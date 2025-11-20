Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН: с НДС или без, УСН, ОСНО, ПСН

Правильный выбор системы налогообложения можно сравнить с выбором фундамента для дома: от него зависят дальнейшие процессы. Знание своего режима помогает правильно вести бизнес, так как от этого зависят налоговые ставки, обязанности и отчётность. Также важно периодически проверять режим контрагентов, чтобы избегать рисков и ошибок в налоговых расчётах.





Если неправильно выбрать систему налогообложения, вести бизнес будет сложнее.





1. Больше времени и сил уйдёт на отчётность. Вместо одной декларации в год, как на УСН, придётся сдавать несколько отчётов ежемесячно или ежеквартально и постоянно взаимодействовать с инспекцией.





2. Можно получить штрафы за неправильно поданные декларации или столкнуться с блокировкой расчётного счёта за просрочку платежей.





3. Можно столкнуться с ограничениями для бизнеса. Например, самозанятым запрещено заниматься частной медицинской практикой или работать в нотариате. А при покупке патента на конкретный вид деятельности предприниматель не может изменить сферу: для этого нужен новый патент.





4. Расходы даже при отсутствии дохода из-за уплаты страховых взносов.К примеру, самозанятые на НПД защищены от этого и не платят взносы. Но на ОСНО предприниматель обязан перечислять страховые взносы, даже если работал в ноль или в убыток.





5. Автоматический переход на ОСНО при нарушении условий, например превышении лимита по доходу на УСН.

Это не только увеличит налоговую нагрузку, но и создаст необходимость срочно наладить бухгалтерский учёт и провести перерасчёт налогов.