Как проверить организацию по ИНН на сайте налоговой

Зачем проверять организацию

Представьте: вы открыли магазин, нашли поставщика, подписали договор, вложили деньги в товар, а через месяц выясняется: партнёр ещё до сделки начал процедуру банкротства. Вот и всё: товара не будет, деньги не вернут — долги перед другими кредиторами выше.

Или другой сценарий — работаете с заказчиком 5 лет. Он всегда вовремя платит, а вы без задержек отгружаете товар. В одной из сделок он попросил отгрузку авансом и отсрочку на неделю. Проходит время — денег нет. Оказалось, у него арестован счёт за неуплату налогов. У вас кассовый разрыв и сорванные договорённости с другими клиентами.

Это реальные сценарии, которых можно избежать, если перед сделкой потратить 10 минут на проверку. В первом случае можно зайти в ЕГРЮЛ и увидеть информацию о начале процедуры банкротства. Во втором — на сайте ФНС проверить факт уплаты налогов.

Проверка контрагента — это не формальность, а обычная деловая привычка. Как подписать договор или проверить реквизиты перед оплатой. Она помогает:

Понять, с кем вы работаете: действительно ли компания существует, ведёт деятельность, платит налоги и сдаёт отчётность.

Избежать проблем с налоговой — если у контрагента есть признаки недобросовестности, ФНС может отказать вам в вычетах и исключить расходы.

Защититься от срывов — если поставщик исчезнет, обанкротится или не выполнит заказ, вы не подведёте своих клиентов.

Сохранить репутацию — надёжность подрядчиков напрямую влияет на то, как воспринимают вашу компанию.

В 2025 году налоговая не требует от предпринимателей детективного расследования. Но ожидает базовой проверки — как минимум на сайте ФНС.

У налоговой есть несколько бесплатных сервисов, с помощью которых можно проверить организацию или ИП. Информация в них частично пересекается, но каждый показывает что-то своё.

«Прозрачный бизнес»

С помощью этого сервиса можно быстро узнать, как работает компания. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или название — сервис соберёт всю ключевую информацию для проверки. Можно получить все основные данные: от регистрации до наличия лицензий.

Регистрация

Когда создана компания и действует ли она сейчас.

Недавно зарегистрированная организация не всегда повод для отказа, но требует внимательной проверки — особенно при крупных сделках. Обязательно уточните, есть ли у неё опыт работы, сотрудники и выполненные заказы. Проверьте юридический адрес, место производства или точку продаж — на выбор. Это поможет убедиться, что бизнес настоящий.

Руководство и учредители

Кто управляет, сколько у директора или учредителя ещё фирм.

Если директор числится сразу в десятках компаний или часто менялся за короткий период — он может быть номинальным. В таких случаях стоит изучить компанию подробнее.

Доходы и расходы

Сколько компания заработала и потратила за последний календарный год по данным бухгалтерской отчётности.

Если при активной работе отчётность показывает ноль или убытки, это повод насторожиться. Возможно, данные занижены или деятельность ведётся неофициально. Такие расхождения — частая причина интереса со стороны налоговой.

Размер налогов

Сколько компания уплатила в бюджет за последний календарный год по данным ФНС.

Если при высоких доходах сумма уплаченных налогов подозрительно низкая — это может указывать на агрессивную налоговую оптимизацию или какую-то схему.

ВАЖНО Помните, что в последние годы налоговая тщательно взялась за тех, кто занижает доходы и уменьшает налоги. Если ФНС это доказывает, что часто и бывает, то у компании с большой вероятностью будут организационные и финансовые проблемы.

Налоговики могут прийти и к вам с проверкой, если сочтут, что вы могли помогать контрагенту снижать налоги.

Факт уплаты налогов и сдачи отчётности

Показывает, сдаются ли налоговые декларации, есть ли долги перед бюджетом, были ли случаи нарушений.

Если компания регулярно не отчитывается или имеет задолженности — это может говорить о финансовых трудностях или нарушениях в работе.

Начало банкротства или ликвидации

Критически важно проверить перед заключением договора, особенно если сумма сделки крупная.

Если компания уже находится в процессе ликвидации или банкротства, сотрудничать с ней рискованно: обязательства могут не выполниться, а вернуть деньги будет сложно.

В отчёте такая информация указывается как наличие или отсутствие записи из «Вестника государственной регистрации». Если записи нет — всё хорошо.

Коды ОКВЭД

Указаны виды деятельности, заявленные при регистрации. Можно проверить, соответствует ли профиль тому, чем компания занимается на практике.

Если основной вид деятельности не совпадает с фактической работой — это повод уточнить детали или запросить подтверждающие документы.

Численность персонала

Сколько сотрудников официально числится в компании.

Если при большом объёме работ указано всего 1–2 человека, это может означать, что остальные работают неофициально. При проверке ФНС такой подход грозит доначислениями взносов, штрафами и пенями, а это уже прямой путь к финансовым трудностям и неисполнению обязательств.

Лицензии

Если для выбранного вида деятельности они обязательны.

Отсутствие лицензии — серьёзное нарушение. У компании могут быть штрафы, а в отдельных случаях — приостановка деятельности. Кроме того, договор с такой компанией может быть признан недействительным.

Отдельные проверки

На главной странице «Прозрачного бизнеса» есть ещё отдельные проверки.

Что можно посмотреть:

Массовый адрес (раздел «Адреса ЮЛ») — проверьте адрес из отчёта. Если по одному адресу зарегистрировано более 10 компаний и это не крупный бизнес-центр — скорее всего, это признак фиктивности. Такие фирмы обычно не ведут реальной деятельности и могут быть замешаны в схемах.

Массовый директор (раздел «Участие в ЮЛ») — если один человек одновременно руководит десятками компаний, но фактически ими не управляет. Такие организации тоже часто используются в схемах.

Дисквалификация — можно проверить, был ли руководитель компании лишён права занимать управленческие должности по решению суда. Если лицо дисквалифицировано, оно не может управлять организацией, а его подписи и решения считаются недействительными.

Ограничения участия в ЮЛ — когда лицо по закону не имеет права быть учредителем или руководителем, например из-за судимости или банкротства. Если такие ограничения нарушены, его действия от имени компании не имеют юридической силы.

Большая часть из доступной официальной информации о компаниях собрана в сервисе «Прозрачный бизнес». Его специально разработала ФНС, чтобы предприниматели могли проверять контрагентов и снижать риски.

Раньше многие из этих данных были закрыты — относились к налоговой тайне. Но с 2016 года ФНС сделала их открытыми, чтобы бизнес мог принимать более обоснованные решения и избегать проблем.

Сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Налоговая ведёт Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это база с ключевой информацией о каждой компании. Сведения можно посмотреть онлайн и бесплатно на сайте налоговой.

Нужно ввести ИНН, ОГРН или название, и скачать отчёт в PDF.

В отчёте будет:

дата регистрации и юридический адрес;

кто руководит и кто учредитель;

какие виды деятельности указаны;

лицензии — если они требуются;

все изменения — например, смена адреса, директора или начало ликвидации.

Почти все эти данные можно посмотреть и в сервисе «Прозрачный бизнес», но в выписке отражается полная история всех изменений сведений компании в ЕГРЮЛ, включая даты и основания.

Это может пригодиться, если вы хотите отследить, как часто компания меняла учредителей, адрес или руководителя. Частые и резкие изменения — особенно незадолго до сделки — могут быть поводом для дополнительной проверки.

Обратите внимание: массовый адрес или массовый директор в отчёте не отмечаются, даже если налоговая это знает. Но если адрес признан недостоверным — в документе будет соответствующая отметка.

Обратите внимание Это важный сигнал. Если компания не подтвердит адрес в течение 6 месяцев с момента появления отметки, налоговая может начать процедуру исключения из ЕГРЮЛ — то есть принудительно закрыть организацию — пункты 5 и 6 статьи 21.1 закона № 129-ФЗ.



После этого компания теряет право вести деятельность, а взыскать с неё долг или выполнить договор становится почти невозможно — она больше не считается действующим юридическим лицом.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчётности

Это бесплатная и доступная база данных от ФНС с годовой бухгалтерской отчётностью компаний, обязанных её сдавать. Нужно ввести ИНН, ОГРН или название и появятся доступные отчёты.

Доступны могут быть отчёты за прошлый и более ранние годы:

Бухгалтерский баланс — показывает активы и обязательства компании, помогает оценить её финансовую устойчивость.

Отчёт о финансовых результатах — отражает прибыль или убытки за год.

Отчёт о движении денежных средств — показывает источники и направления денежных потоков.

Отчёт об изменениях капитала — информирует об изменениях уставного капитала и резервов.

Примечания к отчётности — дают дополнительные пояснения к цифрам и раскрывают важные детали.

Аудиторское заключение — если компания проходит аудит, здесь можно найти мнение независимого эксперта.

Количество доступных отчётов в сервисе для каждой организации может варьироваться по разным причинам, но бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах обычно есть всегда.

Бухгалтерская отчётность показывает, ведёт ли компания реальную деятельность и в каком она финансовом состоянии. Обратите внимание на активы, прибыль, наличие долгов и динамику показателей за несколько лет.

Нулевые или отрицательные значения, отсутствие отчётности или резкие изменения в данных могут быть признаками нестабильности или попыток скрыть проблемы.

Как проверить партнёра в Досье контрагента

Вместо сервисов налоговой можно использовать сервис Досье контрагента. В нём собрана вся важная информация о компаниях со всех открытых официальных источников.

В отчёте сразу видны ключевые данные о контрагенте: действует ли организация, какой у неё адрес, какие доходы и расходы, сколько налогов уплачено, есть ли долги по отчётности — и всё остальное, что можно узнать в ФНС.Помимо этого, в Досье контрагента можно проверить:

судебные дела и их статус в арбитражной картотеке;

долги перед судебными приставами (ФССП) и исполнительные производства;

блокировки счетов налоговой;

записи в реестре недобросовестных поставщиков и дисквалифицированных лиц;

признаки фирм‑однодневок: массовый адрес, массовый директор, отсутствие сотрудников.

Все подозрительные показатели в отчёте подсвечиваются и снабжены пояснениями, а в конце формируется общий вывод о надёжности компании.