Анатолий Семененко

Эксперт по эквайрингу

Лидер приёма платежей в Точка Банке, специалист по интернет-эквайрингу. Уже 10 лет занимаюсь сервисами приема платежей и забочусь о том, чтобы предприниматели выгодно и удобно принимали оплату.