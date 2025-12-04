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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Какие законы нужно знать ИП и юридическим лицам

Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому для успешного ведения бизнеса предприниматель должен их знать. Точка Банк составил список основных законов для ИП и юрлиц, на которые надо ориентироваться.

04.12.2025
795
795

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Авторы

ИП и юрлицам важно ориентироваться  на законы РФ, чтобы вести бизнес легально, избегать штрафов, правильно оформлять сделки и платить налоги. А ещё — защищать свои интересы в судах и перед контролирующими органами.

Коротко
— Гражданский кодекс РФ﻿. Даёт определение предпринимательской деятельности, регулирует создание ИП и юридических лиц, оформление уставов, заключение договоров и ответственность предпринимателей.
— Налоговый кодекс РФ﻿. Регулирует налоговые обязательства, выбор режима налогообложения, учёт доходов и расходов, сдачу отчётности и правила уплаты налогов.
— Федеральный закон №129-ФЗ﻿. Устанавливает правила регистрации ИП и юрлиц, правила ведения реестров, выбор кодов деятельности и внесение изменений.
— Федеральный закон №422-ФЗ﻿ — устанавливает режим НПД для самозанятых.
— Федеральный закон №209-ФЗ﻿ — о малом и среднем предпринимательстве, мерах господдержки для бизнеса.
— Федеральный закон №294-ФЗ﻿ — регулирует порядок проверок бизнеса и права предпринимателей при взаимодействии с контролирующими органами.

ГК РФ: предпринимательская деятельность

Гражданский кодекс — главный документ, который даёт определение предпринимательства и описывает, как должны действовать ИП и юридические лица в правовой сфере. Согласно ему предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В ГК РФ прописано:

  • кто может заниматься предпринимательством — физическое лицо, ИП, хозяйственное общество или иное юридическое лицо;
  • как создаётся организация или фирма: определение устава, вклад в имущество, регистрация бизнеса;
  • как заключать договоры, чтобы они были правомерными и эффективными;
  • какую ответственность несёт предприниматель за убытки партнёров и клиентов;
  • как защищать права и интересы, если возник спор.

Таким образом, Гражданский кодекс определяет общий порядок взаимодействия сторон в сделках.

Налоговый кодекс РФ

Налоговый кодекс регулирует всё, что связано с доходами бизнеса. Он определяет, какие налоги платят ИП и юридические лица, какие режимы доступны и какие льготы предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

Основные требования НК РФ для предпринимателей и организаций:

  • встать на учёт в налоговой;
  • выбрать и применять подходящий режим;
  • вести учёт доходов и расходов;
  • сдавать отчётность и платить налоги в срок;
  • соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и блокировки счёта.

Для ИП и компаний НК РФ — документ, к которому приходится обращаться постоянно: выбранный режим определяет налоговую нагрузку, а ошибки в расчётах или отчётности легко приводят к лишним расходам и спорам с налоговой.

129-ФЗ: о регистрации ИП и юрлиц 

Закон определяет, как в России регистрируют бизнес и фиксируют изменения в его работе. 

129-ФЗ регламентирует: 

  • Какие данные попадают в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
  • Какие документы принимает ФНС.
  • Как выбрать коды деятельности, чтобы они отражали фактическую работу предпринимателя.

Ключевые требования 129-ФЗ:

  • Регистрация проходит только по установленным правилам ФНС.
  • Коды деятельности должны соответствовать тому, чем занимается бизнес.
  • Изменения адреса или состава участников нужно официально вносить в реестр.

Если индивидуальный предприниматель или организация соблюдает эти правила, документы принимают без дополнительных вопросов.

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422-ФЗ: о самозанятых

422-ФЗ устанавливает специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Он описывает статус самозанятых. 

Режим НПД подходит для тех, кто:

  • Работает самостоятельно, без наёмных сотрудников.
  • Получает доход от продажи товаров или оказания услуг физическим лицам.
  • Имеет доход не более 2,4 млн ₽ в год.
  • Не занимается перепродажей товаров.
  • Не работает по агентским договорам.

В документе определены ключевые правила:

  • Кто может работать в статусе самозанятого.
  • Как учитывать и передавать данные о доходах.
  • Какие ограничения действуют — например, запрет на найм сотрудников и запрет на виды деятельности, которые регулируются другими нормами.

209-ФЗ: как получить господдержку

209-ФЗ устанавливает, кого в России относят к малому и среднему предпринимательству: учитываются выручка, численность сотрудников и доля участия государства.

В 209-ФЗ описаны меры поддержки, доступные предпринимателям, и условия, которые нужно выполнить, чтобы ими пользоваться.

В документе описаны ключевые направления работы государства с бизнесом:

  • Развитие малого и среднего предпринимательства и создание условий для роста.
  • Распределение полномочий между федеральными и региональными органами, которые отвечают за поддержку.
  • Инструменты помощи — субсидии, гранты, льготные кредиты, участие в закупках.

Поскольку многие меры вводят отдельные регионы, индивидуальному предпринимателю важно смотреть требования в конкретном регионе, а не только общие правила.

294-ФЗ: о контроле бизнеса и защите прав

Документ регулирует порядок проведения проверок и требования к инспекторам.

Основные положения включают:

  • Порядок плановых и внеплановых проверок.
  • Перечень документов, которые инспекторы предъявляют бизнесу.
  • Права и обязанности обеих сторон при взаимодействии.
  • Возможность оспорить действия проверяющих, если они нарушают установленные процедуры.

Проверки влияют на работу компании. От корректности действий инспекторов зависят репутация и сохранность имущества. Поэтому важно отличать правомерные действия контролёров от нарушений и понимать, как защитить свои интересы.

Другие важные федеральные законы для бизнеса

Помимо перечисленных, предпринимательская деятельность регулирруется и другими актами.

Название законаОсновное назначение
О применении ККТОбязателен для тех, кто продаёт товар или оказывает услуги населению
О персональных данныхРегулирует порядок обращения с личной информацией, в том числе с контактами клиентов, оставленными через сайт или приложение
О лицензировании отдельных видов деятельностиОпределяет, какая деятельность требует лицензии и как её получить
Об акционерных обществахРегламентирует создание и работу акционерных обществ, права акционеров
О защите конкуренцииУстанавливает основы защиты от недобросовестной конкуренции
О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нуждУстанавливает правила госзакупок: как планировать и выбирать поставщиков для госнужд
О закупках товаров, работ, услугОпределяет порядок закупок компаний с госучастием, которые не подпадают под 44‑ФЗ
О рекламеОпределяет правила рекламирования и меры ответственности за их нарушение
О защите прав потребителей
Устанавливает правила взаимодействия предпринимателей и покупателей, защищая интересы последних
КоАП РФОпределяет, за что можно получить административное наказание, какие виды санкций существуют и как их применяют на практике

Важные законы для различных форм и видов бизнеса

Законы для ИП

Для индивидуального предпринимателя ключевыми остаются нормы, которые определяют его статус и порядок работы.

Основные законы:

  • Гражданский кодекс РФ (гл. 4) — описывает, кто может вести предпринимательскую деятельность и как она оформляется на уровне гражданского права.
  • Налоговый кодекс РФ (части I и II) — регулирует выбор налогового режима, порядок расчётов и обязанности по отчётности.
ВАЖНО
ИП действует от своего имени, поэтому несёт личную имущественную ответственность. Чтобы избежать рисков, важно следить за тем, чтобы фактические операции совпадали с официально заявленными сведениями.

Законы для ООО и других юридических лиц

Компании работают как отдельные субъекты с собственными правами и обязанностями, поэтому набор законов для них шире и разнообразнее.

Правовая база включает:

  • Гражданский кодекс РФ (гл. 4 и 9.1) — регулирует создание юридических лиц, их структуру, порядок работы органов управления и распределение имущества.
  • Федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» — определяет правила работы, права участников и порядок принятия решений.
  • Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» — регулирует деятельность АО.

Юридические лица имеют ограниченную ответственность. Это позволяет привлекать инвестиции и строить более сложные корпоративные структуры.

Законы для франчайзинга

Франчайзинг оформляется через передачу прав на бренд и технологию ведения бизнеса. Он основывается на нормах гражданского законодательства.

Ключевые документы:

Эти нормы позволяют франчайзи работать под известной маркой, соблюдая стандарты качества и юридические требования, а франчайзеру — защищать свою репутацию и исключительные права.

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Какие налоги платит ИП

Вопросы по теме

Какие основные законы регулируют предпринимательскую деятельность в России?

Основу составляют ГК РФ и НК РФ. Первый регулирует сделки и ответственность, второй — налоги и режимы. Другие федеральные законы определяют регистрацию, проверки и поддержку МСП.

Какие налоговые обязательства имеет предприниматель?

Предприниматель обязан:


— Зарегистрировать бизнес и встать на учёт в налоговых органах.


— Платить налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения: УСН, ОСНО, патент и другие.


— Вести учёт доходов и расходов.


— Подавать налоговую декларацию в установленные сроки.


— Платить страховые взносы за себя и сотрудников.


— Формировать и выдавать чеки при работе с ККТ.


— Хранить документы по налоговым операциям.


— Уведомлять налоговую об изменениях в деятельности, при смене адреса, вида деятельности.

Как защитить свои права как предпринимателя?

Права предпринимателя защищают нормы ГК РФ, Конституции и законы о проверках. Предприниматель имеет право требовать соблюдения процедур, обжаловать незаконные решения и использовать законные инструменты — претензию, медиацию, суд.

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Законы для ИП и юридических лиц. ГК РФ о предпринимательской деятельности — Точка Банк