Мошенники звонят по телефону: что делать, куда обращаться?

О телефонных мошенниках слышали многие, но кто-то всё равно попадается на их удочку. Всё потому, что жулики постоянно придумывают новые схемы и используют современные технологии, чтобы обмануть даже самых осторожных. В статье расскажем, как не стать жертвой обмана и куда обращаться, если у вас пытались украсть деньги.

Признаки телефонного мошенничества

Звонки от аферистов могут быть разными по содержанию, но если внимательно слушать — в них прослеживаются общие признаки. Именно эти детали помогают распознать афериста, даже если он использует правдоподобный сценарий.

⚡️ Давление и срочность

Мошенники звонят и создают искусственную панику, чтобы человек не успел подумать. Они говорят о «блокировке счёта», «аресте» или «потере денег», если не выполнить их требования прямо сейчас. Один из самых распространённых приёмов — создать ощущение, что слушатель уже в беде и должен срочно действовать.

⏰ Звонки рано утром или по выходным

Это делается специально, чтобы создать максимально комфортные условия для потенциальной жертвы.

🤨 Низкий уровень информированности

Часто злоумышленники, которые представляются специалистами банков или госучреждений, могут назвать имя и фамилию человека, город, в котором он живёт. Но ответов на уточняющие вопросы у них, скорее всего, не будет. Например, они не скажут последние четыре цифры на карте, а настоящий специалист эту информацию видит в системе и может назвать.

📊 Просьба назвать конфиденциальные данные

Любой запрос реквизитов карты, паролей, кодов из SMS или паспортных данных — это признак мошенничества. Ни банк, ни магазин, ни госучреждение не спрашивают по телефону трёхзначный код или полные данные карты.

💻 Подозрительные ссылки или просьба установить программу

Звонящий просит перейти по ссылке, чтобы «проверить транзакцию», «подтвердить личность», или скачать программу «для защиты», «удалённого доступа».

💰 Перевод денег на «безопасный счёт»

Мошенники придумывают схемы, чтобы им отправляли деньги под благовидным предлогом, например: «На вашем счёте подозрительные средства, нужно перевести их на безопасный счёт в Центральном банке».

👨‍💼 Общение со специалистом, а потом переключение на «начальника» или «оперативника» для усиления давления

Если звонящий передаёт трубку другому человеку, который говорит ещё более жёстко и авторитетно, — это часть сценария: «Я сотрудник безопасности, но сейчас вас подключу к полковнику полиции/специалисту ЦБ/ сотруднику Росфинмониторинга, он объяснит серьёзность ситуации».

🤫 Просьба сохранять разговор в тайне

Преступники могут говорить, что «нельзя никому рассказывать, иначе будут проблемы», «никто не должен присутствовать при разговоре», «выйдете в другую комнату».

В ближайшее время в России будет внедрена система обязательной маркировки звонков, которая позволит сразу идентифицировать источник вызова.

😡 Агрессия, переходы на личность

Если разговор отклоняется от нужного сценария, злоумышленники часто теряют самоконтроль, начинают повышать голос, суетятся.

Часто используемые тактики мошенников

Аферисты постоянно совершенствуют свои методы, используют отработанные психологические приёмы, чтобы ввести в заблуждение. Главная опасность заключается в том, что злоумышленники применяют методы психологического манипулирования.

Одна из самых распространённых схем — звонки от имени сотрудников банков. Не менее популярны звонки от лжепредставителей государственных структур — полиции, СФР, налоговой службы или соцзащиты.

Отдельную категорию составляют мошенники, которые выдают себя за сотрудников мобильных операторов. Злоумышленники также представляются курьерами или сотрудниками «Почты России», рассказывают, что пришла посылка (цветы, подарок). Для «подтверждения личности» или «отказа от отправки» просят назвать код из SMS.

Аферисты умело создают иллюзию легальности: называют фамилии реальных сотрудников и даже имитируют фоновые шумы call-центра. При этом любое затягивание диалога повышает риск манипуляции — даже безопасное любопытство и желание пообщаться со звонящими может привести к тому, что номер жертвы попадёт в базы вымогателей для дальнейших атак.

Если вам звонят из банка или другого сервиса и просят что-то срочно сделать — не паникуйте. Попросите специалиста представиться, запомните имя и перезвоните сами на официальный номер горячей линии. Это самый простой способ защититься от мошенников. Егор Коломеец Пишущий редактор Точка Банк

Звонят из «службы безопасности банка»

Типичный сценарий начинается со звонка «сотрудника службы безопасности банка», который сообщает о подозрительной активности на счёте — кто-то пытается оформить кредит, перевести крупную сумму или получить доступ к онлайн-банку.

Пример разговора: – Добрый день, это Александр Петров, старший специалист службы безопасности вашего банка. Вам поступил подозрительный перевод на 250 тысяч рублей. Для отмены операции нужно подтвердить вашу личность. Скажите, вы сейчас совершали какие-либо операции? – Нет, я ничего не переводил...

– Тогда, скорее всего, ваш счёт пытаются взломать. Чтобы защитить ваши деньги, нужно срочно провести проверку. Сейчас вам придёт SMS с кодом, продиктуйте его мне для подтверждения личности.

В этот момент человек получает настоящий код из банка. Обычно это код подтверждения входа или перевода, который тут же используют для доступа к счёту.

Важно понимать, что настоящие сотрудники никогда не просят сообщать коды из SMS или пароли и не требуют переводить деньги на «безопасные счета».

У клиентов Точки есть возможность проверить, действительно ли они общаются со специалистом банка. Попросите назвать код и введите его здесь. Если цифры не совпадут — это мошенник, сообщите нам об этом факте в чат или по телефону 8 (800) 600-46-57.

Звонят из «полиции», «ФСБ» или «Следственного комитета»

Злоумышленники создают искусственную стрессовую ситуацию, в которой жертва теряет бдительность и совершает необдуманные действия. Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов, называют звание, фамилию. Далее следует информация якобы из уголовного дела.

Пример разговора: – Это майор Иванов из Главного управления Министерства внутренних дел. Ваши данные фигурируют в деле о мошенничестве. Сейчас мы проводим операцию по задержанию преступной группы, и ваша банковская карта используется для отмывания денег. Чтобы снять с вас подозрения, нужно подтвердить вашу непричастность. – Но я ничего не совершал...

– Понимаем, возможно, ваши данные просто использовали мошенники. Чтобы исключить вас из списка подозреваемых, нужно провести проверку операций. Назовите коды из SMS, которые сейчас вам придут.

Жертве приходит сообщение с кодом подтверждения перевода или входа в банковское приложение. Если человек называет код, лжеполицейские получают доступ к его счетам и моментально обнуляют их.

Важно помнить, что настоящие полицейские не будут решать вопросы по телефону, а пригласят подойти в отделение. Оперуполномоченным или следователям не нужны данные банковских карт, для подтверждения личности они используют документы, а не коды из SMS.

Звонят «технические специалисты» и «сотрудники служб поддержки»

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят гражданам от имени работников технических служб известных компаний — разработчиков антивирусного ПО, мессенджеров или систем безопасности. Их цель — получить удалённый доступ к устройствам жертв и похитить конфиденциальные данные, в том числе банковскую информацию.

Как развивается разговор: – Здравствуйте, это Алексей из службы технической поддержки Лаборатории Касперского. Наши системы обнаружили активность вируса на вашем устройстве. Сейчас произойдёт утечка всех ваших данных, включая фотографии и доступ к банковским приложениям. Нужно срочно устранить угрозу! – Но у меня же стоит антивирус.

– Вирус новый, он обходит стандартную защиту. Чтобы помочь вам, мне нужно подключиться к вашему устройству. Включите, пожалуйста, демонстрацию экрана в специальной программе — я покажу, где проблема.

После этого мошенник начинает имитировать настройку защиты. На самом деле он ищет доступ к банковским приложениям или личным кабинетам. Часто под предлогом проверки безопасности жертву убеждают установить вредоносное приложение для полного контроля над устройством.

Отдельная схема касается пожилых людей. Звонящие представляются сотрудниками управляющих компаний, водоканалов, служб газа. Они предлагают оформить «льготы к юбилею» или «заменить счётчик». Для этого просят перейти по ссылке и ввести данные, в том числе номер банковской карты «для возврата переплаты», или сказать код из смс «для приёма заявки». В результате человек лишается не только денег на счету, но и доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».

Звонят детям, чтобы украсть деньги родителей

Злоумышленники звонят или пишут ребёнку в Telegram, WhatsApp, соцсетях от имени госструктур. Они утверждают, что родители «совершили преступление», например переводили деньги на Украину или подозреваются в госизмене. Чтобы «спасти» родителей, ребёнку говорят:

тайно взять телефон мамы или папы;

перевести деньги;

уничтожить доказательства, например разбить телефон или положить его в микроволновку.

В схеме могут участвовать сразу несколько представителей разных «структур». Такое общение продолжается длительное время, чтобы запугать ребёнка и заставить его выполнить определённые действия.

Пример диалога: — Привет! Я Наталья, медсестра из твоей школы. Нужно срочно оформить тебе медосмотр через Госуслуги. Скинь, пожалуйста, код из SMS, который тебе придёт, чтобы я могла тебя зарегистрировать. — Вот: 4-5-3-2.

Звонок от «техподдержки Госуслуг»: — Ты только что передал код мошенникам! Они взломали твои Госуслуги и получили доступ к данным родителей! Сейчас они переводят все их деньги на Украину! Сейчас передаю трубку следователю, он объяснит, что делать дальше. — Это майор Петров из ФСБ. Твоих родителей обвиняют в финансировании терроризма. Из-за твоего кода все их деньги уже уходят на поддержку ВСУ. Банк заморозил перевод на 12 часов. Если ты сейчас не переведёшь деньги на защищённый счёт, твоих родителей арестуют! Ты знаешь пароль от маминого телефона?

— Да…

— Возьми её телефон, открой банк и переведи все деньги на наш безопасный счёт. Никому не говори, иначе родителей посадят. Через пару дней деньги вернутся на счёт. Главное — никому не рассказывай, иначе родителей арестуют.

Объясните ребёнку, что никто из госструктур не решает вопросы через детей. Научите сразу говорить вам, если кто-то угрожает или просит хранить секрет. Включите в настройках банка способ подтверждения операций, чтобы никто не мог просто так перевести деньги.

Звонят «родственники» или «коллеги»

С развитием нейросетевых технологий мошенники освоили новый опасный инструмент — дипфейковые звонки. С помощью искусственного интеллекта злоумышленники воспроизводят голоса родственников, коллег или руководителей, что делает атаки психологически убедительными и сложными для распознавания.

В типичном сценарии жертве поступает звонок, где голос, идентичный голосу близкого или знакомого человека, сообщает о чрезвычайной ситуации — аресте, аварии или необходимости срочного выкупа. Часто аферисты имитируют голоса руководителей компаний, требуют от сотрудников перевести деньги на «секретный счёт» для важной сделки.

Пример разговора: – Алло, это же ты, сынок? Меня только что остановили гаишники, нашли в багажнике наркотики! Сотрудник говорит, можно решить на месте за 300 тысяч, иначе посадят. Только никому не говори! – Мама, ты уверена, что это не развод? – Да как ты можешь так говорить! Мне сейчас надевают наручники! Быстрее переводи деньги на эту карту...

Особую опасность представляют:

Видеозвонки с поддельным изображением в реальном времени.

Многоэтапные атаки, когда после «родственного» звонка переключают на «следователя».

Корпоративные схемы с имитацией голосов топ-менеджеров.

Как распознать подозрительный звонок

Нейросети допускают ошибки, которые можно заметить при внимательном подходе.

Неестественная речь: синтезированный голос может иметь лёгкие механические интонации, неестественные паузы или небольшое эхо.

Движения губ не совпадают с речью.

Неестественная мимика: слишком редкое моргание или странное движение зрачков.

Деформация черт лица: разлёт бровей, «плывущий» нос. Появление/исчезновение родимых пятен.

Проблемы с руками: лишние пальцы или их отсутствие.

Чтобы проверить, действительно ли звонит кто-то знакомый, попросите собеседника резко повернуть голову — дипфейк-маска может съехать. Обратите внимание на фон и неестественное размытие.

Руководство по действиям, если звонят мошенники

Есть два варианта, как поступить при входящем звонке от неизвестного номера: не брать трубку и избежать риска вообще или ответить и оказаться в потенциально опасной ситуации.

В первом случае настройки в смартфонах и специальные приложения позволяют автоматически устанавливать подозрительные звонки: можно настроить фильтрацию или блокировать все вызовы от незнакомых номеров.

Во втором случае последовательность действий зависит от того, получили аферисты доступ к финансам и личным данным или нет.

Первые шаги при подозрении на мошенничество

Основой безопасности должен стать принцип нулевого доверия — любая информация, которая поступает по телефону, требует обязательной дополнительной проверки.

Все входящие звонки от якобы банков, государственных служб или коммерческих организаций должны перепроверяться по официальным номерам, указанным на сайтах этих учреждений.

При любом подозрительном звонке от имени родственников или друзей перезвоните человеку по известному номеру. Используйте кодовые слова с близкими для экстренных ситуаций. В рабочих вопросах всегда уточняйте распоряжения через корпоративные каналы связи. Для проверки дипфейков задайте собеседнику вопрос, ответ на который он должен точно знать.

Как защититься от действий злоумышленников:

Никогда не включайте демонстрацию экрана и не устанавливайте программы по просьбе звонящего.

Если предлагают льготы или возврат переплат, положите трубку и перезвоните в организацию по номеру с официального сайта.

Заблокируйте карты, обратитесь в банк, если вы успели сообщить данные или пароли, установить подозрительное приложение, передать коды из SMS.

Не принимайте решений под давлением.

Сохраните доказательства действий злоумышленников:

Запишите номер, с которого звонили.

Если есть возможность — сделайте скриншот (для видеозвонков).

Зафиксируйте время и суть разговора.

Куда сообщить о телефонном мошенничестве:

В банк — чтобы отследить подозрительные транзакции.

В полицию — подайте заявление в ближайшем отделении МВД или по телефону 02/102 (с мобильного).

Сотовому оператору — компании имеют технические возможности для выявления и блокировки мошеннических номеров.

Подозрительные приложения

Особую опасность представляют просьбы установить какое-либо приложение. Даже если звонящий убедительно объясняет, что это необходимо для решения проблемы, откажитесь — это почти наверняка вредоносная программа. После установки злоумышленники получают полный доступ к устройству: могут читать SMS, отслеживать операции с картами и блокировать попытки обратиться за помощью.

Если вы всё же установили подозрительное приложение:

срочно удалите его;

отключите интернет;

проверьте смартфон антивирусом.

Ни одна официальная организация не будет требовать установки приложений или передачи данных по телефону.

При получении доступа преступников к банковским счетам заблокируйте карты и свяжитесь с банком, чтобы попытаться отменить подозрительные транзакции, — иногда средства удаётся вернуть, если действовать быстро.

Защита бизнеса от телефонных мошенников

Злоумышленники атакуют не только частных лиц, но и компании. Они могут представляться поставщиками, сотрудниками банков, госорганов или даже руководством, чтобы выманить деньги или конфиденциальные данные.

Как защитить бизнес от угроз

Проводить обучение сотрудников. Разработайте чёткие инструкции, например нельзя переводить деньги без подтверждения у руководства, открывать вложения из подозрительных писем, сообщать пароли по телефону.

Внедрять проверку платежей, например все крупные переводы должны согласовываться минимум двумя людьми, перед платежом звоните поставщику по известному номеру.

Обеспечить защиту переговоров. Используйте корпоративные номера, настройте фильтрацию вызовов, например блокировку скрытых номеров.

Что делать, если аферисты уже атаковали?