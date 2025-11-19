Как узнать ИНН организации или юридического лица: по названию, адресу и онлайн бесплатно

Эксперт по рискам по 115-ФЗ в Точка Банк

Иногда предпринимателю нужно быстро проверить информацию о новом контрагенте, например поставщике. Для того чтобы проверить, действительно ли компания зарегистрирована, нужен её ИНН. Инструкция, как узнать ИНН, — в статье Точка Банка.

Коротко ИНН — это основной идентификатор организации. Он нужен для учёта компании в налоговых и банковских системах, отчётности и взаимодействия с контрагентами. Найти номер можно бесплатно на сайте ФНС, а для глубокой проверки — специальные сервисы.

Что такое ИНН организации и зачем он нужен

ИНН — сокращение от «идентификационный номер налогоплательщика». Это уникальный цифровой код, который присваивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам для их однозначной идентификации в налоговых органах и финансовых системах.

Для организаций ИНН состоит из 10 цифр, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц — из 12.

Для чего нужен ИНН другой компании

Компании могут понадобиться данные ИНН других организаций по нескольким причинам.

Для проверки потенциальных партнёров — чтобы убедиться, что компания действительно зарегистрирована и работает официально, а не является фирмой-однодневкой или мошенником.

Для заполнения документов, например на открытие расчётного счёта.

Для получения официальной информации о компании в государственных реестрах. Это полезно, когда надо проверить статус, юридический адрес, сведения о судебных делах, долгах и финансовом состоянии.

Как узнать ИНН организации по названию и адресу

Чтобы узнать ИНН организации по названию и адресу, можно воспользоваться несколькими способами.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

В карточке найденного юридического лица или предпринимателя нажмите кнопку «Получить выписку». Система автоматически формирует файл выписки из базы данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП в формате PDF по состоянию на текущую дату. Файл можно скачать на компьютер или телефон и использовать в электронном виде или распечатать.

Услуга предоставляется бесплатно.

Сервис «Досье контрагента».

В результате сервис выдаст данные по выбранной организации.

Сервис выдаст карточку организации с основными сведениями, в том числе ИНН. Сможете ежедневно отслеживать изменения: сервис сообщит, если в данных появятся важные изменения.

«Проверка контрагентов» включает бесплатную базовую проверку и полный доступ.

Базовая проверка:

статус компании — действующая или ликвидирована;

ИНН, КПП, ОГРН;

дата регистрации;

юридический адрес;

руководитель и учредители;

виды деятельности по кодам ОКВЭД;

похожие компании;

выручка, расходы, чистая прибыль;

надёжность — статус, причастность к экстремизму, достоверны или нет данные в ЕГРЮЛ, запись в реестре банкротства, наличие исполнительных производств.

Полный доступ:

все данные базовой проверки;

финансовые показатели — выручка, отчёты;

долги, исполнительные производства, арбитраж.

Полный доступ позволяет максимально глубоко оценить партнёра и снизить бизнес-риски, базовая проверка нужна для быстрого ознакомления с основными данными.

Особенности поиска

Если известно только название, сервис выдаст все зарегистрированные организации с таким наименованием. Это может быть широкий круг. Например, по всей России зарегистрировано более 3 000 организаций с названием «Солнышко». В такой ситуации для поиска нужной организации нужно вручную просмотреть все предложенные варианты, указав нужный регион для сужения поиска.

Сервисы не позволяют ввести дополнительные параметры, например вид деятельности или ФИО руководителя, чтобы сузить круг поиска. Единственными фильтрами остаются название/ФИО ИП и регион.

Как узнать ИНН юридического лица онлайн: пошаговая инструкция

Шаг 1. Введите в строку поиска выбранного сервиса точное или приблизительное название компании или ФИО ИП.

Шаг 2. Для более точного результата укажите регион нахождения компании .

Например, если существует несколько компаний с названием «Солнышко», указание региона поможет выбрать именно ту фирму, с которой планируется сотрудничество. Фирма «Солнышко» в Москве и в Санкт-Петербурге — это разные организации, у каждой будет уникальный ИНН.

Шаг 3. Выберите из списка подходящую организацию.