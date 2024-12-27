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Безопасный бизнес

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Закон 115-ФЗ регулирует борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, но для бизнеса он часто становится источником вопросов и сложностей. В статье разбираем суть закона, его основные положения и как избежать блокировки счёта.

27.12.2024
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Авторы

Если вы ведете бизнес в России, наверняка слышали о требованиях банков о предоставлении документов или даже блокировках счетов. Эти меры связаны с Федеральным законом №115-ФЗ.

Понять, как он работает и как его соблюдать, важно не только для юридической чистоты, но и для стабильной работы бизнеса. Разберём этот закон простыми словами и с примерами из жизни.

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Зачем нужен 115-ФЗ

Его главная цель — предотвратить использование финансовой системы в преступных целях. Банки проверяют клиентов, чтобы убедиться, что деньги используются законно, а подозрительные операции отслеживаются и могут быть заблокированы.

ПРИМЕР
Компания переводит крупную сумму денег своему партнёру, который вызывает подозрения — не сдаёт финансовую отчётность и отсутствует по месту регистрации. В таких случаях банк может заподозрить отмывание средств и приостановить проведение операции.

Кратко: о чём говорится в законе

Обязательный контроль банков: банки и другие финансовые организации обязаны проверять операции клиентов на предмет подозрительности.

Идентификация клиента: при открытии счёта или проведении крупных операций банки запрашивают данные о клиентах.

Сообщение в Росфинмониторинг: если операция кажется подозрительной, банк обязан уведомить государственный орган.

Как закон влияет на бизнес

Федеральный закон №115-ФЗ заметно влияет на работу компаний, особенно тех, кто активно использует банковские счета для расчетов.

Требования по предоставлению дополнительных документов

Банки запрашивают документы, чтобы убедиться в легальности операций. Обычно это:

  • Договоры: подтверждают, что оплата или поступление средств связаны с конкретными сделками.
  • Счета-фактуры и акты выполненных работ: показывают, что услуги или товары действительно были предоставлены.
  • Налоговая отчётность: подтверждает, что компания ведет легальную деятельность и уплачивает налоги.
  • Документы на груз или накладные: для подтверждения логистических операций.
  • Учредительные документы: если банк хочет проверить, соответствует ли деятельность компании её заявленным целям.
Эти требования помогают банкам убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью. 

Отказ в проведении операции

Когда банк замечает подозрительные операции, он вправе запросить по ним документы и даже отказать официально на основании 115 Федерального закона. 

Если предприниматель передал документы, и сомнений у банка не возникло, операцию завершат. В противном случае — откажут в проведении.  

Попадание в список высокого риска в ЗСК

«Знай своего клиента» (ЗСК) — система Центрального банка, которая проверяет клиентов банков и помогает находить подозрительные операции. Она присваивает уровни риска — низкий, средний и высокий.

Если уровень риска высокий, возникают ограничения, например:

  • можно совершать только разрешённые законом платежи;
  • возникают сложности с открытием и закрытием счетов.

Если вам присвоен высокий риск, банк обязан уведомить об этом в течение 5 рабочих дней. Можно подать заявление в межведомственную комиссию ЦБ с документами, подтверждающими отсутствие оснований для высокого риска.

Срок подачи — 6 месяцев с даты уведомления.

ЦБ рассмотрит заявление и либо изменит уровень риска, либо подтвердит прежнее решение. Если решение комиссии не устраивает, его можно обжаловать в суде.

Какие меры принимают банки по 115-ФЗ

Банки согласно закону:

  • проводят проверки клиентов;
  • отказывают в проведении подозрительных операций;
  • отказывают в обслуживании клиентам с высоким риском.
В Точке есть автоматический бесплатный сервис «Риски по операциям». Вы можете загружать документы, давать пояснения и проводить операции, следуя рекомендациям сервиса. С ним 115-ФЗ не страшен.

Что значит «блокировка» счёта по 115-ФЗ

Такого понятия, как блокировка счёта в 115-ФЗ нет. Но есть временное приостановление операций по счёту. Это может включать невозможность перевода денег, снятия наличных и других действий.

Что делать, если банк приостановил операции по счёту:

  • Уточните причину блокировки.
  • Предоставьте запрошенные документы.

Некоторые банки предоставляют защиту от блокировок — постоянно мониторят ваши операции и предупреждают о рисках. Так делает Точка.

Какие документы может попросить банк и что будет, если их не предоставить

Банк может запросить:

  • договоры;
  • счета-фактуры;
  • акты выполненных работ;
  • налоговую отчётность.

Если документы не предоставить, вам могут порекомендовать перейти в другой банк и дать советы на будущее, чтобы избежать таких ситуаций. 

Если проблема не решается и за год дважды получаете официальный отказ в платежах, обслуживание в банке могут прекратить.

Что будет за нарушение 115-ФЗ

Это может создать много неудобств для бизнеса. Придётся собирать дополнительные документы, тратить время на разбирательства, а иногда даже искать другой банк. Самое неприятное — получить статус высокого риска в ЗСК, что может серьёзно повлиять на деловую репутацию.

Практические советы по соблюдению 115-ФЗ

Ведение прозрачного учёта: все операции должны быть подтверждены документами.

Регулярное обновление данных в банке: изменения в уставе, адресе или составе учредителей должны быть своевременно переданы.

Избегание подозрительных операций: дробление платежей, использование личных счетов для бизнеса и другие нестандартные схемы могут вызвать вопросы. Проводить операции по закону помогут проверка контрагентов и банковский комплаенс.

Вопросы по теме

Какие организации обязаны соблюдать 115-ФЗ?

Помимо банков, закон распространяется на микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды и даже нотариусов. Все они обязаны выявлять и предотвращать сомнительные операции, сообщая о них в Росфинмониторинг.


Предупреждает ли банк о блокировке по 115-ФЗ?

Некоторые банки стараются помогать клиентам. Например, Точка даёт советы, предлагает сервисы для проверки операций и подсказывает, как всё исправить. Такой подход помогает заранее разобраться с рисками — не допустить их.

Как избежать блокировки счета?

Для минимизации рисков важно вести финансовую деятельность прозрачно: не дробить платежи, не скрывать доходы. А также своевременно предоставлять банку все необходимые документы, такие как договоры или подтверждения дохода.

Как 115-ФЗ влияет на клиентов банков?

Банки обязаны проверять операции своих клиентов, чтобы исключить риски незаконных действий. Это означает, что клиенты могут столкнуться с запросами на предоставление документов, подтверждающих происхождение средств или цели операций.

Что такое 115-ФЗ простыми словами?

Это закон, который помогает предотвращать незаконные финансовые операции. Его цель — защитить экономику от отмывания денег и финансирования терроризма. Он требует от банков и других организаций следить за всеми транзакциями и блокировать подозрительные.

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115-ФЗ: что нужно знать бизнесу простыми словами — Банк Точка