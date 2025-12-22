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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Как узнать директора компании или организации: кто руководит бизнесом и где проверить данные

Узнать данные директора компании можно бесплатно. Это займёт пару минут и поможет избежать проблем из-за неверных данных о руководителе компании.

22.12.2025
1522
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Чтобы обезопасить бизнес при работе с новым контрагентом, важно проверить, кто руководит компанией. Это поможет избежать нежелательных сделок и финансовых потерь. В статье разберём, где и как можно найти данные о руководителе организации.

Коротко
Проверка директора компании помогает оценить надёжность контрагента и избежать сотрудничества с фирмами‑однодневками или недобросовестными партнёрами. Это можно сделать через сервисы ФНС «Прозрачный бизнес», «Досье контрагента» от Точка Банк или скачать выписку из ЕГРЮЛ.
Основные риски: «массовый» директор — тот, кто управляет десятками компаний, частая смена руководителей. Такие признаки могут указывать на мошеннические схемы или нестабильность бизнеса.

Как узнать, кто является директором компании

Перед тем как проверить генерального директора, нужно выбрать подходящий способ получения информации. Далее пошаговые инструкции для трёх вариантов поиска сведений.

Через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС)

Из сервиса ФНС «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента» можно узнать важную информацию о руководителе компании:

  • ФИО руководителя, официально зарегистрированного в компании.
  • Должность руководителя.
  • Наличие дисквалификации — информация о запрете занимать руководящие должности.
  • Аффилированность — связь с другими компаниями или в каких ещё организациях человек руководит, является учредителем.

Эти данные помогают проверить легитимность руководства организации, понять, кто реально принимает решения и несёт ответственность, а также выявить потенциальные риски из-за недобросовестных или номинальных директоров.

Шаг 1. Перейдите на официальный сайт nalog.ru, в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».

Главная страница сервиса ФНС "Проверь себя и контрагента" с меню общего поиска.

Шаг 2. Выберите поиск по названию компании или ИНН. Например, введите «ООО Ромашка» или ИНН «1234567890».

Шаг 3. Откройте карточку организации из результатов поиска.

Карточка организации ООО "РОМАШКА" в сервисе ФНС с общими сведениями (дата регистрации, ОКВЭД, налоговая).

Шаг 4. Найдите поле «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», где указаны ФИО руководителя, его должность.

Расширенная карточка компании: сведения о руководителе, учредителях, долгах, численности работников.

Узнайте, в каких ещё компаниях руководит этот человек: нажмите на ссылку с его ФИО на этой же странице сервиса.

Список найденных организаций в Удмуртской Республике, включая ООО "РОМАШКА" с ОКВЭД.

Чтобы проверить, есть ли у директора запрет занимать руководящие должности, перейдите в раздел «Дисквалификация».

Раздел "Сервисы" в личном кабинете ФНС для бизнеса с инструментами проверки контрагентов.

Через сервис проверки контрагентов Точка Банк

Шаг 1. Зайдите на сайт Точка Банка и откройте сервис для проверки контрагентов «Досье контрагентов».

Главная страница сервиса "Проверить контрагента" от Точка Банк с полем для ввода данных.

Шаг 2. Введите ИНН или название, например «Ромашка» или ИНН 9876543210.

Результаты поиска по названию "Ромашка" в сервисе Точка Банк: список СНТ, кооперативов, КФХ.

На этапе предварительного просмотра результатов во всплывающем окне система покажет ФИО руководителя компании.

Шаг 3. Получите сведения о главе компании и дате назначения.

Детальное досье компании в сервисе Точка Банк: уровень надёжности, арбитраж, предложения по ЭДО и отслеживанию.

В платной версии можно увидеть, сколько компаний зарегистрировано у руководителя, как часто менялись директора. 

Блок анализа руководителя компании в сервисе Точка Банк: статус, количество компаний, финансы.

Количество компаний у руководителя показывает, является ли он «массовым» директором. Если человек возглавляет десятки фирм, это может быть признаком номинального руководства — реальные решения принимают другие лица. Это повышает риски сотрудничества с фирмами-однодневками или участия в нелегальных схемах.

Частая смена главы компании тоже настораживает. Это может говорить о нестабильности бизнеса, внутренних проблемах или попытках скрыть реальных владельцев. Такие ситуации связаны с рисками для партнёров — от невозможности быстро решать вопросы до проблем с законностью сделок.

Проверьте своего контрагента
Проанализируем информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров. Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства.

Через выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Шаг 1. Перейдите на сайт egrul.nalog.ru.

Форма поиска сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС.

Шаг 2. Введите ИНН, ОГРН или название компании, например ИНН 1122334455. 

Выпадающий список для выбора регионов РФ при поиске компании в сервисе ФНС.

Чтобы быстрее найти подходящую компанию и не тратить время на просмотр лишних вариантов, укажите, если знаете, регион регистрации. Так сервис сделает подбор более точным.

Шаг 3. По запросу система сформирует список подходящих компаний.

Результаты поиска компаний с названием "РОМАШКА" в Москве (АО, ИЧП).

Шаг 4. Скачайте электронную выписку о компании в формате PDF. Откройте раздел «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» — там находятся данные о руководителе и дате его назначения.

Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ с подробными данными о руководителе юридического лица.

Кто считается руководителем организации и где хранятся данные

Руководителем организации может быть генеральный директор компании, директор, управляющий. Это не обязательно владелец. Объясним, в чём разница.

Кто руководитель организации

Владелец — это человек или группа лиц, которые имеют право собственности на фирму. Они вкладывают деньги, определяют стратегию, ставят цели для развития бизнеса, например могут решить расширять производство, выходить на новые рынки или менять бизнес-модель. Владельцы получают прибыль от работы компании и несут финансовые риски.

Руководитель — это тот, кто управляет компанией в повседневной работе, управляет командой и бизнес-процессами. Директор отвечает за выполнение плана, организацию деятельности сотрудников, финансовые операции и соблюдение законов. Он работает внутри компании и подчиняется владельцу или совету учредителей, например решает, как распределить задачи среди работников или выбрать поставщиков.

Таким образом, владелец определяет цели и берёт на себя риски, а управляющий воплощает это в жизнь. В больших компаниях это обычно разные люди, а в малом бизнесе обязанности часто совмещает один человек.

Где хранятся данные о руководителе

Официальные сведения хранятся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В нём указаны ФИО руководителя, дата назначения.

Эта информация доступна бесплатно для любого пользователя. Проверить данные можно напрямую через сайт Федеральной налоговой службы или специальные сервисы, например в Точка Банке. 

В сервисе «Досье контрагента» от Точка Банк собраны данные о руководителе и информация о самой компании, по которой можно проверить надёжность организации.

Вопросы по теме

Как узнать генерального директора компании по названию?

На сайте Федеральной налоговой службы достаточно ввести название компании или ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента». В результатах поиска будет сформирована карточка организации с ФИО и должностью руководителя — это официальные данные из ЕГРЮЛ.

Где официально хранятся данные о руководителях организаций?

Сведения о руководителях компаний вносятся и хранятся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), доступном на сайте ФНС. Это главный государственный источник информации о юрлицах и их руководителях.

Можно ли узнать, когда директор был назначен?

В выписке из ЕГРЮЛ содержится дата регистрации сведений о главе компании. Она может отличаться от фактического назначения. Уточнить дату вступления в должность можно бесплатно за несколько минут через сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.

Как проверить, не сменился ли директор компании?

Актуальную информацию можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте ФНС или воспользоваться сервисом «Досье контрагента» от Точка Банк. Там обновления фиксируются автоматически, и можно увидеть актуальные данные о действующем руководителе и дату его назначения.

Чем отличается директор от учредителя компании?

Учредитель — владелец бизнеса, который обладает долей или акциями компании и принимает ключевые решения. Директор — назначенное лицо, которое управляет компанией и представляет её интересы в повседневной деятельности. Иногда это один человек, но часто — разные.

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Как узнать, кто директор или руководитель компании: проверка данных через сайт ФНС и сервис — Точка Банк