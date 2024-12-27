115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Если вы ведете бизнес в России, наверняка слышали о требованиях банков о предоставлении документов или даже блокировках счетов. Эти меры связаны с Федеральным законом №115-ФЗ.

Понять, как он работает и как его соблюдать, важно не только для юридической чистоты, но и для стабильной работы бизнеса. Разберём этот закон простыми словами и с примерами из жизни.

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Зачем нужен 115-ФЗ

Его главная цель — предотвратить использование финансовой системы в преступных целях. Банки проверяют клиентов, чтобы убедиться, что деньги используются законно, а подозрительные операции отслеживаются и могут быть заблокированы.

ПРИМЕР Компания переводит крупную сумму денег своему партнёру, который вызывает подозрения — не сдаёт финансовую отчётность и отсутствует по месту регистрации. В таких случаях банк может заподозрить отмывание средств и приостановить проведение операции.

Кратко: о чём говорится в законе

Обязательный контроль банков: банки и другие финансовые организации обязаны проверять операции клиентов на предмет подозрительности.

Идентификация клиента: при открытии счёта или проведении крупных операций банки запрашивают данные о клиентах.

Сообщение в Росфинмониторинг: если операция кажется подозрительной, банк обязан уведомить государственный орган.

Как закон влияет на бизнес

Федеральный закон №115-ФЗ заметно влияет на работу компаний, особенно тех, кто активно использует банковские счета для расчетов.

Требования по предоставлению дополнительных документов

Банки запрашивают документы, чтобы убедиться в легальности операций. Обычно это:

Договоры: подтверждают, что оплата или поступление средств связаны с конкретными сделками.

Счета-фактуры и акты выполненных работ: показывают, что услуги или товары действительно были предоставлены.

Налоговая отчётность: подтверждает, что компания ведет легальную деятельность и уплачивает налоги.

Документы на груз или накладные: для подтверждения логистических операций.

Учредительные документы: если банк хочет проверить, соответствует ли деятельность компании её заявленным целям.

Эти требования помогают банкам убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью.

Отказ в проведении операции

Когда банк замечает подозрительные операции, он вправе запросить по ним документы и даже отказать официально на основании 115 Федерального закона.

Если предприниматель передал документы, и сомнений у банка не возникло, операцию завершат. В противном случае — откажут в проведении.

Попадание в список высокого риска в ЗСК

«Знай своего клиента» (ЗСК) — система Центрального банка, которая проверяет клиентов банков и помогает находить подозрительные операции. Она присваивает уровни риска — низкий, средний и высокий.

Если уровень риска высокий, возникают ограничения, например:

можно совершать только разрешённые законом платежи;

возникают сложности с открытием и закрытием счетов.

Если вам присвоен высокий риск, банк обязан уведомить об этом в течение 5 рабочих дней. Можно подать заявление в межведомственную комиссию ЦБ с документами, подтверждающими отсутствие оснований для высокого риска.

Срок подачи — 6 месяцев с даты уведомления.

ЦБ рассмотрит заявление и либо изменит уровень риска, либо подтвердит прежнее решение. Если решение комиссии не устраивает, его можно обжаловать в суде.

Какие меры принимают банки по 115-ФЗ

Банки согласно закону:

проводят проверки клиентов;

отказывают в проведении подозрительных операций;

отказывают в обслуживании клиентам с высоким риском.

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Что значит «блокировка» счёта по 115-ФЗ

Такого понятия, как блокировка счёта в 115-ФЗ нет. Но есть временное приостановление операций по счёту. Это может включать невозможность перевода денег, снятия наличных и других действий.

Что делать, если банк приостановил операции по счёту:

Уточните причину блокировки.

Предоставьте запрошенные документы.

Некоторые банки предоставляют защиту от блокировок — постоянно мониторят ваши операции и предупреждают о рисках. Так делает Точка.

Какие документы может попросить банк и что будет, если их не предоставить

Банк может запросить:

договоры;

счета-фактуры;

акты выполненных работ;

налоговую отчётность.

Если документы не предоставить, вам могут порекомендовать перейти в другой банк и дать советы на будущее, чтобы избежать таких ситуаций.

Если проблема не решается и за год дважды получаете официальный отказ в платежах, обслуживание в банке могут прекратить.

Что будет за нарушение 115-ФЗ

Это может создать много неудобств для бизнеса. Придётся собирать дополнительные документы, тратить время на разбирательства, а иногда даже искать другой банк. Самое неприятное — получить статус высокого риска в ЗСК, что может серьёзно повлиять на деловую репутацию.

Практические советы по соблюдению 115-ФЗ

Ведение прозрачного учёта: все операции должны быть подтверждены документами.

Регулярное обновление данных в банке: изменения в уставе, адресе или составе учредителей должны быть своевременно переданы.