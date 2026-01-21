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Как узнать адрес ИП по ИНН или ОГРН: где искать официальные данные о предпринимателе

Адрес ИП может понадобиться, чтобы подать претензию и иск в суд, обменяться документами или проверить надёжность контрагента.

21.01.2026
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Адрес индивидуального предпринимателя относится к персональным данным. Его не получится просто найти в интернете. В статье расскажем, какие существуют законные способы выяснить адрес контрагента, если это необходимо.

Коротко
Адрес ИП — персональные данные, защищённые законом №152‑ФЗ, поэтому он не публикуется открыто. Адрес может понадобиться для подачи претензии на ИП или обращения в суд.
Как узнать:
— Регион или город: на сайте ФНС в разделе «Сведения из ЕГРИЛ/ЕГРИП». Понадобятся ФИО предпринимателя, ИНН или ОГРН.
— Полный адрес: через заявление в ФНС. Понадобятся данные ИП и заказчика. Запросить полный адрес ИП можно лично, через МФЦ или почту. Услуга стоит 200 ₽. Ответ придёт в течение 5 календарных дней. Чтобы получить ответ на следующий день — 400 ₽.

— Подать ходатайство на установление адреса в суде.

Что считается адресом ИП и какие сведения открыты

Адрес индивидуального предпринимателя — это место его постоянной или временной регистрации, указанное в паспорте. Оно может не совпадать с фактическим местом проживания или работы. Нельзя зарегистрировать в качестве адреса офис или нежилое помещение — только квартиру, дом или даже комнату в общежитии.

Если предприниматель зарегистрирован в одном регионе, а живёт в другом, он может указать свой фактический адрес в реквизитах к договору с контрагентами. Тогда письма от партнёров и подрядчиков будут приходить туда, при этом адрес регистрации не изменится. 

Однако по Федеральному закону №129-ФЗ, предприниматель обязан предупредить налоговую о смене адреса в течение семи дней после переезда. Иначе письма от государственных органов будут приходить на старое место жительство — есть риск пропустить важную информацию от налоговой и других государственных структур.

ПРИМЕР
ИП Семенов переехал из Саратова в Екатеринбург, но не сообщил об изменении адреса в налоговую. Через месяц ему пришло уведомление о проведении выездной налоговой проверки от УФНС России по Свердловской области. Так как официально Семенов проживал в другом городе, письмо с извещением направили на старый адрес в Саратов. Оно вернулось обратно налоговикам с пометкой «адресат выбыл».
В результате Семенов не получил извещение, не знал о предстоящей проверке, не собрал нужные документы. Проверка выявила нарушения: Семенову выписали крупный штраф и дополнительные выплаты по недоимкам. Ещё один штраф предприниматель получил за то, что вовремя не сообщил об изменении места жительства.

Такого понятия, как юридический адрес ИП, в законодательстве нет, так как индивидуальный предприниматель — не компания, а физическое лицо.

Часть сведений об адресе есть в открытом доступе — это регион, город или населённый пункт, где работает индивидуальный предприниматель. Данные можно посмотреть в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей — ЕГРИП. А улица, дом, квартира — персональные данные, которые защищены от публикации и копирования согласно Федеральному закону №152-ФЗ.

Как узнать адрес регистрации ИП по ИНН или ОГРН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Он есть у всех физических и юридических лиц, которые платят налоги. ОГРН — основной государственный регистрационный номер. Его присваивают всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Если нужно узнать только регион и населённый пункт, где действует контрагент, это можно сделать двумя способами.

Через сайт ФНС

1. На главной странице сайта Федеральной налоговой службы перейдите в раздел меню «Сервисы и госуслуги».

Главная страница официального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС России) с навигацией по разделам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Найдите на странице раздел «Сведения из реестров» и выберите «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Раздел сайта ФНС «Сведения из реестров». Выделен пункт «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» — сервис для проверки данных об ИП и юридических лицах.

3. Заполните всю известную информацию о предпринимателе: фамилию, имя и отчество, введите ОГРН или ИНН.

Форма поиска в сервисе ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Поле для ввода ИНН, ОГРН или наименования и кнопка «Найти» для получения выписки с адресом.

4. Получите выписку из ЕГРИП, в которой будут указаны регион и город проживания индивидуального предпринимателя.

Через личное обращение в налоговую инспекцию

Подайте заявление в Федеральную налоговую службу. Это можно сделать в отделении МФЦ, по почте и лично в отделении налоговой.

Стандартной формы у заявления нет. Главное — указать все известные сведения о предпринимателе: ФИО, вид деятельности, ИНН и ОГРН. Также укажите сведения о себе: ФИО, паспортные данные, место прописки и при желании электронную почту.

Услуга будет стоить 200 ₽. Ответ придёт в течение 5 календарных дней. Чтобы получить ответ на следующий день, заплатите 400 ₽.

Проверка контрагента
Узнайте сведения о партнёре по ОГРН, ИНН или по фамилии ИП. Проведите базовую или полную проверку.

В каких случаях нужно запрашивать полный адрес ИП

Есть два случая, когда знать адрес необходимо.

Для отправки претензий. Если индивидуальный предприниматель не выполнил обязательства по отношению к контрагенту, нужно сначала отправить ему претензию в письменном виде по адресу регистрации. Если контрагент проигнорировал её, можно обращаться в суд.

Для подачи заявления в суд. Иногда в конфликтных ситуациях можно обойтись без досудебной претензии. Например, если предприниматель не возвращает контрагенту долг или некачественно обслужил покупателя, пострадавшие могут сразу обратиться в суд. Если адрес регистрации контрагента неизвестен, в судебном иске можно указать известную локацию — офиса или склада — и приложить ходатайство о помощи в установлении адреса ответчика.

Также сразу обращаться в суд можно в том случае, если это прописано в договоре, заключённом контрагентами.

ПРИМЕР
Компания поставила товары ИП Петрову, но тот отказался оплачивать поставку и заявил о низком качестве продукции. Поставленные товары были надлежащего качества, что подтверждалось актами приёмки и результатами независимой экспертизы.
Урегулировать конфликт мирным путём не удалось. Так как согласно договору двух контрагентов использовать претензионный порядок урегулирования споров было необязательно, ООО «Трейд» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности без подачи досудебной претензии. Суд принял иск к рассмотрению.

В других случаях — например, при обмене документами, — знать место регистрации контрагента необязательно. Индивидуальный предприниматель может указать в договоре тот почтовый адрес, на который ему удобнее получать почту. Исключение — письма от налоговой и других органов власти. Они будут приходить только по адресу регистрации предпринимателя. Чтобы получать письма от государственных структур по удобному адресу, надо зарегистрироваться по новому месту жительства.

Почему нельзя использовать базы адресов и неофициальные источники информации:

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Как определить адрес ИП для направления претензии

Претензии и иски важно адресовать именно по месту регистрации индивидуального предпринимателя, а не посылать на адрес офиса или склада. Если отправить претензию по неверному адресу, контрагент в суде может обвинить вас в нарушении досудебного порядка и суд с большой вероятностью откажется рассматривать иск.

Самый надёжный способ узнать адрес регистрации — подать заявление в налоговую. Это можно сделать по почте, в отделении МФЦ или в отделении ФНС.

Вопросы по теме

Можно ли узнать, где живёт ИП?

Адрес проживания — это персональные данные, которые не публикуются в открытом доступе. В интернете можно найти только регион или город регистрации ИП.

Как узнать юридический адрес ИП по ИНН?

Под юридическим адресом обычно имеют в виду адрес регистрации индивидуального предпринимателя. Чтобы его узнать, надо подать заявление в отделение ФНС. Если нужен только регион и город, достаточно получить выписку из ЕГРИП на сайте ФНС или через сервис проверки контрагентов от Точка Банк. В выписке будет указан регион регистрации ИП.

Можно ли узнать адрес ИП для подачи претензии или иска?

Да. Для этого отправьте запрос в ФНС через отделение МФЦ, по почте или через отделение налоговой.

Почему ФНС не показывает полный адрес ИП?

Полные адреса индивидуальных предпринимателей (улица, дом, квартира) часто совпадают с их местом жительства. Эти сведения относятся к персональным данным — их нельзя распространять согласно закону №152-ФЗ.

Как запросить полный адрес ИП, если нужно обратиться в суд?

Это можно сделать двумя способами.


1. Приложить к судебному иску ходатайство о помощи в установлении адреса регистрации ответчика.


2. Подать заявление в налоговую и указать, что вы хотите получить информацию об адресе регистрации индивидуального предпринимателя.

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Как узнать адрес регистрации ИП по ИНН или ОГРН официально — поиск через ФНС и сервис проверки контрагентов Точка Банк