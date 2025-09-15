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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Что делать, если банк запросил документы по 115-ФЗ

Блокировка платежа или запрос документов от банка часто застают клиентов врасплох. На самом деле это часть обязательных процедур комплаенса: банк проверяет законность сделки и источник денег. Расскажем, какие бумаги нужны и как их подать, чтобы ускорить проверку. 

15.09.2025
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Почему банк направляет запрос по 115-ФЗ

Запросы по 115-ФЗ не редкость: банки обязаны контролировать клиентов и уточнять детали, если операция вызывает сомнения.

Что такое закон 115-ФЗ и кого он касается 

115-ФЗ — это Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Он касается каждого участника платежей: физических лиц, ИП и организаций. Банки выступают контролёрами: обязаны следить за операциями и при необходимости блокировать сомнительные платежи.

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Имеет ли банк право запрашивать документы

Да, банк обязан запрашивать сведения и документы, если есть риск, что операция нарушает требования 115-ФЗ. Это может быть договор, счёт, акт, накладная или иное подтверждение, что деньги проходят по реальной сделке. Без пояснений банк рискует получить санкции от ЦБ, поэтому запрос — не право, а обязанность.

Когда банк считает операцию подозрительной

Сигналы для комплаенса — это резкий рост оборотов, крупные переводы без договоров, регулярное снятие наличных сразу после поступления, отсутствие очевидной деловой цели у перевода, а также работа с неизвестными или офшорными контрагентами. Такие операции не запрещены законом, но требуют объяснений.

Какие документы банк может запросить

Чтобы убедиться в законности операции, банк просит подтверждающие документы. Часто это стандартный набор, который предприниматель использует в работе.

Список документов для подтверждения операции

Банк может запросить:

  • договор или счёт на оплату;
  • акт выполненных работ, товарную накладную или ТТН;
  • выписки по складу, если речь о товаре;
  • лицензии или сертификаты для регулируемых сфер;
  • переписку с контрагентом или коммерческое предложение как дополнительное подтверждение.Если нужны дополнительные подтверждения, банк укажет это в запросе.

Как оформить пояснение для банка

Пояснение — это короткий документ в свободной форме, в котором клиент объясняет банку суть операции: откуда деньги пришли, кому и за что перечислены. Цель пояснения — показать, что сделка не фейковая и соответствует деятельности бизнеса.

Такое письмо требуется не каждый раз, а только если у финансовой службы появились вопросы к операции. В обычных случаях проверки проходят автоматически, и клиент о них даже не узнает.

Если служба контроля запрашивает пояснение, текст в нём должен быть конкретным: кто контрагент, какая услуга или товар реализовывались, сумма сделки и дата договора. Объём — два-три абзаца. В конце стоит перечислить приложенные документы, которые будут подтверждать сделку.

Что делать, если нет нужных документов

Если часть бумаг ещё не готова, например, акт не подписан, стоит указать это в тексте пояснения и приложить черновик или переписку с партнёром. Для банка это лучше, чем полный отказ от ответа. Важно показать, что сделка реальная, а подтверждения появятся в ближайшее время.

Как правильно реагировать на запрос банка

Важно отвечать оперативно и по делу. Чем яснее пояснение и пакет документов, тем меньше риск затяжной проверки.

Сроки ответа и как не допустить ошибок

Как правило, банк даёт несколько рабочих дней на ответ. Лучше направлять пояснения сразу, не откладывая: чем дольше тянет клиент, тем выше вероятность блокировки. Кроме того, комплаенс видит сотни писем каждый день, и задержки связаны не с операцией, а с тем, как клиент отвечает. К частым ошибкам в ответах относятся:

  • общие фразы без сути («обычная деятельность», «работаем по договору»);
  • отсутствие реквизитов договора, суммы, контрагента и других подтверждающих документов;
  • несостыковки между письмом, платёжкой и бумагами;
  • ссылки на устные договорённости без доказательств.

Чтобы избежать проблем, сразу предоставляйте договор, счёт или акт и указывайте конкретику по операции.

Куда и как отправлять документы

Банк принимает пояснения через интернет-банк или приложение. Нужно загрузить письмо и файлы напрямую в чат или форму. 

Бумажные оригиналы нужны редко — достаточно сканов или фотографий, если они читаемы. Но при необходимости банк может запросить оригиналы или нотариальные копии.

Что будет, если не предоставить документы

Игнорировать запрос нельзя. Без ответа банк приостановит операцию, а при повторных отказах может заморозить счёт и даже расторгнуть договор. Информация о таком клиенте попадёт в базы ЦБ и Росфинмониторинга, что осложнит открытие счёта в других финансовых учреждениях.

Для клиента — это потолок санкций. Банк не накладывает штрафов и не «карает» дополнительно. Задача финансовой организации — остановить подозрительные операции и соблюсти закон. 

Но если нарушения системные и подтверждают отмывание или уклонение от налогов, то подключаются ФНС, Росфинмониторинг или правоохранительные органы. Но это отдельная история, которая запускается только при серьёзных основаниях.

Как снизить риск повторного запроса от банка

Снижение риска повторных вопросов — это не разовое действие, а часть финансовой гигиены. Если держать документооборот и прозрачность в порядке, то для проверок нет причин.

Подготовка документов заранее

Главная причина повторных запросов — нехватка подтверждающих бумаг. Чтобы не собирать их в спешке, держите в порядке базовый пакет: договоры, счета, акты, накладные. Если деятельность лицензируется — копии разрешений и сертификатов. Лучше хранить их в одном месте и при необходимости быстро прикладывать к письму.

Прозрачность операций и деловая цель

Банк смотрит не только на документы, но и на смысл переводов. Указывайте в назначении платежа цель: оплата услуг, поставки товара или возврат займа. Следите, чтобы операции соответствовали видам деятельности в учредительных документах. Чем прозрачнее логика движения денег, тем меньше вопросов у комплаенса.

Заключение

Комплаенс часто воспринимают как бюрократию, но на деле он снижает риски бизнеса: чем прозрачнее работает компания, тем меньше у банка поводов ставить его на паузу и запускать проверки.

Вопросы по теме

Имеет ли банк право запрашивать документы по 115-ФЗ?

Да. Закон 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов и при необходимости требовать документы, подтверждающие их законность.

Почему банк прислал запрос по 115-ФЗ?

Основная причина для запроса по 115-ФЗ — подозрительные операции. Среди них резкий рост оборотов, крупный перевод без договора, регулярное снятие наличных или платежи в адрес сомнительных организаций.

Какие документы нужно предоставлять банку по запросу 115-ФЗ?

Бумаги, подтверждающие сделку и назначение платежа: договор, счёт, акт, накладная, лицензии, сертификаты и другие.

Что делать, если нет нужных документов для ответа банку?

Сообщить об этом в письме и приложить то, что есть: переписку, предварительный договор, коммерческое предложение. Главное — показать, что сделка настоящая.

Что будет, если не предоставить документы в банк?

Банк вправе ограничить операции, заморозить или закрыть счёт, а информация попадёт в Росфинмониторинг и ЦБ, что осложнит открытие новых счетов.

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Банк запросил документы по 115-ФЗ: что делать и какие документы предоставить – Точка Банк