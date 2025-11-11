Что такое банковская гарантия и для чего нужна

эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям в Точка Банк

Бизнес часто сталкивается с ситуациями, когда стандартных договоров и доверенностей недостаточно. Поставщики требуют предоплаты, заказчики сомневаются в качестве услуг, а подрядчики опасаются несвоевременной оплаты. В таких случаях на помощь приходит банковская гарантия (БГ).

В статье рассказываем, как работает БГ, в каких ситуациях её применять и как правильно оформить гарантию для максимальной защиты интересов компании.

Коротко Банк выступает поручителем и компенсирует убытки, если партнёр нарушит договор. Инструмент помогает участвовать в тендерах без заморозки собственных средств, получать отсрочки платежей и укреплять доверие заказчиков. Банковская гарантия — документ, который защищает интересы компании при работе с контрагентами.

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия — документ, который защищает интересы компании в случае, если другая сторона не выполнит обещания по договору. Банк становится ответственным за выполнение обязательств, выступая в роли поручителя. Если контрагент нарушает договоренности, финансовая организация возмещает убытки. Инструмент применяется, когда компания заключает сделку или участвует в тендерах.

ПРИМЕР Строительная фирма планирует побороться за контракт по возведению нового жилого комплекса. Организаторы торгов установили обязательное условие: необходимо предоставить обеспечение заявки размером 2 млн ₽ (1% от стоимости договора). Руководство компании принимает решение не выводить крупную сумму из оборота и оформляет банковскую гарантию. Банк готовит официальный документ, согласно которому он обязуется компенсировать указанную сумму заказчику, в случае если победитель закупки откажется от заключения контракта/договора.



Такой подход позволяет компании сохранить ликвидность бизнеса и эффективно конкурировать с другими претендентами на контракт, не привязывая значительные средства к одному тендеру.

Для чего нужна банковская гарантия

Основное предназначение банковской гарантии — создание финансовой защиты для компаний и их деловых партнёров.

Главное, что даёт банковская гарантия — возможность участвовать в госзакупках и тендерах. По действующим законам 223-ФЗ и 44-ФЗ, банковская гарантия стала одним из вариантов предоставления обеспечения участия, исполнения, возврата аванса или гарантийных обязательств по закупкам. Ирина Бугаева Эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

— Исполнение обязательств. Заказчик может быть уверен, что партнёр выполнит все условия сделки: своевременно поставит продукцию, качественно проведёт работы или вернёт внесённый аванс.

— Минимизация рисков. В случае нарушения договорённостей банк компенсирует убытки заказчика в установленном размере.

— Развитие бизнеса. Компания получает возможность договариваться об особых условиях сотрудничества — например об отсрочке платежей. Партнёры охотнее идут на такие договорённости, поскольку гарантия обеспечивает безопасность сделки.

Участники банковской гарантии и различия между ними

В любой БГ всегда участвуют три стороны, связанные одним договором.

Принципал — компания, которая берёт на себя обязательства по контракту. Её задача — выполнить условия сделки.

Бенефициар — заказчик, которому нужны гарантии. Он хочет быть уверен: если исполнитель сорвёт сроки или условия, деньги вернутся через банк.

Гарант — банк, который выпускает гарантию и отвечает за выплаты бенефициару, если принципал нарушит обязательства.

ПРИМЕР Компания «Техно-Плюс» (принципал) заключила крупный контракт с федеральной торговой сетью «Продукты 24» (бенефициар) на поставку бытовой химии. Торговая сеть требует банковскую гарантию как обеспечение исполнения обязательств по договору. «Техно-Плюс» обращается в банк (гарант), который выдаёт гарантию на 30 млн ₽. По условиям документа, если поставщик нарушит график поставок или привезет некачественный товар, торговая сеть сможет получить компенсацию от банка.

Как работает банковская гарантия

Процесс оформления БГ выглядит так:

Компания-исполнитель (принципал) обращается в банк с просьбой оформить гарантию. Банк-гарант тщательно проверяет предоставленные документы и анализирует возможные риски. Если документы соответствуют требованиям, финансовая организация выпускает независимую банковскую гарантию и передаёт её заказчику (бенефициару). В случае если компания-исполнитель не выполнит обязательства, заказчик обращается в банк с требованием о выплате. Банк обязан перечислить указанную в договоре сумму.

Главное преимущество механизма в том, что компании не нужно замораживать собственные деньги, — достаточно получить гарантию от банка. При этом финансовая организация оценивает риски и может попросить поручительство или депозит по гарантии, а также берёт комиссию за свои услуги.

Виды банковских гарантий

Тендерные — требуются для участия в государственных закупках, чтобы подтвердить серьёзность намерений компании и гарантировать выполнение условий контракта. Такие гарантии могут потребоваться, если компания участвует в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Они не являются обязательными, так как участник закупок может внести обеспечение денежными средствами.

Тендерная банковская гарантия обеспечивает сразу несколько гарантий.

— Гарантия обеспечения участия — подтверждает, что победитель подпишет контракт.

— Гарантия исполнения контракта/договора — покрывает риски невыполнения обязательств по контракту/договору.

— Гарантия на обеспечение гарантийных обязательств — защищает от несоответствия товара или услуги заявленным условиям.

— Гарантия на возврат аванса — защищает от отказа от возврата аванса заказчику. Ирина Бугаева Эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

Договорные — защищают интересы сторон при выполнении договорённостей. Они помогают:

Обеспечить своевременную поставку товаров или оказание услуг нужного качества.

Получить отсрочку по уплате акцизов.

Ускорить возврат НДС — вместо нескольких месяцев ждать всего 11 дней.

Налоговые — оформляются в банке, бенефициаром выступает налоговая. Нужны для:

Отсрочки уплаты налогов, взносов или штрафов.

Отсрочки по акцизам.

Быстрого возврата НДС.

Таможенные — применяются при импорте. Гарантом может быть только банк из реестра ФТС. Позволяют не замораживать деньги на пошлины и работать с оборотными средствами, пока товар в пути.

Всё, что нужно знать о договоре банковской гарантии

Договор банковской гарантии — это документ с четким набором условий. Всё необходимое перечислено в ГК РФ:

Дата выдачи. Когда именно банк выпустил гарантию. Стороны гарантии. Указываются принципал, бенефициар и гарант. Основное обязательство. Какой именно контракт или сделка обеспечивается гарантией. Сумма. Конкретная денежная сумма или порядок её определения, которую гарант обязан выплатить. Срок действия. До какой даты действует гарантия. Условия выплаты. Обстоятельства, при наступлении которых банк обязан перечислить деньги бенефициару.

Дополнительно закон позволяет прописывать условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии — например после определённой даты или при наступлении конкретного события.

Как получить банковскую гарантию

Компании нужно собрать документы и пройти проверку, но если всё в порядке, банк выдаёт гарантию достаточно быстро.

Условия получения

Банк должен убедиться, что у бизнеса есть хорошая репутация и ресурсы для выполнения контракта. Обычно смотрят:

финансовое состояние бизнеса — нет ли долгов и проблем с платежами;

опыт работы по тендерам или контрактам;

наличие имущества, оборотов или других гарантий платёжеспособности;

прозрачность документов — всё ли в порядке с бухгалтерией и налогами.

Необходимые документы

Список документов может немного отличаться в разных банках, но стандартный пакет почти всегда такой:

заявление на выдачу банковской гарантии;

учредительные документы компании;

бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках);

копия контракта, под который нужна гарантия;

иногда — справки из налоговой и выписки по счетам.

Если компания уже работает с банком, документов потребуется меньше, а оформление пройдёт быстрее.

Процесс оформления

Заявка. Компания подаёт документы в банк. Проверка. Банк оценивает риски и решает, готов ли он выдать гарантию. Договор. После одобрения банк заключает договор банковской гарантии. Оплата. Компания перечисляет комиссионное вознаграждение банку за выдачу гарантии. Выпуск. Банк оформляет гарантию и передаёт её заказчику.

Срок оформления зависит от банка. Иногда гарантию делают за несколько часов, иногда проверка занимает неделю.

Преимущества и недостатки банковских гарантий

У любого инструмента есть две стороны медали. Банковская гарантия не исключение: с одной стороны, это защита и новые возможности для бизнеса, с другой — дополнительные расходы и обязательства.

Преимущества БГ для бизнеса Недостатки и риски Повышенная надёжность. Гарантия от банка значительно укрепляет доверие заказчика к исполнителю, минимизируя риски и сомнения при заключении сделки.



Успех в конкурсах. Без предоставления гарантии участие во многих государственных закупках становится невозможным — это обязательное условие для допуска к тендерам и торгам.



Финансовая выгода. В отличие от традиционного внесения залога или аванса, банковская гарантия позволяет сохранить оборотные средства компании. Предприниматель не замораживает капитал, но при этом получает возможность участвовать в крупных проектах.



Простота использования. Гарантию можно получить в электронном виде, а её действие распространяется на всей территории страны. Инструмент удобен для бизнеса любого масштаба. Стоит денег. Оформление банковской гарантии предполагает комиссию, которую взимает банк. Размер платы рассчитывается, как процент от суммы гарантии с учетом сроков, на который выдана гарантия.



Строгий отбор. Банк проводит комплексный анализ деятельности заявителя: изучает его финансовое положение, проверяет налоговую отчётность и деловую репутацию. Иногда банк может потребовать дополнительное обеспечение в виде залога или привлечения поручителей. Компании с сомнительной репутацией не смогут получить гарантию.



Ответственность сохраняется. Даже при наличии банковской гарантии исполнитель остаётся ответственным за выполнение условий контракта. Если обязательства не будут исполнены, банк компенсирует убытки заказчику, однако впоследствии потребует возмещения выплаченной суммы от принципала.



Временные рамки. Действие гарантии ограничено конкретным периодом, указанным в документе. По истечении этого срока все обязательства по гарантии прекращают своё действие.

Банковская гарантия даёт бизнесу шанс брать больше заказов и участвовать в тендерах, но требует прозрачности и дисциплины.

Как проверить банковскую гарантию

Предприниматели иногда сталкиваются с фейковыми гарантиями. Документ вроде есть, печати стоят, а по факту — пустышка. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, проверка — обязательный шаг.

Что нужно сделать:

Посмотреть реестр. Гарантии по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ вносятся в специальный реестр в Единой информационной системе. Однако эта информация доступна только определённым пользователям. Когда банк добавляет гарантию в реестр, клиент может увидеть её в своём личном кабинете ЕИС или найти по специальному номеру на электронной площадке при подаче заявки или подписании контракта. Проверить банк-гарант. Убедитесь, что у банка есть лицензия ЦБ РФ и он входит в . Убедитесь, что у банка есть лицензия ЦБ РФ и он входит в список кредитных организаций, которым разрешено выдавать гарантии Сверить данные. В документе должны совпадать реквизиты договора, сумма и срок действия. Любые расхождения — повод перепроверить документ. Запросить подтверждение. Можно напрямую обратиться в банк (гарант) и уточнить, действительно ли он выдавал гарантию.

Проверка занимает всего несколько минут, зато может уберечь от серьезных проблем: срыва сделки, недобросовестных партнёров и потери денег.

Банковские гарантии в Точка Банк

В Точка Банке банковскую гарантию можно оформить онлайн — быстро и без бумажной волокиты. Для подачи заявки нужны только паспорт и карточка предприятия. При сумме свыше 3 млн ₽ банк может запросить дополнительные документы.

Если у компании уже есть счёт в Точка Банке — процесс становится еще проще: достаточно подать заявку и подтвердить её смс-кодом.

Как оформить банковскую гарантию в Точка Банке

Шаг 1. Оставьте заявку на сайте.

Шаг 2. Загрузите необходимые документы (если они требуются).

Шаг 3. Точка подготовит и отправит заявку в банки-партнёры. От вас — только электронная подпись.

Шаг 4. Выпуск занимает от 30 минут — с момента получения заявки до размещения в реестре