Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН: официальные способы и бесплатные сервисы

В этой статье Точка Банк расскажет, как быстро и бесплатно узнать коды ОКВЭД организации или ИП по ИНН.
Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН
Коды ОКВЭД организации или ИП — открытая информация. Найти их по ИНН можно бесплатно на сайте ФНС или через специальные сервисы.
Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
Шаг 1. Зайдите в сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Введите ИНН, ОГРН, ОГРНИП или название компании. Если знаете регион регистрации — выберите его в выпадающем списке.
Шаг 2. Сервис подберёт результаты по заданным параметрам.
Шаг 3. Откройте карточку организации и нажмите «Получить выписку».
Найдите в карточке раздел с видами деятельности, чтобы увидеть основной и дополнительные коды ОКВЭД.
Сервис ФНС «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента»
Шаг 1. Зайдите в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».
Также можно использовать форму расширенного поиска.
Шаг 2. В строке поиска введите ИНН, ОГРН, название компании или ФИО предпринимателя, по которому хотите узнать информацию. Нажмите кнопку поиска или клавишу Enter.
Шаг 3. В результатах выберите нужную организацию или ИП из списка.
Шаг 4. Перейдите на карточку выбранной компании.
Шаг 5. В первом разделе, где указаны название, ОГРН, дата регистрации, найдите информацию с основным и дополнительными кодами.
Сервис проверки контрагентов «Досье контрагента» Точка Банк
Шаг 1. Зайдите на сайт Точка Банка, откройте сервис «Досье контрагента».
Шаг 2. Введите ИНН, ОГРН или название, ФИО предпринимателя.
Шаг 3. Откройте карточку компании.
Шаг 4. Пролистайте карточку вниз до раздела «Виды деятельности». Здесь можно ознакомиться с основными и дополнительными кодами.
Сервис «Досье контрагента» помогает быстро проверить партнёров и подрядчиков, чтобы убедиться в их надёжности.
В бесплатной версии пользователь получает сведения о статусе бизнеса, дате регистрации, адресе, руководителе.
Платная проверка открывает доступ к важной информации: долги, блокировки счетов налоговой, суды, исполнительные производства, реестры недобросовестных поставщиков, а также списки компаний, связанных с экстремизмом и терроризмом. Это помогает избежать рисков и проблем при работе с новыми контрагентами.
Как расшифровать ОКВЭД и понять, чем реально занимается компания
Код состоит из цифр и точек, где первые две цифры обозначают класс, то есть общее направление бизнеса. По мере добавления цифр структура становится более детализированной.
|Уровень и обозначение
|Описание уровня
|Пример кода
|Значение примера
|Класс (XX)
|Определяет общую отрасль
|01
|Растениеводство и животноводство
|Подкласс (XX.X)
|Указывает направление внутри отрасли
|01.1
|Выращивание однолетних культур
|Группа (XX.XX)
|Конкретизирует вид деятельности
|01.11
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|Подгруппа (XX.XX.X)
|Уточняет направление
|01.11.1
|Выращивание зерновых культур
|Вид (ХХ.ХХ.ХХ)
|Самый детальный уровень, который описывает конкретный вид деятельности
|01.11.11
|Выращивание пшеницы
Все коды утверждаются приказом Минэкономразвития России.
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