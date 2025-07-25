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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Как проверить организацию по ИНН на сайте налоговой

Проверка контрагента по ИНН поможет узнать, насколько компания надёжна. Расскажем, как сделать это на сайте ФНС и с помощью сервиса для быстрой, удобной и более детальной проверки.

25.07.2025
22 224
22 224

Проверьте своего контрагента

Проанализируем информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров. Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства.
Проверить контрагента

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Проверьте своего контрагента

Проанализируем информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров. Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства.
Проверить контрагента

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Зачем проверять организацию

Представьте: вы открыли магазин, нашли поставщика, подписали договор, вложили деньги в товар, а через месяц выясняется: партнёр ещё до сделки начал процедуру банкротства. Вот и всё: товара не будет, деньги не вернут — долги перед другими кредиторами выше.

Или другой сценарий — работаете с заказчиком 5 лет. Он всегда вовремя платит, а вы без задержек отгружаете товар. В одной из сделок он попросил отгрузку авансом и отсрочку на неделю. Проходит время — денег нет. Оказалось, у него арестован счёт за неуплату налогов. У вас кассовый разрыв и сорванные договорённости с другими клиентами. 

Это реальные сценарии, которых можно избежать, если перед сделкой потратить 10 минут на проверку. В первом случае можно зайти в ЕГРЮЛ и увидеть информацию о начале процедуры банкротства. Во втором — на сайте ФНС проверить факт уплаты налогов. 

Проверка контрагента — это не формальность, а обычная деловая привычка. Как подписать договор или проверить реквизиты перед оплатой. Она помогает:

  • Понять, с кем вы работаете: действительно ли компания существует, ведёт деятельность, платит налоги и сдаёт отчётность.
  • Избежать проблем с налоговой — если у контрагента есть признаки недобросовестности, ФНС может отказать вам в вычетах и исключить расходы.
  • Защититься от срывов — если поставщик исчезнет, обанкротится или не выполнит заказ, вы не подведёте своих клиентов.
  • Сохранить репутацию — надёжность подрядчиков напрямую влияет на то, как воспринимают вашу компанию.

В 2025 году налоговая не требует от предпринимателей детективного расследования. Но ожидает базовой проверки — как минимум на сайте ФНС.

У налоговой есть несколько бесплатных сервисов, с помощью которых можно проверить организацию или ИП. Информация в них частично пересекается, но каждый показывает что-то своё.

 «Прозрачный бизнес»

С помощью этого сервиса можно быстро узнать, как работает компания. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или название — сервис соберёт всю ключевую информацию для проверки. Можно получить все основные данные: от регистрации до наличия лицензий. 

Регистрация 

Когда создана компания и действует ли она сейчас.

Недавно зарегистрированная организация не всегда повод для отказа, но требует внимательной проверки — особенно при крупных сделках. Обязательно уточните, есть ли у неё опыт работы, сотрудники и выполненные заказы. Проверьте юридический адрес, место производства или точку продаж — на выбор. Это поможет убедиться, что бизнес настоящий.

Руководство и учредители

Кто управляет, сколько у директора или учредителя ещё фирм. 

Если директор числится сразу в десятках компаний или часто менялся за короткий период — он может быть номинальным. В таких случаях стоит изучить компанию подробнее.

Доходы и расходы 

Сколько компания заработала и потратила за последний календарный год по данным бухгалтерской отчётности.

Если при активной работе отчётность показывает ноль или убытки, это повод насторожиться. Возможно, данные занижены или деятельность ведётся неофициально. Такие расхождения — частая причина интереса со стороны налоговой.

Размер налогов

Сколько компания уплатила в бюджет за последний календарный год по данным ФНС.

Если при высоких доходах сумма уплаченных налогов подозрительно низкая — это может указывать на агрессивную налоговую оптимизацию или какую-то схему.

ВАЖНО
Помните, что в последние годы налоговая тщательно взялась за тех, кто занижает доходы и уменьшает налоги. Если ФНС это доказывает, что часто и бывает, то у компании с большой вероятностью будут организационные и финансовые проблемы. 

Налоговики могут прийти и к вам с проверкой, если сочтут, что вы могли помогать контрагенту снижать налоги.

Факт уплаты налогов и сдачи отчётности 

Показывает, сдаются ли налоговые декларации, есть ли долги перед бюджетом, были ли случаи нарушений.

Если компания регулярно не отчитывается или имеет задолженности — это может говорить о финансовых трудностях или нарушениях в работе.

Начало банкротства или ликвидации

Критически важно проверить перед заключением договора, особенно если сумма сделки крупная.

Если компания уже находится в процессе ликвидации или банкротства, сотрудничать с ней рискованно: обязательства могут не выполниться, а вернуть деньги будет сложно.

В отчёте такая информация указывается как  наличие или отсутствие записи из «Вестника государственной регистрации». Если записи нет — всё хорошо.

Коды ОКВЭД 

Указаны виды деятельности, заявленные при регистрации. Можно проверить, соответствует ли профиль тому, чем компания занимается на практике.

Если основной вид деятельности не совпадает с фактической работой — это повод уточнить детали или запросить подтверждающие документы.

Численность персонала 

Сколько сотрудников официально числится в компании.

Если при большом объёме работ указано всего 1–2 человека, это может означать, что остальные работают неофициально. При проверке ФНС такой подход грозит доначислениями взносов, штрафами и пенями, а это уже прямой путь к финансовым трудностям и неисполнению обязательств.

Лицензии

Если для выбранного вида деятельности они обязательны.

Отсутствие лицензии — серьёзное нарушение. У компании могут быть штрафы, а в отдельных случаях — приостановка деятельности. Кроме того, договор с такой компанией может быть признан недействительным.

Отдельные проверки

На главной странице «Прозрачного бизнеса» есть ещё отдельные проверки.

Что можно посмотреть:

  • Массовый адрес (раздел «Адреса ЮЛ») — проверьте адрес из отчёта. Если по одному адресу зарегистрировано более 10 компаний и это не крупный бизнес-центр — скорее всего, это признак фиктивности. Такие фирмы обычно не ведут реальной деятельности и могут быть замешаны в схемах.
  • Массовый директор (раздел «Участие в ЮЛ») — если один человек одновременно руководит десятками компаний, но фактически ими не управляет. Такие организации тоже часто используются в схемах.
  • Дисквалификация — можно проверить, был ли руководитель компании лишён права занимать управленческие должности по решению суда. Если лицо дисквалифицировано, оно не может управлять организацией, а его подписи и решения считаются недействительными.
  • Ограничения участия в ЮЛ — когда лицо по закону не имеет права быть учредителем или руководителем, например из-за судимости или банкротства. Если такие ограничения нарушены, его действия от имени компании не имеют юридической силы.

Большая часть из доступной официальной информации о компаниях собрана в сервисе «Прозрачный бизнес». Его специально разработала ФНС, чтобы предприниматели могли проверять контрагентов и снижать риски.

Раньше многие из этих данных были закрыты — относились к налоговой тайне. Но с 2016 года ФНС сделала их открытыми, чтобы бизнес мог принимать более обоснованные решения и избегать проблем.

Сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Налоговая ведёт Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это база с ключевой информацией о каждой компании. Сведения можно посмотреть онлайн и бесплатно на сайте налоговой.

Нужно ввести ИНН, ОГРН или название, и скачать отчёт в PDF. 

В отчёте будет:

  • дата регистрации и юридический адрес;
  • кто руководит и кто учредитель;
  • какие виды деятельности указаны;
  • лицензии — если они требуются;
  • все изменения — например, смена адреса, директора или начало ликвидации.

Почти все эти данные можно посмотреть и в сервисе «Прозрачный бизнес», но в выписке отражается полная история всех изменений сведений компании в ЕГРЮЛ, включая даты и основания.

Это может пригодиться, если вы хотите отследить, как часто компания меняла учредителей, адрес или руководителя. Частые и резкие изменения — особенно незадолго до сделки — могут быть поводом для дополнительной проверки.

Обратите внимание: массовый адрес или массовый директор в отчёте не отмечаются, даже если налоговая это знает. Но если адрес признан недостоверным — в документе будет соответствующая отметка.

Обратите внимание
Это важный сигнал. Если компания не подтвердит адрес в течение 6 месяцев с момента появления отметки, налоговая может начать процедуру исключения из ЕГРЮЛ — то есть принудительно закрыть организацию — пункты 5 и 6 статьи 21.1 закона № 129-ФЗ.

После этого компания теряет право вести деятельность, а взыскать с неё долг или выполнить договор становится почти невозможно — она больше не считается действующим юридическим лицом.

Как проверить кредитную историю юридического лица → 

Государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчётности

Это бесплатная и доступная база данных от ФНС с годовой бухгалтерской отчётностью компаний, обязанных её сдавать. Нужно ввести ИНН, ОГРН или название и появятся доступные отчёты.

Доступны могут быть отчёты за прошлый и более ранние годы:

  • Бухгалтерский баланс — показывает активы и обязательства компании, помогает оценить её финансовую устойчивость.
  • Отчёт о финансовых результатах — отражает прибыль или убытки за год.
  • Отчёт о движении денежных средств — показывает источники и направления денежных потоков.
  • Отчёт об изменениях капитала — информирует об изменениях уставного капитала и резервов.
  • Примечания к отчётности — дают дополнительные пояснения к цифрам и раскрывают важные детали.
  • Аудиторское заключение — если компания проходит аудит, здесь можно найти мнение независимого эксперта.

Количество доступных отчётов в сервисе для каждой организации может варьироваться по разным причинам, но бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах обычно есть всегда.

Бухгалтерская отчётность показывает, ведёт ли компания реальную деятельность и в каком она финансовом состоянии. Обратите внимание на активы, прибыль, наличие долгов и динамику показателей за несколько лет. 

Нулевые или отрицательные значения, отсутствие отчётности или резкие изменения в данных могут быть признаками нестабильности или попыток скрыть проблемы.

Как проверить партнёра в Досье контрагента

Вместо сервисов налоговой можно использовать сервис Досье контрагента. В нём собрана вся важная информация о компаниях со всех открытых официальных источников. 

В отчёте сразу видны ключевые данные о контрагенте: действует ли организация, какой у неё адрес, какие доходы и расходы, сколько налогов уплачено, есть ли долги по отчётности — и всё остальное, что можно узнать в ФНС.Помимо этого, в Досье контрагента можно проверить:

  • судебные дела и их статус в арбитражной картотеке;
  • долги перед судебными приставами (ФССП) и исполнительные производства;
  • блокировки счетов налоговой;
  • записи в реестре недобросовестных поставщиков и дисквалифицированных лиц;
  • признаки фирм‑однодневок: массовый адрес, массовый директор, отсутствие сотрудников.

Все подозрительные показатели в отчёте подсвечиваются и снабжены пояснениями, а в конце формируется общий вывод о надёжности компании.

Кроме того, сервис помогает быстро найти новых и порядочных контрагентов по видам деятельности с помощью встроенного справочника.

 Досье контрагента экономит время и помогает принимать взвешенные решения. Вместо долгих проверок по разным сайтам вы за пару минут получаете полную картину о компании и можете сразу понять, стоит ли с ней работать.

Вопросы по теме

Можно ли доверять частным сервисам проверки контрагентов?

Сервисы бывают разными. Например, Точка Досье использует данные из официальных источников — ФНС, ФССП, Федресурса, Картотеки арбитражных — и помогает быстро собрать ключевую информацию о компании в одном месте, это удобно.

Решение о сотрудничестве стоит принимать с учётом не только сухих данных, но и ваших личных впечатлений о партнёре. Если что-то кажется подозрительным, лучше перепроверить.

Какие есть альтернативные способы проверки контрагентов?

Почитайте отзывы о компании в 2ГИС, Яндекс Картах, на hh.ru и других агрегаторах. Доверять каждому отзыву не стоит, но общее впечатление они помогут составить. 

Загляните в поисковики и посмотрите, что пишут о компании и её руководителях — упоминания в СМИ, на форумах и в соцсетях часто многое говорят.

Можно ли запросить у контрагента документы для проверки?

Это нормальная практика. Попросите устав, выписку из ЕГРЮЛ, налоговые декларации или бухгалтерскую отчётность. Надёжные компании спокойно предоставляют эти данные.

Как проверить иностранного контрагента?

Если иностранная компания официально работает в России и имеет здесь представительство или филиал, она обязана зарегистрироваться в ФНС и других госорганах. В этом случае её можно проверить в обычном режиме — через сервисы налоговой, ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес» или Точка Досье.

Если компания не ведёт деятельности в России и не зарегистрирована в РФ, проверку придётся делать через официальные реестры страны её регистрации, международные базы данных и запросы учредительных документов у самого контрагента.

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Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН на сайте налоговой — Точка Банк