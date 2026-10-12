Налоги на АУСН

Коротко

Предприниматели на автоматизированной упрощёнке могут выбрать ставку 8% — для объекта «Доходы» и 20% — для объекта «Доходы минус расходы».

В отдельных случаях предпринимателю может потребоваться вручную внести данные об операциях, которые не проходят через банк или кассу. Например, это могут быть взаимозачёты, авансы или доходы в натуральной форме.

АУСН освобождает от большинства деклараций и страховых взносов. При этом режим сохраняет обязанность платить НДФЛ за сотрудников, взносы на травматизм, а также налоги на имущество, землю и транспорт.



На АУСН ФНС автоматически рассчитывает налог на основе данных от банков, ККТ и личного кабинета налогоплательщика.