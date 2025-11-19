Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Безопасный бизнес
  4. Как узнать ИНН организации или юридического лица: по названию, адресу и онлайн бесплатно
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Как узнать ИНН организации или юридического лица: по названию, адресу и онлайн бесплатно

Узнать ИНН организации или юридического лица. Точка Банк подготовил инструкцию.

19.11.2025
7539
7539

Будьте уверены в своих контрагентах

Проверьте сведения о компании, убедитесь в отсутствии долгов и блокировок, а также платежеспособности контрагента. За один клик с сервисом «Досье контрагента»
Узнать больше

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Будьте уверены в своих контрагентах

Проверьте сведения о компании, убедитесь в отсутствии долгов и блокировок, а также платежеспособности контрагента. За один клик с сервисом «Досье контрагента»
Узнать больше

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Иногда предпринимателю нужно быстро проверить информацию о новом контрагенте, например поставщике. Для того чтобы проверить, действительно ли компания зарегистрирована, нужен её ИНН. Инструкция, как узнать ИНН,  — в статье Точка Банка.

Коротко
ИНН — это основной идентификатор организации. Он нужен для учёта компании в налоговых и банковских системах, отчётности и взаимодействия с контрагентами. Найти номер можно бесплатно на сайте ФНС, а для глубокой проверки — специальные сервисы.

Что такое ИНН организации и зачем он нужен

ИНН — сокращение от «идентификационный номер налогоплательщика». Это уникальный цифровой код, который присваивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам для их однозначной идентификации в налоговых органах и финансовых системах.

Для организаций ИНН состоит из 10 цифр, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц — из 12. 

Для чего нужен ИНН другой компании

Компании могут понадобиться данные ИНН других организаций по нескольким причинам. 

  • Для проверки потенциальных партнёров — чтобы убедиться, что компания действительно зарегистрирована и работает официально, а не является фирмой-однодневкой или мошенником. 
  • Для заполнения документов, например на открытие расчётного счёта.
  • Для получения официальной информации о компании в государственных реестрах. Это полезно, когда надо проверить статус, юридический адрес, сведения о судебных делах, долгах и финансовом состоянии. 

Как узнать расчётный счёт организации

Как проверить кредитную историю юридического лица

Проверьте надёжность партнёров с Досье контрагента

Изучим информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров. Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства. Если понадобится, поможем найти надёжного контрагента.

Как узнать ИНН организации по названию и адресу

Чтобы узнать ИНН организации по названию и адресу, можно воспользоваться несколькими способами.

  • Официальный сайт Федеральной налоговой службы в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

В карточке найденного юридического лица или предпринимателя нажмите кнопку «Получить выписку». Система автоматически формирует файл выписки из базы данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП в формате PDF по состоянию на текущую дату. Файл можно скачать на компьютер или телефон и использовать в электронном виде или распечатать.

Услуга предоставляется бесплатно.

  • Сервис «Досье контрагента».

В результате сервис выдаст данные по выбранной организации. 

Сервис выдаст карточку организации с основными сведениями, в том числе ИНН. Сможете ежедневно отслеживать изменения: сервис сообщит, если в данных появятся важные изменения.

«Проверка контрагентов» включает бесплатную базовую проверку и полный доступ.

Базовая проверка:

  • статус компании — действующая или ликвидирована;
  • ИНН, КПП, ОГРН;
  • дата регистрации;
  • юридический адрес;
  • руководитель и учредители;
  • виды деятельности по кодам ОКВЭД;
  • похожие компании;
  • выручка, расходы, чистая прибыль;
  • надёжность — статус, причастность к экстремизму, достоверны или нет данные в ЕГРЮЛ, запись в реестре банкротства, наличие исполнительных производств.

Полный доступ:

  • все данные базовой проверки;
  • финансовые показатели — выручка, отчёты;
  • долги, исполнительные производства, арбитраж.

Полный доступ позволяет максимально глубоко оценить партнёра и снизить бизнес-риски, базовая проверка нужна для быстрого ознакомления с основными данными.

Особенности поиска

Если известно только название, сервис выдаст все зарегистрированные организации с таким наименованием. Это может быть широкий круг. Например, по всей России зарегистрировано более 3 000 организаций с названием «Солнышко». В такой ситуации для поиска нужной организации нужно вручную просмотреть все предложенные варианты, указав нужный регион для сужения поиска.

Сервисы не позволяют ввести дополнительные параметры, например вид деятельности или ФИО руководителя, чтобы сузить круг поиска. Единственными фильтрами остаются название/ФИО ИП и регион.

Как узнать ИНН юридического лица онлайн: пошаговая инструкция

Шаг 1. Введите в строку поиска выбранного сервиса точное или приблизительное название компании или ФИО ИП.

Шаг 2. Для более точного результата укажите регион нахождения компании .

Например, если существует несколько компаний с названием «Солнышко», указание региона поможет выбрать именно ту фирму, с которой планируется сотрудничество. Фирма «Солнышко» в Москве и в Санкт-Петербурге — это разные организации, у каждой будет уникальный ИНН.

Шаг 3.  Выберите из списка подходящую организацию.

Готово! Так вы сможете узнать ИНН организации или юрлица. 

Вопросы по теме

Как узнать ИНН организации, если знаю только название?

ИНН можно найти через бесплатный сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» или сервиса Точка Банк «Проверка контрагента». Введите название, и система покажет список подходящих компаний с их ИНН. Учтите, что при распространенном названии придется вручную искать нужную организацию в списке.

Можно ли найти ИНН по адресу компании?

Нет, поиск по одному только адресу в официальных реестрах невозможен. Адрес можно использовать только как дополнительный фильтр после поиска по названию, чтобы идентифицировать нужную компанию из списка.

Зачем нужен ИНН организации при подаче заявки на кредит?

ИНН помогает банку однозначно идентифицировать компанию и запросить её финансовую отчётность.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
32 028
Мария Тихомирова
Как узнать адрес ИП по ИНН или ОГРН: где искать официальные данные о предпринимателе
5 ДЕКАБРЯ 2025
43 530
Григорий Усанов
Как вывести деньги с заблокированного расчётного счёта по 115-ФЗ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как узнать ИНН организации или юридического лица по названию и адресу онлайн бесплатно — проверка ИНН компании через ФНС и Точка Банк