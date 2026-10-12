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АУСН

Налоги на АУСН

 АУСН освобождает бизнес от большинства отчётов и деклараций, но требует понимания правил расчёта и уплаты налогов. Точка Банк расскажет, как правильно считать налог, в какие сроки проверять данные в ЛК и банке, а также как работать с авансами, возвратами и взаимозачётами.

12.10.2026
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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

АУСН проще с Точка Банк

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

Коротко
На АУСН ФНС автоматически рассчитывает налог на основе данных от банков, ККТ и личного кабинета налогоплательщика.
Предприниматели на автоматизированной упрощёнке могут выбрать ставку 8% — для объекта «Доходы» и 20% — для объекта «Доходы минус расходы».
В отдельных случаях предпринимателю может потребоваться вручную внести данные об операциях, которые не проходят через банк или кассу. Например, это могут быть взаимозачёты, авансы или доходы в натуральной форме.
АУСН освобождает от большинства деклараций и страховых взносов. При этом режим сохраняет обязанность платить НДФЛ за сотрудников, взносы на травматизм, а также налоги на имущество, землю и транспорт.

Как рассчитать и уплатить налог на АУСН

На АУСН ФНС автоматически рассчитывает налог, исходя из данных о доходах и расходах:

  • от сведений с ККТ;
  • данных с банковских счетов в уполномоченных банках;
  • сведений из ЛК АУСН, куда налогоплательщик вписывает операции, которые не видно через ККТ или расчётный счёт. Например, безналичные расчёты или взаимозачёты на маркетплейсах. 

Уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате направляется налогоплательщику в ЛК АУСН. Срок представления документа от ФНС — не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного. 

Предприниматель или руководитель компании должен уплатить налог на АУСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Чтобы налог был рассчитан верно, налогоплательщику необходимо регулярно мониторить ЛК АУСН:

  • до 5-го числа месяца, идущего за отчётным, — внести данные о взаимозачётах. Это нужно для того, чтобы корректно отразить реальные суммы доходов и расходов;
  • до 7-го числа месяца, идущего за отчётным, — это крайний срок для проверки автоматической разметки операций, которую выполнил банк. 

При обнаружении ошибок или неверных классификаций платежа необходимо вручную изменить данные в разметке.

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Ставки налога на АУСН и выбор объекта налогообложения

На АУСН действуют две ставки налога:

  • АУСН «Доходы» — 8%;
  • АУСН «Доходы минус расходы» — 20%.

Также на АУСН «Доходы минус расходы» существует минимальный налог — 3% от всех доходов. Его необходимо платить в двух случаях:

  • если получен убыток — расходы за месяц превысили доходы;
  • если обычный налог меньше минимального — рассчитанный по ставке 20% налог оказался меньше чем 3% от доходов. 

Региональные ставки и налоговые каникулы на АУСН не предусмотрены. 

Пример расчёта налога на АУСН «Доходы» Пример расчёта налога на АУСН «Доходы минус расходы» Пример расчёта минимального налога
Доходы компании — 1 000 000 ₽.

Рассчитываем налог: 1 000 000 × 8% = 80 000 ₽ 

Доходы компании — 1 000 000 ₽.

Расходы компании — 500 000 ₽.

Рассчитываем налог: (1 000 000 – 500 000) × 20% = 100 000 ₽

Доходы компании — 500 000 ₽.

Расходы компании — 460 000 ₽.

Рассчитываем налог: (500 000 – 460 000) × 20% = 8 000 ₽.

Рассчитываем минимальный налог: 500 000 × 3% = 15 000 ₽.
Итог: так как 8 000 ₽ < 15 000 ₽, необходимо уплатить минимальный налог 15 000 ₽ 

Если бизнес на АУСН «Доходы минус расходы» работает в минус, этот убыток можно использовать для уменьшения налога в будущих периодах. Переносить его разрешено в течение срока проведения эксперимента по применению АУСН. На данным момент он действует до 31 декабря 2027 года. 

При убытке необходимо заплатить минимальный налог в размере 3% от всей выручки. Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, переплата в виде минимального налога при убытках не пропадает. Её можно прибавить к будущим расходам или убыткам, чтобы платить меньше налогов в последующие периоды. 

Экспертное мнение

На АУСН налог рассчитывается автоматически, но предпринимателю всё равно важно проверять данные в банке и личном кабинете ФНС. Особенно внимательно стоит контролировать авансы, возвраты и взаимозачёты. Такие операции не всегда можно определить автоматически. Ошибка в данных может привести к неправильному расчёту налога. Поэтому важно регулярно сверять операции и следить за сроками их проверки.


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Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как считать налог на АУСН при работе с маркетплейсами

На АУСН налогом облагается валовая сумма продаж товаров или услуг, то есть та, которую покупатель заплатил на маркетплейсе. 

Порядок учёта комиссий зависит от объекта налогообложения:

  • на АУСН «Доходы» комиссии не уменьшают налоговую базу — налог платится со всей суммы продаж. Удержать комиссию из налогооблагаемого дохода нельзя;
  • на АУСН «Доходы минус расходы» комиссия маркетплейса признаётся обоснованным расходом и уменьшает налоговую базу.

Возвраты также могут уменьшить налоговую базу, если покупатель вернул товар селлеру. Снижение производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту. 

Как передавать сведения в ФНС, чтобы предотвратить задвоение доходов:

  • не дублируйте данные ККТ — убедитесь, что при импорте выгрузок или ручном вводе вы не добавляете суммы с кассы в ЛК АУСН второй раз; 
  • сверяйтесь с отчётами маркетплейса — например, сравнивайте сумму к выплате из отчёта реализации маркетплейса с суммой, пришедшей на счёт. Разница между суммой продаж и суммой к выплате является величиной, которую нужно провести через взаимозачёт в ЛК АУСН.

Какую отчётность нужно сдавать на АУСН

АУСН практически полностью освобождает налогоплательщиков от бумажной и электронной отчётности.

Сдавать нужноСдавать не нужно
Декларация по налогу на прибыль — для ИП или ООО, которые являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды.

Декларация по НДС — для ИП или ООО, которые являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД.

Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — для ИП и ООО с сотрудниками.

Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах — строго для компаний.
Налоговая декларация. 
Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).

Расчёт по страховым взносам (РСВ).
6-НДФЛ 

Как формируется налоговая база на АУСН

Согласно ст. 7 и ст. 8 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, на АУСН применяется кассовый метод. Доходом считается сумма, которая поступила в кассу, на расчётный счёт или через эквайринг. А расходом является сумма, которая была перечислена поставщику.

Чтобы расход на АУСН считался учтённым, он должен соблюдать три главных условия: 

  • фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;  
  • экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
  • документальная подтверждённость перевода денег, например УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).

Налоговый кодекс РФ строго регламентировал перечень расходов, которые:

  • можно учесть при расчёте налога — действует открытый перечень расходов. Это означает, что учесть можно практически любые затраты бизнеса, если они не попадают в прямой законодательный запрет, согласно ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ. Например, расходы на сырьё и материалы, затраты на аренду и связь, банковские комиссии, оплата труда и т.д.;
  • нельзя учесть, например дивиденды, штрафы и пени в пользу государства, а также материальную помощь сотрудникам. Полный список расходов, которые нельзя учесть, указан в п. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.

Как учитывать авансы, возвраты и взаимозачёты

АвансыАванс признаётся доходом в тот день, когда деньги фактически поступили на расчётный счёт, в кассу или через эквайринг. Поэтому до 7‑го числа месяца, идущего после отчётного, необходимо проверить эти операции в ЛК АУСН. Банк должен присвоить им разметку «Доход»
ВозвратыУменьшение налоговой базы производится в том отчётном периоде, в котором денежные средства фактически перечислены обратно контрагенту. Поэтому возвраты следует классифицировать и разметить как операцию «Возврат прихода» в ЛК интернет‑банка
ВзаимозачётыПри проведении взаимозачёта с контрагентом в один и тот же момент возникают две операции:

— доход — на стоимость товаров или услуг, которые зачтутся в счёт оплаты;

— расход — на стоимость товаров или услуг, которые зачёл контрагент.

В таком случае необходимо вручную внести операцию в Личный кабинет АУСН

Налоги и страховые взносы за сотрудников на АУСН

ИП и руководители компаний должны:

  • уплачивать НДФЛ с зарплат сотрудников;
  • уплачивать страховые взносы на травматизм за сотрудников. При этом ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя, а ООО на АУСН освобождены от уплаты стандартных взносов с зарплат сотрудников.
Вид выплатыРазмер выплатыСрок выплаты
НДФЛРазмер ставки рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы годового дохода физлица:

— 13% — до 2,4 млн ₽;

— 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;

— 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;

— 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;

— 22% — более 50 млн ₽;

— 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов. Исключения: граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы. К ним применяется ставка НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%;

— 35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽
Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:

— 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;

— 15% с суммы превышения 2,4 млн ₽
Срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда работодатель перечислил зарплату сотруднику:

— с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;

— с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;

— с 23-го по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года

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От каких налогов и страховых взносов АУСН освобождает, а какие не отменяет

Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, налогоплательщики на АУСН освобождаются от уплаты:

  • налога на прибыль — по общему правилу для ИП и ООО;
  • фиксированных страховых взносов — для ИП;
  • страховых взносов за сотрудников — для ООО;
  • НДФЛ с предпринимательских доходов — для ИП;
  • налога на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности компании, — для ИП и ООО.

ИП и руководители компаний на АУСН должны уплачивать:

  • НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица. Для нерезидентов действует ставка 30%. Исключения — граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы;
  • страховые взносы на травматизм сотрудников;
  • транспортный налог — если у предпринимателей и компаний на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
  • земельный налог — если у предпринимателей и компаний на АУСН есть в собственности земельный участок;
  • налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ;
  • НДС — если налогоплательщик является налоговым агентом, занимается импортом товаров или выставляет счета-фактуры;
  • налог на прибыль, если ООО выплачивает дивиденды. 

Вопросы по теме

Можно ли совмещать АУСН с УСН, ПСН или НПД?

Федеральный закон от 25.02.2022 №17-ФЗ запрещает применение АУСН совместно с другими специальными налоговыми режимами. При переходе на автоматизированную упрощёнку право на использование УСН, ПСН или НПД автоматически утрачивается.

Можно ли изменить объект налогообложения АУСН в течение года?

Нет, изменить объект налогообложения в течение календарного года на АУСН нельзя. Сменить его можно только один раз в год — с 1 января, подав соответствующее уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря предыдущего года.

Нужно ли платить налог за месяц, в котором не было доходов?

Если в отчётном месяце не было поступлений, налоговая база равна нулю и сумма налога к уплате также составит 0 ₽. Поэтому подавать нулевые документы и что-либо платить не нужно.

Что произойдёт при превышении лимита доходов или численности сотрудников?

При превышении лимита доходов или численности сотрудников налогоплательщик автоматически теряет право применять АУСН с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. По умолчанию налогоплательщик будет переведён на ОСНО или УСН при подаче заявления.


Также если ИП или руководитель компании заранее понимают, что они превысят лимиты или нарушат правила АУСН, они могут добровольно отказаться от автоматизированной упрощёнки и перейти на УСН. Для этого им необходимо подать специальное заявление до 31 декабря текущего года. Дата перехода — 1 января следующего календарного года. 

Можно ли иметь расчётные счета в нескольких уполномоченных банках?

Законодательство не ограничивает количество расчётных счетов или уполномоченных банков при применении АУСН. Главное условие — все банки, в которых планируется держать счета, должны входить в специальный уполномоченный реестр.

Что делать, если обслуживающий банк исключили из перечня уполномоченных банков?

Если обслуживающий банк исключили из перечня уполномоченных банков, он больше не может обеспечивать работу на АУСН и передавать сведения в налоговую. 


В этом случае необходимо:


1. Открыть новый расчётный счёт в другом банке, который входит в актуальный реестр уполномоченных банков.


2. Закрыть старый счёт.

Можно ли перечислить налог до получения уведомления от ФНС?

Да, можно заранее пополнить единый налоговый счёт (ЕНС) любой суммой. До 25-го числа месяца, идущего после отчётного, налоговая спишет начисленную в уведомлении сумму. Платёж пройдёт автоматически за счёт положительного сальдо на ЕНС.

Как рассчитаться с бюджетом при утрате права на АУСН или прекращении бизнеса?

При утрате права на АУСН необходимо:


1. Уведомить ФНС об утрате права не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло нарушение.


2. Одновременно с этим подать уведомление о переходе на обычную УСН — иначе автоматически переведётесь на ОСНО.


3. Рассчитаться с бюджетом.


При прекращении бизнеса нужно:


1. Уплатить все начисленные налоги по АУСН за последний период деятельности. 


2. Уплатить страховые взносы на травматизм, если были сотрудники, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.


3. Перед подачей документов на закрытие убедиться в полном отсутствии недоимок и задолженностей перед бюджетом.


Итоговую налоговую декларацию по АУСН подавать не нужно, так как налог рассчитывает сама инспекция на основе данных уполномоченного банка.

Можно ли зачесть переплату на едином налоговом счёте в счёт следующего платежа по АУСН?

Положительное сальдо на ЕНС будет автоматически использовано ФНС для погашения ближайшего начисления по АУСН. Срок — до 25-го числа месяца, идущего после отчётного. 


Подавать специальные заявления для зачёта в счёт следующего платежа по тому же налогу не нужно.

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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