Как вывести деньги с заблокированного расчётного счёта по 115-ФЗ

Точка Банк разъясняет, почему банки блокируют счета, можно ли снять деньги при ограничениях, как вывести деньги легально и что делать, чтобы такая ситуация не повторилась.

Почему банк блокирует счёт по 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» требует от банков не только проверять операции, но и оценивать финансовое поведение клиентов.

Какие операции привлекают внимание

Нетипичные сделки и частые переводы без понятного делового основания.

Поступления либо платежи от ненадёжных контрагентов.

Резкий рост оборотов без подтверждающих документов — договоров, актов, заявок.

Несвоевременная отчётность и расхождения между оборотами и реальными поставками либо услугами.

Платежи в юрисдикции повышенного риска без обоснования.

«Транзитные» движения: деньги поступают и сразу уходят без прибыли и экономического смысла.

Использование средств организации в личных целях.

Переводы на счета физлиц без пояснений и документов.

Снятие наличных в больших объёмах без деловой цели и подтверждений.

Можно ли снять деньги со счёта при блокировке по 115-ФЗ

Блокировка не всегда означает полный запрет. Банки допускают ряд операций, даже если кажется, что счёт заблокирован полностью. Если банк ограничил доступ к дистанционному способу распоряжения деньгами, то клиент всегда имеет право обратиться в офис банка и принести платёжные поручения на бумаге.

Когда можно вывести деньги

Оплата налогов и страховых взносов — при наличии подтверждающих расчётов эти платежи не ограничиваются.

Возврат ошибочных зачислений разрешён по заявлению клиента.

Какие ограничения действуют при блокировке

Снятие наличных и свободные переводы запрещены.

Средствами нельзя распоряжаться до окончания проверки.

Банк может разрешить только часть операций — прежде всего уплату налогов, выплату зарплаты, НДФЛ и взносов за сотрудников.

Если операция вызывает сомнение, банку потребуется больше времени на проверку. Поэтому важно заранее готовить пояснения и документы.

Алгоритм действий для бизнеса и ИП

Если заблокировали счёт, действуйте спокойно и по плану. Чем быстрее вы предоставите документы и ответите на вопросы, тем больше вероятность снять ограничения.

Как запросить разъяснения у банка

Запрос от банка поступает через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в интернет-банк или приложение. В нём указаны причина запроса, список нужных документов, срок и формат их предоставления.



Если формулировки непонятны, обратитесь в службу поддержки: специалисты подскажут, какие документы подойдут, и предложат альтернативы, если чего-то нет.



Важно оставаться на связи и отвечать своевременно — это помогает быстрее пройти проверку. Если не успеваете собрать все документы в срок, попросите банк продлить его — обычно это возможно.

Какие документы предоставить для разблокировки

В разных банках и ситуациях набор отличается — предоставляйте то, что запросил банк. Ниже — перечень документов, которые могут потребоваться.

Договоры, счета-фактуры, акты, чеки.

Пояснительная записка с описанием экономического смысла операций по счёту.

Выписки из других банков.

Документы, подтверждающие получение денег.

Если это первый случай ограничений по счёту, приложите максимум подтверждений — чем понятнее операция, тем быстрее пройдёт разблокировка.

Что делать, если банк отказал в операциях

В системе ДБО придёт уведомление об отказе по конкретной операции. Сначала уточните у банка возможность реабилитации: какие документы добавить и в какой срок.

Если банк рассмотрел ваше заявление о реабилитации и документы, а затем вынес решение о невозможности реабилитации, то дальше необходимо обжаловать это решение в межведомственной комиссии при ЦБ РФ.

Направьте обращение в ЦБ через онлайн-приёмную.

При необходимости обратитесь в Росфинмониторинг — ведомство рассматривает обращения граждан и юрлиц.

Если результата нет, можно обратиться в суд для снятия ограничений.

Иногда банк возвращает доступ частично: разрешает проводить определённые платежи, но сохраняет контроль за поступлениями.

Если знать правила игры, то гораздо проще вести её успешно. Сервисы Точка Банка помогают работать без рисков и вопросов по 115-ФЗ. Например, если платёж может негативно повлиять на репутацию клиента, при заполнении платёжки клиент увидит подсказку об этом. А в системе «Риски бизнеса» клиенты могут оценить свои операции с точки зрения рекомендаций Банка России и надзорных органов.

Если возникают вопросы, которые нужно обсудить со специалистом, можно обратиться за консультацией комплаенс-ассистента. Для клиентов Точка Банка это бесплатно.

Валерия Котовская эксперт по направлению «Риски бизнеса»

Как вывести деньги с заблокированного счёта

Если проверка ещё не завершена, но счёт заблокирован, это не значит, что вы полностью лишены доступа к средствам. Можно подать платёжные поручения в бумажной форме, подписанные собственноручно в соответствии с карточкой образцов подписей (КОП). Такие документы банк обязан рассмотреть и исполнить в пределах действующего законодательства.

Возможность оплаты налогов и обязательных платежей

Некоторые банки, например, Точка Банк, разрешают платить налоги, сборы и взносы, даже если было ограничено ДБО. Платёжное поручение уйдёт на проверку, и, если всё в порядке, платёж пройдёт. Если понадобятся дополнительные документы, банк их запросит.

Важно, чтобы эти налоги соответствовали вашей деятельности и операциям, а также подтверждались отчётностью. Если всё совпадает, после согласования документов по операциям получится оплатить обязательные платежи.

Другие важные платежи, например за аренду и коммунальные услуги, можно попробовать согласовать через чат банка. Скорее всего, сотрудник банка запросит документы, если раньше их не было, а дальше банк примет решение, провести платёж или нет.

Перевод средств на другой счёт

Клиент имеет право перевести остаток средств на другой свой расчётный счёт, если банк принял решение не снимать ограничения. Такой перевод возможен, если вы предоставили все документы и подтвердили происхождение денег.

Если статус в интернет-банке остаётся «ограничен», уточните у банка, какие бумаги нужно дополнительно направить. Часто достаточно копии договора или пояснительной записки — после этого платёж проходит.

Перевод денег после подтверждения законности операций

После официального уведомления о разблокировке счёта можно возобновить расчёты с партнёрами и проводить хозяйственные платежи.

Если операция повторно вызывает сомнения, служба комплаенс может запросить пояснение. Лучше подготовить его заранее.

Что делать, если счёт остаётся заблокированным

Иногда счёт остаётся заблокированным и после проверки. В этом случае стоит выбрать другой банк.

Как подать жалобу в ЦБ и Росфинмониторинг

В ЦБ РФ — онлайн-приёмная, с копиями ответов банка.

В Росфинмониторинг — форма «Подать обращение» на официальном сайте.

Жалобы рассматривают в среднем 30 дней, но не более 60 дней.

Когда обращаться в суд

Если обращения не дали результата, подавайте иск. Суд может обязать банк разблокировать счёт.

Приложите все доказательства: переписку, договоры, выписки и подтверждение законного происхождения денег.

Последствия для бизнеса и кредитной истории

Просрочки платежей, штрафы и блокировка счёта мешают работе. Повторные случаи влияют на оценку риска клиента и могут затруднить открытие новых счетов.



Чтобы минимизировать последствия, ведите прозрачный документооборот и вовремя отвечайте на вопросы банка.

Как избежать блокировки по 115-ФЗ в будущем

Главное правило — прозрачность. Чем понятнее ваши операции банку, тем меньше поводов для сомнений.

Рекомендации по ведению расчётного счёта

Планомерно увеличивайте обороты, избегайте резких скачков.

Ведите деятельность в соответствии с ОКВЭД и обращайте внимание на коды контрагентов. Их ОКВЭДы тоже должны соответствовать их деятельности.

Ведите полную базу договоров, актов и платёжных документов, даже если ваша система налогообложения не зависит от расходов

Подтверждение экономического смысла операций

Конкретизируйте назначения платежа: вместо «по счёту» пишите «по счёту за бетон» или «по счёту за услуги грузоперевозки».

Связывайте платежи с договорами и поставками.

По запросу банка предоставляйте расчёты, сметы, письма от контрагентов.

Как проверять контрагентов