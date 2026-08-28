Блокировка счёта по 115-ФЗ: причины, последствия и что делать

Иногда бизнес сталкивается с ограничениями по 115-ФЗ. Банк может приостановить платёж, запросить документы или даже отказаться от сотрудничества. Рассказываем, как банки оценивают риск клиентов в 2026 году, почему возникают вопросы к операциям и что делать, если банк приостановил доступ к дистанционному обслуживанию.

Коротко Если представленных сведений окажется недостаточно, банк может приостановить отдельные операции или ограничить доступ к дистанционному обслуживанию. Чтобы избежать проблем, нужно вовремя платить налоги, проверять контрагентов и чётко указывать назначение платежей.

По 115‑ФЗ банки обязаны проверять операции бизнеса. Сначала банк анализирует сами операции и доступную информацию о клиенте и его контрагентах. Если после такой проверки остаются вопросы, он может запросить документы и пояснения по деятельности компании.

Что такое 115-ФЗ и почему банки ограничивают операции по счёту

Базовая задача Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ — препятствовать использованию финансовой системы для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Банки обязаны выступать в роли фильтра: они отслеживают сомнительные операции и оценивают связанные с ними риски.

Если операция кажется банку подозрительной, например похожа на вывод капитала, он обязан отреагировать. Его задача — убедиться, что деньги имеют законное происхождение, а сделка реальна.

Что может сделать банк по 115-ФЗ

Когда предприниматель говорит, что банк заблокировал счёт, на практике это может означать разные действия. Поэтому и последствия для бизнеса различаются. Разберём, какие действия банка возможны по 115-ФЗ.

1. Запрос документов и пояснений

Это первая мера. Банк может запросить документы по конкретной операции или по деятельности компании в целом, если хочет разобраться в характере бизнеса и отдельных сделок.



Сам по себе запрос документов не означает ограничение по счёту. Однако во время проверки банк может ограничить проведение отдельных операций.

2. Ограничение дистанционного обслуживания

Банк может ограничить доступ к интернет-банку или корпоративным картам. Такое решение принимают, если банк сочтёт представленные документы недостаточными или выявит повышенный риск.

3. Приостановка операций

Если у банка возникают вопросы к конкретной операции, он может приостановить её и запросить у клиента подтверждающие документы. После проверки банк решит, провести операцию или отказать.

4. Расторжение договора

Банк может расторгнуть договор банковского обслуживания, если в течение календарного года дважды отказал клиенту в проведении операций по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ. После расторжения договора у клиента есть 60 дней на получение остатка денег или их перевода на другой счёт. Если не распорядиться деньгами в течение 60 дней, банк переведёт средства на специальный счёт Банка России.

Важно: по 115-ФЗ банки часто ограничивают дистанционное обслуживание или приостанавливают конкретные платежи, а не блокируют карту в обычном понимании. Полная блокировка счёта — это обычно прерогатива налоговой инспекции за долги или несданную отчётность по статье 76 НК РФ.

Почему банк может запросить документы по счёту

Банки не определяют подозрительные операции произвольно. Они руководствуются требованиями Банка России — в них прописаны признаки операций, требующих дополнительной проверки.

Если операции компании соответствуют этим признакам, банк может запросить дополнительные документы или пояснения. Ниже разберём самые распространённые ситуации, которые могут вызвать вопросы у банка.

Транзитные операции

Деньги приходят от множества клиентов и в короткий период времени уходят дальше. При этом у компании нет обычных хозяйственных расходов — аренды, зарплаты или налогов. Если такие операции не соответствуют характеру деятельности компании, они могут вызвать вопросы у банка.

Подозрительные переводы физическим лицам

Регулярные переводы физическим лицам, которые не связаны с выплатой зарплаты или оплатой по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), могут вызвать вопросы у банка. Например, если ИП постоянно переводит деньги разным физлицам, которые не являются его сотрудниками или подрядчиками.

Если выплаты физлицам связаны с работой бизнеса, важно, чтобы их назначение было понятно из операций и подтверждалось документами. Например, строительная компания может рассчитываться с исполнителями по договорам ГПХ. При этом за нанятых по договору ГПХ важно платить НДФЛ и страховые взносы.

Частое снятие наличных

Снятие наличных в объёме, не соразмерном масштабу бизнеса, может вызвать вопросы у банка. Маркером для банка часто служит порог в 30% от оборота. При этом многое зависит от организационно-правовой формы: ИП вправе распоряжаться своим доходом, а компании должны подтверждать цели расходования наличных документами.

Несоответствие операций деятельности бизнеса

Если платежи не соответствуют заявленной деятельности компании, банк может попросить объяснить их экономический смысл. Например, вопросы могут возникнуть, если маркетинговое агентство регулярно оплачивает поставки металлопроката или получает крупные платежи за его продажу.

Работа с контрагентами высокого риска

Платежи в пользу компаний с признаками «технических» организаций, например с массовым адресом регистрации, дисквалифицированным директором или минимальными налогами, могут вызвать вопросы у банка. То же касается операций с контрагентами, которые отнесены к высокому уровню риска по платформе ЗСК Банка России.

Какие операции банк проверяет особенно внимательно

Помимо общих критериев, часть операций банк проверяет в обязательном порядке — вне зависимости от того, выглядят они подозрительно или нет.

Операции под обязательным контролем

Перечень таких операций закреплён в статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Банк обязан направить сведения о них в Росфинмониторинг — это прямое требование закона. Сам факт попадания в этот перечень не означает нарушения: банк просто фиксирует операцию и передаёт информацию регулятору.

Вот некоторые операции, которые в 2026 году подлежат обязательному контролю:

снятие наличных или зачисление их на счёт юридического лица — от 1 млн ₽ (п. 1 ст. 6 115-ФЗ);

платежи по договору финансовой аренды (лизинга) — от 1 млн ₽ (п. 1 ст. 6 115-ФЗ);

расчёты по сделкам с недвижимостью — от 5 млн ₽ (п. 1.1 ст. 6 115-ФЗ в редакции 522-ФЗ).

Отдельно стоят внешнеторговые контракты. Здесь работает другой механизм — не 115-ФЗ, а валютный контроль по Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 №181-И. Контракты на сумму от 3 млн ₽ ставятся на учёт в уполномоченном банке. Это не блокировка и не проверка по ПОД/ФТ, а отдельная процедура регистрации сделки.

Операции с признаками низкой налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка ниже 0,9% от оборота — один из признаков, на которые банк может обратить внимание при оценке рисков. При этом показатель не оценивают изолированно: банк учитывает специфику бизнеса и другие особенности деятельности компании.

Поэтому сама по себе низкая налоговая нагрузка не означает, что банк обязательно запросит документы. Но если компания проводит через счёт десятки миллионов и при этом почти не платит налогов, это может вызвать дополнительные вопросы.

Кого чаще всего затрагивает 115-ФЗ

Под проверку может попасть любой бизнес, но фокус внимания банка зависит от того, как устроена деятельность компании.

ИП

Предприниматель вправе переводить заработанные деньги на личный счёт и распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому сами по себе крупные переводы себе не говорят о нарушении.

Вопросы могут возникнуть, если операции не соответствуют характеру бизнеса или банку непонятен их экономический смысл. Например, для предпринимателя, который работает один и почти не несёт расходов на ведение бизнеса, перевод большей части дохода на личный счёт может быть обычной практикой.

Другая ситуация — если ИП получает 20 млн ₽ за крупные монтажные работы и сразу переводит почти всю сумму себе. Такой бизнес предполагает расходы на материалы, инструменты и работу исполнителей, поэтому их отсутствие может вызвать вопросы у банка.

ООО

Банк может обратить внимание на нетипичных контрагентов компании и отсутствие привычных хозяйственных расходов. У работающего бизнеса через счёт регулярно проходят аренда, зарплата, налоги и закупки. Если этих платежей нет, а деньги просто приходят и уходят дальше, банк может посчитать это признаком «технической» компании.

Что делать, если банк запросил документы

Такой запрос — это стандартная процедура, а не обвинение. Главное — действовать быстро и не игнорировать сообщения от банка.

Узнать причину

Внимательно прочитайте запрос. Банк укажет, что именно вызвало вопросы и какие документы или пояснения нужно предоставить.

Подготовить документы

Соберите все документы, которые банк запросил для проверки операций и деятельности бизнеса. Набор документов зависит от конкретной сделки. Например, банк может запросить договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры или товарные накладные.

Также стоит подготовить краткую пояснительную записку: опишите бизнес-модель, объясните, как вы находите клиентов и почему работаете с этими подрядчиками.

Ответить на запрос банка

Отправьте документы в установленный срок через интернет-банк. Чем полнее будет ответ, тем проще банку разобраться в ситуации.

Какие документы обычно запрашивает банк

Набор зависит от специфики бизнеса и конкретной операции.

Документы по контрагентам

Договоры, спецификации, заявки, акты и транспортные накладные. Банку важно увидеть, что сделка реальна.

Документы по бизнесу

Договоры аренды офиса или склада, штатное расписание и документы об уплате налогов. Это подтверждает, что компания ведёт хозяйственную деятельность.

Подтверждение происхождения денег

Этот пункт актуален не всегда. Он нужен, если компания вносит крупные суммы наличными на расчётный счёт или если речь идёт о нетипичных инвестициях. Потребуются договоры займа, квитанции из онлайн-кассы или документы о продаже имущества.

Что происходит с бизнесом после запроса банка

После того как клиент отправил документы, банк оценивает их и принимает решение. Проверка может завершиться без ограничений, но возможны и другие сценарии.

Сценарий А. Внутреннее решение банка

Банк изучил документы и решил, что они не объясняют экономический смысл операций. Учреждение принимает внутреннее решение ограничить дистанционное обслуживание или не проводить часть платежей.

В этом сценарии официального отказа в проведении операции по 115-ФЗ нет. Другие банки об этом не узнают, поэтому клиент может спокойно открыть счёт в другой кредитной организации.

Сценарий Б. Официальный отказ

Банк может официально отказать в проведении конкретной операции (п. 11 ст. 7 115-ФЗ). После двух таких отказов в течение года банк может расторгнуть договор банковского обслуживания.

В этом случае банк обязан направить сведения об отказе в Росфинмониторинг, откуда те попадают в Банк России. Эта информация становится доступна другим кредитным организациям. Это не означает автоматического запрета на обслуживание везде, но другие банки могут учитывать информацию об отказе при оценке клиента.

Когда стоит обращаться в межведомственную комиссию

Если банк вынес официальный отказ, у бизнеса есть право на реабилитацию по статье 7.7 115-ФЗ. Сначала нужно обратиться в сам банк с заявлением о пересмотре решения. Если банк ответил отказом, следующим шагом становится обращение в Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России.

Подавать заявление в МВК стоит, если:

у вас есть полный пакет документов, подтверждающих легальность операций;

вы можете дополнительно обосновать экономический смысл операций и особенности бизнес-модели;

отказ мешает вам открыть счёт в других банках.

Комиссия рассматривает обращение в течение 20 рабочих дней. Если она встанет на вашу сторону, банк будет обязан отменить решение, а информация об отказе будет удалена из баз данных.

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК)

С 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента». Это масштабная структура оценки рисков, которая помогает банкам фильтровать клиентов.

Как работает ЗСК

Платформа собирает данные от ФНС, Росфинмониторинга и самих банков, анализирует и распределяет все компании и ИП по трём группам риска: низкой, средней и высокой.

Группы риска

Низкий риск . Банк России считает деятельность компании реальной и не видит признаков, которые указывают на повышенный риск.

Средний риск . Компания ведёт реальную деятельность, но у Банка России есть факторы, которые могут указывать на риск подозрительных операций.

Высокий риск. Банк России считает деятельность компании высокорискованной или не видит признаков ведения реальной деятельности.

Как узнать свою группу риска

Проверить наличие высокого уровня риска можно бесплатно на официальном сайте Банка России, в разделе «Проверка по ИНН».

Что делать при высокой группе риска

Если вы оказались в красной зоне, необходимо подать заявление в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ о пересмотре степени риска. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие реальность и легальность предприятия.

Как снизить риск вопросов со стороны банка

Чтобы снизить риск вопросов со стороны комплаенса, достаточно соблюдать базовые правила гигиены бизнеса.

Следить за назначением платежей

Назначение платежа должно быть подробным. Не пишите просто «Оплата по договору», указывайте: «Оплата за строительные материалы по договору №15 от 10.05.2026, в т.ч. НДС 20%». Это сразу снимает часть вопросов об экономическом смысле.

Проверять контрагентов

Используйте сервис ФНС «Прозрачный бизнес», платформу ЗСК от Банка России и банковские сервисы проверки контрагентов, которые собирают информацию из разных источников. Дополнительно изучите сайт компании, её страницы в соцсетях и другие сведения в интернете. Если у партнёра высокий риск по оценке Банка России, массовый адрес или долги по налогам, платежи в его адрес могут скомпрометировать и отправителя.

Подтверждать экономический смысл операций

Сохраняйте все подтверждения по сделкам. Если вы проводите нетипичную для своих кодов ОКВЭД операцию, например закупаете дорогое оборудование для нового направления, лучше заранее подготовить пояснения для банка.

Своевременно отвечать на запросы банка

Игнорирование запросов — прямой путь к ограничению обслуживания. Если не успеваете собрать документы в срок, напишите в банк и попросите отсрочку.

Мифы о блокировках по 115-ФЗ

Вокруг антиотмывочного закона сложилось много мифов, которые мешают предпринимателям правильно реагировать на проверки.

Миф 1. Банк может приостановить операции без причины

Банки действуют в рамках закона и рекомендаций ЦБ РФ. У каждого запроса документов есть конкретная причина: особенности операций, нетипичное поведение или подозрительный контрагент.

Миф 2. Есть банки, которые не применяют 115-ФЗ

Таких банков нет, и закон един для всех кредитных организаций на территории России. Разница может быть только во внутренних алгоритмах оценки риска, но базовые индикаторы проверяют все.

Миф 3. Достаточно открыть счёт в другом банке