Оферта: что это, виды и зачем она нужна

Оферта нужна при розничных продажах, оказании типовых услуг, онлайн-заказах. В статье расскажем о понятии оферты, когда её применять, как правильно составить и использовать.

Что такое оферта

Оферта — это официальное предложение заключить сделку на определённых условиях. Оно основывается на предложении сделки и согласии на сделку.

ПРИМЕР Клиника косметологии пишет на сайте, что с 1 июня по 31 августа курс LPG-массажа стоит 10 000 рублей. Под объявлением – кнопка «Купить».

Если на сайте есть кнопка «Купить» и фиксированная цена — это оферта. Клиника обязана продать товар на этих условиях.

Если в рекламе написано «специальные цены от 990 рублей», а мелким шрифтом «не является публичной офертой» — компания просто информирует о возможных вариантах. Это не гарантирует, что предложение будет доступно именно на таких условиях.

Главное отличие оферты от другого предложения — это юридическая обязательность. После согласия второй стороны отступать от условий сделки нельзя. А если это просто реклама, то компания оставляет за собой право что-то поменять.

Какие бывают оферты

Оферта бывает разных типов:

Публичная — ценник или предложение на сайте для всех.

Непубличная — для конкретных людей. В непубличной оферте выделяют твёрдую и свободную:

- твёрдая — конкретному человеку предлагают купить товар по определённой цене;

- свободная — условия могут меняться в процессе переговоров.

Главная разница между этими видами в том, насколько широкому кругу лиц они адресованы.

Также может быть безотзывная оферта — это предложение, которое нельзя отозвать после его принятия контрагентом. Но получатель может от неё отказаться. Чаще всего такие оферты применяются при выпуске облигаций или в виде предложений банка оформить финансовую услугу.

Публичная оферта

Договор публичной оферты — это предложение, с которым может согласиться любой человек (ст. 437 ГК РФ). Она открыта и адресована каждому, кто её видит. Например, ценник на шампунь в магазине — это публичная оферта. Важно, что продавец обязан выполнить условия, которые указал, если покупатель решил приобрести товар. То есть продать шампунь именно по указанной цене.

Непубличная оферта

Непубличная оферта предлагается не всем, а конкретным людям. Она бывает двух видов.

Твёрдая оферта — это предложение клиенту определённых условий. Например: «Эта квартира продаётся за пять миллионов: эта цена действует только для вас до 25 мая».

Свободная оферта — более гибкое предложение. Оно не обязывает продавца и часто используется для предварительных переговоров. Например, когда компания пишет: «Готовы рассмотреть предложение о сотрудничестве на этих условиях».

Зачем нужна оферта

Главная задача оферты — установить чёткие правила.

Покупатель знает, что получит товар по указанной цене.

Продавец знает, что если клиент согласился с условиями, сделка считается заключённой.

Это особенно важно в интернет-торговле, где оферта заменяет традиционный договор. Она избавляет от необходимости каждый раз обсуждать условия сделки, иначе пришлось бы договариваться о каждой покупке отдельно. Оферта сразу предоставляет всю необходимую информацию.

Значение оферты в бизнесе

Для бизнеса оферта — инструмент продаж. Компания с публичной офертой может одновременно работать с большим количеством клиентов без переговоров по каждой сделке.

Это значительно ускоряет процесс заключения договоров и снижает операционные издержки. К тому же всегда остаётся возможность подготовить индивидуальное предложение для особых случаев

Оферта также снижает юридические риски. Прописанные условия защищают компанию от недобросовестных клиентов и спорных ситуаций. Когда все правила заранее определены и доступны, у сторон остаётся меньше возможностей для оспаривания сделки.

Какие есть риски и преимущества при использовании оферты

Оферта — удобный инструмент для бизнеса, но, как и любой юридический механизм, она имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества оферты

Ускорение сделок. Оферта позволяет заключать договоры быстро, без долгих согласований. Клиенту достаточно принять условия, например нажать «Заказать» в онлайн-магазине, и сделка будет считаться заключённой.

Прозрачность условий. Все правила заранее прописаны: цена, сроки, характеристики товара. Это снижает число споров и недопонимания с клиентами.

Юридическая защита. Если клиент принял оферту, он согласился со всеми условиями. В случае конфликта у компании есть документ, который подтверждает договорённость.

Автоматизация продаж. Оферта позволяет настраивать онлайн-продажи без участия сотрудников. Например, интернет-магазин может работать круглосуточно, потому что покупатели принимают условия автоматически.

Риски оферты

Жёсткие обязательства. Условия оферты чётко прописаны, компания обязана их выполнить.

Сложность изменения условий. При необходимости скорректировать оферту, например повысить цены, нужно уведомлять клиентов.

Ограничение гибкости. Оферта подходит для стандартных сделок, но в некоторых случаях, например при индивидуальных заказах, может потребоваться отдельный договор.

Риск признания оферты недействительной. Если условия сформулированы нечётко или нарушают закон, суд может отменить сделку.

Как правильно составить оферту

Грамотно оформленное заявление о предложении защитит бизнес от спорных ситуаций.

Что включить в оферту

Оферта должна содержать существенные условия сделки, чтобы быть юридически значимой. В зависимости от требований закона могут понадобиться следующие элементы:

Предмет договора — чёткое описание товара или услуги: наименование, характеристики, объём.

Кто продаёт и кто покупает — данные обеих сторон.

Цена и порядок оплаты — стоимость, валюта, способы оплаты, возможные рассрочки.

Сроки — период действия оферты, время доставки или выполнения работ.

Условия передачи товара/услуги — доставка, самовывоз, порядок оказания услуг.

Порядок акцепта — какие действия клиента считаются принятием оферты (оплата, подписание, нажатие кнопки).

Дополнительные условия — возврат, гарантии, ответственность сторон, форс-мажор.

Без этих пунктов оферта может быть признана недействительной.

Рекомендации по формулировке

Чтобы оферта была не только юридически корректной, но и понятной клиентам:

✍️ Используйте простой язык

Избегайте сложных юридических терминов, если они не обязательны.

Правильно: вы можете отказаться от заказа в течение 24 часов после оплаты.

Неправильно: заказчик вправе осуществить процедуру отказа от акцептованного договора в течение 24-часового периода с момента совершения платёжной операции.

🎯 Будьте конкретны

Вместо «доставка в кратчайшие сроки» укажите «доставка в течение трёх рабочих дней».

Правильно: ремонт техники занимает от трёх до пяти рабочих дней.

Неправильно: ремонт выполняется в разумные сроки.

⚖️ Соблюдайте законы

Не нарушайте права потребителей.

Правильно: при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока мы бесплатно устраним их.

Неправильно: гарантийные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке, решение о бесплатном устранении принимает менеджер.

🔄 Прописывайте порядок изменений

Пропишите, как клиент сможет узнать, что условия оферты меняются.

Правильно: об изменениях в условиях оферты мы уведомим за 15 дней через email-рассылку.

Неправильно: условия могут меняться в любое время.

🔍 Проверьте на противоречия

Все пункты должны быть согласованы.

Правильно: при отмене бронирования более чем за 48 часов — полный возврат средств.

Неправильно: предоплата невозвратная, но возможен возврат при отмене за семь дней.

Чем яснее текст, тем меньше риск споров с клиентами.

Пример успешно составленной оферты Пример неудачной оферты Доставка: 1–2 дня в пределах МКАД. Возврат денег при отказе в течение 14 дней. Об изменениях уведомим за 10 дней на сайте. Сроки доставки зависят от загруженности. Возвраты по усмотрению администрации. Условия могут меняться без предупреждения.

Пример оферты

Разберём пример оферты Онлайн-бухгалтерии Точки для ИП.

Преамбула определяет стороны договора: Лицензиар (АО «Точка») и Лицензиат (индивидуальный предприниматель). Здесь устанавливается, что принятие условий оферты происходит через определённые действия (использование СДО, телефонное подтверждение или личную встречу).

Заключение договора описывает процедуру вступления договора в силу. Оферта действует с момента её публикации на сайте, а акцепт осуществляется через различные каналы.

Термины, используемые в договоре, содержат определения ключевых понятий, таких как аутентификация, банк-партнёр, программный комплекс и другие. Этот раздел обеспечивает однозначное толкование терминов во всём документе.

Предмет договора детально раскрывает суть услуги — право использования онлайн-бухгалтерии через модель SaaS. В этом разделе перечислен функционал сервиса, распределённый по разным тарифным планам, а также условия его предоставления.

Лицензионное вознаграждение и порядок его оплаты устанавливает правила расчётов между сторонами. Здесь указаны способы оплаты, условия пролонгации.

Внесение дополнений и изменений в договор регламентирует процедуру изменения условий оферты. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке менять условия, но публикует новую редакцию на сайте.

Разрешение споров. Ответственность сторон определяет механизм урегулирования конфликтов и распределение ответственности.

Форс-мажор описывает обстоятельства непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности за неисполнение обязательств, и порядок действий при их наступлении.

Антикоррупционная оговорка поясняет обязательства сторон по противодействию коррупции и запрет на такие действия.

Заверения и гарантии сторон включают взаимные подтверждения о добросовестности намерений, правомочности заключения договора и отсутствии препятствий для его исполнения.

Заключительные положения устанавливают срок действия договора, условия расторжения, а также другие общие положения.

Реквизиты Лицензиара — это контактные данные и юридическая информация АО «Точка» для связи и официального взаимодействия.

Каждый раздел документа раскрывает порядок взаимоотношений между Лицензиаром и Лицензиатом, формирует правовое регулирование предоставления услуг.

Как принять оферту

Акцепт — согласие с офертой — может быть выражен разными способами.

Оплата счёта, товара или услуги. Например, если человек платит наличкой в магазине или платит онлайн, значит, его устраивают условия продажи.

Согласие с условиями онлайн-регистрации. Для подтверждения согласия обычно нужно поставить галочку в специальной форме.

Начало исполнения договора. Например, когда покупатель сам кладёт товар на весы и платит.

Письменное согласие в виде подписи в документе, заявлении или электронном подтверждении.

Использование услуги или регистрация на сайте с галочкой «Принимаю условия оферты».

Есть и публичная оферта без подтверждения. Например, ценник в магазине — публичная оферта, при которой предложение адресовано всем.

Что значит фраза «не является публичной офертой»

Выражение «предложение не является публичной офертой» обычно пишут в рекламе, каталогах, на сайтах и в других коммерческих предложениях. Эта фраза означает, что компания просто информирует о товарах или услугах, но не обязана продавать их именно по тем условиям, которые указаны.

Продавцы делают это с двумя целями:

Избежать юридических обязательств, если вдруг товара не окажется в наличии или цена изменится.

Иметь право не продать товар по рекламной стоимости.

Примеры, где так пишут:

Рекламный баннер: «Цены могут отличаться. Предложение не является публичной офертой».

Сайт интернет-магазина: «Наличие и цена уточняются у менеджера. Не является публичной офертой».

Если в предложении чётко указаны все условия (цена, сроки, характеристики товара) и компания точно готова их выполнить, тогда это оферта и писать такую фразу не нужно.

Когда договор на бумаге нельзя заменить офертой

Хотя оферта удобна для многих сделок, в некоторых случаях законодательство требует обязательного заключения письменного договора. Разберём, в каких ситуациях оферты недостаточно.

🏠 Сделки с недвижимостью

При купле-продаже, аренде недвижимости или ипотеке требуется письменный договор с подписями сторон, заверенный нотариально в установленных законом случаях. Оферта не заменит такой документ.

💳 Кредитные и займовые соглашения

Банки и МФО обязаны заключать с клиентами подписанные договоры, где чётко прописываются: сумма кредита, процентная ставка, график платежей, штрафные санкции. Устное соглашение или онлайн-оферта здесь не имеют юридической силы.

🏛️ Договоры с госзаказчиками и бюджетными организациями

Государственные закупки и контракты с бюджетными учреждениями требуют официального, подписанного договора с печатями. Оферта не может использоваться в таких сделках.

👔 Трудовые отношения

Приём сотрудника на работу оформляется трудовым договором, который подписывают обе стороны. Оферта не заменяет этот документ, так как трудовые отношения регулируются отдельными нормами ТК РФ.

📦 Сложные коммерческие сделки

Если сделка предполагает длительные обязательства, например поставки на год, индивидуальные условия, необходимость спецификаций и дополнительных соглашений, стороны обычно заключают детальный письменный договор, а не ограничиваются офертой.

📜 Сделки, требующие нотариального удостоверения

Некоторые договоры, например рента, завещание, сделки с долями в ООО, должны быть заверены нотариусом. Оферта в таких случаях не подойдёт.

Можно ли изменить или отменить оферту

Оферта — это официальное предложение заключить сделку, но в некоторых случаях её можно изменить или отозвать.

Изменение условий возможно до того, как вторая сторона её приняла. Для публичной оферты компания может скорректировать цены, сроки доставки или ассортимент, пока клиент не оформил заказ. Если изменения вступают в силу после публикации, покупатели, уже совершившие покупку по старым условиям, вправе требовать исполнения первоначальной оферты.

Для непубличной (твёрдой) оферты продавец может изменить условия только до получения акцепта. После согласия покупателя сделка считается заключённой, нельзя предложить другие условия.

Отзыв оферты допустим также только до её принятия. Например, магазин может убрать товар из продажи до момента оформления заказа. Если покупатель уже добавил товар в корзину, но не оплатил, предложение может быть отозвано.

Но безотзывная оферта не может отзываться, даже если вторая сторона ещё не ответила.

После акцепта (оплаты, подписания, нажатия кнопки «Купить») оферта превращается в договор и после этого: