Как узнать выручку и прибыль компании по ИНН: инструкция

Перед сделкой стоит проверить, работает ли компания на самом деле: какие у неё выручка и прибыль, есть ли долги и суды, нет ли признаков фиктивности. Часть данных можно быстро найти по ИНН.

Коротко Но одних финансов мало. Проверьте статус компании, адрес, директора, учредителей, долги, суды и банкротство. Если у компании нулевая отчётность, массовый адрес, частая смена директора или много исков — это повод насторожиться. По ИП выручку и прибыль обычно не видно: предприниматели не сдают бухгалтерскую отчётность. Их проверяют по статусу в ЕГРИП, долгам у приставов и судебным делам.

Выручку и прибыль компании можно посмотреть по ИНН в «Точка Досье», сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» и на ресурсе бухгалтерской отчётности ФНС. Эти данные показывают, ведёт ли компания реальную деятельность и насколько устойчиво она работает.

Зачем проверять доходность компании

Если вы выбираете нового партнёра, поставщика или подрядчика, важно заранее понять, насколько он успешен и устойчив. Один из простых способов — посмотреть его выручку. Это помогает оценить, насколько компания эффективно работает и какие у неё финансовые возможности.

Почему это важно:

Проверка активности. Если компания показывает нулевую или очень маленькую выручку, а при этом обещает серьёзные объёмы работ — это повод насторожиться. Возможно, перед вами фирма-однодневка.

Снижение налоговых рисков . Если контрагент занижает выручку или не сдаёт отчётность, налоговая может заинтересоваться и вами — проверить, проявили ли вы осмотрительность, и доначислить налоги.

Безопасность расчётов и счёта. Банки следят за вашими контрагентами. Работа с подозрительными компаниями может привести к блокировке счёта или отказу в проведении платежей.

Финансовая устойчивость. Убыточные компании часто не справляются с обязательствами. Вы можете заплатить аванс, а потом подрядчик заявит о финансовых трудностях — из-за этого сроки сдвинутся или работа так и не будет выполнена.

Способы проверки финансового состояния контрагента

Зная ИНН компании, можно за минуту проверить её финансы.

1. Досье контрагента

Быстрее и проще всего — воспользоваться сервисом Досье контрагента от Точка Банк. Достаточно ввести ИНН — через пару секунд появится всё, что можно собрать о компании из официальных источников: ФНС, Федресурса, ФССП, Картотеки арбитражных дел и других реестров.

На одном экране вы увидите:

работает ли компания и когда была зарегистрирована;

юридический адрес, директор и учредители;

коды деятельности (ОКВЭД) и численность сотрудников;

уплачены ли налоги и сдана ли отчётность;

долги и судебные дела.

Выручку, расходы, прибыль можно отдельно посмотреть во вкладке «Финансы».

Здесь показаны основные данные из бухгалтерской отчётности, которую компания сдавала по итогам года.

ВАЖНО По ИП в Досье не будет вкладок «Финансы», «Долги (ФССП)» и «Налоги» — предприниматели не обязаны сдавать бухгалтерскую отчётность, поэтому данных о выручке и прибыли по ним в открытых источниках практически нет. Проверить ИП можно по другим признакам: посмотреть статус в ЕГРИП, судебные дела и долги у приставов.

2. «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС

Это сервис налоговой, где можно по ИНН быстро проверить базовую информацию о компании. Вы увидите:

дату регистрации и текущий статус — действует или нет;

выручку, прибыль, расходы из бухотчётности;

коды деятельности, численность сотрудников.

Сервис удобен для быстрой первичной проверки. А если нужно больше деталей — например, суды, банкротство или долги у приставов — стоит дополнительно проверить компанию через другие официальные источники.

3. Открытые данные ФНС — бухгалтерская отчётность

На государственном ресурсе БФО от ФНС можно бесплатно посмотреть бухгалтерскую отчётность компаний за прошлые годы. Там видно, ведёт ли фирма реальную деятельность, есть ли у неё выручка, имущество, прибыль или убытки.

Если компания сдаёт нулевую отчётность или не сдаёт её совсем — это повод насторожиться. Возможно, она не работает или скрывает своё финансовое положение.

Этот способ подойдёт тем, кто умеет разбираться в отчётных формах. Для быстрой оценки проще начать с других источников, а сюда обратиться, если нужно копнуть глубже.

Что ещё проверить у контрагента

Даже если у компании есть выручка и прибыль, это ещё не значит, что с ней безопасно работать. Чтобы понять, можно ли ей доверять, стоит проверить ключевые признаки вручную — через открытые источники.

В Досье контрагента всё это уже собрано на одной странице, но при желании сведения можно перепроверить вручную в госреестрах.

1. Долги и просрочки

Иногда долги перед налоговой — это не просто просрочки. Из-за них счёт компании могут заблокировать. В этом случае она не сможет перевести вам деньги или оплатить поставку, даже если захочет.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед сделкой проверьте, сдаёт ли фирма отчётность и платит ли налоги вовремя, — это видно в сервисе «Прозрачный бизнес».

Ещё загляните на сайт ФССП. Там можно проверить, есть ли у компании открытые исполнительные производства, например по штрафам, налогам или неисполненным решениям суда. Большое количество долгов у приставов — это явный повод насторожиться.

2. Адрес и регистрационные данные

Юридический адрес компании — важный показатель. Если фирма зарегистрирована по массовому адресу или адресу, который налоговая признала недостоверным, это может быть фиктивная компания — проверить можно в сервисе «Прозрачный бизнес», в разделе «Адреса ЮЛ».

Обратите внимание:

Если в ЕГРЮЛ отметка о недостоверности сведений — это плохой сигнал.

Что находится по адресу: жилой дом, офис, склад или просто пустое поле — это легко проверить через 2ГИС или Яндекс Карты.

Какие отзывы, есть ли фотографии, актуальна ли информация.

Налоговая имеет право исключить компанию из реестра, если её юридический адрес не совпадает с фактическим. Если есть отметка о недостоверности в ЕГРЮЛ, а фирма не подаёт новые сведения, её могут просто закрыть через полгода — вместе с обязательствами по вашему договору.

3. Руководство и учредители

Обратите внимание, кто управляет компанией. Если директор или учредитель числятся сразу в десятке других фирм — особенно закрытых или с плохой репутацией, с ними лучше не работать.

Частая смена руководителей плохой признак. Когда директор меняется каждые пару месяцев, это может говорить о том, что управляют компанией номинально, — проверить это можно в сервисе «Прозрачный бизнес», в разделе «Участие в ЮЛ».

Ещё один важный момент — проверьте, не внесён ли директор в реестр дисквалифицированных лиц. Если он в списке, ему запрещено руководить юрлицами.

Если такой человек подписывает договор, его могут признать недействительным. А это значит, что деньги вернуть будет очень сложно.

4. Судебные дела и банкротство

Перед сделкой полезно проверить, участвовала ли компания в судебных спорах и не проходит ли она процедуру банкротства. Это можно сделать бесплатно и за пару минут.

Зайдите в Картотеку арбитражных дел и введите ИНН. Обратите внимание:

часто ли компания фигурирует как ответчик;

есть ли споры по неоплате, поставкам, налогам;

каковы суммы и чем закончились дела.

Много исков подряд, особенно проигранных, — сигнал, что с контрагентом лучше не связываться.

Также проверьте Федресурс. Там публикуют сообщения о банкротстве, финансовых трудностях, намерении ликвидироваться. Если компания уже в процессе — велик риск, что она не выполнит договор или просто исчезнет с деньгами.

Что следует всегда помнить

Если что-то вызывает сомнения — не бойтесь задавать вопросы, уточнять детали и запрашивать документы. Это нормально и правильно.

Помните: риски — это не только срыв сделки или потеря денег. Если вы заключите договор с проблемной компанией, вопросы могут возникнуть и у налоговой. Вас могут заподозрить в попытке уменьшить налоги, признать сделку фиктивной — и доначислить налоги, штрафы, пени.