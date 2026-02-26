Проверить статус ИП можно по фамилии, имени и региону. Это поможет при необходимости уточнить свои данные или убедиться, что контрагент зарегистрирован и не закрылся накануне сделки. В статье собрали несколько способов быстро и бесплатно получить информацию о статусе ИП.

Коротко Проверка ИП подтверждает легальный статус бизнеса и помогает убедиться в добросовестности контрагента. Проверить ИП по фамилии можно онлайн через открытые реестры ФНС или сервис «Досье контрагента». Если ИП не нашёлся, значит, человек никогда не регистрировался как индивидуальный предприниматель или уже закрыл бизнес.

Что показывает проверка ИП и зачем она нужна

Проверка ИП показывает, в каком статусе находится ИП — действующий или прекративший деятельность. Иногда проверка выдаёт неожиданный результат — контрагент может оказаться не зарегистрированным как ИП. Предварительная проверка ИП по фамилии помогает избежать мошенников и недобросовестных контрагентов.

Проверить по фамилии можно и себя. Например, чтобы убедиться, что с вашим ИП всё в порядке.

Когда физическое лицо регистрирует ИП, налоговая присваивает ему ОГРНИП — основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. ФНС вносит ОГРНИП и другие сведения об ИП в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей — ЕГРИП.

Данные из реестра открытые: их можно посмотреть или скачать в виде выписки. В документе видны ФИО, ИНН, ОГРНИП, место, статус предпринимателя. Если ИП продолжает работать, будет указано, что он действующий, а если закрылся — отразится, что он прекратил деятельность.

Как проверить ИП по фамилии, имени и отчеству

Проверить ИП по фамилии можно несколькими способами:

лично обратиться в отделение налоговой;

сделать письменный запрос в инспекцию;

воспользоваться онлайн-поиском на сайте ФНС или специальными сервисами, например сервисом «Досье контрагента».

Сервисы ФНС

Налоговая даёт доступ к нескольким способам проверки ИП.

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

В поисковом запросе введите ФИО предпринимателя и выберите из предложенного перечня регион. Сервис сформирует список ИП, которые подходят под заданные параметры. Если человек прекратил предпринимательскую деятельность, это будет указано после даты присвоения ОГРНИП.

Функции сервиса бесплатные, официальные данные приходят в формате выписки с электронной подписью.

Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента

Во вкладке «Индивидуальные предприниматели» раздела «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС введите фамилию, имя, отчество и регион — система покажет, действует ИП или прекратил деятельность.

В запросе можно ограничить круг поиска видами экономической деятельности, статусом, применением специального налогового режима.

В подготовленном по запросу списке сразу видно, действует ИП или нет.

Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк

Проверить ИП по фамилии можно через сервис Точка Банка.

Введите фамилию, имя в строку поиска, система покажет карточку предпринимателя. Базовая информация о статусе регистрации доступна бесплатно.

В полной версии сервис собирает дополнительную информацию из нескольких источников.

Проверить надёжность контрагента

Что делать, если ИП не находится в базах

Если ИП не нашёлся, значит, человек никогда не регистрировался или предприниматель уже закрыл бизнес.

Но иногда дело в технической неточности, например ошибке в написании фамилии или региона. В сервисе «Прозрачный бизнес. Проверь контрагента» можете оставить заявление, если регистрировались как предприниматель, но отсутствуете в выдаче. Специалисты проверят и при необходимости обновят данные.

Также человека не будет в открытых реестрах, если он только оформляется как ИП.

Процедура занимает до пяти-семи рабочих дней. Всё это время данные о новом предпринимателе ещё не попали в ЕГРИП, но их уже можно отследить. На сайте ФНС есть сервис о лицах, которые оформляют ИП. Туда информация попадает сразу после подачи заявления.

Как проверить, есть ли у меня ИП

Проверить, зарегистрировано ли на вас ИП, можно так же, как и любого предпринимателя. Разница в том, что вводить нужно свои данные.

Зайдите на сайт ФНС или воспользуйтесь сервисом Точка Банка, введите фамилию, имя, отчество и регион. В выдаче увидите:

ОГРНИП — основной номер, который дают при регистрации;

дату постановки на учёт;

статус — «действующее» или «прекратило деятельность».

Если ИП когда-то было закрыто, это тоже отразится. В строке статуса будет написано «прекратило деятельность» и появится дата снятия с учёта.

Когда нужен официальный документ, например для банка, нотариуса или партнёров, скачайте выписку из ЕГРИП. Электронная версия имеет такую же юридическую силу, как бумажная с печатью.

Как узнать ОГРНИП и статус регистрации

ОГРНИП — это пятнадцать цифр, которые налоговая присваивает ИП. Если закрыть ИП, а потом открыть новое, ОГРНИП будет другим.