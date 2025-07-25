Как проверить организацию по ИНН на сайте налоговой

Зачем проверять организацию
Представьте: вы открыли магазин, нашли поставщика, подписали договор, вложили деньги в товар, а через месяц выясняется: партнёр ещё до сделки начал процедуру банкротства. Вот и всё: товара не будет, деньги не вернут — долги перед другими кредиторами выше.
Или другой сценарий — работаете с заказчиком 5 лет. Он всегда вовремя платит, а вы без задержек отгружаете товар. В одной из сделок он попросил отгрузку авансом и отсрочку на неделю. Проходит время — денег нет. Оказалось, у него арестован счёт за неуплату налогов. У вас кассовый разрыв и сорванные договорённости с другими клиентами.
Это реальные сценарии, которых можно избежать, если перед сделкой потратить 10 минут на проверку. В первом случае можно зайти в ЕГРЮЛ и увидеть информацию о начале процедуры банкротства. Во втором — на сайте ФНС проверить факт уплаты налогов.
Проверка контрагента — это не формальность, а обычная деловая привычка. Как подписать договор или проверить реквизиты перед оплатой. Она помогает:
- Понять, с кем вы работаете: действительно ли компания существует, ведёт деятельность, платит налоги и сдаёт отчётность.
- Избежать проблем с налоговой — если у контрагента есть признаки недобросовестности, ФНС может отказать вам в вычетах и исключить расходы.
- Защититься от срывов — если поставщик исчезнет, обанкротится или не выполнит заказ, вы не подведёте своих клиентов.
- Сохранить репутацию — надёжность подрядчиков напрямую влияет на то, как воспринимают вашу компанию.
В 2025 году налоговая не требует от предпринимателей детективного расследования. Но ожидает базовой проверки — как минимум на сайте ФНС.
У налоговой есть несколько бесплатных сервисов, с помощью которых можно проверить организацию или ИП. Информация в них частично пересекается, но каждый показывает что-то своё.
«Прозрачный бизнес»
С помощью этого сервиса можно быстро узнать, как работает компания. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или название — сервис соберёт всю ключевую информацию для проверки. Можно получить все основные данные: от регистрации до наличия лицензий.
Регистрация
Когда создана компания и действует ли она сейчас.
Недавно зарегистрированная организация не всегда повод для отказа, но требует внимательной проверки — особенно при крупных сделках. Обязательно уточните, есть ли у неё опыт работы, сотрудники и выполненные заказы. Проверьте юридический адрес, место производства или точку продаж — на выбор. Это поможет убедиться, что бизнес настоящий.
Руководство и учредители
Кто управляет, сколько у директора или учредителя ещё фирм.
Если директор числится сразу в десятках компаний или часто менялся за короткий период — он может быть номинальным. В таких случаях стоит изучить компанию подробнее.
Доходы и расходы
Сколько компания заработала и потратила за последний календарный год по данным бухгалтерской отчётности.
Если при активной работе отчётность показывает ноль или убытки, это повод насторожиться. Возможно, данные занижены или деятельность ведётся неофициально. Такие расхождения — частая причина интереса со стороны налоговой.
Размер налогов
Сколько компания уплатила в бюджет за последний календарный год по данным ФНС.
Если при высоких доходах сумма уплаченных налогов подозрительно низкая — это может указывать на агрессивную налоговую оптимизацию или какую-то схему.
Налоговики могут прийти и к вам с проверкой, если сочтут, что вы могли помогать контрагенту снижать налоги.
Факт уплаты налогов и сдачи отчётности
Показывает, сдаются ли налоговые декларации, есть ли долги перед бюджетом, были ли случаи нарушений.
Если компания регулярно не отчитывается или имеет задолженности — это может говорить о финансовых трудностях или нарушениях в работе.
Начало банкротства или ликвидации
Критически важно проверить перед заключением договора, особенно если сумма сделки крупная.
Если компания уже находится в процессе ликвидации или банкротства, сотрудничать с ней рискованно: обязательства могут не выполниться, а вернуть деньги будет сложно.
В отчёте такая информация указывается как наличие или отсутствие записи из «Вестника государственной регистрации». Если записи нет — всё хорошо.
Коды ОКВЭД
Указаны виды деятельности, заявленные при регистрации. Можно проверить, соответствует ли профиль тому, чем компания занимается на практике.
Если основной вид деятельности не совпадает с фактической работой — это повод уточнить детали или запросить подтверждающие документы.
Численность персонала
Сколько сотрудников официально числится в компании.
Если при большом объёме работ указано всего 1–2 человека, это может означать, что остальные работают неофициально. При проверке ФНС такой подход грозит доначислениями взносов, штрафами и пенями, а это уже прямой путь к финансовым трудностям и неисполнению обязательств.
Лицензии
Если для выбранного вида деятельности они обязательны.
Отсутствие лицензии — серьёзное нарушение. У компании могут быть штрафы, а в отдельных случаях — приостановка деятельности. Кроме того, договор с такой компанией может быть признан недействительным.
Отдельные проверки
На главной странице «Прозрачного бизнеса» есть ещё отдельные проверки.
Что можно посмотреть:
- Массовый адрес (раздел «Адреса ЮЛ») — проверьте адрес из отчёта. Если по одному адресу зарегистрировано более 10 компаний и это не крупный бизнес-центр — скорее всего, это признак фиктивности. Такие фирмы обычно не ведут реальной деятельности и могут быть замешаны в схемах.
- Массовый директор (раздел «Участие в ЮЛ») — если один человек одновременно руководит десятками компаний, но фактически ими не управляет. Такие организации тоже часто используются в схемах.
- Дисквалификация — можно проверить, был ли руководитель компании лишён права занимать управленческие должности по решению суда. Если лицо дисквалифицировано, оно не может управлять организацией, а его подписи и решения считаются недействительными.
- Ограничения участия в ЮЛ — когда лицо по закону не имеет права быть учредителем или руководителем, например из-за судимости или банкротства. Если такие ограничения нарушены, его действия от имени компании не имеют юридической силы.
Большая часть из доступной официальной информации о компаниях собрана в сервисе «Прозрачный бизнес». Его специально разработала ФНС, чтобы предприниматели могли проверять контрагентов и снижать риски.
Раньше многие из этих данных были закрыты — относились к налоговой тайне. Но с 2016 года ФНС сделала их открытыми, чтобы бизнес мог принимать более обоснованные решения и избегать проблем.
Сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ
Налоговая ведёт Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это база с ключевой информацией о каждой компании. Сведения можно посмотреть онлайн и бесплатно на сайте налоговой.
Нужно ввести ИНН, ОГРН или название, и скачать отчёт в PDF.
В отчёте будет:
- дата регистрации и юридический адрес;
- кто руководит и кто учредитель;
- какие виды деятельности указаны;
- лицензии — если они требуются;
- все изменения — например, смена адреса, директора или начало ликвидации.
Почти все эти данные можно посмотреть и в сервисе «Прозрачный бизнес», но в выписке отражается полная история всех изменений сведений компании в ЕГРЮЛ, включая даты и основания.
Это может пригодиться, если вы хотите отследить, как часто компания меняла учредителей, адрес или руководителя. Частые и резкие изменения — особенно незадолго до сделки — могут быть поводом для дополнительной проверки.
Обратите внимание: массовый адрес или массовый директор в отчёте не отмечаются, даже если налоговая это знает. Но если адрес признан недостоверным — в документе будет соответствующая отметка.
После этого компания теряет право вести деятельность, а взыскать с неё долг или выполнить договор становится почти невозможно — она больше не считается действующим юридическим лицом.
Государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчётности
Это бесплатная и доступная база данных от ФНС с годовой бухгалтерской отчётностью компаний, обязанных её сдавать. Нужно ввести ИНН, ОГРН или название и появятся доступные отчёты.
Доступны могут быть отчёты за прошлый и более ранние годы:
- Бухгалтерский баланс — показывает активы и обязательства компании, помогает оценить её финансовую устойчивость.
- Отчёт о финансовых результатах — отражает прибыль или убытки за год.
- Отчёт о движении денежных средств — показывает источники и направления денежных потоков.
- Отчёт об изменениях капитала — информирует об изменениях уставного капитала и резервов.
- Примечания к отчётности — дают дополнительные пояснения к цифрам и раскрывают важные детали.
- Аудиторское заключение — если компания проходит аудит, здесь можно найти мнение независимого эксперта.
Количество доступных отчётов в сервисе для каждой организации может варьироваться по разным причинам, но бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах обычно есть всегда.
Бухгалтерская отчётность показывает, ведёт ли компания реальную деятельность и в каком она финансовом состоянии. Обратите внимание на активы, прибыль, наличие долгов и динамику показателей за несколько лет.
Нулевые или отрицательные значения, отсутствие отчётности или резкие изменения в данных могут быть признаками нестабильности или попыток скрыть проблемы.
Как проверить партнёра в Досье контрагента
Вместо сервисов налоговой можно использовать сервис Досье контрагента. В нём собрана вся важная информация о компаниях со всех открытых официальных источников.
В отчёте сразу видны ключевые данные о контрагенте: действует ли организация, какой у неё адрес, какие доходы и расходы, сколько налогов уплачено, есть ли долги по отчётности — и всё остальное, что можно узнать в ФНС.Помимо этого, в Досье контрагента можно проверить:
- судебные дела и их статус в арбитражной картотеке;
- долги перед судебными приставами (ФССП) и исполнительные производства;
- блокировки счетов налоговой;
- записи в реестре недобросовестных поставщиков и дисквалифицированных лиц;
- признаки фирм‑однодневок: массовый адрес, массовый директор, отсутствие сотрудников.
Все подозрительные показатели в отчёте подсвечиваются и снабжены пояснениями, а в конце формируется общий вывод о надёжности компании.
Кроме того, сервис помогает быстро найти новых и порядочных контрагентов по видам деятельности с помощью встроенного справочника.