Если предприниматель нарушил условия АУСН в середине месяца, он теряет право на спецрежим с начала этого месяца. Поэтому учёт по НДС нужно восстановить тоже с 1-го числа.

Об этом напомнило УФНС по Забайкальскому краю. Такой порядок установлен ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.

ПРИМЕР ИП применял АУСН. 10 сентября 2026 года он превысил допустимый доход и потерял право на спецрежим. Несмотря на то что нарушение произошло в середине месяца, АУСН перестаёт действовать с 1 сентября 2026 года. Значит, с этой даты ИП нужно восстановить учёт по НДС. Нельзя считать, что обязанность по НДС возникает только с 10 сентября или с 1 октября.



Право на АУСН можно потерять, например, из-за превышения годового дохода в 60 млн ₽. Ещё одна причина — обособленное подразделение или счёт в банке, которого нет в перечне ФНС.

АУСН также нельзя применять, если выплачивать зарплату наличными или переводами из-за рубежа. Ограничения действуют и при найме нерезидентов или работников с доходами, которые облагаются НДФЛ по ставке 35%.