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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Образец письма и документов в банк по 115-ФЗ: как правильно ответить на запрос

По 115-ФЗ банки контролируют каждую нестандартную операцию. Разберём, что писать в пояснении, какие документы приложить и как избежать блокировки счёта.

16.09.2025
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Зачем банк запрашивает пояснение о деятельности клиента в рамках 115-ФЗ

Если на счёте проходят операции, которые банк посчитал нестандартными или рискованными, он вправе запросить пояснение. Основание для этого — Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Закон обязывает банки проверять сделки клиентов и при необходимости требовать документы, которые подтверждают реальность бизнеса.

Это значит, что предприниматель или компания должны объяснить, откуда деньги и зачем проходят по счёту. Банк не блокирует операции просто так, а старается понять, работает ли клиент в рамках закона.

Когда банк запрашивает документы по 115-ФЗ

Чтобы убедиться, что бизнес ведётся легально, банк отслеживает операции, которые вызывают вопросы, и может запросить пакет документов, включая пояснения по деятельности и схему бизнеса. Например:

  • резкие поступления на счёт при отсутствии оборотов раньше;
  • расчёты с «тревожными» компаниями;
  • большие снятия наличных;
  • несоответствие операций заявленным видам деятельности.

Что означает «сомнительная операция» по версии банка

«Сомнительными» комплаенс-службы называют операции, которые вызывают вопросы относительно законности или прозрачности бизнеса. Эти операции часто становятся поводом для запроса документов, включая пояснения и схему бизнеса. К типичным примерам относятся:

  • частые переводы между взаимозависимыми ИП без объяснения цели;
  • операции, не соответствующие объёмам или назначению платежей для отрасли клиента.

Статус «сомнительная операция» не значит, что бизнес нарушает закон. Это сигнал: банку нужны доказательства реальности сделки. Если их вовремя не предоставить, банк может отказать в проведении операции или установить лимиты.

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Что должен содержать ответ в банк по 115-ФЗ

Показать прозрачность работы можно через пояснительную записку. Здесь важно не пересказывать каждый нюанс бизнеса, а дать ровно столько информации, чтобы снять вопросы по операциям. 

Структура пояснительной записки: кратко и по делу

Чтобы письмо было убедительным, его лучше составить по схеме.

  1. Чётко описать деятельность компании или ИП.
  2. Указать, за что поступили средства, кому они перечислены и с какой целью.
  3. Подтвердить, что расчёты соответствуют договорам и виду деятельности.
  4. При необходимости предоставить дополнительные данные о бизнесе: офис, штат сотрудников, ссылки на сайт и соцсети.

Главное правило — никаких общих фраз. Описывать нужно не только конкретные операции, но и детали деятельности компании: чем она занимается, как ведёт бизнес. Так вероятность дополнительных вопросов банка снижается.

Какие документы предоставить по запросу банка

Одного письма мало. К пояснению стоит приложить договоры, счета или акты. Для товаров — накладные или складские выписки, для лицензируемой деятельности — разрешения и сертификаты. 

Дополнительно можно добавить переписку или коммерческое предложение. Если собрать материалы в один файл, проверка пройдёт быстрее, а вероятность повторных запросов снизится.

Как описать схему ведения бизнеса

Схема нужна, чтобы банк понял поток денег и общую логику работы компании. Это не сложный график, а краткое пояснение того, как бизнес получает доход и куда расходует средства.

Пример пояснения в банк от ИП и ООО

В банках ценят, когда пояснение написано простыми словами и привязано к конкретным операциям. Универсального шаблона нет, но можно опираться на практику.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИП
«Я, Иванов Иван Иванович, индивидуальный предприниматель, оказываю услуги грузоперевозок по Москве и области. На расчётный счёт 10.07.2025 поступила сумма 150 000 ₽ от ООО „СтройМаркет“ по договору № 12 от 01.07.2025 за перевозку строительных материалов. Средства будут использованы для оплаты топлива, аренды автомобиля и зарплаты водителю. К письму прилагаю договор, акт выполненных работ и копию путевого листа».
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ООО
«ООО „СтройТех“ выполняет отделочные работы в жилых комплексах Москвы. На расчётный счёт 08.07.2025 поступило 2 000 000 ₽ от АО „Монолит“ по договору подряда №45/25 от 15.06.2025. Оплата произведена за работы по акту КС-2 от 30.06.2025. Средства будут направлены на закупку стройматериалов, аренду техники и выплату заработной платы сотрудникам. Прилагаем копию договора, акт работ и счёт на материалы».

Частые ошибки в ответах банку и как их избежать

Комплаенс-служба оценивает не только документы, но и их оформление. Плохо составленное письмо не задерживает проверку, но может вызвать дополнительные вопросы банка.

Излишняя детализация или расплывчатость

Ошибка — уходить в крайности: перегружать письмо ненужными подробностями или писать слишком абстрактно.

  • Если перегружать деталями, у банка теряется логика: излишняя статистика, внутренние регламенты и история компании на нескольких страницах только усложняют проверку.
  • Если писать слишком обобщённо, комплаенс не поймёт суть операции и вернёт письмо с дополнительными вопросами.

Недостоверные или неподтверждённые сведения

Вторая ошибка — указывать данные, которые нельзя подтвердить документами. Например, ссылаться на устные договорённости или писать, что «контрагент отправил документы позже». Для комплаенс-службы такие пояснения равны отсутствию пояснений.

Данные должны совпадать с приложенными договорами, актами и счетами. Если документ ещё в процессе, лучше пояснить это и приложить черновик или переписку с партнёром. Если пакет документов неполный, важно добавить пояснение о причинах отсутствующих материалов. Если его не будет, банк направит дополнительный запрос.

Что будет, если не ответить на запрос банка

Запрос по 115-ФЗ не формальность. Если его игнорировать, банк применит меры из закона и внутренних правил.

Возможные санкции: заморозка счёта, отказ в обслуживании

Если проигнорировать письмо, банк сначала ограничит операции, затем может заморозить счёт. При повторных отказах по платежам расторгнет договор и закроет счёт. Информация попадёт в базы ЦБ и Росфинмониторинга, и открыть новый счёт в другом банке станет труднее.

Где получить помощь при подготовке пояснения

Предприниматель может написать письмо сам, но если нет опыта или запрос сложный, нужно обратиться к экспертам. 

  • Банк-партнёр. У банков есть отдельные службы поддержки. Сотрудники объяснят, что нужно уточнить, и подскажут, как оформить документы.
  • Бухгалтер или юрист. Специалисты помогут связать операции с бухгалтерией и собрать корректный пакет бумаг.
  • Профильные сервисы и консалтинговые компании. Существуют онлайн-сервисы, которые готовят пояснения: формируют письмо, прикладывают нужные подтверждения и консультируют по требованиям 115-ФЗ.

Заключение

Запрос по 115-ФЗ не повод для паники. Главное — отвечать быстро, писать по делу и прикладывать документы. Тогда проверка пройдёт без задержек, а бизнес сможет вести расчёты без перебоев.

Вопросы по теме

Почему банк прислал запрос с требованием по 115-ФЗ?

Потому что операция, например резкий рост оборотов, крупный перевод без документов или снятие наличных сразу после поступления, показалась сомнительной, банк обязан запросить пояснения по закону.

Что конкретно писать в пояснении по 115-ФЗ? Есть ли пример?

Коротко описать сделку, указать конкретные реквизиты контрагента, сумму, назначение и приложить подтверждающие документы.

Как описать схему ведения бизнеса для банка?

Просто объясните, чем занимаетесь, кто ваши клиенты и партнёры, как поступают деньги в бизнес.

Что будет, если не отвечать на запрос банка по 115-ФЗ?

Сначала ограничат операции, потом счёт могут заморозить и закрыть.

Какие документы прикладывать к пояснению?

Договоры, счета, акты, накладные, лицензии и переписку — всё, что подтверждает сделку, согласно перечню документов, запрашиваемых банком.

Чем отличается письмо от ИП и ООО?

У ИП письмо часто проще и короче. У ООО больше ссылок на договоры, акты и внутренние документы.

Куда обращаться, если боюсь сам писать пояснение, где получить помощь?

К поддержке банка, бухгалтеру, юристу или сервисам, которые готовят пояснения под ключ.

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Образец письма в банк по 115-ФЗ: как составить пояснение от ИП или ООО — Точка Банк