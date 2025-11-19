Электронная банковская гарантия и как её получить

Коротко

В Точка Банк её можно оформить онлайн без посещения банка. Для получения достаточно подать заявку в интернет-банке с минимальным пакетом документов.

Главное преимущество — гарантия размещается в реестре и имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Процесс полностью прозрачен и защищён от подделок.



Электронная банковская гарантия — это цифровой документ, который позволяет участвовать в госзакупках.