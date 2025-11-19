Как узнать, к какой налоговой относится ИП или организация: ИФНС, код и адрес инспекции

Эксперт по рискам по 115-ФЗ в Точка Банк

Правильно определить свою налоговую инспекцию важно для бизнеса. От этого зависит, примут ли документы, отчёты и не возникнет ли проблем с получением услуг. ИП обращается в ФНС по месту постоянной регистрации, организация — по юридическому адресу. Разберёмся, как быстро и точно узнать свою инспекцию, её реквизиты и адрес.

Коротко Чтобы избежать проблем с подачей документов и налоговыми проверками, важно точно знать свою налоговую инспекцию (ИФНС). Для ИП это обычно инспекция по месту регистрации, для организаций — по юридическому адресу. Узнать налоговую и её реквизиты можно через официальные онлайн-сервисы ФНС или специализированные платформы, например Досье контрагента от Точка Банк. Это помогает вовремя и правильно сдавать отчётность и контролировать взаимодействие с ИФНС.

Что такое ИФНС и зачем знать свою налоговую инспекцию

ИФНС (инспекция Федеральной налоговой службы) — это местное отделение налоговой службы. Оно отвечает за сбор налогов и выполняет другие функции:

Регистрирует индивидуальных предпринимателей и организации.

Ведёт учёт налогоплательщиков.

Принимает и обрабатывает налоговую отчётность.

Проводит налоговые проверки.

У бизнеса может быть не одна, а две инспекции:

Регистрирующая ИФНС — та, где бизнес первоначально зарегистрировали. Для ИП это инспекция по месту жительства, для организаций — по юридическому адресу.

Инспекция по месту учёта — та, с которой предприниматель или компания взаимодействуют постоянно: сдают отчётность, получают уведомления, решают текущие вопросы. Она часто совпадает с регистрирующей, но может отличаться при изменении места ведения бизнеса или проживания предпринимателя.

Зачем нужно знать свою налоговую инспекцию

Налоговая — это как районный врач. Пациент не может прийти в любую ближайшую поликлинику, так как он уже прикреплён к другой. С налоговой — то же самое.

Каждая инспекция имеет чёткие территориальные границы, которые определяются федеральным законодательством и нормативами ФНС. В этих границах инспекция обслуживает налогоплательщиков.

ПРИМЕР ИП Иванов зарегистрировал ИП в Москве, но живёт и работает в Казани. Налоговая, которая его оформляла, — это, например, ИФНС №46 по Москве. Она «завела в базу» и дала ОГРНИП. Если у предпринимателя появляются вопросы по работе, он приходит в инспекцию в Казани. Но если он отнесёт налоговую декларацию в районную налоговую по месту нахождения, её не примут и скажут: «Вы зарегистрированы в Москве, сдавать нужно там». В итоге предприниматель может пропустить срок сдачи документа.



Каждая инспекция имеет уникальный цифровой код, который указывают в декларации и других документах. Код, название, реквизиты ИФНС можно найти по адресу регистрации или месту жительства для ИП с помощью официальных сервисов ФНС и специализированных платформ.

Как узнать налоговую инспекцию по адресу или ИНН

Узнать налоговую можно буквально за пару минут с помощью онлайн-сервисов. Ниже представлены две подробные инструкции.

Найти инспекцию контрагента через сервис «Досье контрагента» от Точка Банк

Когда нужно найти налоговую инспекцию компании или ИП, но известны только название или ФИО, поможет сервис проверки контрагентов Точка Банк.

Сервис покажет юридический адрес организации или адрес регистрации предпринимателя. С этими данными можно точно определить нужную инспекцию ФНС через официальный сайт налоговой службы.

Такой подход особенно полезен при проверке новых партнёров, когда полные реквизиты неизвестны, но важно убедиться в надёжности контрагента и правильности указания его налоговой инспекции в документах.

Шаг 1. Откройте сервис.

Шаг 2. В строке поиска введите название, ИНН, ОГРН или ФИО ИП, чью инспекцию хотите найти.

Шаг 3. Для получения точных реквизитов налоговой инспекции воспользуйтесь официальным сервисом ФНС. После ввода юридического адреса организации или адреса регистрации ИП система автоматически предоставит полные сведения об инспекции.

Этот способ также позволит оценить надёжность партнёра. Базовая проверка доступна бесплатно и показывает основные параметры: статус компании в ЕГРЮЛ, дату регистрации, наличие налоговых задолженностей и блокировок счетов.

Расширенная проверка включает:

поиск исполнительных производств и судебных дел;

проверку в реестре недобросовестных поставщиков, террористов и экстремистов;

анализ финансовых показателей и налоговых начислений;

достоверность данных в ЕГРЮЛ.

Узнать налоговую

Узнать реквизиты через официальный сервис ФНС

Шаг 1. Перейдите на официальный сайт ФНС России в сервис «Адрес и платёжные реквизиты Вашей инспекции». Введите это название или что-то похожее по смыслу в строке поиска на сайте.

Шаг 2. В открывшейся форме укажите тип налогоплательщика и введите адрес места жительства (для ИП) или юридический адрес (для организации).

Начните писать адрес в поле поиска. Система автоматически предложит варианты из базы данных ФНС. Когда появится список подходящих адресов, выберите нужный из выпадающего меню.

Шаг 3. Сервис мгновенно покажет результат:

Адрес, код и полное наименование ИФНС.

Платежные реквизиты инспекции и реквизиты регистрирующего органа ИП или юрлица для указанного адреса.

При личном обращении в налоговую

Можно лично прийти в любую налоговую с паспортом или выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и запросить сведения о своей инспекции и её реквизитах. Этот способ удобен, если нет доступа к интернету или нужна дополнительная консультация.

Как узнать наименование и код налогового органа, где зарегистрированы ИП или организация

В налоговых документах и платёжных поручениях указывают реквизиты той инспекции, где налогоплательщик состоит на учёте. Обязательно нужно указать код и наименование подразделения.

Код ИФНС — это первые четыре цифры, которые входят в реквизиты инспекции.

Первые две цифры показывают код региона, например 77 — Москва.

Следующие две цифры — номер конкретной налоговой инспекции, например 46 — это код Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по Москве.

Пример записи полного названия инспекции: «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве».

Где искать данные ИФНС

Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ

ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) и ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) — это официальные базы данных о зарегистрированных бизнесах. В выписке из этих реестров есть наименование и полный адрес налоговой инспекции.

Документ можно быстро и бесплатно получить онлайн через сервис ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Выписка формируется в формате PDF, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

В любой налоговой инспекции без привязки к месту регистрации можно запросить бумажный вариант. Эта услуга платная, документ готовится до пяти дней.

Личный кабинет налогоплательщика

Это удобный и быстрый способ, который подходит для индивидуальных предпринимателей и организаций.

Чтобы получить информацию, например для ИП:

Зайдите в Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru. В меню перейдите в раздел «Профиль» → «Данные ИП». Пролистайте страницу вниз до раздела «Моя инспекция».

Аналогично можно найти информацию в личном кабинете юридического лица.

Оба способа являются официальными и гарантируют точность данных, что исключает ошибки при перечислении платежей и подаче документов.

В какую налоговую сдавать отчётность ИП и организации

Отчётность подаётся в ИФНС по адресу регистрации ИП или юридического лица. Он указывается при регистрации бизнеса, и именно эта инспекция принимает декларации и другую налоговую отчётность.

Если предприниматель или организация сменили адрес регистрации, нужно:

Подать уведомление в налоговую и встать на учёт в новой инспекции.

Проверить номер и реквизиты новой инспекции на официальном сайте ФНС по адресу или ИНН.

Отчитываться по адресу новой регистрации в подходящую ИФНС.