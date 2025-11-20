Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН: с НДС или без, УСН, ОСНО, ПСН

Чтобы верно посчитать налоги, не ошибиться с партнёром и правильно оформить документы, нужно знать свою систему налогообложения или систему контрагента. Получить эти данные можно быстро и бесплатно. Как именно, расскажем в статье.
Что такое система налогообложения и почему важно знать, какая у вас
Работа бизнеса начинается с выбора системы налогообложения и регистрации. Система налогообложения (СНО) — это установленные государством требования, по которым предприниматель вносит обязательные платежи — налоги — в бюджет. Эти правила определяют, в каком размере и с какой периодичностью платить и какую отчётность предоставлять.
Какие СНО применяются в России
В России предприниматель при регистрации или позднее, если это допускается законом, может выбрать один из специальных режимов (УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД, СРП). Если этого не сделать, будет автоматически применена общая система.
|СНО
|Основные налоги и ставки
|Ограничения и особенности
|Отчётность
|ОСНО (Общая система)
|НДС (налог на добавленную стоимость) с 2026 года — 22%, налог на прибыль, НДФЛ прогрессивно до 22%
|Нет ограничений по доходу и численности сотрудников; нужно вести бухгалтерский учёт и отчитываться в налоговую
|Декларация по налогу на прибыль, декларация по НДС, 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам и другие
|УСН (Упрощённая система)
|6% с доходов или 15% с прибыли (доходы минус расходы), НДС при доходе свыше 60 млн ₽ или ввозе товара из-за границы (ставки 10 или 20%, сниженные — 5 или 7%)
|Доход до 450 млн ₽ в год; численность до 130 человек; остаточная стоимость активов до 200 млн ₽
|Годовая декларация
|АУСН (Автоматизированная упрощённая система) — эксперимент до 31 декабря 2027 года
|Налог с доходов 8% или доходов минус расходы 20%. Сумму рассчитывает налоговая и выставляет ежемесячно
|Доход до 60 млн ₽; численность до 5 человек; остаточная стоимость активов до 150 млн ₽
|Отчётность не требуется
|ПСН (Патентная система)
|Фиксированная стоимость патента от возможного годового дохода
|ИП; доход до 60 млн ₽ в год; численность до 15 человек; ограниченный перечень видов деятельности, которые определяют регионы. Можно совмещать с другими режимами
|Отчётность не требуется
|ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
|Отличается в разных регионах, но до 6% с разницы между доходами и расходами
|Для организаций и ИП в сфере растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства. Без ограничений по численности и выручке. Не менее 70% от дохода идёт от с/х деятельности
|Годовая декларация ЕСХН
|НПД (Налог на профессиональный доход)
|4% — если покупатель физическое лицо, 6% — юридическое лицо
|Доход до 2,4 млн ₽ в год; нельзя иметь наёмных сотрудников; применяется только к физлицам и ИП
|Отчётность не требуется, кроме возможной статистической отчётности в Росстат
|СРП (Соглашение о разделе продукции)
|Налоговые условия по соглашению с государством
|Только для сектора по добыче полезных ископаемых; условия и налоги по СРП регулируются договорами
|Отчётность по соглашению
Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН
Получить информацию о СНО можно бесплатно онлайн, достаточно знать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или название компании. Источники — сайт ФНС, личный кабинет для ИП. Данные также предоставят при личном посещении ФНС. Для этого обратитесь в инспекцию, сотрудник подготовит выписку с указанием применяемого режима.
Официальную информацию о налоговом статусе могут предоставить в ответ на запрос через онлайн-сервис ФНС или по почте.
Через сайт ФНС
Доступный бесплатный способ — перейти на сайт ФНС в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».
Шаг 1. Введите ИНН ИП или организации.
Шаг 2. Откройте карточку с данными.
Шаг 3. В карточке отобразится текущая система налогообложения, статус компании и дата регистрации.
Например, в карточке указано, что по состоянию на 1 октября 2025 года компания работает на УСН. Также можно посмотреть, менялся ли режим в течение последних трёх лет.
Если информации о спецрежимах в карточке не будет, значит, компания применяет ОСНО.
Через личный кабинет налогоплательщика для ИП
Режим отражается в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Система налогообложения». Заходить в ЛК можно с помощью ИНН и пароля или через учётную запись на «Госуслугах».
Там указаны текущий налоговый режим, дата перехода на него, заявления и уведомления от налоговой.
В разделе доступна подробная информация о специальных режимах, например о патентах.
Если нужно изменить СНО, формы заявлений собраны в этом же разделе.
Как понять, работает ли организация с НДС или без
Признаки работы с НДС проще всего определить по документам и официальным данным. Например, при заключении договора или получении счёта видно данные по налогу на добавленную стоимость. Если он есть, обычно отдельной строкой указывается сумма налога. Это подтверждает, что организация ведёт дела с НДС.
Один из признаков ОСНО — это выделенный НДС в счетах и документах. Упрощённая и патентная системы, как правило, работают без этого налога, но бывают исключения, например превышение доходов в 60 млн ₽ на «упрощёнке».
Как узнать номер патента и действует ли он
Патент получают только индивидуальные предприниматели, работающие на патентной системе.
Проверить наличие и срок действия патента контрагента можно через официальный сайт ФНС. Для этого используйте сервис «Прозрачный бизнес», где доступны общие сведения о применяемой системе, в том числе есть ли у ИП патент.
Номер патента можно узнать только у самого ИП — он размещён в личном кабинете налогоплательщика.
Если личного кабинета нет, дубликат патента оформляется через инспекцию по месту регистрации ИП.