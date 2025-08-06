Как зарегистрировать товарный знак: пошаговая инструкция

ИП Иванов много лет продавал канцелярские товары под брендом «Белоручка». Его конкурент Макаров открыл в городе другой магазин с таким же названием и тоже начал продавать канцелярию. Иванов подал в суд на Макарова и проиграл процесс, потому что его товарный знак не был зарегистрирован.

Почему так важно зарегистрировать свой товарный знак, как это сделать и какие преимущества можно получить — разбираемся в статье.

Что такое товарный знак

Товарный знак — это официально зарегистрированное обозначение продукта, услуги или компании. Это может быть наименование, логотип, символ, звук и их комбинации. Для регистрации товарного знака надо подать заявку в Роспатент. После регистрации компания получает исключительное право использовать уникальное обозначение для своих товаров и услуг. Оно действует 10 лет, затем можно подать заявку на продление.

Если не запатентовать товарный знак, конкуренты могут свободно использовать ваши логотип, слоган и название. Например, разместить название популярной кофейни на своей вывеске и привлечь часть её аудитории. Доказать, что кофейня раньше начала использовать это название, будет сложно.

Если не пользоваться товарным знаком три года, Роспатент может прекратить охранять право на товарный знак досрочно.

Исключительное право на товарный знак действует только для определённой категории (сферы товаров и услуг). Компания, которая продаёт товары других категорий, может запатентовать такое же название, логотип или слоган.

ПРИМЕР В реестре Роспатента зарегистрированы разные варианты товарного знака Ozon от ООО «Интернет Решения», а также знак с таким же названием от Козякова Сергея Александровича. Под этим знаком Сергей Александрович продаёт дизельное топливо.

Отличие товарного знака от логотипа

Логотип — это символ, текст или их комбинация, которые индивидуализируют компанию. Он не имеет юридической силы. Государство защищает логотип, только если он зарегистрирован в качестве товарного знака. Для разработки уникального логотипа можно использовать генератор логотипов.

Отличие товарного знака от торговой марки

Торговая марка («trade mark») — синоним товарного знака, который можно встретить в разговорной речи и медиа. Это название пришло из международного интеллектуального права. Trade mark за рубежом означает то же, что и товарный знак: официальную регистрацию названия, логотипа, слогана компании и так далее. Её обозначение — ™. Но в России юридическая сила есть только у товарного знака. Это понятие используется в Гражданском кодексе и защищается государством. Его обозначение — ®.

Иногда рядом с названием или логотипом российских компаний можно встретить знак TM. Обычно его ставят, когда предприниматель уже подал заявку на регистрацию знака, но ещё не получил разрешение на его использование. Это способ предупредить конкурентов, что бренд уже ждёт официальной регистрации.

Зачем бизнесу регистрировать товарный знак

Без регистрации товарный знак не защищается государством. Значит, конкуренты могут свободно копировать название и логотип компании и пользоваться чужим брендом для продажи своих товаров.

После регистрации:

Компания получает исключительное право на товарный знак. Только она может продавать товары под этим названием и логотипом. Перечень товаров перечислен в свидетельстве, которое выдаётся после регистрации.

Компания может подать в суд на конкурентов, которые используют её товарный знак. Также можно потребовать от нарушителей изъять и уничтожить контрафактные товары за их счёт и выплатить компенсацию. Размер компенсации — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Также можно потребовать возместить двукратную стоимость товаров, на которых незаконно указан товарный знак.

Компания может за деньги передавать право на товарный знак по лицензионным договорам. По лицензионному договору можно передать право на использование товарного знака на определённый срок и определённые товары или услуги. При этом знак по-прежнему принадлежит компании. Также можно заключить договор франчайзинга — это более сложный тип соглашения. Компания-франчайзер передаёт франчайзи (приобретателю) не только право на использование, но и право на секрет производства и коммерческое обозначение, то есть название компании.

По закону с 1 января 2024 года товарный знак, разработанный компанией, не является нематериальным активом (НМА). Однако если знак для компании разрабатывала другая организация, он будет относиться к НМА. Это значит, что такой товарный знак можно поставить на баланс и прибавить к стоимости компании, а также заложить по кредитным обязательствам.

Каким должен быть товарный знак

Главное условие для создания товарного знака — уникальность. Чтобы убедиться, что такое название и логотип никто ранее не регистрировал, его можно поискать в реестре на сайте Роспатента.

Что не может быть товарным знаком

1. Слова, которые обозначают товары определённого вида. Например, нельзя запатентовать для кофейни слово «кофе», а для магазина детских товаров — «игрушки».

2. Общепринятые символы и термины. Нельзя регистрировать слово «байт» для программного обеспечения. Нельзя использовать государственный флаг, гимн и герб и изображения, которые закрепились за определённой областью. Например, сосуд Гигеи — змея, обвивающая чашу, — символ медицины.

3. Форма, которая традиционно используется для этого товара. Нельзя зарегистрировать форму обычной бутылки как отличительный знак компании для продажи воды.

4. Сведения, вводящие покупателя в заблуждение. Если компания называется Российское общество автомобилистов, клиенты могут подумать, что компания государственная, а не частная.

5. Простые фигуры без различительных особенностей. Нельзя запатентовать круг, треугольник, квадрат без каких-либо дополнений.

6. Названия произведений литературы, искусства и науки, персонажи и цитаты. Их можно использовать только с согласия правообладателей.

Как компании используют товарный знак

Товарный знак можно размещать:

на продукции — например, кофейни часто указывают свой логотип на стаканчиках;

на вывесках;

на сайте и в соцетях компании;

в официальных документах компании и договорах;

в доменном имени сайта. Если домен на латинице совпадает по буквам с товарным знаком на кириллице, государство будет защищать его от копирования. Например, домен Сбербанка — sberbank.ru.

Виды товарных знаков

Словесные. В качестве товарного знака регистрируется слово, словосочетание, предложение и так далее. Например, Сбербанк, Ozon, Wildberries.

Изобразительные. Знак в виде картинки, не включающий подпись. Пример — логотип Сбера в виде зелёной галочки в кружке.

Объёмные. К таким знакам относятся трёхмерные фигуры. Например, характерная форма бутылки Coca Cola зарегистрирована как товарный знак.

Звуковые. Иногда знаком может быть определённый звук или мелодия, которую использует бренд. Пример — звук дверного звонка и голос, который произносит «до-до», у «Додо Пиццы».

Комбинированные. Все вышеперечисленные знаки можно группировать. Знакомый всем пример — комбинация из текста и картинки. Например, товарный знак Билайна состоит из чёрно-жёлтого шара и надписи «Билайн».

Что нужно для регистрации товарного знака

Выбрать, какой класс подойдёт для продукта, услуг или компании по МКТУ — Международной классификации товаров и услуг. Затем надо подать заявку на сайте Роспатента и дождаться результатов экспертизы. Если Роспатент одобрит заявку, компания получит свидетельство о регистрации. Также надо будет три раза оплатить госпошлину.

Сколько стоит регистрация товарного знака

Когда регистрируете товарный знак, надо будет заплатить:

1. За подачу заявки — 4000 рублей. Если указываете больше 5 классов МКТУ, за каждый дополнительный надо будет заплатить 1000 рублей.

2. За экспертизу — 13 000 рублей, если у вас один класс МКТУ. За каждый дополнительный класс нужно заплатить 2500 рублей.

3. За регистрацию товарного знака и выдачу электронного свидетельства — 18 000 рублей. Если указываете больше 5 классов МКТУ, за каждый дополнительный надо будет заплатить 1000 рублей.

Если хотите также получить бумажное свидетельство, надо будет заплатить 3000 рублей. Его получать необязательно.

Таким образом, финальная стоимость может быть разной, в зависимости от количества классов МКТУ. Минимально можно заплатить 35 000 рублей. Но компании очень редко указывают один класс. Даже у организаций, которые специализируются на одной услуге или категории товаров, обычно около 10 классов. Тогда стоимость регистрации составит не более 67 500 рублей.

У зоомагазина «Бетховен» зарегистрировано 7 классов

Процесс регистрации торгового знака: пошаговая инструкция

1. Выберите, что будете регистрировать. Название, слоган, логотип или их комбинацию.

2. Убедитесь, что такой знак никто не регистрировал до вас. Проверить это можно онлайн на сайте Роспатента. Можно искать не только зарегистрированные товарные знаки, но и те, на которые компания подала заявку.

3. Выберите классы МКТУ, товары и услуги. Важно внимательно выбирать классы. Изменить их будет нельзя: придётся подавать новую заявку на регистрацию, проходить экспертизу и платить пошлины. Для каждого класса нужно также указать конкретные товары и услуги. Учитывайте, какие дополнительные услуги могут появиться у компании в течение 10 лет. Например, кофейня может начать выпускать свой мерч или организовывать концерты. Последнюю версию МКТУ можно посмотреть на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

4. Заплатите пошлины за подачу заявки и экспертизу.

5. Подайте заявку. Это можно сделать:

в электронном виде через сайт ФИПС и Госуслуги;

лично в офисе в Москве по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1.

по почте на адрес офиса.

Чтобы подать заявку онлайн, нужно иметь усиленную ЭЦП и криптопровайдер для расшифровки электронной подписи. Также нужно быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

В заявке нужно указать:

заявителя;

обозначение товарного знака;

классы МКТУ с перечислением конкретных товаров и услуг;

описание обозначения.

6. Дождитесь результатов формальной экспертизы. Она занимает около месяца. Если в заявке есть ошибки, например неправильно указан ИНН организации, Роспатент укажет, что надо исправить.

7. Дождитесь результатов экспертизы по существу. Она может длиться до 12 месяцев. Если придёт отказ, сформулируйте аргументированный ответ с возражениями. Можно обратиться за помощью к патентному поверенному.