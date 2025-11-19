Как проверить подлинность банковской гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Коротко



Для закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ малый бизнес должен проверить гарантию через реестр ЕИС и банк, который её выдал.

Убедитесь, что банк входит в список Минфина, а гарантия содержит сумму, сроки, безотзывный характер и порядок выплат. Гарантии по закупкам из категории 223-ФЗ «Прочие» нельзя проверить через реестры.

Банковская гарантия — это документ, который показывает, что поставщик надёжный и может участвовать в государственных закупках. Чтобы избежать рисков, важно проверить её подлинность.