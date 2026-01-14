Как рассчитать банковскую гарантию: стоимость независимой гарантии

Независимая гарантия даёт компаниям возможность участвовать в государственных контрактах без заморозки собственных оборотных средств. Стоимость документа зависит от нескольких факторов. В статье разберём механизм расчёта банковской гарантии, расскажем, какие данные нужны для оформления и как выбрать банк.

Коротко Для заказчика это защита от рисков, а для поставщика — возможность участвовать в тендерах без блокировки средств. Банковская (независимая) гарантия — документ, в котором банк обязуется выплатить заказчику сумму, если поставщик не подпишет или не выполнит контракт. Используется в тендерах по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия — это документ, в котором банк обещает заплатить заказчику, если поставщик не заключит контракт, договор или не выполнит его условия. Инструмент используется как обеспечение обязательств в тендерах по 44 и 223-ФЗ. Несмотря на то что законодательство заменило термин на «независимую гарантию», в обиходе по‑прежнему преимущественно используется привычное название «банковская гарантия».

Зачем нужна банковская гарантия

Банковская гарантия выполняет две функции:

Для заказчика — это способ защиты: если подрядчик сорвёт сроки или не выполнит условия договора, банк компенсирует убытки. Банковская гарантия снижает риски и делает сотрудничество надёжным.

Для поставщика или подрядчика — это возможность участвовать в тендерах без заморозки собственных средств. Вместо того чтобы вносить обеспечение контракта живыми деньгами, компания предоставляет гарантию от банка.

Благодаря банковской гарантии заказчик понимает, что контракт будет выполнен, а бизнес получает возможность работать с крупными проектами.

Наличие гарантии — необязательное условие в госзакупках. Участник закупок может внести обеспечение по закупке либо денежными средствами, либо независимой гарантией.

Факторы, влияющие на стоимость банковской гарантии

Цена независимой гарантии складывается из нескольких параметров, которые банк учитывает при расчёте. Зная их, проще понять, почему в одном случае комиссия минимальна, а в другом ощутимо выше.

Размер гарантируемой суммы

Чем больше сумма обеспечения, тем выше абсолютная стоимость гарантии. Логика очевидна: чем больше обязательства, тем выше риск для банка, а значит, и комиссия увеличивается. Но здесь действует процентная ставка, поэтому удорожание идёт пропорционально, а не кратно.

Срок действия гарантии

Стоимость напрямую зависит от того, на какой срок оформляется банковская гарантия. Краткосрочные документы стоят дешевле, поскольку банк несёт риски в течение меньшего времени. Если же гарантия нужна на год или два, цена вырастет.

Рейтинг банка-эмитента

Финансовая устойчивость самого банка тоже влияет на итоговую цену. У крупных игроков с высоким рейтингом комиссии выше: они закладывают надёжность и репутацию. Небольшие банки могут предлагать более доступные тарифы, но важно помнить о риске — заказчики по 44-ФЗ принимают гарантии только от организаций из списка Минфина.

Рынок и экономическая ситуация

Внешние условия тоже влияют на расчёт. Когда рынок стабилен, ставки остаются на среднем уровне. Но если растёт ключевая ставка ЦБ, наступает инфляция или усиливается конкуренция в сфере госзакупок, банки корректируют тарифы. В такие периоды даже при одинаковых параметрах гарантия может стоить дороже.

Какие данные нужны для расчёта банковской гарантии

Чтобы рассчитать банковскую гарантию, надо собрать исходные параметры. Чаще всего банки запрашивают:

сумму обеспечения по контракту;

срок действия банковской гарантии в днях или месяцах;

назначение гарантии — например, на участие в тендере или для исполнения контракта;

данные о заказчике и поставщике;

финансовые показатели компании-заявителя.

Эти сведения помогают определить базовую ставку и учесть риски при выдаче.

Формула расчёта банковской гарантии

Расчёт стоимости банковской гарантии делается по формуле:

Стоимость = (Сумма обеспечения × Ставка × Срок действия) / 365,

где:

Сумма обеспечения — обязательства по контракту.

Ставка — процент банка за предоставление гарантии (годовая).

Срок действия — продолжительность гарантии в днях.

Таким образом, комиссия рассчитывается пропорционально сумме, времени, на которое банк берёт на себя обязательство, и процентному коэффициенту. Такая формула универсальна и применяется для любых типов гарантий. Для удобства предприниматели часто используют онлайн-калькулятор, который показывает сводный расчёт стоимости банковской гарантии.

Важно: каждый банк устанавливает минимальный размер комиссии за выдачу гарантии — ниже этого порога тариф не может быть уменьшен.



ПРИМЕР Контракт — 20 000 000 ₽. Требуется гарантия на 30%, то есть 6 000 000 ₽. Срок действия банковской гарантии — 365 дней, ставка — 4,5% годовых. Расчёт: 6 000 000 × 4,5% × 365 / 365 = 270 000 ₽. В крупных проектах даже небольшой процент превращается в существенные суммы — это нужно учитывать при планировании бюджета и расчёте себестоимости.



Дополнительные расходы при получении банковской гарантии

При расчёте стоимости банковской гарантии важно учитывать не только процент по договору, но и ряд сопутствующих трат. Они могут показаться несущественными, но в совокупности влияют на итоговую цену документа.

Комиссии банка

Каждый банк устанавливает собственный тариф на выпуск гарантии. Как правило, это фиксированный процент от суммы обязательств. Иногда банк взимает отдельные сборы: за рассмотрение заявки, открытие счёта или гарантийный сбор за сопровождение документа. Размеры этих платежей стоит уточнять заранее, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.

Налоги и сборы

Как правило, сам документ не облагается отдельным налогом. Но иногда могут появляться косвенные расходы — например, госпошлины за нотариальное удостоверение договоров или комиссии при переводе средств. Эти затраты обычно небольшие, но в крупных контрактах их стоит учитывать в смете.

Юридические услуги

Если бизнес впервые получает банковскую гарантию, часто требуется помощь специалистов. Юрист может проверить текст гарантии, соответствие требованиям федерального закона и условиям конкретного тендера. Стоимость таких услуг зависит от сложности контракта и компании-исполнителя. Для небольших организаций юридическая поддержка может стать существенным пунктом расходов, но она снижает риск отказа заказчика принять документ.

Стоимость доставки оригинала гарантии

Есть банки, которые взимают плату за доставку гарантии в бумажном виде.

Как выбрать банк для получения банковской гарантии

Стоимость и надёжность банковской гарантии во многом зависят от того, где её оформлять. Чтобы документ имел юридическую силу и был принят заказчиком, важно учитывать несколько факторов при выборе банка:

Наличие в списке Минфина РФ. Только те банки, которые включены Только те банки, которые включены в перечень Минфина и согласованы с ЦБ, имеют право выдавать гарантии для госзакупок по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.

Репутация и рейтинг. Чем выше рейтинг банка, тем больше доверия к его документам у заказчиков. Это снижает риск отказа при проверке.

Скорость оформления. Некоторые банки выпускают гарантии за несколько дней, другие могут рассматривать заявку неделями. Для участия в тендерах часто критичен быстрый выпуск.

Условия и тарифы. Важно изучить не только процентную ставку, но и дополнительные комиссии. Разница может быть существенной.

Онлайн-сервисы. Возможность подать заявку и получить гарантию онлайн экономит время и снижает бюрократические издержки.

Банковские гарантии через Точка Банк

Оформить банковскую гарантию можно в режиме онлайн. Для этого подайте заявку через интернет-банк и приложите пакет документов.