Анастасия Селезнева

Эксперт по вопросам банковского комплаенса в Точка Банке

Больше 7 лет занимаюсь вопросами комплаенса и 115-ФЗ. Помогаю сотрудникам и клиентам разбираться в тонкостях антиотмывочного законодательства.

Выступаю от лица Точка Банке на открытых мероприятиях по вопросам комплаенса, взаимодействую со СМИ, участвую в бизнес-завтраках с клиентами.







