Какие законы нужно знать ИП и юридическим лицам

ИП и юрлицам важно ориентироваться на законы РФ, чтобы вести бизнес легально, избегать штрафов, правильно оформлять сделки и платить налоги. А ещё — защищать свои интересы в судах и перед контролирующими органами.
ГК РФ: предпринимательская деятельность
Гражданский кодекс — главный документ, который даёт определение предпринимательства и описывает, как должны действовать ИП и юридические лица в правовой сфере. Согласно ему предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В ГК РФ прописано:
- кто может заниматься предпринимательством — физическое лицо, ИП, хозяйственное общество или иное юридическое лицо;
- как создаётся организация или фирма: определение устава, вклад в имущество, регистрация бизнеса;
- как заключать договоры, чтобы они были правомерными и эффективными;
- какую ответственность несёт предприниматель за убытки партнёров и клиентов;
- как защищать права и интересы, если возник спор.
Таким образом, Гражданский кодекс определяет общий порядок взаимодействия сторон в сделках.
Налоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс регулирует всё, что связано с доходами бизнеса. Он определяет, какие налоги платят ИП и юридические лица, какие режимы доступны и какие льготы предусмотрены для малого и среднего бизнеса.
Основные требования НК РФ для предпринимателей и организаций:
- встать на учёт в налоговой;
- выбрать и применять подходящий режим;
- вести учёт доходов и расходов;
- сдавать отчётность и платить налоги в срок;
- соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и блокировки счёта.
Для ИП и компаний НК РФ — документ, к которому приходится обращаться постоянно: выбранный режим определяет налоговую нагрузку, а ошибки в расчётах или отчётности легко приводят к лишним расходам и спорам с налоговой.
129-ФЗ: о регистрации ИП и юрлиц
Закон определяет, как в России регистрируют бизнес и фиксируют изменения в его работе.
129-ФЗ регламентирует:
- Какие данные попадают в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Какие документы принимает ФНС.
- Как выбрать коды деятельности, чтобы они отражали фактическую работу предпринимателя.
Ключевые требования 129-ФЗ:
- Регистрация проходит только по установленным правилам ФНС.
- Коды деятельности должны соответствовать тому, чем занимается бизнес.
- Изменения адреса или состава участников нужно официально вносить в реестр.
Если индивидуальный предприниматель или организация соблюдает эти правила, документы принимают без дополнительных вопросов.
422-ФЗ: о самозанятых
422-ФЗ устанавливает специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Он описывает статус самозанятых.
Режим НПД подходит для тех, кто:
- Работает самостоятельно, без наёмных сотрудников.
- Получает доход от продажи товаров или оказания услуг физическим лицам.
- Имеет доход не более 2,4 млн ₽ в год.
- Не занимается перепродажей товаров.
- Не работает по агентским договорам.
В документе определены ключевые правила:
- Кто может работать в статусе самозанятого.
- Как учитывать и передавать данные о доходах.
- Какие ограничения действуют — например, запрет на найм сотрудников и запрет на виды деятельности, которые регулируются другими нормами.
209-ФЗ: как получить господдержку
209-ФЗ устанавливает, кого в России относят к малому и среднему предпринимательству: учитываются выручка, численность сотрудников и доля участия государства.
В 209-ФЗ описаны меры поддержки, доступные предпринимателям, и условия, которые нужно выполнить, чтобы ими пользоваться.
В документе описаны ключевые направления работы государства с бизнесом:
- Развитие малого и среднего предпринимательства и создание условий для роста.
- Распределение полномочий между федеральными и региональными органами, которые отвечают за поддержку.
- Инструменты помощи — субсидии, гранты, льготные кредиты, участие в закупках.
Поскольку многие меры вводят отдельные регионы, индивидуальному предпринимателю важно смотреть требования в конкретном регионе, а не только общие правила.
294-ФЗ: о контроле бизнеса и защите прав
Документ регулирует порядок проведения проверок и требования к инспекторам.
Основные положения включают:
- Порядок плановых и внеплановых проверок.
- Перечень документов, которые инспекторы предъявляют бизнесу.
- Права и обязанности обеих сторон при взаимодействии.
- Возможность оспорить действия проверяющих, если они нарушают установленные процедуры.
Проверки влияют на работу компании. От корректности действий инспекторов зависят репутация и сохранность имущества. Поэтому важно отличать правомерные действия контролёров от нарушений и понимать, как защитить свои интересы.
Другие важные федеральные законы для бизнеса
Помимо перечисленных, предпринимательская деятельность регулирруется и другими актами.
|Название закона
|Основное назначение
|О применении ККТ
|Обязателен для тех, кто продаёт товар или оказывает услуги населению
|О персональных данных
|Регулирует порядок обращения с личной информацией, в том числе с контактами клиентов, оставленными через сайт или приложение
|О лицензировании отдельных видов деятельности
|Определяет, какая деятельность требует лицензии и как её получить
|Об акционерных обществах
|Регламентирует создание и работу акционерных обществ, права акционеров
|О защите конкуренции
|Устанавливает основы защиты от недобросовестной конкуренции
|О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
|Устанавливает правила госзакупок: как планировать и выбирать поставщиков для госнужд
|О закупках товаров, работ, услуг
|Определяет порядок закупок компаний с госучастием, которые не подпадают под 44‑ФЗ
|О рекламе
|Определяет правила рекламирования и меры ответственности за их нарушение
|О защите прав потребителей
|Устанавливает правила взаимодействия предпринимателей и покупателей, защищая интересы последних
|КоАП РФ
|Определяет, за что можно получить административное наказание, какие виды санкций существуют и как их применяют на практике
Важные законы для различных форм и видов бизнеса
Законы для ИП
Для индивидуального предпринимателя ключевыми остаются нормы, которые определяют его статус и порядок работы.
Основные законы:
- Гражданский кодекс РФ (гл. 4) — описывает, кто может вести предпринимательскую деятельность и как она оформляется на уровне гражданского права.
- Налоговый кодекс РФ (части I и II) — регулирует выбор налогового режима, порядок расчётов и обязанности по отчётности.
Законы для ООО и других юридических лиц
Компании работают как отдельные субъекты с собственными правами и обязанностями, поэтому набор законов для них шире и разнообразнее.
Правовая база включает:
- Гражданский кодекс РФ (гл. 4 и 9.1) — регулирует создание юридических лиц, их структуру, порядок работы органов управления и распределение имущества.
- Федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» — определяет правила работы, права участников и порядок принятия решений.
- Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» — регулирует деятельность АО.
Юридические лица имеют ограниченную ответственность. Это позволяет привлекать инвестиции и строить более сложные корпоративные структуры.
Законы для франчайзинга
Франчайзинг оформляется через передачу прав на бренд и технологию ведения бизнеса. Он основывается на нормах гражданского законодательства.
Ключевые документы:
- ГК РФ, гл. 54 «Коммерческая концессия», — описывает структуру договора, условия передачи исключительных прав, обязанности сторон и порядок использования товарного знака.
- Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» — устанавливает требования к честной работе на рынке и определяет, какие условия использования бренда недопустимы.
- Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе» — регулирует, как франчайзи может использовать фирменные материалы.
- Закон №2300-1 «О защите прав потребителей» — задаёт требования к качеству товаров и услуг, предоставляемых под брендом франчайзера.
Эти нормы позволяют франчайзи работать под известной маркой, соблюдая стандарты качества и юридические требования, а франчайзеру — защищать свою репутацию и исключительные права.
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