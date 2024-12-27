115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Если вы ведете бизнес в России, наверняка слышали о требованиях банков о предоставлении документов или даже блокировках счетов. Эти меры связаны с Федеральным законом №115-ФЗ.
Понять, как он работает и как его соблюдать, важно не только для юридической чистоты, но и для стабильной работы бизнеса. Разберём этот закон простыми словами и с примерами из жизни.
Зачем нужен 115-ФЗ
Его главная цель — предотвратить использование финансовой системы в преступных целях. Банки проверяют клиентов, чтобы убедиться, что деньги используются законно, а подозрительные операции отслеживаются и могут быть заблокированы.
Кратко: о чём говорится в законе
Обязательный контроль банков: банки и другие финансовые организации обязаны проверять операции клиентов на предмет подозрительности.
Идентификация клиента: при открытии счёта или проведении крупных операций банки запрашивают данные о клиентах.
Сообщение в Росфинмониторинг: если операция кажется подозрительной, банк обязан уведомить государственный орган.
Как закон влияет на бизнес
Федеральный закон №115-ФЗ заметно влияет на работу компаний, особенно тех, кто активно использует банковские счета для расчетов.
Требования по предоставлению дополнительных документов
Банки запрашивают документы, чтобы убедиться в легальности операций. Обычно это:
- Договоры: подтверждают, что оплата или поступление средств связаны с конкретными сделками.
- Счета-фактуры и акты выполненных работ: показывают, что услуги или товары действительно были предоставлены.
- Налоговая отчётность: подтверждает, что компания ведет легальную деятельность и уплачивает налоги.
- Документы на груз или накладные: для подтверждения логистических операций.
- Учредительные документы: если банк хочет проверить, соответствует ли деятельность компании её заявленным целям.
Отказ в проведении операции
Когда банк замечает подозрительные операции, он вправе запросить по ним документы и даже отказать официально на основании 115 Федерального закона.
Если предприниматель передал документы, и сомнений у банка не возникло, операцию завершат. В противном случае — откажут в проведении.
Попадание в список высокого риска в ЗСК
«Знай своего клиента» (ЗСК) — система Центрального банка, которая проверяет клиентов банков и помогает находить подозрительные операции. Она присваивает уровни риска — низкий, средний и высокий.
Если уровень риска высокий, возникают ограничения, например:
- можно совершать только разрешённые законом платежи;
- возникают сложности с открытием и закрытием счетов.
Если вам присвоен высокий риск, банк обязан уведомить об этом в течение 5 рабочих дней. Можно подать заявление в межведомственную комиссию ЦБ с документами, подтверждающими отсутствие оснований для высокого риска.
Срок подачи — 6 месяцев с даты уведомления.
ЦБ рассмотрит заявление и либо изменит уровень риска, либо подтвердит прежнее решение. Если решение комиссии не устраивает, его можно обжаловать в суде.
Какие меры принимают банки по 115-ФЗ
Банки согласно закону:
- проводят проверки клиентов;
- отказывают в проведении подозрительных операций;
- отказывают в обслуживании клиентам с высоким риском.
Что значит «блокировка» счёта по 115-ФЗ
Такого понятия, как блокировка счёта в 115-ФЗ нет. Но есть временное приостановление операций по счёту. Это может включать невозможность перевода денег, снятия наличных и других действий.
Что делать, если банк приостановил операции по счёту:
- Уточните причину блокировки.
- Предоставьте запрошенные документы.
Некоторые банки предоставляют защиту от блокировок — постоянно мониторят ваши операции и предупреждают о рисках. Так делает Точка.
Какие документы может попросить банк и что будет, если их не предоставить
Банк может запросить:
- договоры;
- счета-фактуры;
- акты выполненных работ;
- налоговую отчётность.
Если документы не предоставить, вам могут порекомендовать перейти в другой банк и дать советы на будущее, чтобы избежать таких ситуаций.
Что будет за нарушение 115-ФЗ
Это может создать много неудобств для бизнеса. Придётся собирать дополнительные документы, тратить время на разбирательства, а иногда даже искать другой банк. Самое неприятное — получить статус высокого риска в ЗСК, что может серьёзно повлиять на деловую репутацию.
Практические советы по соблюдению 115-ФЗ
Ведение прозрачного учёта: все операции должны быть подтверждены документами.
Регулярное обновление данных в банке: изменения в уставе, адресе или составе учредителей должны быть своевременно переданы.
Избегание подозрительных операций: дробление платежей, использование личных счетов для бизнеса и другие нестандартные схемы могут вызвать вопросы. Проводить операции по закону помогут проверка контрагентов и банковский комплаенс.