 ₽
|Доходы компании — 1 000 000 ₽.
Расходы компании — 500 000 ₽.
Рассчитываем налог: (1 000 000 – 500 000) × 20% = 100 000 ₽
|Доходы компании — 500 000 ₽.
Расходы компании — 460 000 ₽.
Рассчитываем налог: (500 000 – 460 000) × 20% = 8 000 ₽.
Рассчитываем минимальный налог: 500 000 × 3% = 15 000 ₽.
Итог: так как 8 000 ₽ < 15 000 ₽, необходимо уплатить минимальный налог 15 000 ₽
Если бизнес на АУСН «Доходы минус расходы» работает в минус, этот убыток можно использовать для уменьшения налога в будущих периодах. Переносить его разрешено в течение срока проведения эксперимента по применению АУСН. На данным момент он действует до 31 декабря 2027 года.
При убытке необходимо заплатить минимальный налог в размере 3% от всей выручки. Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, переплата в виде минимального налога при убытках не пропадает. Её можно прибавить к будущим расходам или убыткам, чтобы платить меньше налогов в последующие периоды.
Как считать налог на АУСН при работе с маркетплейсами
На АУСН налогом облагается валовая сумма продаж товаров или услуг, то есть та, которую покупатель заплатил на маркетплейсе.
Порядок учёта комиссий зависит от объекта налогообложения:
- на АУСН «Доходы» комиссии не уменьшают налоговую базу — налог платится со всей суммы продаж. Удержать комиссию из налогооблагаемого дохода нельзя;
- на АУСН «Доходы минус расходы» комиссия маркетплейса признаётся обоснованным расходом и уменьшает налоговую базу.
Возвраты также могут уменьшить налоговую базу, если покупатель вернул товар селлеру. Снижение производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту.
Как передавать сведения в ФНС, чтобы предотвратить задвоение доходов:
- не дублируйте данные ККТ — убедитесь, что при импорте выгрузок или ручном вводе вы не добавляете суммы с кассы в ЛК АУСН второй раз;
- сверяйтесь с отчётами маркетплейса — например, сравнивайте сумму к выплате из отчёта реализации маркетплейса с суммой, пришедшей на счёт. Разница между суммой продаж и суммой к выплате является величиной, которую нужно провести через взаимозачёт в ЛК АУСН.
Какую отчётность нужно сдавать на АУСН
АУСН практически полностью освобождает налогоплательщиков от бумажной и электронной отчётности.
|Сдавать нужно
|Сдавать не нужно
|Декларация по налогу на прибыль — для ИП или ООО, которые являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды.
Декларация по НДС — для ИП или ООО, которые являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД.
Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — для ИП и ООО с сотрудниками.
Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах — строго для компаний.
|Налоговая декларация.
Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).
Расчёт по страховым взносам (РСВ).
6-НДФЛ
Как формируется налоговая база на АУСН
Согласно ст. 7 и ст. 8 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, на АУСН применяется кассовый метод. Доходом считается сумма, которая поступила в кассу, на расчётный счёт или через эквайринг. А расходом является сумма, которая была перечислена поставщику.
Чтобы расход на АУСН считался учтённым, он должен соблюдать три главных условия:
- фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;
- экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
- документальная подтверждённость перевода денег, например УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).
Налоговый кодекс РФ строго регламентировал перечень расходов, которые:
- можно учесть при расчёте налога — действует открытый перечень расходов. Это означает, что учесть можно практически любые затраты бизнеса, если они не попадают в прямой законодательный запрет, согласно ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ. Например, расходы на сырьё и материалы, затраты на аренду и связь, банковские комиссии, оплата труда и т.д.;
- нельзя учесть, например дивиденды, штрафы и пени в пользу государства, а также материальную помощь сотрудникам. Полный список расходов, которые нельзя учесть, указан в п. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.
Как учитывать авансы, возвраты и взаимозачёты
|Авансы
|Аванс признаётся доходом в тот день, когда деньги фактически поступили на расчётный счёт, в кассу или через эквайринг. Поэтому до 7‑го числа месяца, идущего после отчётного, необходимо проверить эти операции в ЛК АУСН. Банк должен присвоить им разметку «Доход»
|Возвраты
|Уменьшение налоговой базы производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту. Поэтому возвраты следует классифицировать и разметить как операцию «Возврат прихода» в ЛК интернет‑банка
|Взаимозачёты
|При проведении взаимозачёта с контрагентом в один и тот же момент возникают две операции:
— доход — на стоимость товаров или услуг, которые зачтутся в счёт оплаты;
— расход — на стоимость товаров или услуг, которые зачёл контрагент.
В таком случае необходимо вручную внести операцию в Личный кабинет АУСН
Налоги и страховые взносы за сотрудников на АУСН
ИП и руководители компаний должны:
- уплачивать НДФЛ с зарплат сотрудников;
- уплачивать страховые взносы на травматизм за сотрудников. При этом ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя, а ООО на АУСН освобождены от уплаты стандартных взносов с зарплат сотрудников.
|Вид выплаты
|Размер выплаты
|Срок выплаты
|НДФЛ
|Размер ставки рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы годового дохода физлица:
— 13% — до 2,4 млн ₽;
— 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
— 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
— 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
— 22% — более 50 млн ₽;
— 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов. Исключения: граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы. К ним применяется ставка НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%;
— 35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽
Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:
— 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;
— 15% с суммы превышения 2,4 млн ₽
|Срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда работодатель перечислил зарплату сотруднику:
— с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;
— с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;
— с 23-го по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года
|Страховые взносы на травматизм
|2 959 ₽ в год за всех сотрудников
|До 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы
От каких налогов и страховых взносов АУСН освобождает, а какие не отменяет
Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, налогоплательщики на АУСН освобождаются от уплаты:
- налога на прибыль — по общему правилу для ИП и ООО;
- фиксированных страховых взносов — для ИП;
- страховых взносов за сотрудников — для ООО;
- НДФЛ с предпринимательских доходов — для ИП;
- налога на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности компании, — для ИП и ООО.
ИП и руководители компаний на АУСН должны уплачивать:
- НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица. Для нерезидентов действует ставка 30%. Исключения — граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы;
- страховые взносы на травматизм сотрудников;
- транспортный налог — если у предпринимателей и компаний на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
- земельный налог — если у предпринимателей и компаний на АУСН есть в собственности земельный участок;
- налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ;
- НДС — если налогоплательщик является налоговым агентом, занимается импортом товаров или выставляет счета-фактуры;
- налог на прибыль, если ООО выплачивает дивиденды.