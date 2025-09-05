Дробление бизнеса: признаки, риски и позиция ФНС в 2026 году

В предпринимательской среде дробление бизнеса иногда воспринимается как способ снизить налоговую нагрузку и упростить учёт. Однако, дробление бизнеса — нарушение.

ФНС считает искусственным дроблением ситуации, когда компании или ИП разделены только «на бумаге», но на деле работают как один бизнес. В таких случаях контролёры признают выгоду необоснованной, а предприниматель рискует доначислениями и санкциями.

Что такое дробление бизнеса и зачем его проверяет налоговая

Дробление бизнеса — это схема, когда одну компанию специально делят на несколько ИП или юрлиц, чтобы платить меньше налогов или обойти ограничения. Если цель только в этом, ФНС считает разделение бизнеса искусственным дроблением и доначисляет налоги, пени и штрафы.

Когда разделение бизнеса считается законным

Законное разделение — это ситуация, когда у каждой компании или ИП своя экономическая логика, собственные риски и самостоятельная хозяйственная деятельность. Такие структуры не вызывают вопросов, если между ними нет фиктивных операций, общего управленческого контроля и подконтрольности.

Разделение бизнеса допустимо, если:

у компаний разные виды деятельности (например, IT и розничная торговля);

бизнес работает в разных регионах или рынках;

учредители и управляющие составы не совпадают;

у каждого юрлица отдельный персонал, счета, контрагенты;

отсутствует явная выгода от снижения налогов по сравнению с объединённой схемой.

ПРИМЕР Предприниматель открыл ООО для торговли стройматериалами, а ИП — для ремонта, с разными командами, клиентами и учётом, — это законно. Бизнесы независимы, у каждого отдельные процессы и риски.

Определение в Налоговом кодексе и позиция ФНС

Термина «дробление бизнеса» в НК РФ нет, но в статье 54.1 с 2017 года запрещено получать налоговую выгоду без деловой цели. Кроме того, ФНС в письме № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 выделяет признаки незаконного дробления:

единое управление и взаимозависимость компаний;

один офис, персонал и ресурсы;

фиктивные сделки между «раздробленными» структурами.

Ключевые признаки дробления бизнеса с точки зрения ФНС

Разберём базовые критерии, на которые обращают внимание при проверках.

Какие схемы вызывают вопросы у налоговой

Часто ФНС проверяет ситуации, когда бизнес формально разделён, но по сути продолжает работать как единый. На это указывают пять признаков.

Несколько ИП или ООО на упрощённой системе налогообложения или патенте, которые работают под одним брендом. Контрагенты и учредители — это взаимозависимые лица (родственники, сотрудники и номиналы). Одна компания обслуживает другую по договорам субподряда, хотя бизнес фактически тот же. У предприятий одинаковая деятельность, прайс, реклама, клиенты и поставщики. Юрлица используют одни ресурсы: персонал, точки, технику, склады и другое.

Цель применения таких схем — остаться в пределах лимитов по УСН (в 2025 году 450 млн ₽), избежать НДС или снизить страховые взносы. Но если у структуры нет деловой цели, а выгода исключительно налоговая, с точки зрения ФНС и судов это расценивается как искусственное дробление и нарушение статьи 54.1 НК РФ.

Какие последствия ждут бизнес при выявлении дробления

Если налоговая установит, что организация разделена формально и создана только ради экономии на налогах, последствия будут серьёзными.

Доначисления, пени и штрафы

ФНС пересчитает налоги по общей системе, как если бы бизнес изначально вёлся как одно юридическое лицо. Это означает доначисление:

НДС, если ИП работали на УСН или патенте;

налог на прибыль вместо упрощёнки;

страховые взносы с фонда оплаты труда.

Дополнительно начисляются пени и штрафы за каждый эпизод нарушения. Например, за занижение базы, непредставление отчётности или сокрытие выручки. Если схема использовалась длительно, сумма может достигать миллионов рублей.

Ответственность учредителей и ИП

За нарушения отвечают сами ИП и компании, на которые оформлен бизнес. Но если налоговая докажет, что схема дробления создавалась и управлялась по указанию учредителя или другого бенефициара, его могут привлечь к субсидиарной ответственности — то есть взыскивать недоимки и штрафы уже с личных средств.

Номинальные ИП, скрытые связи между компаниями, занижение доходов говорят об умышленности действий. За это предпринимателя могут наказать по статье об уклонении от уплаты налогов. Это уже уголовная ответственность, которая влечёт не только штрафы, но и лишение свободы, — особенно при крупном ущербе.

Кроме того, ФНС может запросить блокировку расчётных счетов предпринимателя или арест его имущества.

Что делать, если бизнес попал под подозрение

Если налоговая начала проверку на предмет дробления, важно не игнорировать ситуацию. Грамотная позиция поможет избежать доначислений и штрафов.

Как доказать самостоятельность компаний

Главное — показать, что каждая компания или ИП самостоятельны, а не часть единой схемы. Помогут такие аргументы:

• у компаний отличаются виды деятельности, закупки, офисы, персонал и клиенты;

• разделено управление: руководители, подписанты и центры принятия решений;

• обосновано создание отдельных юрлиц деловыми целями — разный регион, сегмент или тип заказчиков;

• отсутствуют искусственные операции между компаниями, и нет фиктивных подрядов или перекладывания выручки.

Важно подготовить и документальные доказательства: договоры, платёжки, переписки, штатное расписание и другие документы, которые подтверждают самостоятельность бизнеса.

Можно ли добровольно отказаться от схемы

Если в компании понимают, что структура организации вызывает риски, надо отказаться от неё до начала выездной проверки. Стоит постепенно перевести сотрудников и операции в основное юрлицо, закрыть дублирующие ИП или изменить их профиль деятельности.

Параллельно надо привести расчёты и учёт в соответствие с фактической структурой бизнеса. Если есть недоимки, лучше уплатить добровольно — это может снизить риски и смягчить возможные претензии со стороны налоговой.

Такой шаг не гарантирует освобождения от претензий, но при отсутствии ущерба бюджету и добровольном устранении схемы инспекция может ограничиться камеральной проверкой и не передавать дело в полицию или суд.

Есть ли амнистия или путь к «обелению»

На 2025 год официальной налоговой амнистии по дроблению не предусмотрено, но добровольный переход на прозрачную модель поможет исправить ситуацию. В ряде случаев:

• ФНС ограничивается требованием скорректировать учёт без доначислений за предыдущие периоды;

• если схема не нанесла серьёзного ущерба, а бизнес сотрудничает с налоговой, удаётся избежать штрафов и блокировок;

• при добровольной уплате налогов налогоплательщик может рассчитывать на смягчение наказания.

Главное — не затягивать процесс и не пытаться скрыть связи между компаниями. Чем раньше начнётся переход к чистой структуре, тем выше шанс сохранить предприятие без потерь.

Изменения и новые критерии ФНС в 2025 году

Налоговая служба усилила контроль за схемами дробления бизнеса. С этого года бизнес попадает под более тщательную оценку — от судебной практики до официальных писем инспекции.

Что показывает последняя судебная и налоговая практика

Суды и ФНС часто рассматривают дела по договорам франчайзинга, где форма сотрудничества может скрывать единое управление. Даже если стороны оформлены как самостоятельные, общий бренд, миграция персонала и финансовый контроль могут вызывать подозрения.

Кроме того, в 2025 году компаниям предлагают следить за структурой бизнеса заранее: ФНС теперь автоматически анализирует контрагентов и выручку через платформу АСК НДС‑3 и новые лимиты по УСН — до 450 млн ₽. Это ставит под сомнение схемы работы через мелкие юрлица.

Ещё одна тенденция — бизнес быстрее теряет льготы: если выручка превышает 20 млн ₽, упрощенцы обязаны платить НДС. Авторы дел о дроблении точечно применяют эти новые правила, и те, кто игнорирует изменения, попадают под доначисления.

Какие письма и рекомендации ФНС стоит учитывать

В 2024–2025 годах налоговая выпустила три документа о дроблении бизнеса. Если у предпринимателя несколько ИП или компаний и предприятия работают по одной схеме, нужно изучить информацию. Материалы помогут понять, что угрожает работе, как налоговая проверяет такие структуры и что можно сделать, чтобы избежать нарушений.

1. Федеральный закон от 12.07.2024 № 176‑ФЗ впервые вводит понятие дробления бизнеса на уровне закона и определяет критерии для признания таких схем. Также он вводит механизм налоговой амнистии для бизнеса, добровольно отказавшегося от использования схем дробления в 2025–2026 годах. Закон вступил в силу с 1 января 2025 года и применяется в случае, если бизнес самостоятельно сообщает в налоговую об отказе от схемы и приводит свою структуру и учёт в соответствие с законодательными требованиями.

2. Письмо ФНС от 18.10.2024 № СД‑4‑2/11836@ предлагает бизнесу добровольно отказаться от схем дробления, привести структуру в порядок и подать уведомление. В этом случае налоговая может не доначислять налоги за 2022–2024 годы. Это не автоматическое прощение, а шанс избежать претензий, если успеть до начала проверки.

3. Письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ‑4‑7/8051@ актуализирует признаки искусственного дробления с учётом практики Верховного суда. В документе собраны критерии, которые обсуждались выше: единое управление, персонал, офисы и другое. Это письмо часто используется налоговыми органами при выездных проверках.

Итоги