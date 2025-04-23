Мошенники взломали Госуслуги: что делать и как защитить аккаунт

— Алло, вам звонят с Госуслуг. Мы заметили подозрительную активность — так начинают разговоры мошенники.

Они хотят получить доступ к чужому аккаунту и персональным данным: сведениям из паспорта, СНИЛС, ИНН и даже электронным подписям.

Если аферисты получат к ним доступ, то смогут украсть деньги, оформить кредит, зарегистрировать сим-карту. В статье расскажем, как защитить аккаунт и что делать, если заблокированы Госуслуги.

Что значит мошенничество на Госуслугах

Сценариев мошенничества много. Злоумышленники представляются специалистами Госуслуг, операторами сотовой связи, сотрудниками Роскомнадзора. Говорят уверенно и правдоподобно, ссылаются на законы. Но задача у них одна — получить доступ к данным человека.

ВАЖНО Служба поддержки Госуслуг никогда не звонит и не запрашивает пароли, коды доступа или ответы на контрольные вопросы.

Если вам пришло письмо, СМС или сообщение в мессенджере о взломе или блокировке Госуслуг — это мошенники. Удалите сообщение и не переходите по ссылкам из письма. Сервис не блокирует учётные записи без запроса пользователя.

Официальные уведомления приходят только через личный кабинет или приложение.

Последствия взлома аккаунта

Если злоумышленники всё-таки получают доступ к Госуслугам, они используют личные данные для телефонных атак или обмана родственников жертвы.

Злоумышленники получают возможность заказать электронную SIM-карту и использовать её для других схем. Например, для регистрации на поддельных сайтах или рассылки спама.

С 1 апреля 2025 года на портале можно увидеть все SIM-карты, зарегистрированные на пользователя.

Через аккаунт также оформляют кредиты, займы или налоговый вычет. В последнем случае деньги уходят на счёт аферистов, если вовремя не отменить заявку на сайте налоговой.

С 1 марта 2025 года можно оформить самозапрет на кредит через Госуслуги. Запрет будет действовать бессрочно — пока вы его не отмените. Количество установок и отмен неограниченно.

Действия Госуслуг по предотвращению мошенничества

Госуслуги защищают аккаунты пользователей от мошенников. Вот несколько примеров.

Блокировка операций по выпискам 2-НДФЛ и из бюро кредитных историй на 72 часа. Запрос на подтверждение учётной записи через МФЦ или банк при попытке сменить привязанный номер телефона. Запрет на авторизацию через Госуслуги на сайтах микрофинансовых организаций. Блокировка доступа к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты» на трое суток.

Какие признаки взлома аккаунта

Есть несколько признаков, что аккаунт взломали.

Не получается войти. При вводе логина и пароля система не пускает в личный кабинет.

Появились подозрительные уведомления и записи. Например, неожиданно приходит сообщение о смене пароля, привязке нового номера телефона или оформлении услуг.

Пришло уведомление о подозрительной активности. Если система сама сообщает о возможном взломе, это повод проверить безопасность аккаунта.

Если аккаунт взломали, обратитесь в техподдержку портала. Есть несколько каналов, где можно это сделать.

Горячая линия бесплатно и круглосуточно по номеру 8 800 100 70 10, 115 для мобильных телефонов, +7 495 727-47-47 для звонков из других стран.

Онлайн-чат в Telegram.

Форма обратной связи на портале.

Официальные группы Госуслуг в соцсетях.

Мобильное приложение.

Что делать, если аккаунт взломан

Если мошенники получили доступ в личный кабинет, его ещё можно спасти. Главное — действовать быстро, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться ситуацией.

Шаг 1. Попробуйте восстановить доступ.

Перейдите на страницу входа и выберите опцию «Не удаётся войти?». Следуйте инструкциям: введите номер телефона, электронную почту или СНИЛС, чтобы получить код для сброса пароля. Восстановить доступ также можно онлайн через банк.

Если мошенники поменяли привязанный номер или почту, переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Госуслуг.

Посмотреть ближайший центр можно на сайте.

Шаг 3. Смените пароль и настройки безопасности.

Что делать после того, как удалось восстановить доступ к Госуслугам? Установите новый сложный пароль, который нельзя угадать. Включите двухфакторную аутентификацию для защиты от повторного взлома.

Шаг 4. Проверьте личную информацию.

Убедитесь, что ФИО, паспортные данные, СНИЛС и другие сведения не изменены.

Если обнаружены изменения, сразу сообщите об этом в службу поддержки Госуслуг.

Шаг 5. Отзовите доступ у сторонних приложений.

Проверьте, какие приложения или сервисы имеют доступ к личному кабинету. Отзовите у них доступ.

Шаг 6. Выйдите из учётных записей на всех устройствах, кроме своего.

Перейдите в личный кабинет, в раздел «Безопасность», просмотрите «Действия в системе», где отражаются сведения о действиях на портале, во вкладке «Моб. приложения» выйдите из тех приложений, в которые вы не входили.

Шаг 7. Проверьте заявления и уведомления.

Изучите список заявлений и ленту уведомлений за период, пока отсутствовал доступ к аккаунту. Обратите внимание на запросы электронной трудовой книжки, индивидуального лицевого счёта, справки 2-НДФЛ.

Шаг 8. Убедитесь, что на вас не оформили кредит.

Запросите на Госуслугах список бюро кредитных историй, где хранится кредитная история, проверьте, не подавались ли заявки на кредиты от вашего имени. При обнаружении подозрительных заявок свяжитесь с банком.

Шаг 9. Сообщите о взломе.

Напишите заявление в службу поддержки через форму обратной связи на сайте. Если мошенники оформили кредит или изменили данные, обратитесь в полицию. Сохраните все доказательства: скриншоты, уведомления, письма.

Что делать, если мошенники оформили кредит

Если злоумышленники успели оформить кредит на ваше имя, необходимо:

1. Немедленно связаться с кредитной организацией. При незавершённой процедуре одобрения потребуйте отмены заявки. Если деньги уже перечислены, запросите копии документов по сделке (заявление, копию паспорта, который использовали злоумышленники).

2. Обратиться в полицию. Подайте заявление с подробным описанием обстоятельств. Талон-уведомление о принятом заявлении — это официальное подтверждение факта мошенничества.

3. Запустить процедуру оспаривания. Направьте в банк или МФО письменное требование о расторжении договора. Приложите талон из полиции и другие доказательства непричастности.

При отказе подайте жалобу: на банк — в Центральный банк РФ, на МФО — финансовому уполномоченному. Также вы можете подать в суд, чтобы кредитный договор признали незаключённым.

С 1 марта 2025 года через Госуслуги можно заблокировать оформление потребительских кредитов, микрозаймов. Ограничение не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой.

Какие есть способы восстановления аккаунта

Восстановить доступ можно несколькими способами. Выберите подходящий вариант в зависимости от ситуации.

Через приложение банка

Если у вас есть доступ к другому номеру телефона, привязанному к вашему банковскому счёту, вы можете использовать его для восстановления доступа к Госуслугам.

Шаг 1. Проверьте номер в банке: убедитесь, что в банковском аккаунте указан другой номер телефона, а не тот, который был привязан к Госуслугам. Если номер совпадает, сначала измените его в настройках банка.

Шаг 2. Запустите восстановление через банк, с которым сотрудничает портал: откройте сайт или приложение банка, найдите раздел «Регистрация на Госуслугах» и следуйте инструкциям. Важно, чтобы в банке был указан номер, не связанный с другими пользователями Госуслуг.

Шаг 3. Получите новый пароль: после подтверждения на телефон придёт СМС с временным паролем, войдите на портал Госуслуг с этим паролем и завершите восстановление доступа.

Этот способ поможет быстро вернуть контроль над аккаунтом, даже если старый номер больше не доступен.

Через МФЦ

При потере доступа к телефону и электронной почте, которые были привязаны к аккаунту, обратитесь лично в центр обслуживания.

Возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Сотрудник центра проверит документы, установит личность и поможет восстановить пароль. После проверки на телефон или электронную почту придёт новый пароль для первого входа.

Для входа используйте СНИЛС в качестве логина и новый пароль.

Как защитить от мошенников аккаунт на Госуслугах

Чтобы личный кабинет не взломали, соблюдайте несколько правил безопасности. Эти меры помогут избежать неприятных ситуаций.

1. Настройте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительная защита: для входа потребуется не только пароль, но и код, который придёт на телефон. Как это сделать: зайдите в настройки личного кабинета, выберите раздел «Безопасность», «Вход в систему». Затем выберите способ аутентификации.

2. Выберите дополнительный способ входа в систему. Можно выбрать несколько вариантов входа в систему, в том числе по биометрии, по ответу на контрольный вопрос. Также пользователю доступно получение уведомлений на электронную почту каждый раз при входе в учётную запись. Это поможет узнать, если кто-то попытается попасть в аккаунт.

3. Подберите сложный надёжный пароль, который нельзя угадать. Он должен содержать буквы (в верхнем и нижнем регистре), цифры и специальные символы, например **~!@#$%^&***. Избегайте простых комбинаций, таких как qwerty или 123456. Не берите за основу имя, дату рождения.

4. Регулярно обновляйте данные. При изменении номера телефона или электронной почты обновите их в настройках. Мошенники могут воспользоваться, например, предыдущим номером, чтобы зайти в профиль. Также это упростит восстановление доступа, если что-то пойдет не так.

Советы по безопасности в интернете

Будьте внимательны всегда: аферисты могут атаковать не только Госуслуги, но и другие сервисы, соцсети, интернет-банки, почту. Если вам пришло письмо с просьбой подтвердить данные, не спешите вводить пароль. Не открывайте письма о сомнительных выигрышах и выгодных предложениях, новых выплатах от государства или голосованиях о ремонте дома.

Как избежать фишинга и других мошеннических схем

Фишинг — это один из самых распространённых способов кражи информации. Злоумышленники создают поддельные сайты, письма или сообщения, которые выглядят как официальные. Например, придёт сообщение с просьбой перейти по ссылке для подтверждения данных на Госуслугах. Ссылка ведёт на фальшивый сайт, где попросят ввести логин, пароль или код из СМС.

Перед вводом убедитесь, что находитесь на официальном сайте gosuslugi.ru. Обратите внимание на опечатки в адресе, например, gosuslugi.com или gosuslugi-online.ru, gossulugi.ru — это фальшивки. Переходить на них опасно.

Письма от портала приходят с почты no⁠-⁠reply@gosuslugi.ru. Все сообщения дублируются в разделе «Уведомления».

Избегайте подозрительных ссылок. Настоящие ссылки от Госуслуг ведут только в личный кабинет, на страницы услуг, государственных сайтов или официальных форм. Если ссылка выглядит странно или ведёт на непонятный ресурс, не переходите по ней — это может быть мошенничество.

Рекомендации по безопасному поведению в сети

Установите антивирус.

Используйте антивирусное ПО на компьютере и телефоне. Оно поможет заблокировать фишинговые сайты и вредоносные программы.

Настройте функции антиспама на телефон.

Это могут специальные мобильные приложения, настройки в телефонах или услуги сотовых операторов. Они чаще всего автоматически блокируют звонки мошенников.

Будьте осторожны в общественных сетях Wi-Fi.

Не входите в личный кабинет через публичные сети Wi-Fi. Они могут быть не защищены. Если нужно срочно зайти куда-то, используйте мобильный интернет.

Скачивайте проверенные приложения из официальных магазинов.