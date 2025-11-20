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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН: с НДС или без, УСН, ОСНО, ПСН

Быстро проверить налоговый режим ИП или организации можно бесплатно по ИНН на сайте ФНС.

20.11.2025
8820
8820

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Авторы

Чтобы верно посчитать налоги, не ошибиться с партнёром и правильно оформить документы, нужно знать свою систему налогообложения или систему контрагента. Получить эти данные можно быстро и бесплатно. Как именно, расскажем в статье.

Коротко
Система налогообложения (СНО) — это установленный для бизнеса порядок уплаты налогов и сдачи отчётности. Правильный выбор СНО снижает фискальную нагрузку и избавляет от лишней административной работы. Неверный ведёт к переплатам, штрафам и ограничениям в работе. Узнать систему можно бесплатно по ИНН на сайте ФНС.

Что такое система налогообложения и почему важно знать, какая у вас

Работа бизнеса начинается с выбора системы налогообложения и регистрации. Система налогообложения (СНО) — это установленные государством требования, по которым предприниматель вносит обязательные платежи — налоги — в бюджет. Эти правила определяют, в каком размере и с какой периодичностью платить и какую отчётность предоставлять.

ПРИМЕР
Иван планирует изготавливать мебель на заказ без привлечения других работников. Он может оформиться как самозанятый. Этот режим позволит платить небольшой процент с дохода и не сдавать сложную отчётность.
Павел хочет импортировать и продавать обувь из Китая. Статус самозанятого не подойдёт, потому что индивидуальный предприниматель (ИП) на НПД не может заниматься перепродажей товара. Павел может зарегистрироваться, например, как ИП на УСН или ОСН.

Какие СНО применяются в России

В России предприниматель при регистрации или позднее, если это допускается законом, может выбрать один из специальных режимов (УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД, СРП). Если этого не сделать, будет автоматически применена общая система.

Как перейти с УСН на ОСНО и как вернуться

Налог ОСНО у ИП: как считать, сроки оплаты

СНООсновные налоги и ставкиОграничения и особенностиОтчётность
ОСНО (Общая система)НДС (налог на добавленную стоимость) с 2026 года — 22%, налог на прибыль, НДФЛ прогрессивно до 22%Нет ограничений по доходу и численности сотрудников; нужно вести бухгалтерский учёт и отчитываться в налоговуюДекларация по налогу на прибыль, декларация по НДС, 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам и другие
УСН (Упрощённая система)6% с доходов или 15% с прибыли (доходы минус расходы), НДС при доходе свыше 60 млн ₽ или ввозе товара из-за границы (ставки 10 или 20%, сниженные — 5 или 7%)Доход до 450 млн ₽ в год; численность до 130 человек; остаточная стоимость активов до 200 млн ₽Годовая декларация 
АУСН (Автоматизированная упрощённая система) — эксперимент до 31 декабря 2027 годаНалог с доходов 8% или доходов минус расходы 20%. Сумму рассчитывает налоговая и выставляет ежемесячноДоход до 60 млн ₽; численность до 5 человек; остаточная стоимость активов до 150 млн ₽Отчётность не требуется
ПСН (Патентная система)Фиксированная стоимость патента от возможного годового доходаИП; доход до 60 млн ₽ в год; численность до 15 человек; ограниченный перечень видов деятельности, которые определяют регионы. Можно совмещать с другими режимамиОтчётность не требуется
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)Отличается в разных регионах, но до 6% с разницы между доходами и расходамиДля организаций и ИП в сфере растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства. Без ограничений по численности и выручке. Не менее 70% от дохода идёт от с/х деятельностиГодовая декларация ЕСХН
НПД (Налог на профессиональный доход)4% — если покупатель физическое лицо, 6% — юридическое лицоДоход до 2,4 млн ₽ в год; нельзя иметь наёмных сотрудников; применяется только к физлицам и ИП Отчётность не требуется, кроме возможной статистической отчётности в Росстат
СРП (Соглашение о разделе продукции)Налоговые условия по соглашению с государствомТолько для сектора по добыче полезных ископаемых; условия и налоги по СРП регулируются договорамиОтчётность по соглашению

Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН

Получить информацию о СНО можно бесплатно онлайн, достаточно знать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или название компании. Источники — сайт ФНС, личный кабинет для ИП. Данные также предоставят при личном посещении ФНС. Для этого обратитесь в инспекцию, сотрудник подготовит выписку с указанием применяемого режима.

Официальную информацию о налоговом статусе могут предоставить в ответ на запрос через онлайн-сервис ФНС или по почте. 

Через сайт ФНС

Доступный бесплатный способ — перейти на сайт ФНС в сервис «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента»﻿.

Шаг 1. Введите ИНН ИП или организации. 

Шаг 2. Откройте карточку с данными.

Шаг 3. В карточке отобразится текущая система налогообложения, статус компании и дата регистрации.

Например, в карточке указано, что по состоянию на 1 октября 2025 года компания работает на УСН. Также можно посмотреть, менялся ли режим в течение последних трёх лет.

Если информации о спецрежимах в карточке не будет, значит, компания применяет ОСНО.

Через личный кабинет налогоплательщика для ИП

Режим отражается в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Система налогообложения»﻿. Заходить в ЛК можно с помощью ИНН и пароля или через учётную запись на «Госуслугах».

Там указаны текущий налоговый режим, дата перехода на него, заявления и уведомления от налоговой.

В разделе доступна подробная информация о специальных режимах, например о патентах.

Если нужно изменить СНО, формы заявлений собраны в этом же разделе.

Как понять, работает ли организация с НДС или без

Признаки работы с НДС проще всего определить по документам и официальным данным. Например, при заключении договора или получении счёта видно данные по налогу на добавленную стоимость. Если он есть, обычно отдельной строкой указывается сумма налога. Это подтверждает, что организация ведёт дела с НДС.

Один из признаков ОСНО — это выделенный НДС в счетах и документах. Упрощённая и патентная системы, как правило, работают без этого налога, но бывают исключения, например превышение доходов в 60 млн ₽ на «упрощёнке».

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Как узнать номер патента и действует ли он

Патент получают только индивидуальные предприниматели, работающие на патентной системе.

Проверить наличие и срок действия патента контрагента можно через официальный сайт ФНС. Для этого используйте сервис «Прозрачный бизнес», где доступны общие сведения о применяемой системе, в том числе есть ли у ИП патент. 

Номер патента можно узнать только у самого ИП — он размещён в личном кабинете налогоплательщика.

Если личного кабинета нет, дубликат патента оформляется через инспекцию по месту регистрации ИП. 

Вопросы по теме

Почему важно знать СНО?

Правильный выбор системы налогообложения можно сравнить с выбором фундамента для дома: от него зависят дальнейшие процессы. Знание своего режима помогает правильно вести бизнес, так как от этого зависят налоговые ставки, обязанности и отчётность. Также важно периодически проверять режим контрагентов, чтобы избегать рисков и ошибок в налоговых расчётах.


Если неправильно выбрать систему налогообложения, вести бизнес будет сложнее. 


1. Больше времени и сил уйдёт на отчётность. Вместо одной декларации в год, как на УСН, придётся сдавать несколько отчётов ежемесячно или ежеквартально и постоянно взаимодействовать с инспекцией.


2. Можно получить штрафы за неправильно поданные декларации или столкнуться с блокировкой расчётного счёта за просрочку платежей.


3. Можно столкнуться с ограничениями для бизнеса. Например, самозанятым запрещено заниматься частной медицинской практикой или работать в нотариате. А при покупке патента на конкретный вид деятельности предприниматель не может изменить сферу: для этого нужен новый патент.


4. Расходы даже при отсутствии дохода из-за уплаты страховых взносов.К примеру, самозанятые на НПД защищены от этого и не платят взносы. Но на ОСНО предприниматель обязан перечислять страховые взносы, даже если работал в ноль или в убыток.


5. Автоматический переход на ОСНО при нарушении условий, например превышении лимита по доходу на УСН.

Это не только увеличит налоговую нагрузку, но и создаст необходимость срочно наладить бухгалтерский учёт и провести перерасчёт налогов.

Как определить, работает ли организация с НДС или без?

Если компания на ОСНО, она платит НДС, если на УСН или ПСН — скорее всего, нет. Это можно проверить по ИНН на сайте ФНС в карточке контрагента или в Досье контрагента от Точка Банк, где видно, платит ли организация НДС.

Можно ли узнать систему налогообложения по ИНН онлайн бесплатно?

Да, официальные сервисы ФНС позволяют бесплатно и без регистрации проверить СНО по ИНН.

Как узнать, на какой системе налогообложения я сам как ИП?

Узнать можно в личном кабинете налогоплательщика или через сайт ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес». Личный кабинет предназначен только для своих данных, поэтому для проверки данных контрагентов нужно использовать публичные сервисы.

Как узнать номер патента ИП по ИНН?

Номер патента доступен в личном кабинете ИП на сайте налоговой службы в разделе «Мои системы налогообложения» → ПСН, где указаны номер патента, срок его действия и вид деятельности. Если личного кабинета нет, обратитесь в инспекцию с заявлением о предоставлении информации или дубликата патента.

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Как узнать систему налогообложения ИП или организации по ИНН — с НДС или без, УСН, ОСНО, ПСН