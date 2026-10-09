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Право на АУСН утеряно в середине месяца: НДС считают с его начала

09.10.2026
16
16

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽. Данные передаются в ФНС автоматически.
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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽. Данные передаются в ФНС автоматически.
Оставить заявку

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

Если предприниматель нарушил условия АУСН в середине месяца, он теряет право на спецрежим с начала этого месяца. Поэтому учёт по НДС нужно восстановить тоже с 1-го числа.

Об этом напомнило УФНС по Забайкальскому краю. Такой порядок установлен ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.

ПРИМЕР
ИП применял АУСН. 10 сентября 2026 года он превысил допустимый доход и потерял право на спецрежим. Несмотря на то что нарушение произошло в середине месяца, АУСН перестаёт действовать с 1 сентября 2026 года.
Значит, с этой даты ИП нужно восстановить учёт по НДС. Нельзя считать, что обязанность по НДС возникает только с 10 сентября или с 1 октября.

Право на АУСН можно потерять, например, из-за превышения годового дохода в 60 млн ₽. Ещё одна причина — обособленное подразделение или счёт в банке, которого нет в перечне ФНС.

АУСН также нельзя применять, если выплачивать зарплату наличными или переводами из-за рубежа. Ограничения действуют и при найме нерезидентов или работников с доходами, которые облагаются НДФЛ по ставке 35%.

Если право на АУСН утеряно, нужно вовремя восстановить учёт по НДС. За просрочку декларации или уплаты налога могут начислить пени, штраф и доначислить налог.

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