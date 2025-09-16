Блокировка по 115-ФЗ: когда счёт возможно разблокировать

115-ФЗ — закон, который противодействует финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём. Он обязывает банки выявлять подозрительные операции своих клиентов. Для проверки операций банк может заморозить счёт или ограничить часть операций.

Коротко

Причины блокировки разные. Например, резкий рост оборота, крупные переводы на физлиц или нетипичные операции.

Предприниматель должен подать объяснения и документы, подтверждающие законность платежа.

Если счёт не разблокировали, можно подать жалобу в Центробанк и Росфинмониторинг, а также — в суд. Банк может заблокировать счёт по 115-ФЗ, чтобы проверить платёжную операцию клиента.

Что делать, если банк заблокировал счёт

Если блокировка введена по 115-ФЗ, вывести деньги получится только после того, как банк одобрит операцию или снимет ограничения. Предприниматель может ускорить процесс.

Сначала нужно подать пояснения и документы. В Точка Банке счёт не блокируется полностью — ограничить могут только часть операций. При этом налоги и зарплата будут доступны. Если остановлен отдельный платёж, он пройдёт после одобрения. Если запрошены документы по счёту в целом — новые операции возможны только после снятия ограничений. Если пришёл официальный отказ, банк обязан объяснить причину. На основании уведомления можно попробовать решить вопрос напрямую с банком. Если не получится — нужно обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России.

Если деньги «зависли», и банк не выходит на связь, можно направить обращение в ЦБ РФ или через личный кабинет на Госуслугах.

Какие документы нужны для разблокировки счёта

Для разблокировки счёта нужны документы, которые объясняют операции: откуда поступления, за что платёж и кто контрагент.

Что чаще всего запрашивают банки:

Договоры с партнёрами.

Акты, счета и накладные.

Документы, подтверждающие аренду.

Налоговую отчётность.

Информацию об основных средствах.

Ссылки на сайт, объявления или соцсети.

Пояснение о деятельности в свободной форме.

Как правильно оформить пояснения при блокировке счёта

Пояснение — это документ, в котором надо описать детали операции в свободной форме. Обычно указывают, с кем заключён договор, чем занимается компания, за что был платёж по счёту и как он связан с основной деятельностью предпринимателя.

Чем проще и понятнее написано пояснение, тем быстрее проведут проверку. Если поступлений много, можно сгруппировать их по типам.

Почему банк блокирует счёт по 115-ФЗ

Федеральный закон № 115 ФЗ регулирует процесс противодействия банками отмыванию денег и финансированию терроризма. Он действует с 2001 года и касается каждого клиента банков: ИП, юрлиц и физлиц.

Банк обязан следить за операциями и приостанавливать подозрительные. Это не запрет, а скорее запрос: поясните, что происходит. Деньги остаются на счёте, но владелец может проводить только обязательные платежи — налоги и зарплату. После прояснения ситуации банк снимает блокировку со счёта.

Как банк определяет подозрительные операции

Банки используют собственные алгоритмы, которые основаны на методических рекомендациях и требованиях Центробанка в рамках 115-ФЗ. Система анализирует операции клиента: суммы, частоту, назначения и контрагентов.

Если какая-то операция выбивается из привычной картины, банк может приостановить её и запросить подтверждающие документы. Например, если клиент получил много переводов от частных лиц или внезапно проявил активность по счёту, которым давно не пользовался.

Основные причины блокировки

Обычно блокировка происходит, если операции не соответствуют профилю клиента. Например:

Резкий рост оборота.

Крупные суммы переводов на физических лиц, особенно если они не связаны с работой компании или ИП.

Крупные суммы снятия наличных.

Несоответствие между ОКВЭД и фактической деятельностью. При работе по дополнительному ОКВЭДу это допустимо.

Нетипичные операции.

Отсутствие исполнителей для работ или услуг.

Отсутствие закупок товара в оптовой торговле.

Что нельзя делать при блокировке счёта

Когда счёт под блокировкой, важно не усугубить ситуацию. Разберём популярные схемы, которые могут привести к отказу в обслуживании и блокировке счетов в других банках.

Можно попробовать открыть счёт в другом банке и перевести туда деньги. Но если текущий банк ещё не вынес официальный отказ, новая организация не получит информации о проверке. При открытии счёта новый банк всё равно проведёт комплаенс-проверку и, если выявит риски, может отказать в обслуживании на этапе открытия. Оформить счёт на другого человека: жену, родственника или друга. Если операции по счёту будут идти в интересах компании, это могут счесть попыткой уклонения. Маскировка переводов под личные — дробные платежи, подарки, переводы сам себе — типичные признаки обналички, которые видят банки.

Действия по этим и схожим схемам приводят к повторным блокировкам. А иногда к попаданию в чёрные списки банков.

Как снизить риск блокировки счёта

Избежать блокировки по 115-ФЗ можно, если соблюдать базовые принципы прозрачности и не допускать действий, которые вызывают вопросы у банка.

Прозрачность операций

Указывайте, за что платите или получаете деньги.

Собирайте документы по сделкам: договоры, акты, накладные и счета. Даже если вы ИП без сотрудников.

Следите за ОКВЭДами — они должны соответствовать деятельности. Если вы зарегистрированы как ремонтник, а получаете деньги за маркетинг, банк может спросить, почему.

Не копите деньги на счёте без движения. Длительное бездействие, а потом резкая активность вызывают подозрение.

Советы для ИП, малого бизнеса и тех, кто работает с наличкой

Снимайте наличные в разумных пределах — не более 30% от исходящего оборота и только при понятных основаниях. Оптимальнее выводить доход на личный счёт физлица, а не снимать всю сумму сразу.

Избегайте дробления платежей. Частые переводы самому себе или разбивка сумм могут вызвать у банка подозрения в обходе лимитов или обналичивании.

Разделяйте личные и бизнес-операции. Для предпринимательской деятельности используйте расчётный счёт, а не личную карту.

Готовьте обоснования даже для небольших сумм. Если вы работаете как самозанятый или на ПСН, банк также может запросить документы.

Что делать, если счёт не разблокировали

Если вы подали документы и пояснения, но банк так и не снял блокировку, нужно видеть законные и безопасные пути действий. Иногда решение можно ускорить или обжаловать, а иногда даже сменить банк.

Подача жалобы в Центробанк и Росфинмониторинг

Если банк не реагирует на жалобу или отказывает без объяснений, можно подать обращение в три инстанции.

Банк России через интернет-приёмную ЦБ Росфинмониторинг, если считаете, что операции признаны подозрительными необоснованно. Финансовый омбудсмен, если банк — участник системы досудебного урегулирования споров и зарегистрирован в реестре финуполномоченного. Это работает для физлиц и в ряде случаев для ИП.

В обращении укажите:

ИНН, номер счёта, дату блокировки.

Ситуацию и действия.

Цель обращения: разблокировку, пояснение причин, помощь в рассмотрении жалобы.

В ответ на жалобу банк даст официальный ответ.

Судебный путь: когда стоит использовать

Суд — крайняя мера, к которой обращаются, если банк отказал в обслуживании без оснований, не разблокировал счёт после подачи документов или не дал внятных объяснений.

На практике до суда дело доходит редко — большинство споров решается через письменные обращения, диалог с банком и помощь профильных юристов. Если ситуация затянулась, лучше проконсультироваться с адвокатом, чтобы не потерять время.

Как открыть счёт в другом банке без повторной блокировки

Открыть новый расчётный счёт можно, но важно не повторить ошибки, которые привели к блокировке.