161-ФЗ о национальной платёжной системе: всё, что нужно знать бизнесу о платежах

С 25 июля 2024 года банки могут приостанавливать платёжные операции на два дня и блокировать счета. В статье разберём, какие ситуации могут счесть подозрительными и что делать, если счёт заблокировали по 161-ФЗ.
161-ФЗ: что это такое
Закон о национальной платёжной системе (161-ФЗ) — это федеральный закон, который регулирует порядок работы платёжных систем, операторов денежных переводов и других участников финансового рынка в Российской Федерации. Действие закона распространяется на операции физических и юридических лиц.
Одна из г лавных задач 161-ФЗ — защитить людей от мошенничества. Подозрительные реквизиты попадают в специальный реестр Центробанка. Затем банки проверяют каждый перевод: есть ли данные получателя в этой базе. Вот как это выглядит на практике.
|По реквизитам счёта
|С переводом на карту
|ООО «Ромашка» со счётом в банке оплачивает услуги/товар платежом по банковским реквизитам партнёра ООО «Рога и Копыта».
Отправить платёж не получилось. ООО «Ромашка» получило от банка информацию, что реквизиты ООО «Рога и Копыта» находятся в базе данных Банка России.
При подтверждении платежа по телефону его автоматически отправили через два дня.
|ИП Иванов со счётом в банке оплачивает услуги переводом по номеру карты партнёра Петрова.
Отправить деньги не получилось. ИП Иванов получил от банка информацию, что реквизиты карты Петрова находятся в базе данных Банка России.
Повторный платёж той же суммы на ту же карту в течение двух дней банк автоматически отклонит — это правило 161-ФЗ.
|Если ООО «Ромашка» не ответит банку, платёж автоматически отменят.
|После подтверждения повторной попытки перевода ИП Иванов сможет перечислить деньги через два дня.
Блокировка по 161‑ФЗ: что означает
По 161-ФЗ банки обязаны сообщать в Банк России обо всех переводах или попытках перевода, которые клиенты не подтверждали или считают мошенническими. В результате формируется база данных ЦБ.
Блокировка по 161-ФЗ — это ограничение интернет-банка и карт клиентов банка, чьи реквизиты внесены в специальный реестр Центрального банка. Блокировка не влияет на поступление платежей — их продолжают зачислять.
Если реквизиты владельца счёта попали в базу ЦБ, он не сможет перевести деньги, отправить платёж контрагенту или снять наличные в банкомате. Но если прийти и лично обратиться в офис финансовой организации, перевод смогут провести.
Блокировка может быть временной, если появятся основания её убрать, или постоянной. Это решает ЦБ, всё зависит от конкретной ситуации.
За что можно попасть в базу данных
Оказаться в базе можно за реальные нарушения или из-за оспаривания банковской операции. Например, Кирилл решил купить ноутбук с рук. Он отправил продавцу деньги, но товар не получил. Тогда молодой человек сообщил о мошенничестве в банк и предоставил номер карты, на которую скидывал оплату. Реквизиты карты и информацию о её владельце внесли в реестр Центробанка.
Если данные попали в банк напрямую от пострадавших — кредитная организация вправе приостановить использование банковских карт и онлайн-банкинга.
Кроме жалоб пострадавших от мошенников, информация поступает также от МВД. В этом случае приостановление обязательно.
ЦБ не сообщает причину внесения в реестр, какие реквизиты в неё входят и почему. Пока данные остаются в системе, проводить платежи заблокированными способами не получится. Нужно ждать исключения из списка Банка России.
Признаки подозрительных операций: на что обращают внимание
Банки и платёжные системы анализируют операции по признакам:
- Получатель есть в базе Банка России о мошеннических переводах, проходит по уголовному делу о мошенничестве, уже был замечен в похожих действиях.
- Устройство для платежей использовали в подозрительных операциях.
- Платёж не похож на обычные действия клиента по времени, месту, сумме или получателю.
- Есть подозрительная активность в звонках, сообщениях или почте клиента.
Банк отклонил платёж контрагенту по 161-ФЗ: что делать
Если банк отклонил перевод по номеру карты, номеру телефона или по QR-коду на основании 161-ФЗ, значит, реквизиты контрагента находятся в базе ЦБ. Финансовая организация обязана приостановить перевод по реквизитам или отказать в проведении операции. Отправитель получит уведомление об этом, у него есть несколько вариантов действий:
- Ожидать, пока контрагента исключат из базы, и повторно провести платёж.
- Подтвердить платёж банку. Например, Точка Банк сообщает клиенту о том, что операции в адрес приостановлены на два дня, так как контрагент — получатель денежных средств внесён в базу данных Банка России. Подтвердить отправку платежа можно в чате с банком или по телефону.
- Поменять контрагента, чтобы беспрепятственно проводить платежи.
На подтверждение платежа у отправителя есть сутки. Если оно получено вовремя, средства переведут получателю за два рабочих дня. Ускорить этот процесс невозможно. Но если пользователь не успеет подтвердить операцию — платёж отменится.
Если банк отказал в переводе на карту, через СБП или QR-код, а клиент решил повторить её, организация будет обязана отклонить и повторную попытку перевода на те же реквизиты и ту же сумму. Совершить успешный перевод можно только через два дня после повторной попытки.
Интернет-банк и карты заблокировали по 161-ФЗ: что делать
Когда предпринимателю отправляют деньги, банк-отправитель проверяет наличие его реквизитов среди списков ЦБ. Если всё чисто, платёж проходит. Но если реквизиты оказались в базе, банк обязан отреагировать и не допустить перевода до выяснения обстоятельств.
Перевод по банковским реквизитам приостанавливают на двое суток, а перевод по номеру карты, номеру телефона или QR-коду полностью блокируют. Отправитель узнаёт об этом из уведомления.
Инструкция, как убрать реквизиты из базы данных
Если данные попали в реестр Центробанка и человек не может провести операцию с деньгами, есть три варианта действий:
1. Контрагент должен подтвердить платёж в своём Банке. Деньги отправят получателю через два дня.
2. Сообщить о проблеме с получением средств через интернет-приёмную Банка России.
Ответ придёт в течение 15 рабочих дней
3. Оформить обращение через свой банк. В Точка Банк клиентам направляют форму заявления в Центробанк. Ответ приходит в чат с банком.
Подача заявления не гарантирует исключение реквизитов из базы данных. Решение может быть как положительным, так и отрицательным. При негативном развитии событий реквизиты останутся в реестре ЦБ, любые электронные и дистанционные платежи банк будет останавливать.
Если Банк России откажет в исключении, это решение можно обжаловать в суде.