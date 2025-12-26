Договор с самозанятыми: всё, что нужно знать ИП и бизнесу

В статье разберём нюансы оформления договоров с самозанятыми, расскажем о преимуществах такого сотрудничества и дадим практические рекомендации по работе с независимыми исполнителями.

Коротко Для разовых услуг стоимостью до 10 000 ₽ достаточно устного соглашения и чека. Для других работ нужно заключить договор подряда или возмездного оказания услуг. Важно правильно оформить документы, чтобы избежать претензий и штрафов от налоговой.

Работа с самозанятыми позволяет бизнесу экономить на налогах, быстро находить специалистов и гибко управлять проектами.

Кто такие самозанятые

Самозанятые — физлица, которые решили работать на себя и при этом действовать по закону. Они оформили статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и получили возможность легально зарабатывать на своих услугах, не превращаясь в штатных сотрудников компаний.

Статус самозанятого возможен только при доходе до 2,4 млн ₽. После превышения этого дохода надо перейти на другую систему налогообложения.

Преимущества работы с самозанятыми

Компаниям выгодно работать с независимыми исполнителями. Бизнес получает услуги без лишних формальностей, а внешний исполнитель сам платит налог за свою деятельность. А значит — никаких сложных расчётов и проблем с документооборотом.

Основные плюсы для бизнеса

Минимальные формальности на старте сотрудничества позволяют быстро запускать проекты без лишней бюрократии. Для начала работы достаточно проверить статус самозанятого в налоговой службе и подписать договор.

Не нужно заполнять кадровую документацию, составлять должностные инструкции и вести табель учёта рабочего времени.

Отсутствие страховых взносов — при работе с самозанятыми компания не обязана перечислять средства в пенсионный и страховой фонды. Финансовая нагрузка на бизнес снижается. Освободившиеся средства направляются на развитие проектов или другие важные задачи.

Экономия на налогах — самозанятый сам платит налог — 4 или 6 процентов от своего дохода в зависимости от того, с кем работает: с обычными людьми или с компаниями. При этом все выплаты самозанятому учитываются как обычные расходы бизнеса.

Гибкость в выборе исполнителей — предприниматели привлекают профессионалов из разных городов России.

Возможность масштабировать бизнес — когда объёмы работы растут, предприниматель увеличивает команду за счёт привлечения самозанятых. Если нагрузка снизится, компания сможет скорректировать объём работы.

Зачем заключать договор с самозанятым

Договор — защита бизнеса в любых деловых отношениях. В работе с самозанятым он помогает снизить риск недоразумений, конфликтов и негативных отзывов о компании в интернете.

Юридические аспекты и необходимость договора

По закону заключать договор с самозанятым не обязательно, если он выполняет разовую работу стоимостью до 10 000 ₽.

ПРИМЕР Индивидуальный предприниматель вызвал мастера по ремонту кондиционера в офис за 5 000 ₽. Заказчик принимает работу, оплачивает её и получает от исполнителя чек, который будет подтверждением для налоговой расходов компании или ИП. Договор заключать не нужно.

Когда нужно оформлять договор:

Работа сложная, делится на несколько этапов.

Услуги или работы стоят более 10 000 ₽.

Компания планирует пользоваться услугами исполнителя длительное время.

Риски бездоговорной работы

Работа с самозанятым без договора приводит к серьёзным проблемам.

1. Исполнитель может потребовать больше денег или отказаться от работы без объяснений причин.

2. Если компания регулярно переводит деньги физлицу, налоговая может посчитать такие отношения скрытой трудовой деятельностью. Тогда бизнесу придётся:

компенсировать НДФЛ и страховые взносы за всё время сотрудничества;

заплатить штраф 40% от неуплаченной суммы;

оплатить административные взыскания: руководителю — 10 000–20 000 ₽, организации — 50 000–100 000 ₽.

3. В случае споров не получится доказать объём работ и оценить эффективность исполнителя.

4. Сложности с отчётностью — ИП не сможет доказать расходы на услуги.

Классические виды договоров

Есть два основных вида договоров. В любом из них чётко прописано, что трудовые отношения не возникают.

Договор подряда — используют, когда нужен конкретный материальный результат работы. Например, ремонт офиса или создание сайта. Здесь всё просто: договорились о сроках, сделали работу, получили оплату.

Договор на оказание услуг — подходит для задач без материального результата. Например, консультации или обучение. Тут важно подробно описать, что именно будет сделано, за какое время и как пройдёт оплата — сразу или по частям.

Какой договор выбрать

Чтобы было понятнее, разберём на примерах. Вот два разных подхода к работе с самозанятыми — они помогают избежать недоразумений и получить то, что нужно.

ПРИМЕР Владелец кондитерской ИП Морковкин решил обновить вывеску. Нашёл дизайнера‑самозанятого, который согласился сделать новый логотип и оформить фасад. Нужен конкретный результат — готовая вывеска, которую можно будет повесить. Стороны заключили договор подряда. В нём прописали сроки, стоимость работы, требования к дизайну и порядок оплаты. Дизайнер сделал макет, согласовал его, изготовил вывеску, получил деньги и отправил Булочкину чек.



ПРИМЕР ИП Кузнецов решил изучить маркетинг для продвижения автомастерской . Нашёл эксперта, который проводит консультации по продвижению в соцсетях. Здесь важен сам процесс обучения, а не материальный результат. Поэтому стороны заключили договор на оказание услуг. В документе описали темы консультаций, количество встреч и формат работы. Оплату Кузнецов переводил отдельно за каждую консультацию, в ответ получая от эксперта чек.

Чем отличаются договоры с ИП и с самозанятым

Сравним два варианта сотрудничества с внешними исполнителями — самозанятыми и ИП. В таблице ниже представлены ключевые различия в некоторых пунктах в договорах.

Критерий ИП Самозанятый Указание контрагента в преамбуле договора Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства № ________ от «__»____ ___ года Иванов Иван Иванович, зарегистрированный в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятый) Оплата и расчёты Указание НДС (если плательщик) или основания освобождения от НДС, реквизиты расчётного счёта, порядок выставления счетов

Работа без НДС. Указываются реквизиты для перевода, обязанность предоставления чека из приложения «Мой налог» после каждой оплаты Особые обязанности Нет Прописать обязанность самозанятого в случае прекращения его специального статуса заранее предупредить об этом заказчика. Рекомендуется установить ответственность за неуведомление

Особые условия Может привлекать субподрядчиков Работает лично, без привлечения третьих лиц Реквизиты сторон Паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, ОГРН ИП Паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, реквизиты справки о постановке на учёт в качестве плательщика НПД

Этапы оформления договора с самозанятым

Даём пошаговую инструкцию оформления отношений с самозанятым.

Шаг 1. Соберите информацию о партнёре. Обязательно проверьте статус самозанятого через официальный сервис ФНС.

Самозанятый должен предоставить документы:

Паспорт гражданина РФ — разворот с фото и регистрацией.

Справку о постановке на учёт в качестве самозанятого из приложения «Мой налог».

ИНН.

Банковские реквизиты для оплаты.

Для проверки статуса самозанятого на сайте ФНС наберите ИНН физлица и текущую дату

Шаг 2. Согласуйте условия сотрудничества. Определите, как будете взаимодействовать с самозанятым — очно или онлайн. Установите объём работы, сроки, стоимость и критерии качества.

Шаг 3. Сформируйте и подпишите документ. Чтобы избежать недопонимания, предварительно отправьте договор на согласование самозанятому.

Что обязательно нужно указать в договоре

Стороны и предмет договора

Пропишите полные реквизиты обеих сторон.

Укажите юридический статус исполнителя с подтверждением регистрации в качестве самозанятого.

Чётко обозначьте предмет договора — это конечный результат, который получает заказчик, а не постоянная функция в компании.

Правильный вариант Так нельзя Исполнитель обязуется создать и предоставить Заказчику комплекс информационных материалов (статьи, посты, пресс‑релизы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик — принять и оплатить результат работы. Исполнитель обязуется оказывать услуги в сфере маркетинга: писать статьи, посты, пресс‑релизы.

Срок исполнения

Укажите сроки исполнения с конкретными датами начала и окончания.

Правильный вариант Так нельзя Исполнитель обязуется выполнить работы в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Исполнитель обязуется выполнять работы на протяжении всего срока действия договора, который устанавливается на неопределённый период.

Условия оплаты. Укажите в договоре:

Размер вознаграждения — конкретную сумму.

Порядок оплаты: условия и сроки перечисления.

Форму расчетов: безналичный или наличный расчёт.

Правильный вариант Так нельзя Вознаграждение Исполнителя составляет 100 000 (сто тысяч) ₽. Оплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ при условии предоставления чека из приложения «Мой налог». Заказчик оплачивает 100 000 ₽ ежемесячно.

Права и обязанности сторон

Пропишите обязанности исполнителя:

Соблюдать сроки выполнения работ.

Предоставлять чеки через приложение «Мой налог».

Сообщить о потере статуса самозанятого.

Укажите права заказчика:

Проверять качество выполненных работ.

Получать документы об оплате.

Расторгнуть договор при нарушении условий.

Ответственность сторон

Чтобы избежать недоразумений, пропишите в договоре размер неустойки за просрочку выполнения работ.

ПРИМЕР В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости договора.

Независимость исполнителя и материальная ответственность. Подчеркните в договоре, что исполнитель самостоятельно определяет время и условия выполнения задачи, использует собственное оборудование, инструменты и другие ресурсы.

Все затраты несет исполнитель. Компенсации не предусмотрены. Ответственность за риски лежит на самозанятом.

ПРИМЕР Исполнитель самостоятельно определяет график работы и место выполнения задания, действуя в рамках установленных сроков и требований технического задания. Исполнитель обязуется выполнить работу за счёт собственных средств, используя принадлежащие ему оборудование, материалы и инструменты.



Условия расторжения договора

Опираясь на статью 401 ГК РФ, кратко опишите форс-мажорные обстоятельства, при которых договор может быть расторгнут. Укажите порядок разрешения споров.

Дополнительно можно добавить пункт о необходимости соблюдать конфиденциальность информации.

Чего точно не должно быть в договоре с самозанятым

Рассказываем, что точно насторожит налоговую и вызовет подозрения о трудовых отношениях.

Термины и формулировки.

Нельзя использовать:

Слова «работник» и «работодатель» — только «исполнитель», «подрядчик» и «заказчик».

Термины «заработная плата», «ежемесячная оплата», «фиксированная ставка», «оклад» — только «вознаграждение за выполненные работы» или «за оказанные услуги».

Выражения, связанные с должностью и должностными обязанностями.

Условия работы.

Исключить из договора формулировки:

Фиксированный график работы — нельзя указывать конкретные часы.

Рабочее место — запрет на требование регулярно приходить в офис.

Корпоративные правила — нельзя обязывать следовать внутренним регламентам компании.

Регулярные выплаты — недопустимы фиксированные даты ежемесячных выплат.

Материальная ответственность в полном объёме.

Социальные гарантии.

Нельзя включать в договор:

Отпускные дни и компенсации за них.

Больничные выплаты.

Выходные пособия.

Корпоративные льготы.

Организационные моменты.

Запрещено прописывать:

Корпоративную связь — нельзя требовать использования рабочих телефонов и email.

Участие в совещаниях как обязательное условие.

Подчинение корпоративной иерархии.

Обеспечение материалами и оборудованием со стороны заказчика.

Систему премирования, как в трудовых договорах.

Строгий объём работ без привязки к конкретным проектам.

Испытательный срок.

В договоре с самозанятым не должно быть упоминания о продлении на регулярной основе и автоматического возобновления сотрудничества.

Как подписать договор удалённо

При удалённом формате сотрудничества договор нужно распечатать, подписать, а затем отправить транспортной компанией.

Но есть и более простой путь — подписать документ в цифровом формате электронной подписью. При правильном оформлении электронный договор с самозанятым имеет полную юридическую силу и защищает интересы обеих сторон.

Подписать электронный договор можно с помощью специальных сервисов: Контур.Диадок, СБИС, Docsvision, КриптоПро, сервис от Точка Банка.

Образцы и шаблоны договоров

Набор документов для работы с самозанятыми минимален: договор, чеки, справка о самозанятости, счета, акты приёма-передачи. Ниже показываем, как должны выглядеть эти документы.

Образец договора с самозанятым 2026 года

В первой части пропишите предмет договора, финансовые условия, особенности сдачи и приёмки результата.

Зафиксируйте ответственность сторон, гарантии интеллектуальной собственности и сроки действия договора.

Обязательно пропишите условия соблюдения конфиденциальности и формат обмена информацией.

Укажите условия разрешения споров и реквизиты сторон.

Договор с самозанятым на предоставление услуг

Шаблоны документов для работы с самозанятыми



Акт выполненных работ (оказанных услуг) — подтверждает факт выполнения работ либо оказания услуг, фиксирует отсутствие претензий, упрощает учёт расходов. Может оформляться в электронном виде.

Бланк акта выполненных работ (услуг)

Справка о самозанятости — подтверждает статус исполнителя. Берётся из приложения «Мой налог». Рекомендуется проверять справку перед каждой выплатой.

Чек от самозанятого — обязательный документ, который формируется в приложении «Мой налог». Подтверждает оплату и статус НПД.

Счёт на оплату — оформляется по желанию сторон, содержит условия оплаты: сумму и реквизиты.

Налоговые аспекты и обязательства

Работа с самозанятыми — это удобный способ оптимизировать расходы, но важно соблюдать все налоговые требования: заключать корректный договор, сохранять чеки.

Основные налоговые преимущества

Отсутствие НДФЛ и страховых взносов — компания не выступает налоговым агентом.

Простой документооборот — для отчётности достаточно чека из приложения «Мой налог».

Чек — обязательный документ, который подтверждает расходы на услуги самозанятых для получения налогового вычета и помогает избежать переквалификации отношений в трудовые.

Экономия на налогах — ставка НПД всего 4–6%, самозанятый платит налог сам.