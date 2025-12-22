Как узнать директора компании или организации: кто руководит бизнесом и где проверить данные

Чтобы обезопасить бизнес при работе с новым контрагентом, важно проверить, кто руководит компанией. Это поможет избежать нежелательных сделок и финансовых потерь. В статье разберём, где и как можно найти данные о руководителе организации.

Коротко Основные риски: «массовый» директор — тот, кто управляет десятками компаний, частая смена руководителей. Такие признаки могут указывать на мошеннические схемы или нестабильность бизнеса.

Проверка директора компании помогает оценить надёжность контрагента и избежать сотрудничества с фирмами‑однодневками или недобросовестными партнёрами. Это можно сделать через сервисы ФНС «Прозрачный бизнес», «Досье контрагента» от Точка Банк или скачать выписку из ЕГРЮЛ.

Как узнать, кто является директором компании

Перед тем как проверить генерального директора, нужно выбрать подходящий способ получения информации. Далее пошаговые инструкции для трёх вариантов поиска сведений.

Через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС)

Из сервиса ФНС «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента» можно узнать важную информацию о руководителе компании:

ФИО руководителя, официально зарегистрированного в компании.

Должность руководителя.

Наличие дисквалификации — информация о запрете занимать руководящие должности.

Аффилированность — связь с другими компаниями или в каких ещё организациях человек руководит, является учредителем.

Эти данные помогают проверить легитимность руководства организации, понять, кто реально принимает решения и несёт ответственность, а также выявить потенциальные риски из-за недобросовестных или номинальных директоров.

Шаг 2. Выберите поиск по названию компании или ИНН. Например, введите «ООО Ромашка» или ИНН «1234567890».

Шаг 3. Откройте карточку организации из результатов поиска.

Шаг 4. Найдите поле «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», где указаны ФИО руководителя, его должность.

Узнайте, в каких ещё компаниях руководит этот человек: нажмите на ссылку с его ФИО на этой же странице сервиса.

Чтобы проверить, есть ли у директора запрет занимать руководящие должности, перейдите в раздел «Дисквалификация».

Через сервис проверки контрагентов Точка Банк

Шаг 1. Зайдите на сайт Точка Банка и откройте сервис для проверки контрагентов «Досье контрагентов».

Шаг 2. Введите ИНН или название, например «Ромашка» или ИНН 9876543210.

На этапе предварительного просмотра результатов во всплывающем окне система покажет ФИО руководителя компании.

Шаг 3. Получите сведения о главе компании и дате назначения.

В платной версии можно увидеть, сколько компаний зарегистрировано у руководителя, как часто менялись директора.

Количество компаний у руководителя показывает, является ли он «массовым» директором. Если человек возглавляет десятки фирм, это может быть признаком номинального руководства — реальные решения принимают другие лица. Это повышает риски сотрудничества с фирмами-однодневками или участия в нелегальных схемах.

Частая смена главы компании тоже настораживает. Это может говорить о нестабильности бизнеса, внутренних проблемах или попытках скрыть реальных владельцев. Такие ситуации связаны с рисками для партнёров — от невозможности быстро решать вопросы до проблем с законностью сделок.

Через выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Шаг 1. Перейдите на сайт egrul.nalog.ru.

Шаг 2. Введите ИНН, ОГРН или название компании, например ИНН 1122334455.

Чтобы быстрее найти подходящую компанию и не тратить время на просмотр лишних вариантов, укажите, если знаете, регион регистрации. Так сервис сделает подбор более точным.

Шаг 3. По запросу система сформирует список подходящих компаний.

Шаг 4. Скачайте электронную выписку о компании в формате PDF. Откройте раздел «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» — там находятся данные о руководителе и дате его назначения.

Кто считается руководителем организации и где хранятся данные

Руководителем организации может быть генеральный директор компании, директор, управляющий. Это не обязательно владелец. Объясним, в чём разница.

Кто руководитель организации

Владелец — это человек или группа лиц, которые имеют право собственности на фирму. Они вкладывают деньги, определяют стратегию, ставят цели для развития бизнеса, например могут решить расширять производство, выходить на новые рынки или менять бизнес-модель. Владельцы получают прибыль от работы компании и несут финансовые риски.

Руководитель — это тот, кто управляет компанией в повседневной работе, управляет командой и бизнес-процессами. Директор отвечает за выполнение плана, организацию деятельности сотрудников, финансовые операции и соблюдение законов. Он работает внутри компании и подчиняется владельцу или совету учредителей, например решает, как распределить задачи среди работников или выбрать поставщиков.

Таким образом, владелец определяет цели и берёт на себя риски, а управляющий воплощает это в жизнь. В больших компаниях это обычно разные люди, а в малом бизнесе обязанности часто совмещает один человек.

Где хранятся данные о руководителе

Официальные сведения хранятся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В нём указаны ФИО руководителя, дата назначения.

Эта информация доступна бесплатно для любого пользователя. Проверить данные можно напрямую через сайт Федеральной налоговой службы или специальные сервисы, например в Точка Банке.