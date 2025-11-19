Как проверить подлинность банковской гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В статье рассказываем, зачем проверять банковскую гарантию и как это правильно сделать по 44-ФЗ и 223-ФЗ, чтобы избежать рисков и не попасться на уловки мошенников.
Для закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ малый бизнес должен проверить гарантию через реестр ЕИС и банк, который её выдал.
Что такое банковская гарантия
Поставщик уверяет, что выполнит все условия контракта, но заказчик всё равно беспокоится: а вдруг что-то пойдёт не так? На помощь приходит банк. Он становится надёжным посредником и берёт на себя ответственность.
Банковская гарантия — это документ, в котором банк обязуется компенсировать стороне убытки, если партнёр не выполнит условия договора. Инструмент позволяет бизнесу заходить в крупные тендеры и участвовать в госзакупках без заморозки оборотных средств.
Банковскую гарантию можно получить в бумажном и электронном варианте.
ЭБГ — цифровой формат, который сокращает время оформления документов и делает процесс подачи заявок на тендеры максимально простым и удобным. Например, клиенты Точка Банка могут оформить ЭБГ для госзакупок не выходя из офиса: достаточно подать заявку в интернет-банке.
Зачем проверять банковскую гарантию
Банковская гарантия открывает дорогу к госзакупкам и подтверждает, что поставщик надёжен. Но стоит быть внимательным: на рынке встречаются подделки и гарантии от организаций, которые не входят в реестр.
Если не проверить документ, можно столкнуться с неприятными последствиями:
- заказчик рискует получить документ без юридической силы, а значит, без обеспечения контракта;
- поставщик может потерять деньги и репутацию, если гарантия окажется фиктивной;
- обе стороны потратят время, силы и нервы, когда выяснится, что документ «не работает».
Проверка БГ нужна, чтобы убедиться в её подлинности и соответствии закону. Заказчику это гарантирует защиту в случае срыва обязательств, а поставщику — спокойное участие в закупках без риска дисквалификации.
Что такое реестр банковских гарантий
Чтобы не гадать на кофейной гуще, настоящая гарантия перед вами или подделка, государство придумало удобный инструмент — реестр банковских гарантий на сайте ЕИС.
В реестре содержится база данных обо всех гарантиях по 44-ФЗ и гарантии по 223-ФЗ по закупкам для субъектов малого предпринимательства. Банк вносит информацию о гарантии в течение одного рабочего дня. После этого ей автоматически присваивается номер, который заказчик запросит при подаче заявки или подписании контракта. Если гарантии с таким номером не окажется в реестре — её отклонят.
С 2018 года реестр работает в закрытом режиме. Поставщики и заказчики могут видеть гарантии в своих личных кабинетах в ЕИС.
Проверка банковской гарантии по 44-ФЗ
Особенности 44-ФЗ
Контрактная система по 44-ФЗ предъявляет строгие требования к участникам. Одно из главных условий — использование банковских гарантий. Каждый документ должен быть зарегистрирован в ЕИС. Если гарантии нет в базе, значит, она недействительна, и по закону заказчик не имеет права её принять.
Как проверить гарантию по 44-ФЗ: пошаговая инструкция
1. Проверка банка. Необходимо удостовериться в том, что банк числится в официальном перечне Министерства финансов РФ, — только такие организации уполномочены оформлять гарантии для госзакупок согласно 44-ФЗ.
2. Верификация через официальные источники. Для проверки гарантии нужно обратиться в банк, который её выдал. В течение 24 часов финансовая организация обязана предоставить следующую информацию:
- Полные сведения о банке — наименование, местонахождение, идентификационный номер.
- Данные обо всех участниках сделки.
- Спецификации закупки, включая уникальный код.
- Срок действия гарантии.
- Размер финансового обеспечения.
- Регистрационный номер в реестре и дату внесения записи.
При работе с закрытыми закупками дополнительно можно обратиться в Федеральное казначейство через официальный портал, используя электронную подпись.
3. Детальный анализ документации. Гарантия оформляется на фирменном бланке банка. Все реквизиты должны соответствовать информации с сайта Центрального банка. Важные условия, которые должны быть прописаны в БГ по 44-ФЗ:
- Фиксированный характер — условия гарантии нельзя изменить после подписания договора. Банк не вправе в одностороннем порядке отзывать или модифицировать документ.
- Cумма, которую финансовое учреждение обязуется выплатить заказчику в случае неисполнения договорных обязательств.
- Критерии исполнения — в документе детально описаны условия, при соблюдении которых поставщик избежит выплаты по гарантии.
- Санкции за просрочку — предусмотрена неустойка размером 0,1% от общей суммы гарантии за каждый календарный день задержки платежа.
- Срок действия — если он окажется короче установленных требований, заказчик будет обязан её отклонить.
- Конкретный перечень обстоятельств, при наступлении которых банк обязан произвести платёж.
- Условия признания гарантии исполненной — по истечении срока действия или, в случае раскрытия гарантии перед бенефициаром, после погашения суммы, которую запрашивает бенефициар у банка, согласно изложенным в документе условиям.
К гарантии прилагается полный список документации, необходимой заказчику для получения выплаты.
При проверке гарантии особое внимание стоит уделить наличию пункта о её безотзывности. Отсутствие такого условия даёт банку право аннулировать обязательства в любой момент. Опытные участники рынка сразу отклоняют подобные гарантии, в то время как менее подготовленные контрагенты могут столкнуться с серьёзными правовыми последствиями и судебными тяжбами.
Проверка банковской гарантии по 223-ФЗ
Особенности 223-ФЗ
223-ФЗ регулирует закупки, в которых участвует государство, а также крупные корпорации. В отличие от 44-ФЗ, проверить банковскую гарантию по 223-ФЗ через реестр нельзя. Исключение — гарантии по закупкам для субъектов малого предпринимательства, которые размещаются в том же реестре на ЕИС, что и по 44‑ФЗ.
Закупки из категории 223-ФЗ «Прочие» размещению в реестрах не подлежат.
Как проверить гарантию по 223-ФЗ: пошаговая инструкция
1. Проверка банка. Убедитесь, что банк имеет действующую лицензию ЦБ РФ. Проверьте, не находится ли финансовая организация под санацией или в процессе ликвидации. Удостоверьтесь, что банк соответствует требованиям конкретного заказчика: некоторые компании, например РЖД, устанавливают свой перечень допустимых банков.
2. Анализ договора гарантии. Проверьте оформление на официальном бланке банка. Сверьте реквизиты банка с данными на сайте ЦБ РФ. Убедитесь в наличии всех обязательных условий. Важные условия договора гарантии по 223-ФЗ:
- Дата выдачи и срок действия.
- Сведения о принципале (поставщике).
- Информация о бенефициаре (заказчике).
- Данные о гаранте (банке).
- Описание обеспечиваемого обязательства.
- Сумма гарантии или порядок её определения.
- Условия выплаты денежных средств.
Результат: заказчик отклонил гарантию. Участник не допущен к участию в процедуре.
Вывод: при оформлении БГ необходимо тщательно проверять все реквизиты заказчика, включая наименование организации и ИНН. Даже незначительные ошибки могут привести к отклонению заявки.