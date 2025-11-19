Электронная банковская гарантия и как её получить

В статье расскажем, как работает ЭБГ, что нужно для оформления и какие преимущества документ даёт предпринимателям.
Что такое электронная банковская гарантия
Электронная банковская гарантия (ЭБГ) — это обязательство банка заплатить заказчику, если компания не заключит с ним контракт или не выполнит условия, предусмотренные договором. По закону для участия в госзакупках надо предоставить обеспечение в виде денег, либо независимой гарантии.
Банковская гарантия в электронном виде — это полноценный юридический инструмент, равный бумажному, но быстрее и надёжнее. Оформить можно онлайн, а документ всегда доступен в личном кабинете участника закупок в ЕИС.
Как оформить электронную банковскую гарантию
Получить электронную банковскую гарантию можно двумя путями: обратиться напрямую в банк или воспользоваться помощью посредника — брокера.
Подготовка необходимых документов
Необходимый набор документов зависит от банка. Чтобы получить актуальный список требований и уточнить правила сканирования, стоит изучить информацию на официальном сайте гаранта.
Обычно банк запрашивает следующий комплект:
- Корпоративная информация: устав предприятия, регистрационные свидетельства, распоряжения о назначении руководящего состава, ИНН, копии паспортов собственников.
- Налоговые документы: выписка из государственного реестра (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), подтверждение отсутствия налоговых долгов, налоговые декларации.
- Финансовая отчётность: квартальные бухгалтерские показатели за предшествующий год, анализ доходов и расходов.
- Конкурсная документация: сведения о материально-технической базе и кадровом потенциале поставщика. При участии в закрытых закупках дополнительно предоставляется полный текст будущего контракта со всеми сопутствующими документами.
Документы отправляют онлайн и подтверждают с помощью ЭЦП.
Выбор банка и условий гарантии
При оформлении гарантий для государственных закупок банк должен быть включён в специальный перечень, который ведёт Минфин РФ.
В случае с коммерческими гарантиями выбор банка не ограничен строгими рамками реестра. Предприниматель может самостоятельно определить финансовую организацию. При выборе банка стоит обратить внимание на требования, которые выдвигает заказчик в тендерной документации. Также важно изучить условия банка, узнать сроки и размер комиссии.
Подача заявки на получение гарантии
Чтобы подать заявку, предпринимателю не нужно ехать в офис или готовить бумажные папки. Всё делается онлайн:
- Зайдите в личный кабинет банка.
- Выберите услугу ЭБГ и заполните короткую форму: сумма контракта, срок исполнения, вид гарантии.
- Прикрепите документы.
- Отправьте заявку и ждите уведомления в личном кабинете или на электронную почту.
Ожидание и получение решения банка
На проверку уходит от нескольких минут до пары дней. Решения по небольшим суммам могут приниматься автоматически, без «ручной» проверки кредитным комитетом.
Гарантии для закрытых аукционов могут быть размещены:
- в реестре ЕИС с пометкой, что закупка закрытая;
- через Казначейство в закрытом реестре, если закупка содержит государственную тайну. Выписки из реестра в данном случае получают не ранее, чем через три рабочих дня после выдачи гарантии.
Преимущества цифровой гарантии
Скорость. Оформление происходит в онлайн-режиме. Банк вносит гарантию в реестр в течение одного рабочего дня.
Прозрачность и защита от подделок. Документ невозможно потерять или подменить. Это снижает риски мошенничества и экономит время на перепроверку.
Географическая свобода — компания может оформить гарантию в любом регионе страны без привязки к местонахождению банка, выбрав наиболее выгодные условия. Заявки можно одновременно подать в несколько разных банков.
Интеграция с госзакупками. Система автоматически подтягивает данные из реестра банковских гарантий. Участие в госзакупках становится проще: всё решается онлайн.
Экономия ресурсов бизнеса. Цифровой формат позволяет быстрее закрывать сделки, не отвлекая сотрудников на поездки, печати и бумажные согласования. Освободившееся время можно направить на развитие бизнеса, а не на бюрократию.
Юридическая сила. По закону электронная гарантия равна бумажной.
ЭБГ в Точка Банк
В Точка Банке процесс оформления электронной гарантии проходит в онлайн-формате, условия понятны каждому.
Почему предприниматели выбирают ЭБГ в Точка Банк:
- Минимум документов. Для клиентов Точка Банка документы не нужны. Исключение: коммерческие гарантии или гарантии на сумму свыше 1 млн ₽. По ним банк-партнёр может запросить дополнительные документы.
- Полностью онлайн. Заявка подаётся в пару кликов в интернет-банке. Все статусы по заявке можно отследить там же.
- Быстрое решение. Гарантия размещается в реестре в течение одного рабочего дня после выпуска. То есть участвовать в тендере можно практически сразу.
- Простая проверка. Документ попадает в Единый реестр гарантий. Заказчик видит его без дополнительных подтверждений.