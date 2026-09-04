115-ФЗ и легализация доходов: что важно знать бизнесу

Коротко Что такое 115‑ФЗ. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», который обязывает банки контролировать операции клиентов и выявлять подозрительные схемы. Что такое легализация доходов. Процесс, при котором незаконно полученные деньги вводятся в легальный оборот через фиктивные сделки, транзиты и обналичивание, чтобы выглядеть как честно заработанные. Почему банк обращает внимание на операции. Банки обращают внимание на операции, в которых не прослеживается экономический смысл. Если платежи сильно расходятся с заявленными ОКВЭД и оборотами, они запрашивают пояснения и документы. Какие операции попадают под подозрение. Чаще всего это частое снятие наличных, транзитные платежи, работа с контрагентами высокого риска, резкие скачки оборотов и нетипичные расчёты с зарубежными партнёрами. Какие документы может запросить банк. Обычно это договоры, акты, накладные, УПД, счета‑фактуры, налоговые декларации и письменное пояснение экономического смысла операции. Как снизить риск вопросов и блокировок. Чётко указывать назначение платежа, хранить документы по сделкам, проверять контрагентов, платить налоги и не использовать счёт только для транзита. Что делать, если пришёл запрос. В срок собрать запрошенные документы, кратко описать суть операций и отправить ответ через интернет‑банк — это обычно снимает вопросы комплаенса. Типичные ошибки бизнеса. Не обновлять ОКВЭД при смене деятельности, переводить почти все деньги ИП на личную карту и работать без договоров и первички.

. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», который обязывает банки контролировать операции клиентов и выявлять подозрительные схемы.

Что такое легализация доходов в контексте 115-ФЗ

115-ФЗ — Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».



Легализация, или отмывание, доходов — это способ отбелить незаконно полученные деньги, чтобы их можно было назвать результатом честного бизнеса и открыто пользоваться: покупать имущество, инвестировать или тратить на бизнес.

Государство борется с таким теневым капиталом, и банки здесь — первая линия защиты. Они обязаны контролировать операции клиентов в рамках требований 115-ФЗ.

Почему банк может обратить внимание на операции бизнеса

В основе работы банковского комплаенса лежит принцип «Знай своего клиента». Это значит, что банк должен понимать, чем занимается компания, кто её контрагенты и каков экономический смысл операций.

Когда компания открывает счёт, руководство указывает свои виды деятельности — коды ОКВЭД и планируемые обороты, а банк формирует ожидания от того, как будет работать этот бизнес. Если реальные операции начинают сильно расходиться с заявленной моделью, банк обращает на это внимание.

Запрос пояснений от банка — это не обвинение в нарушении закона. Это стандартная процедура, которая помогает банку убедиться, что операция имеет понятный экономический смысл. Если бизнес работает правомерно и прозрачно, то вопросы снимаются — клиенту достаточно отправить подтверждающие договоры, акты, чеки и другие документы.

Какие операции могут вызвать вопросы у банка

Банковский комплаенс выявляет нетипичные или потенциально рискованные транзакции. В приложении к положению Банка России от 18.06.2025 №860-П приводятся признаки, указывающие на необычный характер операций.

Вот пять примеров ситуаций, которые могут вызвать вопросы.

Частое снятие наличных

Снятие наличных само по себе это не нарушение. Предпринимателям нужны наличные для выдачи под отчёт, для оплаты мелких расходов или личных нужд, если речь об ИП.

Однако вопросы возникают, если в компании регулярно снимают крупные суммы сразу после поступления денег на счёт, и при этом доля безналичных расчётов минимальна. Банк может попросить объяснить, на какие цели расходуются эти деньги.

Транзитные платежи

Транзитные операции — это ситуация, когда деньги поступают на счёт и сразу переводятся другим контрагентам. При этом компания не платит налоги со счёта, не оплачивает аренду, связь или зарплату персонала. Для банка такой счёт выглядит как перевалочный пункт, не ведущий реальной хозяйственной деятельности.

Операции с контрагентами высокого риска

Банки проверяют не только своих клиентов, но и тех, с кем они работают. Если компания регулярно переводит деньги контрагентам, которые имеют признаки недобросовестности, это может бросить тень и на сам бизнес.

У банка могут возникнуть вопросы к добропорядочности контрагента, если тот:

находится в реестре недобросовестных поставщиков;

управляется массовым директором, который числится в десятках юрлиц;

относится к группе высокого риска в системе ЦБ « Знай своего клиента

Резкое изменение оборотов без видимых причин

Внезапный рост поступлений на счёт или резкое увеличение сумм переводов привлекают внимание. Конечно, у этого могут быть законные причины, например сезонный всплеск продаж, запуск нового направления или заключение разового контракта.

В таких случаях банку нужно увидеть подтверждающие документы, чтобы убедиться: рост оборотов обоснован реальной бизнес-активностью.

Расчёты с зарубежными партнёрами

Платежи иностранным контрагентам — это нормальная практика для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Закупка оборудования, оплата IT-услуг или импорт товаров — всё это стандартные бизнес-процессы.

Вопросы могут возникнуть, если платежи за рубеж нетипичны для заявленной деятельности компании, проводятся по сложным схемам или не подкреплены контрактами и таможенными декларациями.

Какие документы может запросить банк

Если операция показалась банку нетипичной, он направит запрос через интернет-банк. Часто просят предоставить стандартный пакет документов, который подтверждает реальность сделки.

Договоры и контракты с контрагентами, включая приложения и дополнительные соглашения.

Первичные документы: акты выполненных работ, товарные накладные, универсальные передаточные документы (УПД) и счета-фактуры.

Документы по логистике: транспортные накладные, путевые листы и таможенные декларации, если речь о ВЭД.

Документы об уплате налогов, если компания платит с расчётного счёта в ином банке.

Письменное пояснение экономического смысла операции в свободной форме.

Главное правило — предоставлять бумаги, которые отражают суть сделки.

Работать без постоянных запросов от комплаенса несложно, если соблюдать шесть базовых правил финансовой гигиены.

Понятно указывать назначение платежа

Назначение платежа должно быть конкретным. Формулировки вроде «за услуги» или «по договору» непонятны. Лучше писать чётко: «Оплата за разработку сайта по договору №12 от 01.03.2025, без НДС» или «Аванс за поставку строительных материалов (кирпич, цемент) по счёту №45 от 10.03.2025, в т.ч. НДС 20%».

Хранить документы по сделкам

Договоры, акты и накладные нужно своевременно подписывать и сохранять. Они могут понадобиться при работе с контрагентами или налоговой даже спустя время. Если возникнут вопросы со стороны комплаенса банка, быстрое предоставление документов тоже поможет разобраться.

Обосновывать финансирование

Если вы получаете или выдаёте займы, финансовую помощь от учредителей или инвестиции, банку нужно оценить их возвратность и экономический смысл. Возвращать займ лучше с того же счёта, на который вы его получили. Делать это важно в сроки, предусмотренные договором.

Храните договоры займов и чётко пишите в назначении: «Предоставление процентного займа...» или «Возврат финансирования по договору...».

Проверять контрагентов

Перед заключением сделки убедитесь, что партнёр надёжен. Проверьте, не вступила ли компания в стадию банкротства, нет ли у неё крупных долгов по налогам или судебных исков. Это защитит и от вопросов банка, и от финансовых потерь.

Не использовать счёт только для транзита

Расчётный счёт должен отражать реальную жизнь компании. Оплачивайте с него налоги, аренду офиса, интернет, закупайте канцелярию и перечисляйте зарплату сотрудникам. Когда банк видит хозяйственные расходы, это снижает вероятность дополнительных вопросов.

Своевременно отвечать на запросы банка

Если запрос всё же пришёл, не игнорируйте. Банк даёт несколько дней на предоставление документов. Если времени не хватает, напишите в чат поддержки и попросите отсрочку — банки часто идут навстречу добросовестным клиентам.

Что делать, если банк запросил документы

1. Внимательно прочитайте запрос. Поймите, какие операции вызвали вопросы и какие документы нужны банку, чтобы разобраться в ситуации.

2. Соберите документы. Подготовьте сканы или качественные фотографии запрошенных договоров, актов и счетов. Убедитесь, что на них стоят нужные подписи и печати. Если каких-то документов нет, напишите об этом, укажите причину отсутствия.

3. Напишите пояснение. Кратко и понятно опишите суть бизнеса и экономический смысл операций. Например: «Мы занимаемся оптовой торговлей овощами. В августе-сентябре у нас сезонный пик закупок, поэтому обороты выросли. Закупаем товар у фермеров (договоры прилагаем), продаём в торговые сети».

4. Отправьте ответ вовремя. Загрузите файлы через интернет-банк в указанный срок.

Если банк получит исчерпывающую информацию, то снимет вопросы, и вы сможете спокойно работать дальше.

Какие продукты помогают работать прозрачнее

Современные банковские сервисы созданы не только для переводов, но и для того, чтобы помогать бизнесу вести дела безопасно. В Точка Банке есть инструменты, которые берут часть рутины на себя.

Проверка контрагентов. Сервис внутри интернет-банка, который подсвечивает риски при работе с новыми партнёрами — от налоговых долгов до судов. Это помогает избежать сомнительных сделок ещё до перевода денег.

Онлайн-бухгалтерия. Помогает вовремя и без ошибок рассчитывать налоги и взносы, формировать платёжки и сдавать отчётность. Когда налоги платятся вовремя и с того же счёта, где идут основные обороты, вопросов у комплаенса не возникает.

Электронный документооборот (ЭДО). Помогает обмениваться юридически значимыми документами с партнёрами за пару кликов. Документы не теряются, всегда под рукой и их легко отправить в банк при необходимости.

Копилка на налоги. Сервис в Онлайн-бухгалтерии, который автоматически откладывает нужный процент от поступлений на специальный счёт, чтобы к моменту уплаты налогов нужная сумма была готова.

Типичные ошибки бизнеса

Есть ошибки, которые предприниматели совершают не из-за халатности и преступных намерений, а потому что не знают, как это выглядит со стороны банка. Есть нюансы, которые надо учитывать.

Сменить направление бизнеса и не обновить ОКВЭД

Если компания занималась торговлей, а теперь получает деньги за IT-услуги, банк видит несоответствие: деятельность по документам одна, а платежи — за другое. Это не нарушение, но может быть поводом для запроса. Стоит заранее добавить нужные коды ОКВЭД в реестр и уведомить банк об изменении профиля.

Переводить все деньги ИП на личную карту

Деньги на счёте ИП принадлежат предпринимателю, но операции по счёту должны соответствовать характеру бизнеса. Например, если ИП оказывает услуги самостоятельно и почти не несёт расходов на ведение деятельности, перевод денег на свой счёт логичен.

Другая ситуация — если предприниматель продаёт товары или выполняет работы с привлечением исполнителей. Такой бизнес предполагает расчёты с поставщиками, подрядчиками и другие хозяйственные расходы. Если при этом ИП регулярно переводит почти все поступления на личную карту, у банка могут возникнуть вопросы.

Работать без документов

Даже с проверенными партнёрами договорённости лучше фиксировать документально. Например, договор помогает заранее определить условия сделки, сроки, стоимость и ответственность сторон, а если возникнет спор — подтвердить, о чём именно договаривались.