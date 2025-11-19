Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Безопасный бизнес
  4. Электронная банковская гарантия и как её получить
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Электронная банковская гарантия и как её получить

Электронная банковская гарантия (ЭБГ) помогает бизнесу участвовать в тендерах без сбора лишних бумаг. Оформление происходит онлайн, банк обязан внести гарантию в реестр гарантий в течение одного рабочего дня после выпуска.

19.11.2025
1051
1051

Нашли тендер? Получите гарантию!

Подайте простую заявку через Точка Банк
Выбрать гарантию

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Нашли тендер? Получите гарантию!

Подайте простую заявку через Точка Банк
Выбрать гарантию

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

В статье расскажем, как работает ЭБГ, что нужно для оформления и какие преимущества документ даёт предпринимателям.

Коротко
Электронная банковская гарантия — это цифровой документ, который позволяет участвовать в госзакупках.
В Точка Банк её можно оформить онлайн без посещения банка. Для получения достаточно подать заявку в интернет-банке с минимальным пакетом документов.
Главное преимущество — гарантия размещается в реестре и имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Процесс полностью прозрачен и защищён от подделок.

Что такое электронная банковская гарантия 

Электронная банковская гарантия (ЭБГ) — это обязательство банка заплатить заказчику, если компания не заключит с ним контракт или не выполнит условия, предусмотренные договором. По закону для участия в госзакупках надо предоставить обеспечение в виде денег, либо независимой гарантии.

Если ЭБГ выпущена по 44 или 223-ФЗ, она размещается в реестре банковских гарантии в Единой информационной системе. С 2018 года данный реестр является закрытым. Выпущенная гарантия должна отобразиться в личном кабинете участника закупок в ЕИС.

Ирина БугаеваЭксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

Банковская гарантия в электронном виде — это полноценный юридический инструмент, равный бумажному, но быстрее и надёжнее. Оформить можно онлайн, а документ всегда доступен в личном кабинете участника закупок в ЕИС.

Как оформить электронную банковскую гарантию

Получить электронную банковскую гарантию можно двумя путями: обратиться напрямую в банк или воспользоваться помощью посредника — брокера. 

Подготовка необходимых документов

Необходимый набор документов зависит от банка. Чтобы получить актуальный список требований и уточнить правила сканирования, стоит изучить информацию на официальном сайте гаранта.

Обычно банк запрашивает следующий комплект:

  1. Корпоративная информация: устав предприятия, регистрационные свидетельства, распоряжения о назначении руководящего состава, ИНН, копии паспортов собственников.
  2. Налоговые документы: выписка из государственного реестра (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), подтверждение отсутствия налоговых долгов, налоговые декларации.
  3. Финансовая отчётность: квартальные бухгалтерские показатели за предшествующий год, анализ доходов и расходов.
  4. Конкурсная документация: сведения о материально-технической базе и кадровом потенциале поставщика. При участии в закрытых закупках дополнительно предоставляется полный текст будущего контракта со всеми сопутствующими документами.

Документы отправляют онлайн и подтверждают с помощью ЭЦП.  

Выбор банка и условий гарантии

При оформлении гарантий для государственных закупок банк должен быть включён в специальный перечень, который ведёт Минфин РФ.

В случае с коммерческими гарантиями выбор банка не ограничен строгими рамками реестра. Предприниматель может самостоятельно определить финансовую организацию. При выборе банка стоит обратить внимание на требования, которые выдвигает заказчик в тендерной документации. Также важно изучить условия банка, узнать сроки и размер комиссии.

Гарантия через Точка Банк — это просто!
Оставьте заявку на банковскую гарантию в интернет‑банке, и мы направим её нашим партнёрам. Подберём для вас лучшие условия.

Подача заявки на получение гарантии

Чтобы подать заявку, предпринимателю не нужно ехать в офис или готовить бумажные папки. Всё делается онлайн:

  1. Зайдите в личный кабинет банка.
  2. Выберите услугу ЭБГ и заполните короткую форму: сумма контракта, срок исполнения, вид гарантии.
  3. Прикрепите документы.
  4. Отправьте заявку и ждите уведомления в личном кабинете или на электронную почту.

Ожидание и получение решения банка

На проверку уходит от нескольких минут до пары дней. Решения по небольшим суммам могут приниматься автоматически, без «ручной» проверки кредитным комитетом.

После одобрения и выпуска гарантий по 44/223 ФЗ для открытых закупок документ размещается в реестре независимых гарантий в Единой информационной системе.

Ирина БугаеваЭксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

Гарантии для закрытых аукционов могут быть размещены:

  • в реестре ЕИС с пометкой, что закупка закрытая;
  • через Казначейство в закрытом реестре, если закупка содержит государственную тайну. Выписки из реестра  в данном случае получают не ранее, чем через три рабочих дня после выдачи гарантии.

Преимущества цифровой гарантии

Скорость. Оформление происходит в онлайн-режиме. Банк вносит гарантию в реестр в течение одного рабочего дня.

Прозрачность и защита от подделок. Документ невозможно потерять или подменить. Это снижает риски мошенничества и экономит время на перепроверку.

Географическая свобода — компания может оформить гарантию в любом регионе страны без привязки к местонахождению банка, выбрав наиболее выгодные условия. Заявки можно одновременно подать в несколько разных банков.

Интеграция с госзакупками. Система автоматически подтягивает данные из реестра банковских гарантий. Участие в госзакупках становится проще: всё решается онлайн.

Экономия ресурсов бизнеса. Цифровой формат позволяет быстрее закрывать сделки, не отвлекая сотрудников на поездки, печати и бумажные согласования. Освободившееся время можно направить на развитие бизнеса, а не на бюрократию.

Юридическая сила. По закону электронная гарантия равна бумажной. 

ЭБГ в Точка Банк

В Точка Банке процесс оформления электронной гарантии проходит в онлайн-формате, условия понятны каждому.

Почему предприниматели выбирают ЭБГ в Точка Банк:

  • Минимум документов. Для клиентов Точка Банка документы не нужны.  Исключение: коммерческие гарантии или гарантии на сумму свыше 1 млн ₽. По ним банк-партнёр может запросить дополнительные документы.
  • Полностью онлайн. Заявка подаётся в пару кликов в интернет-банке. Все статусы по заявке можно отследить там же.
  • Быстрое решение. Гарантия размещается в реестре в течение одного рабочего дня после выпуска. То есть участвовать в тендере можно практически сразу.
  • Простая проверка. Документ попадает в Единый реестр гарантий. Заказчик видит его без дополнительных подтверждений.

Вопросы по теме

Каковы сроки получения электронной банковской гарантии?

В разных банках получение гарантии занимает от 30 минут до одного дня.

В зависимости от загруженности банков-партнёров, сроки могут незначительно увеличиться.

Можно ли отменить электронную банковскую гарантию?

Нет, отменить ЭБГ в одностороннем порядке нельзя. Гарантия действует до указанного в ней срока или пока банк не выполнит обязательство по выплате. Исключение — когда бенефициар письменно отказывается от прав по гарантии или возвращает её банку.

Какова стоимость получения цифровой банковской гарантии?

Комиссия банка — это процент от обязательств. Размер тарифа зависит от суммы, периода действия, а также условий тендера или контракта. В Точка Банке клиент может рассчитать стоимость услуги при подаче заявки на сайте.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
32 028
Мария Тихомирова
Как узнать адрес ИП по ИНН или ОГРН: где искать официальные данные о предпринимателе
5 ДЕКАБРЯ 2025
43 530
Григорий Усанов
Как вывести деньги с заблокированного расчётного счёта по 115-ФЗ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Электронная банковская гарантия: что это и как получить – Точка Банк