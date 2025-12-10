Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН: официальные способы и бесплатные сервисы

Коды ОКВЭД указывают в налоговой отчётности, декларациях, договорах с партнёрами, при обращении в банки. Контрагенты и госорганы анализируют коды, чтобы понять специфику бизнеса и его соответствие требованиям, например при госзакупках.





Коды важны для классификации и систематизации видов бизнеса. Например, для официальной статистики Росстата. А ещё — по ОКВЭД можно проверить, правда ли контрагент занимается указанным видом деятельности.





Основной ОКВЭД обозначает главную деятельность, дополнительные — все остальные направления, которыми бизнес также занимается. Например, у кофейни дополнительным может быть код 56.30 «Подача напитков».





Важно, чтобы выбранные коды соответствовали реальной деятельности. Если указаны неправильные данные или ведётся совсем другая работа, могут возникнуть проблемы с налоговой, получением лицензии.





Например, ИП зарегистрировал код 74.30 «Деятельность по письменному и устному переводу». Но фактически он занимается подготовкой учеников к ЕГЭ по английскому языку. По факту это преподавание и репетиторство (код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»).





Оба вида деятельности связаны с языками, и репетитор может воспринимать свою работу как обучение переводу. Но для налоговой это разная работа.