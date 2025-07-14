Арбитражный суд: что о нём нужно знать бизнесу

Когда деловые партнёры не могут договориться о погашении задолженности, расторжении контракта или при других коммерческих спорах, они обращаются в арбитражный суд. В статье расскажем, как подать иск, обжаловать решение и какие расходы ждут участников процесса.

Что такое арбитражный суд

Представьте: предприниматель Петров заказал оборудование на 20 млн рублей, перевёл предоплату, но поставку так и не получил. Партнёр — тоже ИП — деньги не возвращал и постоянно переносил сроки. Мировой суд отказался рассматривать спор. Петров составил претензию, а потом обратился в арбитражный суд.

Арбитражные суды в основном разрешают экономические споры между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными и муниципальными органами. В некоторых случаях участниками процесса становятся физические лица.

Какие дела рассматривают арбитражные суды

Хозяйственные споры

Разрешают конфликты, которые возникают из коммерческих отношений между предприятиями. Например, спор между строительной компанией и поставщиком материалов о качестве выполненных работ или нарушении сроков поставки.

Процедуры банкротства

Рассматривают дела о финансовой несостоятельности организаций, ИП, граждан. Это одно из исключений, когда судьи арбитражного суда ведут дела физлиц.

Антимонопольные споры

Разрешают конфликты об ограничении конкуренции: дела о недобросовестной рекламе, злоупотреблении доминирующим положением на рынке и другие.

Корпоративные конфликты

Урегулируют споры между участниками бизнеса: акционерами, учредителями, членами органов управления, например когда одна из сторон не согласна с решением общего собрания акционеров.

Налоговые споры

Рассматривают конфликты юрлиц, ИП с налоговыми службами, например ситуации, когда оспаривают доначисленные платежи, штрафы.

Обжалование решений госорганов

Обжалуют решения или действия госорганов в экономической сфере.

Регистрационные вопросы

Разрешают споры по созданию, реорганизации и ликвидации юридических лиц, например отказ в регистрации предприятия.

Кто является участником арбитражного процесса

В арбитражном суде участвуют:

Стороны — истец и ответчик. С каждой стороны может быть несколько представителей.

Заявители и заинтересованные лица.

Третьи лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования.

Прокурор вступает в процесс, если нужна защита публичных интересов или прав граждан.

Также есть иные лица, которые помогают при разрешении дела:

Эксперты проводят исследования и дают заключения по специальным вопросам.

Специалисты, в том числе переводчики, консультируют в тех областях, в которых компетентны.

Например, в споре между ИП Петровым (истец) и ИП Сидоровым (ответчик) о взыскании задолженности за непоставленное оборудование участвовали:

Со стороны истца — предприниматель и нанятый юрист.

Со стороны ответчика — сам ИП Сидоров и его адвокат.

По определению суда строительный эксперт оценил реальную стоимость оборудования.

Переводчик понадобился, так как часть документов была на английском языке.

Департамент торговли города привлекли судом к процессу как заинтересованное лицо, так как спор мог повлиять на выполнение муниципального контракта.

Как проходит процесс в арбитражном суде

Направление досудебной претензии

Претензией называется способ досудебного урегулирования спора. Направлять претензию обязательно, если это требует закон или договор. Без претензии суд вернёт иск.

Подача искового заявления

Истец подаёт исковое заявление с требованиями, обоснованием и ссылками на нормативные акты. К иску прилагаются документы, в том числе подтверждение направления иска ответчику, платёжное поручение об оплате госпошлины, выписка из ЕГРЮЛ ответчика, подтверждение направления досудебной претензии ответчику, договоры, акты сверки, переписка и другие доказательства, на которые ссылается истец.

Суд изучает поступившее обращение и решает, принимать иск к производству или нет.

Заявление с недостатками оставят без движения и дадут около месяца на устранение. При серьёзных нарушениях или несоблюдении сроков иск вернут заявителю.

Подготовительная стадия

После принятия иска суд назначает предварительное собеседование. На этом этапе судья:

уточняет позиции сторон;

определяет достаточность доказательств;

проверяет, есть ли уведомления ответчика об иске;

решает, нужно ли привлекать третьих лиц;

разрешает ходатайства и заявления сторон, если они есть.

В результате судья оценивает, готово ли дело к разбирательству.

Судебное разбирательство

По результатам предварительного заседания назначают основное, где стороны излагают свои позиции по делу, представляют доказательства. Дело рассматривают в ходе одного или нескольких заседаний.

Принятие судебного решения

Судья объявляет резолютивную часть решения на судебном заседании. Полный текст будет готов позднее, его опубликуют в картотеке судебного дела, направят сторонам.

По общему правилу решение суда вступает в силу через месяц. Резолютивная часть решения, если её вынесли в порядке упрощённого производства, подлежит немедленному исполнению, вступает в силу через 15 рабочих дней.

Процедура обжалования

Если участник спора не согласен с вынесенным решением, до вступления его в законную силу может подать апелляционную жалобу. В ней указывает, с чем не согласен, почему решение надо пересмотреть. Жалобу подают лично, через представителя, почтовым отправлением, дистанционно через сайт суда.

Если акт апелляционного суда не принёс желаемого результата, можно обжаловать его в кассационном порядке.

При подготовке жалобы нужно учитывать, что размеры госпошлины зависят от того, в какую инстанцию подают документы.

Для физических лиц Для юридических лиц Апелляционная жалоба 10 000 рублей 30 000 рублей Кассационная жалоба 20 000 рублей 50 000 рублей Жалоба в Верховный суд РФ 30 000 рублей 80 000 рублей

Исполнительное производство

После вступления в законную силу судебного акта или в случае его немедленного исполнения истец вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа.

Независимо от того, на какой стадии завершился спор, заявление о выдаче исполнительного листа подаётся в арбитражный суд, который первоначально рассматривал дело.

Какие существуют виды арбитражных судов

Структура арбитражных судов в России:

Арбитражные суды регионов.

Арбитражный апелляционный суд — проверяет законность решений, которые не вступили в силу.

Арбитражные суды округов — проверяют законность решений, которые вступили в законную силу. Они образованы по принципу федеральных округов в Российской Федерации.

Верховный суд РФ — проверяет законность судебных актов судов нижестоящих инстанций, формирует судебную практику по отдельным категориям споров.

Суд по интеллектуальным правам — специализируется на спорах по объектам интеллектуальной собственности и правах на них.

Как определить, в какой суд обращаться

ИП Петров хочет подать иск к ИП Сидорову и определяет, в какой арбитражный суд обратиться. Как ему выбрать, куда направить документы?

Общее правило — иск подаётся по месту регистрации ответчика.Например, ИП Сидоров зарегистрирован в г. Новосибирске, значит иск направляют в Арбитражный суд Новосибирской области.

Если ответчиков несколько, например ИП Сидоров и ООО «Контрагент» из Москвы, можно пойти в суд по месту нахождения любого из них: в Новосибирске или Москве.

Петров анализирует, где зарегистрирован Сидоров, есть ли другие ответчики, и выбирает подходящий суд.

Иск к филиалу компании подаётся по его адресу или адресу головного офиса. Также есть некоторые особенности:

Споры о правах на недвижимость — по месту её нахождения.

Если прописали условие о подсудности в договоре — по условию.

Дела о перевозках — по месту нахождения перевозчика.

Дела о несостоятельности (банкротстве) — по адресу должника.

При подаче встречного иска — там, где рассматривался первый поданный иск.

Как подать обращение в арбитражный суд

Обращение подаётся в одной из форм:

Исковое заявление — по экономическим спорам из гражданских правоотношений.

Заявление — по административным спорам, делам о банкротстве, особому производству и другим случаям по закону.

Жалоба — при обжаловании решений в апелляционной или кассационной инстанциях.

Подать документы можно:

На бумаге — лично или по почте.

В электронном виде — через сайт « — через сайт « Мой арбитр », раздел «Заявления и жалобы» с авторизацией через Госуслуги. Для этого нужно выбрать вид обращения.

Часть формы заявления заполняется автоматически по данным с Госуслуг и по ИНН.

В заявлении указывают заинтересованные лица и в какой суд подаётся иск. Документы, например доверенность или выписка из ЕГРЮЛ, прикрепляются в электронном виде.

Через сколько возможен пересмотр дела в арбитражном суде

Дело могут пересмотреть по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Вновь открывшиеся обстоятельства — это важные факты, которые уже существовали во время суда, но о них никто не знал, например позже выяснилось, что свидетель солгал. Если изменения произошли после суда и они влияют на решение — это новые обстоятельства. Например, отменили судебный акт арбитражного суда, а на его основе было принято решение по другому делу.

Для пересмотра нужно подать заявление в течение трёх месяцев после того, как установили обстоятельства (статья 312 АПК). Срок отсчитывается с момента, когда факты стали известны. Если срок пропущен, можно попробовать восстановить его в течение шести месяцев, но потребуется доказать, что причины пропуска уважительные.

Как исполнять решение арбитражного суда

Если суд удовлетворил иск, но ответчик не хочет его исполнять, нужно получить исполнительный лист и передать его приставам. Они могут применить арест имущества, списать средства со счетов, ограничить выезды и другие меры принудительного взыскания.

Если исполнительный лист о взыскании или аресте денег — можно направить в банк.

На периодические платежи или суммы до 100 тыс. рублей исполнительный документ передаётся работодателю, который выплачивает должнику зарплату, стипендию или другие платежи.

По ходатайству взыскателя, должника или пристава суд может:

предоставить отсрочку или рассрочку исполнения;

изменить способ или порядок выполнения акта.

Сколько стоит арбитражный процесс

Основные расходы включают госпошлину и судебные издержки. Госпошлина зависит от характера исковых требований. Например, при взыскании долга в суде первой инстанции размер зависит от цены иска.

Цена иска Госпошлина До 100 000 рублей 10 000 рублей От 100 001 рубля до 1 000 000 рублей 10 000 рублей + 5% от суммы более 100 000 рублей От 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей 55 000 рублей + 3% от суммы более 1 000 000 рублей

От 10 000 001 рубля до 50 000 000 рублей 325 000 рублей + 1% от суммы более 10 000 000 рублей Свыше 50 000 000 рублей 725 000 рублей + 0,5% от превышающей суммы (но не более 10 000 000 рублей)

Посчитать сумму пошлины можно на калькуляторе сайта «Мой арбитр».

Издержки включают оплату:

услуг юристов и нотариусов;

почтовых расходов;

получения выписок из госреестров;

оценок имущества;

легализации иностранных документов;

экспертиз и работы специалистов.

Расходы несёт проигравшая сторона, она обязана возместить выигравшей судебные затраты. Если суд частично удовлетворил требования, издержки распределяют пропорционально.

В чём отличие разбирательств в арбитражном, мировых или судах общей юрисдикции

Разные категории дел

Специфика арбитражных судов — это то, что они занимаются экономическими спорами и банкротством. Суды общей юрисдикции рассматривают всё остальное: споры между гражданами (разводы, наследство, долги), трудовые конфликты, дела о защите прав потребителей и другие.

Даже если одна из сторон организация, например работник против работодателя или покупатель против магазина, такие дела попадают в суд общей юрисдикции.

Разные участники

Есть разница в участниках процесса. В арбитражный суд идут юрлица, ИП, государственные и муниципальные органы. Мировые и суды общей юрисдикции работают с физическими лицами.

Разная процедура рассмотрения

В арбитражном суде для уточнения обстоятельств проходит предварительное собеседование, после него — основное разбирательство с изучением документов и доводов сторон. Решение чаще выносится на основе письменных доказательств.

В суде общей юрисдикции заседания проходят с вызовом свидетелей, допросами и устными прениями; в уголовных процессах обязательно участие обвинения и защиты, в гражданских — больше внимания к свидетельским показаниям.

Разные нормативные акты, которые регулируют деятельность