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Автор

Анастасия Селезнева

Эксперт по вопросам банковского комплаенса в Точка Банке

Больше 7 лет занимаюсь вопросами комплаенса и 115-ФЗ. Помогаю сотрудникам и клиентам разбираться в тонкостях антиотмывочного законодательства.

Выступаю от лица Точка Банке на открытых мероприятиях по вопросам комплаенса, взаимодействую со СМИ, участвую в бизнес-завтраках с клиентами. 



Статьи автора

Всего 1 статья
4 СЕНТЯБРЯ 2026
70
115-ФЗ и легализация доходов: что важно знать бизнесу

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