Как узнать выручку и прибыль компании по ИНН: инструкция

Перед сделкой стоит проверить, работает ли компания на самом деле: какие у неё выручка и прибыль, есть ли долги и суды, нет ли признаков фиктивности. Часть данных можно быстро найти по ИНН.
Зачем проверять доходность компании
Если вы выбираете нового партнёра, поставщика или подрядчика, важно заранее понять, насколько он успешен и устойчив. Один из простых способов — посмотреть его выручку. Это помогает оценить, насколько компания эффективно работает и какие у неё финансовые возможности.
Почему это важно:
- Проверка активности. Если компания показывает нулевую или очень маленькую выручку, а при этом обещает серьёзные объёмы работ — это повод насторожиться. Возможно, перед вами фирма-однодневка.
- Снижение налоговых рисков. Если контрагент занижает выручку или не сдаёт отчётность, налоговая может заинтересоваться и вами — проверить, проявили ли вы осмотрительность, и доначислить налоги.
- Безопасность расчётов и счёта. Банки следят за вашими контрагентами. Работа с подозрительными компаниями может привести к блокировке счёта или отказу в проведении платежей.
- Финансовая устойчивость. Убыточные компании часто не справляются с обязательствами. Вы можете заплатить аванс, а потом подрядчик заявит о финансовых трудностях — из-за этого сроки сдвинутся или работа так и не будет выполнена.
Способы проверки финансового состояния контрагента
Зная ИНН компании, можно за минуту проверить её финансы.
1. Досье контрагента
Быстрее и проще всего — воспользоваться сервисом Досье контрагента от Точка Банк. Достаточно ввести ИНН — через пару секунд появится всё, что можно собрать о компании из официальных источников: ФНС, Федресурса, ФССП, Картотеки арбитражных дел и других реестров.
На одном экране вы увидите:
- работает ли компания и когда была зарегистрирована;
- юридический адрес, директор и учредители;
- коды деятельности (ОКВЭД) и численность сотрудников;
- уплачены ли налоги и сдана ли отчётность;
- долги и судебные дела.
Выручку, расходы, прибыль можно отдельно посмотреть во вкладке «Финансы».
Здесь показаны основные данные из бухгалтерской отчётности, которую компания сдавала по итогам года.
2. «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС
Это сервис налоговой, где можно по ИНН быстро проверить базовую информацию о компании. Вы увидите:
- дату регистрации и текущий статус — действует или нет;
- выручку, прибыль, расходы из бухотчётности;
- коды деятельности, численность сотрудников.
Сервис удобен для быстрой первичной проверки. А если нужно больше деталей — например, суды, банкротство или долги у приставов — стоит дополнительно проверить компанию через другие официальные источники.
3. Открытые данные ФНС — бухгалтерская отчётность
На государственном ресурсе БФО от ФНС можно бесплатно посмотреть бухгалтерскую отчётность компаний за прошлые годы. Там видно, ведёт ли фирма реальную деятельность, есть ли у неё выручка, имущество, прибыль или убытки.
Если компания сдаёт нулевую отчётность или не сдаёт её совсем — это повод насторожиться. Возможно, она не работает или скрывает своё финансовое положение.
Этот способ подойдёт тем, кто умеет разбираться в отчётных формах. Для быстрой оценки проще начать с других источников, а сюда обратиться, если нужно копнуть глубже.
Что ещё проверить у контрагента
Даже если у компании есть выручка и прибыль, это ещё не значит, что с ней безопасно работать. Чтобы понять, можно ли ей доверять, стоит проверить ключевые признаки вручную — через открытые источники.
В Досье контрагента всё это уже собрано на одной странице, но при желании сведения можно перепроверить вручную в госреестрах.
1. Долги и просрочки
Иногда долги перед налоговой — это не просто просрочки. Из-за них счёт компании могут заблокировать. В этом случае она не сможет перевести вам деньги или оплатить поставку, даже если захочет.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед сделкой проверьте, сдаёт ли фирма отчётность и платит ли налоги вовремя, — это видно в сервисе «Прозрачный бизнес».
Ещё загляните на сайт ФССП. Там можно проверить, есть ли у компании открытые исполнительные производства, например по штрафам, налогам или неисполненным решениям суда. Большое количество долгов у приставов — это явный повод насторожиться.
2. Адрес и регистрационные данные
Юридический адрес компании — важный показатель. Если фирма зарегистрирована по массовому адресу или адресу, который налоговая признала недостоверным, это может быть фиктивная компания — проверить можно в сервисе «Прозрачный бизнес», в разделе «Адреса ЮЛ».
Обратите внимание:
- Если в ЕГРЮЛ отметка о недостоверности сведений — это плохой сигнал.
- Что находится по адресу: жилой дом, офис, склад или просто пустое поле — это легко проверить через 2ГИС или Яндекс Карты.
- Какие отзывы, есть ли фотографии, актуальна ли информация.
Налоговая имеет право исключить компанию из реестра, если её юридический адрес не совпадает с фактическим. Если есть отметка о недостоверности в ЕГРЮЛ, а фирма не подаёт новые сведения, её могут просто закрыть через полгода — вместе с обязательствами по вашему договору.
3. Руководство и учредители
Обратите внимание, кто управляет компанией. Если директор или учредитель числятся сразу в десятке других фирм — особенно закрытых или с плохой репутацией, с ними лучше не работать.
Частая смена руководителей плохой признак. Когда директор меняется каждые пару месяцев, это может говорить о том, что управляют компанией номинально, — проверить это можно в сервисе «Прозрачный бизнес», в разделе «Участие в ЮЛ».
Ещё один важный момент — проверьте, не внесён ли директор в реестр дисквалифицированных лиц. Если он в списке, ему запрещено руководить юрлицами.
Если такой человек подписывает договор, его могут признать недействительным. А это значит, что деньги вернуть будет очень сложно.
4. Судебные дела и банкротство
Перед сделкой полезно проверить, участвовала ли компания в судебных спорах и не проходит ли она процедуру банкротства. Это можно сделать бесплатно и за пару минут.
Зайдите в Картотеку арбитражных дел и введите ИНН. Обратите внимание:
- часто ли компания фигурирует как ответчик;
- есть ли споры по неоплате, поставкам, налогам;
- каковы суммы и чем закончились дела.
Много исков подряд, особенно проигранных, — сигнал, что с контрагентом лучше не связываться.
Также проверьте Федресурс. Там публикуют сообщения о банкротстве, финансовых трудностях, намерении ликвидироваться. Если компания уже в процессе — велик риск, что она не выполнит договор или просто исчезнет с деньгами.
Что следует всегда помнить
Если что-то вызывает сомнения — не бойтесь задавать вопросы, уточнять детали и запрашивать документы. Это нормально и правильно.
Помните: риски — это не только срыв сделки или потеря денег. Если вы заключите договор с проблемной компанией, вопросы могут возникнуть и у налоговой. Вас могут заподозрить в попытке уменьшить налоги, признать сделку фиктивной — и доначислить налоги, штрафы, пени.
Проверка контрагента — это не формальность, а защита вашего бизнеса. Лучше потратить немного времени заранее, чем потом разбираться с последствиями.