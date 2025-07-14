161-ФЗ о национальной платёжной системе: всё, что нужно знать бизнесу о платежах

Если вы осуществляете перевод средств на счёт из базы ЦБ, Точка Банк приостановит операцию (по платежам по банковским реквизитам) или откажет в её проведении (если это перечисление по номеру карты, номеру телефона или оплата по QR-коду).





В чате с банком и в СМС клиентам сообщают, что реквизиты находятся в реестре Банка России и их заблокировали по 161-ФЗ.





Если клиент Точка Банк столкнулся с блокировкой, постараемся помочь. Доступно обращение в чат или разговор со специалистом по телефону. Вам объяснят, как действовать дальше.