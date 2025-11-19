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Как проверить подлинность банковской гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Заказчики и поставщики рискуют потерять деньги, если партнёр не выполнит обязательства, а банковская гарантия окажется фальшивой. Важно убедиться, что документ подлинный и соответствует требованиям законодательства. Как это сделать — в статье Точка Банк.

19.11.2025
5147
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В статье рассказываем, зачем проверять банковскую гарантию и как это правильно сделать по 44-ФЗ и 223-ФЗ, чтобы избежать рисков и не попасться на уловки мошенников.

Коротко
Банковская гарантия — это документ, который показывает, что поставщик надёжный и может участвовать в государственных закупках. Чтобы избежать рисков, важно проверить её подлинность.
 
Для закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ малый бизнес должен проверить гарантию через реестр ЕИС и банк, который её выдал.
Убедитесь, что банк входит в список Минфина, а гарантия содержит сумму, сроки, безотзывный характер и порядок выплат. Гарантии по закупкам из категории 223-ФЗ «Прочие» нельзя проверить через реестры.

Что такое банковская гарантия

Поставщик уверяет, что выполнит все условия контракта, но заказчик всё равно беспокоится: а вдруг что-то пойдёт не так? На помощь приходит банк. Он становится надёжным посредником и берёт на себя ответственность.

Банковская гарантия — это документ, в котором банк обязуется компенсировать стороне убытки, если партнёр не выполнит условия договора. Инструмент позволяет бизнесу заходить в крупные тендеры и участвовать в госзакупках без заморозки оборотных средств.

Банковскую гарантию можно получить в бумажном и электронном варианте.
ЭБГ —  цифровой формат, который сокращает время оформления документов и делает процесс подачи заявок на тендеры максимально простым и удобным. Например, клиенты Точка Банка могут оформить ЭБГ для госзакупок не выходя из офиса: достаточно подать заявку в интернет-банке. 

Точка Банк выдаёт банковские гарантии от банков-партнёров и в бумажном, и в электронном виде. 


Бумажная версия включает подлинную подпись, а её электронный вариант — скан документа. При необходимости отправим клиенту оригинал гарантии по почте. 

Электронная весрия содержит электронно-цифровую подпись подписанта со стороны банка. 

Все гарантии, независимо от формата, регистрируются в едином реестре и получают уникальный номер, который отображается в личном кабинете ЕИС. 

Ирина БугаеваЭксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

Зачем проверять банковскую гарантию

Банковская гарантия открывает дорогу к госзакупкам и подтверждает, что поставщик надёжен. Но стоит быть внимательным: на рынке встречаются подделки и гарантии от организаций, которые не входят в реестр.

Если не проверить документ, можно столкнуться с неприятными последствиями:

  • заказчик рискует получить документ без юридической силы, а значит, без обеспечения контракта;
  • поставщик может потерять деньги и репутацию, если гарантия окажется фиктивной;
  • обе стороны потратят время, силы и нервы, когда выяснится, что документ «не работает».

Проверка БГ нужна, чтобы убедиться в её подлинности и соответствии закону. Заказчику это гарантирует защиту в случае срыва обязательств, а поставщику — спокойное участие в закупках без риска дисквалификации.

Для закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ для малого бизнеса проверьте гарантию через реестр ЕИС и банк, который её выдал. Убедитесь, что банк входит в список Минфина, а гарантия содержит все обязательные условия: сумму, сроки, безотзывный характер и порядок выплат. Гарантии по закупкам из категории 223-ФЗ «Прочие» проверить через реестры нельзя.

Ирина БугаеваЭксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям

Что такое реестр банковских гарантий

Чтобы не гадать на кофейной гуще, настоящая гарантия перед вами или подделка, государство придумало удобный инструмент — реестр банковских гарантий на сайте  ЕИС

В реестре содержится база данных обо всех гарантиях по 44-ФЗ и гарантии по 223-ФЗ по закупкам для субъектов малого предпринимательства. Банк вносит информацию о гарантии в течение одного рабочего дня. После этого ей автоматически присваивается номер, который заказчик запросит при подаче заявки или подписании контракта. Если гарантии с таким номером не окажется в реестре — её отклонят.

ПРИМЕР
Компания получила банковскую гарантию на участие в тендере. Банк загружает информацию о гарантии в реестр ЕИС, и ей присваивается уникальный номер — 123456789. Когда компания подаёт заявку на участие в тендере, заказчик вводит этот номер в систему. Если номер есть в реестре — всё в порядке, если нет — заявку отклонят.

С 2018 года реестр работает в закрытом режиме. Поставщики и заказчики могут видеть гарантии в своих личных кабинетах в ЕИС.

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Проверка банковской гарантии по 44-ФЗ

Особенности 44-ФЗ

Контрактная система по 44-ФЗ предъявляет строгие требования к участникам. Одно из главных условий — использование банковских гарантий. Каждый документ должен быть зарегистрирован в ЕИС. Если гарантии нет в базе, значит, она недействительна, и по закону заказчик не имеет права её принять.

Как проверить гарантию по 44-ФЗ: пошаговая инструкция

1. Проверка банка. Необходимо удостовериться в том, что банк числится в официальном перечне Министерства финансов РФ, — только такие организации уполномочены оформлять гарантии для госзакупок согласно 44-ФЗ.

2. Верификация через официальные источники. Для проверки гарантии нужно обратиться в банк, который её выдал. В течение 24 часов финансовая организация обязана предоставить следующую информацию:

  • Полные сведения о банке — наименование, местонахождение, идентификационный номер.
  • Данные обо всех участниках сделки.
  • Спецификации закупки, включая уникальный код.
  • Срок действия гарантии.
  • Размер финансового обеспечения.
  • Регистрационный номер в реестре и дату внесения записи.

При работе с закрытыми закупками дополнительно можно обратиться в Федеральное казначейство через официальный портал, используя электронную подпись.

3. Детальный анализ документации. Гарантия оформляется на фирменном бланке банка. Все реквизиты должны соответствовать информации с сайта Центрального банка. Важные условия, которые должны быть прописаны в БГ по 44-ФЗ:

  • Фиксированный характер — условия гарантии нельзя изменить после подписания договора. Банк не вправе в одностороннем порядке отзывать или модифицировать документ.
  • Cумма, которую финансовое учреждение обязуется выплатить заказчику в случае неисполнения договорных обязательств.
  • Критерии исполнения — в документе детально описаны условия, при соблюдении которых поставщик избежит выплаты по гарантии.
  • Санкции за просрочку — предусмотрена неустойка размером 0,1% от общей суммы гарантии за каждый календарный день задержки платежа.
  • Срок действия — если он окажется короче установленных требований, заказчик будет обязан её отклонить.
  • Конкретный перечень обстоятельств, при наступлении которых банк обязан произвести платёж.
  • Условия признания гарантии исполненной — по истечении срока действия или, в случае раскрытия гарантии перед бенефициаром, после погашения суммы, которую запрашивает бенефициар у банка, согласно изложенным в документе условиям.

К гарантии прилагается полный список документации, необходимой заказчику для получения выплаты.

При проверке гарантии особое внимание стоит уделить наличию пункта о её безотзывности. Отсутствие такого условия даёт банку право аннулировать обязательства в любой момент. Опытные участники рынка сразу отклоняют подобные гарантии, в то время как менее подготовленные контрагенты могут столкнуться с серьёзными правовыми последствиями и судебными тяжбами.

Проверка банковской гарантии по 223-ФЗ

Особенности 223-ФЗ

223-ФЗ регулирует закупки, в которых участвует государство, а также крупные корпорации. В отличие от 44-ФЗ, проверить банковскую гарантию по 223-ФЗ через реестр нельзя. Исключение — гарантии по закупкам для субъектов малого предпринимательства, которые размещаются в том же реестре на ЕИС, что и по  44‑ФЗ.

Закупки из категории 223-ФЗ «Прочие» размещению в реестрах не подлежат.

Как проверить гарантию по 223-ФЗ: пошаговая инструкция

1. Проверка банка. Убедитесь, что банк имеет действующую лицензию ЦБ РФ. Проверьте, не находится ли финансовая организация под санацией или в процессе ликвидации. Удостоверьтесь, что банк соответствует требованиям конкретного заказчика: некоторые компании, например РЖД, устанавливают свой перечень допустимых банков.

2. Анализ договора гарантии. Проверьте оформление на официальном бланке банка. Сверьте реквизиты банка с данными на сайте ЦБ РФ. Убедитесь в наличии всех обязательных условий. Важные условия договора гарантии по 223-ФЗ:

  • Дата выдачи и срок действия.
  • Сведения о принципале (поставщике).
  • Информация о бенефициаре (заказчике).
  • Данные о гаранте (банке).
  • Описание обеспечиваемого обязательства.
  • Сумма гарантии или порядок её определения.
  • Условия выплаты денежных средств.
Пример отклонения банковской гарантии
Компания «Буйвол» участвовала в тендере на выполнение ремонтных работ. В банковской гарантии была допущена техническая ошибка — неверно указан ИНН заказчика. При этом гарантия была оформлена на имя материнской компании заказчика, а не на юридическое лицо, которое проводило закупку.

Результат: заказчик отклонил гарантию. Участник не допущен к участию в процедуре.

Вывод: при оформлении БГ необходимо тщательно проверять все реквизиты заказчика, включая наименование организации и ИНН. Даже незначительные ошибки могут привести к отклонению заявки.

Вопросы по теме

Какие документы нужны для проверки?

Чтобы проверить гарантию через  банк-гарант, потребуются только номер банковской гарантии, ИНН заказчика и поставщика.

Что делать, если гарантия недействительна?

Первое — не паниковать, а уточнить у банка или заказчика, почему так произошло. Бывает, что данные в реестре обновляются с задержкой или гарантия оформлена с ошибкой. Если же выяснилось, что документ поддельный, нужно срочно связаться с заказчиком и банком, а также подать жалобу в ФАС и сообщить в правоохранительные органы.

Как избежать мошенничества при проверке?

Обязательно делайте проверку гарантии через банк, который её выдал. Если закупка по 44-ФЗ или 223-ФЗ — работайте только с банками из списка Минфина.

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Как проверить банковскую гарантию по 44-ФЗ и 223-ФЗ: проверка БГ: реестровый номер и подлинность – Точка Банк