Образец письма и документов в банк по 115-ФЗ: как правильно ответить на запрос

Зачем банк запрашивает пояснение о деятельности клиента в рамках 115-ФЗ

Если на счёте проходят операции, которые банк посчитал нестандартными или рискованными, он вправе запросить пояснение. Основание для этого — Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Закон обязывает банки проверять сделки клиентов и при необходимости требовать документы, которые подтверждают реальность бизнеса.

Это значит, что предприниматель или компания должны объяснить, откуда деньги и зачем проходят по счёту. Банк не блокирует операции просто так, а старается понять, работает ли клиент в рамках закона.

Когда банк запрашивает документы по 115-ФЗ

Чтобы убедиться, что бизнес ведётся легально, банк отслеживает операции, которые вызывают вопросы, и может запросить пакет документов, включая пояснения по деятельности и схему бизнеса. Например:

резкие поступления на счёт при отсутствии оборотов раньше;

расчёты с «тревожными» компаниями;

большие снятия наличных;

несоответствие операций заявленным видам деятельности.

Что означает «сомнительная операция» по версии банка

«Сомнительными» комплаенс-службы называют операции, которые вызывают вопросы относительно законности или прозрачности бизнеса. Эти операции часто становятся поводом для запроса документов, включая пояснения и схему бизнеса. К типичным примерам относятся:

частые переводы между взаимозависимыми ИП без объяснения цели;

операции, не соответствующие объёмам или назначению платежей для отрасли клиента.

Статус «сомнительная операция» не значит, что бизнес нарушает закон. Это сигнал: банку нужны доказательства реальности сделки. Если их вовремя не предоставить, банк может отказать в проведении операции или установить лимиты.

Что должен содержать ответ в банк по 115-ФЗ

Показать прозрачность работы можно через пояснительную записку. Здесь важно не пересказывать каждый нюанс бизнеса, а дать ровно столько информации, чтобы снять вопросы по операциям.

Структура пояснительной записки: кратко и по делу

Чтобы письмо было убедительным, его лучше составить по схеме.

Чётко описать деятельность компании или ИП. Указать, за что поступили средства, кому они перечислены и с какой целью. Подтвердить, что расчёты соответствуют договорам и виду деятельности. При необходимости предоставить дополнительные данные о бизнесе: офис, штат сотрудников, ссылки на сайт и соцсети.

Главное правило — никаких общих фраз. Описывать нужно не только конкретные операции, но и детали деятельности компании: чем она занимается, как ведёт бизнес. Так вероятность дополнительных вопросов банка снижается.

Какие документы предоставить по запросу банка

Одного письма мало. К пояснению стоит приложить договоры, счета или акты. Для товаров — накладные или складские выписки, для лицензируемой деятельности — разрешения и сертификаты.

Дополнительно можно добавить переписку или коммерческое предложение. Если собрать материалы в один файл, проверка пройдёт быстрее, а вероятность повторных запросов снизится.

Как описать схему ведения бизнеса

Схема нужна, чтобы банк понял поток денег и общую логику работы компании. Это не сложный график, а краткое пояснение того, как бизнес получает доход и куда расходует средства.

Пример пояснения в банк от ИП и ООО

В банках ценят, когда пояснение написано простыми словами и привязано к конкретным операциям. Универсального шаблона нет, но можно опираться на практику.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИП «Я, Иванов Иван Иванович, индивидуальный предприниматель, оказываю услуги грузоперевозок по Москве и области. На расчётный счёт 10.07.2025 поступила сумма 150 000 ₽ от ООО „СтройМаркет“ по договору № 12 от 01.07.2025 за перевозку строительных материалов. Средства будут использованы для оплаты топлива, аренды автомобиля и зарплаты водителю. К письму прилагаю договор, акт выполненных работ и копию путевого листа».

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ООО «ООО „СтройТех“ выполняет отделочные работы в жилых комплексах Москвы. На расчётный счёт 08.07.2025 поступило 2 000 000 ₽ от АО „Монолит“ по договору подряда №45/25 от 15.06.2025. Оплата произведена за работы по акту КС-2 от 30.06.2025. Средства будут направлены на закупку стройматериалов, аренду техники и выплату заработной платы сотрудникам. Прилагаем копию договора, акт работ и счёт на материалы».

Частые ошибки в ответах банку и как их избежать

Комплаенс-служба оценивает не только документы, но и их оформление. Плохо составленное письмо не задерживает проверку, но может вызвать дополнительные вопросы банка.

Излишняя детализация или расплывчатость

Ошибка — уходить в крайности: перегружать письмо ненужными подробностями или писать слишком абстрактно.

Если перегружать деталями, у банка теряется логика: излишняя статистика, внутренние регламенты и история компании на нескольких страницах только усложняют проверку.

Если писать слишком обобщённо, комплаенс не поймёт суть операции и вернёт письмо с дополнительными вопросами.

Недостоверные или неподтверждённые сведения

Вторая ошибка — указывать данные, которые нельзя подтвердить документами. Например, ссылаться на устные договорённости или писать, что «контрагент отправил документы позже». Для комплаенс-службы такие пояснения равны отсутствию пояснений.

Данные должны совпадать с приложенными договорами, актами и счетами. Если документ ещё в процессе, лучше пояснить это и приложить черновик или переписку с партнёром. Если пакет документов неполный, важно добавить пояснение о причинах отсутствующих материалов. Если его не будет, банк направит дополнительный запрос.

Что будет, если не ответить на запрос банка

Запрос по 115-ФЗ не формальность. Если его игнорировать, банк применит меры из закона и внутренних правил.

Возможные санкции: заморозка счёта, отказ в обслуживании

Если проигнорировать письмо, банк сначала ограничит операции, затем может заморозить счёт. При повторных отказах по платежам расторгнет договор и закроет счёт. Информация попадёт в базы ЦБ и Росфинмониторинга, и открыть новый счёт в другом банке станет труднее.

Где получить помощь при подготовке пояснения

Предприниматель может написать письмо сам, но если нет опыта или запрос сложный, нужно обратиться к экспертам.

Банк-партнёр. У банков есть отдельные службы поддержки. Сотрудники объяснят, что нужно уточнить, и подскажут, как оформить документы.

Бухгалтер или юрист. Специалисты помогут связать операции с бухгалтерией и собрать корректный пакет бумаг.

Профильные сервисы и консалтинговые компании. Существуют онлайн-сервисы, которые готовят пояснения: формируют письмо, прикладывают нужные подтверждения и консультируют по требованиям 115-ФЗ.

Заключение