Если предприниматель нарушил условия АУСН в середине месяца, он теряет право на спецрежим с начала этого месяца. Поэтому учёт по НДС нужно восстановить тоже с 1-го числа.
Об этом напомнило УФНС по Забайкальскому краю. Такой порядок установлен ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.
Право на АУСН можно потерять, например, из-за превышения годового дохода в 60 млн ₽. Ещё одна причина — обособленное подразделение или счёт в банке, которого нет в перечне ФНС.
АУСН также нельзя применять, если выплачивать зарплату наличными или переводами из-за рубежа. Ограничения действуют и при найме нерезидентов или работников с доходами, которые облагаются НДФЛ по ставке 35%.
Если право на АУСН утеряно, нужно вовремя восстановить учёт по НДС. За просрочку декларации или уплаты налога могут начислить пени, штраф и доначислить налог.