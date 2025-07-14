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161-ФЗ о национальной платёжной системе: всё, что нужно знать бизнесу о платежах

Банки и платёжные системы защищают клиентов от мошенников. Каждую транзакцию оценивают — точно ли платёж безопасен? Один из способов борьбы с мошенниками — приостановка подозрительных операций и сбор данных по ним в базу ЦБ России. Этот процесс регулирует 161-ФЗ. 

14.07.2025
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Авторы

С 25 июля 2024 года банки могут приостанавливать платёжные операции на два дня и блокировать счета. В статье разберём, какие ситуации могут счесть подозрительными и что делать, если счёт заблокировали по 161-ФЗ. 

161-ФЗ: что это такое 

Закон о национальной платёжной системе (161-ФЗ) — это федеральный закон, который регулирует порядок работы платёжных систем, операторов денежных переводов и других участников финансового рынка в Российской Федерации. Действие закона распространяется на операции физических и юридических лиц.

Одна из г лавных задач 161-ФЗ — защитить людей от мошенничества. Подозрительные реквизиты попадают в специальный реестр Центробанка. Затем банки проверяют каждый перевод: есть ли данные получателя в этой базе. Вот как это выглядит на практике.

 По реквизитам счёта  С переводом на карту
ООО «Ромашка» со счётом в банке оплачивает услуги/товар платежом по банковским реквизитам партнёра ООО «Рога и Копыта».

Отправить платёж не получилось. ООО «Ромашка» получило от банка информацию, что реквизиты ООО «Рога и Копыта» находятся в базе данных Банка России.

При подтверждении платежа по телефону его автоматически отправили через два дня.
ИП Иванов со счётом в банке оплачивает услуги переводом по номеру карты партнёра Петрова.

Отправить деньги не получилось. ИП Иванов получил от банка информацию, что реквизиты карты Петрова находятся в базе данных Банка России.

Повторный платёж той же суммы на ту же карту в течение двух дней банк автоматически отклонит — это правило 161-ФЗ.

Если ООО «Ромашка» не ответит банку, платёж автоматически отменят.После подтверждения повторной попытки перевода ИП Иванов сможет перечислить деньги через два дня.

Быстро проверить партнёра можно в Досье контрагента.

Блокировка по 161‑ФЗ: что означает

По 161-ФЗ банки обязаны сообщать в Банк России обо всех переводах или попытках перевода, которые клиенты не подтверждали или считают мошенническими. В результате формируется база данных ЦБ. 

Блокировка по 161-ФЗ — это ограничение интернет-банка и карт клиентов банка, чьи реквизиты внесены в специальный реестр Центрального банка. Блокировка не влияет на поступление платежей — их продолжают зачислять. 

Если реквизиты владельца счёта попали в базу ЦБ, он не сможет перевести деньги, отправить платёж контрагенту или снять наличные в банкомате. Но если прийти и  лично обратиться в офис финансовой организации, перевод смогут провести.

Блокировка может быть временной, если появятся основания её убрать, или постоянной. Это решает ЦБ, всё зависит от конкретной ситуации. 

За что можно попасть в базу данных

Оказаться в базе можно за реальные нарушения или из-за оспаривания банковской операции. Например, Кирилл решил купить ноутбук с рук. Он отправил продавцу деньги, но товар не получил. Тогда молодой человек сообщил о мошенничестве в банк и предоставил номер карты, на которую скидывал оплату. Реквизиты карты и информацию о её владельце внесли в реестр Центробанка. 

Если данные попали в банк напрямую от пострадавших — кредитная организация вправе приостановить использование банковских карт и онлайн-банкинга. 

Кроме жалоб пострадавших от мошенников, информация поступает также от МВД. В этом случае приостановление обязательно.

ЦБ не сообщает причину внесения в реестр, какие реквизиты в неё входят и почему. Пока данные остаются в системе, проводить платежи заблокированными способами не получится. Нужно ждать исключения из списка Банка России. 

Проверьте своего контрагента 
Проанализируем информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров.
Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства. 
Если после проверки не захотите работать с контрагентом, поможем найти новую, надёжную компанию.

Признаки подозрительных операций: на что обращают внимание 

Банки и платёжные системы анализируют операции по признакам:

  • Получатель есть в базе Банка России о мошеннических переводах, проходит по уголовному делу о мошенничестве, уже был замечен в похожих действиях. 
  • Устройство для платежей использовали в подозрительных операциях. 
  • Платёж не похож на обычные действия клиента по времени, месту, сумме или получателю. 
  • Есть подозрительная активность в звонках, сообщениях или почте клиента.

Банк отклонил платёж контрагенту по 161-ФЗ: что делать 

Если банк отклонил перевод по номеру карты,  номеру телефона или по QR-коду на основании 161-ФЗ, значит, реквизиты контрагента находятся в базе ЦБ. Финансовая организация обязана приостановить перевод по реквизитам или отказать в проведении операции. Отправитель получит уведомление об этом, у него есть несколько вариантов действий:

  • Ожидать, пока контрагента исключат из базы, и повторно провести платёж.
  • Подтвердить платёж банку. Например, Точка Банк сообщает клиенту о том, что операции в адрес приостановлены на два дня, так как контрагент — получатель денежных средств внесён в базу данных Банка России. Подтвердить отправку платежа можно в чате с банком или по телефону.
  • Поменять контрагента, чтобы беспрепятственно проводить платежи. 

На подтверждение платежа у отправителя есть сутки. Если оно получено вовремя, средства переведут получателю за два рабочих дня. Ускорить этот процесс невозможно. Но если пользователь не успеет подтвердить операцию — платёж отменится.

Если банк отказал в переводе на карту, через СБП или QR-код, а клиент решил повторить её, организация будет обязана отклонить и повторную попытку перевода на те же реквизиты и ту же сумму. Совершить успешный перевод можно только через два дня после повторной попытки. 

Интернет-банк и карты заблокировали по 161-ФЗ: что делать

Когда предпринимателю отправляют деньги, банк-отправитель проверяет наличие его реквизитов среди списков ЦБ. Если всё чисто, платёж проходит. Но если реквизиты оказались в базе, банк обязан отреагировать и не допустить перевода до выяснения обстоятельств. 

Перевод по банковским реквизитам приостанавливают на двое суток, а перевод по номеру карты, номеру телефона или QR-коду полностью блокируют. Отправитель узнаёт об этом из уведомления. 

Если вы осуществляете перевод средств на счёт из базы ЦБ, Точка Банк приостановит операцию (по платежам по банковским реквизитам) или откажет в её проведении (если это перечисление по номеру карты, номеру телефона или оплата по QR-коду). 


В чате с банком и в СМС клиентам сообщают, что реквизиты находятся в реестре Банка России и их заблокировали по 161-ФЗ.

Если клиент Точка Банк столкнулся с блокировкой, постараемся помочь. Доступно обращение в чат или разговор со специалистом по телефону. Вам объяснят, как действовать дальше.

Екатерина Погореловаэксперт по противодействию мошенничеству

Инструкция, как убрать реквизиты из базы данных

Если данные попали в реестр Центробанка и человек не может провести операцию с деньгами, есть три варианта действий:

1. Контрагент должен подтвердить платёж в своём Банке. Деньги отправят получателю через два дня.

2. Сообщить о проблеме с получением средств через интернет-приёмную Банка России.

Ответ придёт в течение 15 рабочих дней 

3. Оформить обращение через свой банк. В Точка Банк клиентам направляют форму заявления в Центробанк. Ответ приходит в чат с банком.

Подача заявления не гарантирует исключение реквизитов из базы данных. Решение может быть как положительным, так и отрицательным. При негативном развитии событий реквизиты останутся в реестре ЦБ, любые электронные и дистанционные платежи банк будет останавливать.

Если Банк России откажет в исключении, это решение можно обжаловать в суде.

Вопросы по теме

Что такое 161-ФЗ о национальной платёжной системе?

Это закон, который регулирует работу платёжных систем и операторов денежных переводов в России.

Какие ключевые изменения вводит Федеральный закон № 161-ФЗ для бизнеса?

С июля 2024 года ужесточены требования к безопасности платежей и борьбе с мошенничеством.

Какую ответственность несут кредитные организации за нарушение требований по проверке платежей?

Банки должны возместить клиенту-физлицу деньги, если он перевёл их мошеннику, чей номер есть в базе данных Банка России.

Как подготовиться к изменениям, связанным с 161-ФЗ?

Изучить новые правила и избегать подозрительных действий: частых перечислений на счета физлиц или крупных сумм без объяснений. Нужно вести прозрачную отчётность и хранить документы, которые подтверждают легальность операций. Также наладить контакт с банком, чтобы оперативно решать вопросы, если счёт заблокируют.

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ФЗ 161: О национальной платёжной системе – Точка Банк