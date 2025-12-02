Можно ли снять блокировку счёта по 115-ФЗ

Эксперт по рискам по 115-ФЗ в Точка Банк

Федеральный закон №115-ФЗ обязывает банк проверять все финансовые операции по счёту: платежи контрагентам, снятие наличных или переводы на личные счета. Счета и карты руководителей и учредителей организаций, которые попали под подозрение в нарушении 115-ФЗ, могут заблокировать. Снять блокировку — реально, главное — знать, как реагировать.

Коротко Блокировка счёта по 115-ФЗ происходит, когда банк подозревает незаконные операции согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Для снятия блокировки нужно выяснить её причины, предоставить банку полный пакет документов, подтверждающих экономическую обоснованность и законность операций, а также пройти внутреннюю проверку банка.﻿ Если банк отказывает в снятии ограничения, можно подать жалобу в Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России, которая рассматривает дела до 20 рабочих дней, а в случае дальнейшего отказа — обратиться в суд.﻿



Что означает ограничение по 115-ФЗ

Ограничение — это временная приостановка обслуживания в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Банк прибегает к такой мере, если заподозрил клиента в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Банк обязан контролировать все операции клиентов и реагировать, если что-то вызывает сомнения.

Почему банки применяют ограничения к клиентам

Федеральный закон №115-ФЗ предписывает банкам анализировать финансовые операции.

Если расчёты вызывают сомнения, банк должен запросить документы. Это требование установлено законом, и его нарушение грозит банку штрафами от ЦБ. Рискованными считают операции без экономического смысла, которые нехарактерны для деятельности клиента или похожи на обналичивание.

На какие операции банк может обратить внимание

Банк может считать подозрительными:

регулярные крупные поступления без договоров или актов выполненных работ;

переводы на неизвестные счета;

снятие наличных свыше обычного уровня;

операции между взаимозависимыми компаниями без логики и пояснений;

экономически необоснованное разделение одного крупного платежа на несколько мелких или транзитные переводы.

Такие действия не всегда означают нарушения, но банк обязан их проверить.

Когда можно снять ограничения по 115-ФЗ

Снять ограничения можно в большинстве ситуаций, если подтвердить экономический смысл операций. Главное — быстро реагировать на запрос банка.

Снятие ограничений после предоставления документов

Если банк запросил документы, нужно направить их как можно скорее. К стандартному пакету относятся:

договоры с контрагентами;

акты выполненных работ;

счета-фактуры и платёжные поручения;

пояснения по происхождению средств.

Банк проводит внутреннюю проверку и по результату принимает решение о возобновлении или ограничении обслуживания в системе ДБО.



Прежде чем обращаться за помощью к другим инстанциям, важно пройти диалог с банком: уточнить детали, предоставить документы, закрыть вопросы по операциям и обсудить возможные действия для снижения риска. Банк может дать рекомендации, которые позволят вернуться к обслуживанию быстрее и без эскалации.

Ограничения, которые можно оспорить через ЦБ или МВК

Если банк принял решение не снимать ограничение, сначала важно пройти внутреннюю процедуру пересмотра. Можно запросить у банка повторную проверку с учётом новых документов, пояснений или обновлённой информации о деятельности. Часто после дополнительного анализа решение меняют без обращения в сторонние органы.

Если же банк официально отказал в проведении операции или открытии счёта по нормам 115-ФЗ, тогда можно подать обращение в Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России.

Жалоба направляется вместе с копиями документов и объяснениями по ситуации. МВК рассматривает обращения до 20 рабочих дней. При положительном решении банк обязан снять ограничение.

Случаи, когда разблокировка ДБО маловероятна

Маловероятно снятие, если:

вы не подали документы или отправили неполный пакет;

документы не объясняют происхождение средств;

компания использует транзитные схемы;

банк уже расторг договор по 115-ФЗ (например, после двух официальных отказов в проведении платежей в год).

Пошаговый порядок действий для снятия ограничений

Чтобы снять ограничение по счёту, действуйте поэтапно.

Получите формулировку причины и перечень вопросов

Обычно банк направляет запрос через интернет-банк или по email: какие операции вызвали вопросы и что именно предоставить.

Подготовьте и отправьте документы в банк

Соберите подтверждения: договоры, акты, счета-фактуры, платёжки, объяснения по контрагентам. Отправьте пакет в банк и дождитесь решения.

Банк может запросить дополнительные документы — ответьте оперативно.

Если банк не снимает ограничение и вы получили официальный отказ по нормам 115-ФЗ, можно обратиться в МВК. Но в большинстве ситуаций быстрее и эффективнее продолжать коммуникацию с банком, уточнять вопросы, предоставлять пояснения, согласовывать временные решения. Даже при отрицательном решении по пакету документов часто возможно согласовать, что можно сделать сейчас и когда можно повторно вернуться к вопросу о реабилитации.

Через сколько снимают блокировку по 115-ФЗ

Срок зависит от стадии проверки. В простых случаях — 5 рабочих дней. В сложных случаях сроки могут быть значительно длиннее — если в процессе появятся жалобы в МВК, последующие судебные споры.

Средние сроки рассмотрения банком

Сроки внутренней проверки зависят от объёма вопросов и скорости ответов клиента. По обычным запросам банк рассматривает предоставленные документы индивидуально — на практике это занимает около 3 рабочих дней со дня получения полного комплекта. В отдельных случаях возможен дозапрос документов — тогда процесс может занять больше времени.

Сроки работы межведомственной комиссии

МВК рассматривает жалобы до 20 рабочих дней. После положительного решения банк снимает ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Сроки судебного обжалования

Судебное рассмотрение может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела, инстанций и загруженности суда. Никакой жёсткой, установленной законом нормы для этого нет — всё зависит от конкретного случая.

Можно ли снять ограничения без документов

Почти невозможно. Банк всегда запросит подтверждение обоснованности операций.

Когда банк всё равно запросит подтверждение

Закон 115-ФЗ обязывает клиента предоставить сведения и документы. Без этого банк вправе отказать в операциях или ограничить доступ к обслуживанию в системе ДБО.

Даже при мелких операциях банк может попросить пояснения по источнику средств.

Риски отказа при непредставлении бумаг

Если документы не поданы:

банк оставит ограничение;

МВК отклонит жалобу;

другие банки могут отказать в открытии счёта;

возможны судебные издержки и репутационные потери.

Как избежать повторных ограничений в будущем

Лучший способ не сталкиваться с блокировками — вести прозрачный бизнес и следить за документооборотом.

Советы для бизнеса и ИП

Проверяйте контрагентов заранее.

Храните договоры, акты, счета-фактуры.

Избегайте операций без экономического смысла.

Не выводите деньги из оборота без причины.

Роль бухгалтерии и комплаенса

Внедрите внутренний контроль операций и контрагентов.

Обучайте сотрудников требованиям ПОД/ФТ.

Регулярно проводите внутренние аудиты.

Проверка контрагентов по 115-ФЗ заранее