Образец письма и документов в банк по 115-ФЗ: как правильно ответить на запрос

Зачем банк запрашивает пояснение о деятельности клиента в рамках 115-ФЗ
Если на счёте проходят операции, которые банк посчитал нестандартными или рискованными, он вправе запросить пояснение. Основание для этого — Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Закон обязывает банки проверять сделки клиентов и при необходимости требовать документы, которые подтверждают реальность бизнеса.
Это значит, что предприниматель или компания должны объяснить, откуда деньги и зачем проходят по счёту. Банк не блокирует операции просто так, а старается понять, работает ли клиент в рамках закона.
Когда банк запрашивает документы по 115-ФЗ
Чтобы убедиться, что бизнес ведётся легально, банк отслеживает операции, которые вызывают вопросы, и может запросить пакет документов, включая пояснения по деятельности и схему бизнеса. Например:
- резкие поступления на счёт при отсутствии оборотов раньше;
- расчёты с «тревожными» компаниями;
- большие снятия наличных;
- несоответствие операций заявленным видам деятельности.
Что означает «сомнительная операция» по версии банка
«Сомнительными» комплаенс-службы называют операции, которые вызывают вопросы относительно законности или прозрачности бизнеса. Эти операции часто становятся поводом для запроса документов, включая пояснения и схему бизнеса. К типичным примерам относятся:
- частые переводы между взаимозависимыми ИП без объяснения цели;
- операции, не соответствующие объёмам или назначению платежей для отрасли клиента.
Статус «сомнительная операция» не значит, что бизнес нарушает закон. Это сигнал: банку нужны доказательства реальности сделки. Если их вовремя не предоставить, банк может отказать в проведении операции или установить лимиты.
Что должен содержать ответ в банк по 115-ФЗ
Показать прозрачность работы можно через пояснительную записку. Здесь важно не пересказывать каждый нюанс бизнеса, а дать ровно столько информации, чтобы снять вопросы по операциям.
Структура пояснительной записки: кратко и по делу
Чтобы письмо было убедительным, его лучше составить по схеме.
- Чётко описать деятельность компании или ИП.
- Указать, за что поступили средства, кому они перечислены и с какой целью.
- Подтвердить, что расчёты соответствуют договорам и виду деятельности.
- При необходимости предоставить дополнительные данные о бизнесе: офис, штат сотрудников, ссылки на сайт и соцсети.
Главное правило — никаких общих фраз. Описывать нужно не только конкретные операции, но и детали деятельности компании: чем она занимается, как ведёт бизнес. Так вероятность дополнительных вопросов банка снижается.
Какие документы предоставить по запросу банка
Одного письма мало. К пояснению стоит приложить договоры, счета или акты. Для товаров — накладные или складские выписки, для лицензируемой деятельности — разрешения и сертификаты.
Дополнительно можно добавить переписку или коммерческое предложение. Если собрать материалы в один файл, проверка пройдёт быстрее, а вероятность повторных запросов снизится.
Как описать схему ведения бизнеса
Схема нужна, чтобы банк понял поток денег и общую логику работы компании. Это не сложный график, а краткое пояснение того, как бизнес получает доход и куда расходует средства.
Пример пояснения в банк от ИП и ООО
В банках ценят, когда пояснение написано простыми словами и привязано к конкретным операциям. Универсального шаблона нет, но можно опираться на практику.
Частые ошибки в ответах банку и как их избежать
Комплаенс-служба оценивает не только документы, но и их оформление. Плохо составленное письмо не задерживает проверку, но может вызвать дополнительные вопросы банка.
Излишняя детализация или расплывчатость
Ошибка — уходить в крайности: перегружать письмо ненужными подробностями или писать слишком абстрактно.
- Если перегружать деталями, у банка теряется логика: излишняя статистика, внутренние регламенты и история компании на нескольких страницах только усложняют проверку.
- Если писать слишком обобщённо, комплаенс не поймёт суть операции и вернёт письмо с дополнительными вопросами.
Недостоверные или неподтверждённые сведения
Вторая ошибка — указывать данные, которые нельзя подтвердить документами. Например, ссылаться на устные договорённости или писать, что «контрагент отправил документы позже». Для комплаенс-службы такие пояснения равны отсутствию пояснений.
Данные должны совпадать с приложенными договорами, актами и счетами. Если документ ещё в процессе, лучше пояснить это и приложить черновик или переписку с партнёром. Если пакет документов неполный, важно добавить пояснение о причинах отсутствующих материалов. Если его не будет, банк направит дополнительный запрос.
Что будет, если не ответить на запрос банка
Запрос по 115-ФЗ не формальность. Если его игнорировать, банк применит меры из закона и внутренних правил.
Возможные санкции: заморозка счёта, отказ в обслуживании
Если проигнорировать письмо, банк сначала ограничит операции, затем может заморозить счёт. При повторных отказах по платежам расторгнет договор и закроет счёт. Информация попадёт в базы ЦБ и Росфинмониторинга, и открыть новый счёт в другом банке станет труднее.
Где получить помощь при подготовке пояснения
Предприниматель может написать письмо сам, но если нет опыта или запрос сложный, нужно обратиться к экспертам.
- Банк-партнёр. У банков есть отдельные службы поддержки. Сотрудники объяснят, что нужно уточнить, и подскажут, как оформить документы.
- Бухгалтер или юрист. Специалисты помогут связать операции с бухгалтерией и собрать корректный пакет бумаг.
- Профильные сервисы и консалтинговые компании. Существуют онлайн-сервисы, которые готовят пояснения: формируют письмо, прикладывают нужные подтверждения и консультируют по требованиям 115-ФЗ.
Заключение
Запрос по 115-ФЗ не повод для паники. Главное — отвечать быстро, писать по делу и прикладывать документы. Тогда проверка пройдёт без задержек, а бизнес сможет вести расчёты без перебоев.