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Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН: официальные способы и бесплатные сервисы

Для проверки контрагента надо знать его код ОКВЭД. Самый простой способ узнать виды деятельности контрагента — найти коды ОКВЭД по ИНН.

10.12.2025
18 179
18 179

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В этой статье Точка Банк расскажет, как быстро и бесплатно узнать коды ОКВЭД организации или ИП по ИНН.

Коротко
ОКВЭД — это справочник с кодами, которые присваиваются каждому виду экономической деятельности. Узнать ОКВЭД можно по ИНН на сайте ФНС или в сервисе «Досье контрагента» от Точка Банка. Основной код говорит о главном направлении бизнеса, а остальные — о дополнительных. 

Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН

Коды ОКВЭД организации или ИП — открытая информация. Найти их по ИНН можно бесплатно на сайте ФНС или через специальные сервисы.

Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»

Шаг 1. Зайдите в сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Введите ИНН, ОГРН, ОГРНИП или название компании. Если знаете регион регистрации — выберите его в выпадающем списке.

Форма поиска компании "ООО Ромашка" в сервисе ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Шаг 2. Сервис подберёт результаты по заданным параметрам.

Результаты поиска по названию "РОМАШКА": список организаций и СНТ из Удмуртской Республики.

Шаг 3. Откройте карточку организации и нажмите «Получить выписку».

Выписка из ЕГРЮЛ: раздел "Виды экономической деятельности" (ОКВЭД) для ООО "РОМАШКА".

Найдите в карточке раздел с видами деятельности, чтобы увидеть основной и дополнительные коды ОКВЭД.

Сервис ФНС «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента»

Шаг 1. Зайдите в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».

Главная страница сервиса проверки контрагентов с разделами "Общий поиск", "Дисквалификация", "Адреса ЮЛ".

Также можно использовать форму расширенного поиска.

Форма расширенного поиска компаний по ИНН, ОКВЭД и региону.

Шаг 2. В строке поиска введите ИНН, ОГРН, название компании или ФИО предпринимателя, по которому хотите узнать информацию. Нажмите кнопку поиска или клавишу Enter.

Поле ввода "ООО Ромашка" и кнопка "Расширенный поиск" в интерфейсе проверки контрагентов.

Шаг 3. В результатах выберите нужную организацию или ИП из списка.

Окно общего поиска с фильтрами (Организации, ИП) и результатом по "ООО Ромашка".

Шаг 4. Перейдите на карточку выбранной компании.

Карточка организации ООО "РОМАШКА" в сервисе ФНС с основными регистрационными данными.

Шаг 5. В первом разделе, где указаны название, ОГРН, дата регистрации, найдите информацию с основным и дополнительными кодами.

Раздел "Общие сведения" в карточке юридического лица ООО "РОМАШКА": дата регистрации, ИНН, ОКВЭД, адрес и навигация.

Сервис проверки контрагентов «Досье контрагента»﻿ Точка Банк 

Шаг 1. Зайдите на сайт Точка Банка, откройте сервис «Досье контрагента».

Лендинг сервиса "Досье контрагента" от Точка Банк с описанием возможностей проверки партнёров.

Шаг 2. Введите ИНН, ОГРН или название, ФИО предпринимателя.

Результат поиска "ООО Ромашка" в сервисе "Досье контрагента" от Точка Банк.

Шаг 3. Откройте карточку компании.

Досье контрагента ООО "РОМАШКА" в сервисе "Точка Банк": сводка, надёжность, финансы, долги.

Шаг 4. Пролистайте карточку вниз до раздела «Виды деятельности». Здесь можно ознакомиться с основными и дополнительными кодами.  

Вкладка "Виды деятельности" и "Долги" в досье компании ООО "РОМАШКА" (Точка Банк).

Сервис «Досье контрагента» помогает быстро проверить партнёров и подрядчиков, чтобы убедиться в их надёжности.

В бесплатной версии пользователь получает сведения о статусе бизнеса, дате регистрации, адресе, руководителе. 

Платная проверка открывает доступ к важной информации: долги, блокировки счетов налоговой, суды, исполнительные производства, реестры недобросовестных поставщиков, а также списки компаний, связанных с экстремизмом и терроризмом. Это помогает избежать рисков и проблем при работе с новыми контрагентами.

Проверить надёжность партнёра
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Как расшифровать ОКВЭД и понять, чем реально занимается компания

Код состоит из цифр и точек, где первые две цифры обозначают класс, то есть общее направление бизнеса. По мере добавления цифр структура становится более детализированной.

Уровень и обозначениеОписание уровняПример кодаЗначение примера
Класс (XX)Определяет общую отрасль01Растениеводство и животноводство
Подкласс (XX.X)Указывает направление внутри отрасли01.1Выращивание однолетних культур
Группа (XX.XX)Конкретизирует вид деятельности01.11Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Подгруппа (XX.XX.X)Уточняет направление01.11.1Выращивание зерновых культур
Вид (ХХ.ХХ.ХХ)Самый детальный уровень, который описывает конкретный вид деятельности01.11.11Выращивание пшеницы

Все коды утверждаются приказом Минэкономразвития России.

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Что такое ОКВЭД и зачем он нужен

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — это система кодов, которая помогает понять, чем именно занимается компания или индивидуальный предприниматель.


Планируемые виды деятельности нужно указывать при регистрации бизнеса — это один или несколько кодов. Например, для кофейни можно выбрать основной код 56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».

Зачем нужен ОКВЭД

Коды ОКВЭД указывают в налоговой отчётности, декларациях, договорах с партнёрами, при обращении в банки. Контрагенты и госорганы анализируют коды, чтобы понять специфику бизнеса и его соответствие требованиям, например при госзакупках.


Коды важны для классификации и систематизации видов бизнеса. Например, для официальной статистики Росстата. А ещё — по ОКВЭД можно проверить, правда ли контрагент занимается указанным видом деятельности.


Основной ОКВЭД обозначает главную деятельность, дополнительные — все остальные направления, которыми бизнес также занимается. Например, у кофейни дополнительным может быть код 56.30 «Подача напитков».


Важно, чтобы выбранные коды соответствовали реальной деятельности. Если указаны неправильные данные или ведётся совсем другая работа, могут возникнуть проблемы с налоговой, получением лицензии.


Например, ИП зарегистрировал код 74.30 «Деятельность по письменному и устному переводу». Но фактически он занимается подготовкой учеников к ЕГЭ по английскому языку. По факту это преподавание и репетиторство (код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»).


Оба вида деятельности связаны с языками, и репетитор может воспринимать свою работу как обучение переводу. Но для налоговой это разная работа.

Как проверить и обновить коды ОКВЭД

Регулярная проверка и корректировка кодов помогают избежать проблем в работе с партнёрами и государственными органами. Коды также правильно отражают направления работы компании в официальных документах.


Чтобы обновить данные:


Шаг 1. Проверьте актуальность кодов.


Запросите выписку из ЕГРЮЛ — для организаций или ЕГРИП — для ИП и сверьте указанные в ней коды ОКВЭД с реальными видами деятельности.


Шаг 2. Подайте заявление в налоговую.


Если фактические направления бизнеса не совпадают с кодами в реестре, подготовьте и подайте в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений. Сделать это можно лично в отделении ФНС или через официальный онлайн-сервис ФНС.


Шаг 3. Проконтролируйте, прошло ли обновление данных.


После подачи заявления дождитесь, пока изменения отразятся в государственном реестре. Этот процесс обычно занимает до пяти рабочих дней.


Если возникнут трудности с поиском информации или заполнением заявления, обратитесь за консультацией в налоговые органы.

Как узнать ОКВЭД организации по ИНН бесплатно?

Узнать код ОКВЭД организации бесплатно можно на сайте ФНС, если скачать выписку из ЕГРЮЛ, или через сервис «Прозрачный бизнес».


Также быстро и бесплатно получить основные данные, в том числе коды ОКВЭД, можно через сервис «Досье контрагента» от Точка Банка. Для более подробной информации о компании доступны платные версии сервиса.

Где ИП может узнать свои коды ОКВЭД?

Индивидуальный предприниматель может узнать свои коды ОКВЭД на сайте ФНС, где они отображаются в выписке из ЕГРИП. Ещё один надёжный способ — сервис «Досье контрагента» от Точка Банка, который предоставляет данные по ИНН или названию.

Можно ли узнать вид деятельности организации по ИНН?

Да, если нужно узнать вид деятельности организации по ИНН, достаточно посмотреть коды ОКВЭД с расшифровкой в карточке организации на сайте ФНС или в сервисе «Досье контрагента» от Точка Банка.

Что делать, если коды ОКВЭД не соответствуют фактической деятельности?

Если коды ОКВЭД не соответствуют фактической деятельности, подайте заявление в налоговую инспекцию на изменение или добавление кодов. Это важно для корректной налоговой отчётности, работы с банками, участия в государственных закупках.

Как проверить коды ОКВЭД у контрагента перед сотрудничеством?

Проверить коды ОКВЭД у контрагента перед сотрудничеством можно бесплатно через официальный сайт ФНС, где доступны данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также через сервис «Досье контрагента» от Точка Банка. Эти ресурсы показывают основной и дополнительные коды ОКВЭД, юридический адрес и статус компании.


Бесплатного функционала сервиса Точка Банка обычно достаточно для базовой проверки, а платная версия даёт расширенный анализ финансов и судебных историй.

Почему не получается найти данные по коду ОКВЭД и что делать в такой ситуации?

Если найти информацию не получается, проверьте корректность введённых данных —  ИНН, название, регион. Если при устранении ошибок проблема сохраняется, обратитесь за помощью непосредственно в налоговую службу.

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Как узнать ОКВЭД организации или ИП по ИНН бесплатно: проверка кодов деятельности через ФНС и Точка Банк — Точка Банк