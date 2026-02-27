Отказ по 115-ФЗ: как проверить себя и контрагента

Иногда бизнес сталкивается с отказами в операциях по 115-ФЗ. Банк может приостановить платёж и запросить документы. Если по операции вынесен отказ, при попытке открыть счёт в другом банке могут возникнуть дополнительные вопросы.

Разбираемся, как банки оценивают риск клиентов, как передаётся информация об отказах и что делать, если возникли ограничения.

Коротко Если у банка возникают вопросы, он сначала запрашивает документы и пояснения. И только если клиент не предоставил объяснения или не подтвердил экономический смысл операций, возможен отказ по 115‑ФЗ. Иногда банк может приостановить платёж и запросить документы по 115‑ФЗ. Подозрения могут вызвать разные ситуации: транзитные операции, низкая налоговая нагрузка, резкий рост оборотов и другие.

Как передаётся информация об отказах по 115-ФЗ

Официального чёрного списка по 115-ФЗ не существует. Когда банк отказывает клиенту в проведении операции или в открытии счёта на основании антиотмывочного законодательства, он обязан уведомить об этом клиента и направить сведения в Росфинмониторинг. В дальнейшем эта информация передаётся в Банк России.

Информация об отказах передаётся в установленном порядке и становится доступной кредитным организациям в рамках действующего регулирования. Это не означает автоматической блокировки клиента в других банках, но может повлиять на оценку его уровня риска.

Важно понимать: сам по себе факт передачи информации — это не санкция и не запрет на работу. Отказ в конкретной операции остаётся решением банка по этой операции, а другие банки принимают решения самостоятельно, исходя из собственной оценки рисков и представленных клиентом документов.

Роль Банка России и Росфинмониторинга

Если банк отказывает клиенту в проведении операции или в открытии счёта по основаниям 115-ФЗ, он обязан уведомить клиента и направить сведения об отказе в Росфинмониторинг через установленную форму отчётности.

Порядок передачи информации об отказах установлен Положением Банка России №764-П.

Банк России аккумулирует сведения об отказах и доводит их до кредитных организаций в установленном порядке. Это не означает автоматических ограничений для клиента в других банках: каждая кредитная организация самостоятельно оценивает уровень риска и принимает решение с учётом собственных процедур комплаенса.

При этом функции Росфинмониторинга шире: в рамках 115-ФЗ он получает от банков сообщения о подозрительных операциях и анализирует их в пределах своих полномочий. Этот механизм связан с финансовым мониторингом и выявлением возможных нарушений законодательства и не сводится только к передаче сведений об отказах.

Какие операции вызывают подозрение у банков и приводят к проверкам

Банк может обратить внимание на компанию из-за одной операции или схемы ведения бизнеса, которая кажется подозрительной. Главный критерий — отсутствие явного экономического смысла. Если платёж не вписывается в деятельность компании или похож на обналичивание, банк может запросить документы и в крайнем случае отказать. Подозрения могут вызвать минимум семь ситуаций.

1. Транзитные операции.

Денежные средства приходят от множества клиентов и быстро уходят дальше за один-два дня. При этом у компании отсутствуют обычные расходы — на аренду, зарплату, закупки. Если такая схема не обусловлена особенностями бизнеса, банк может запросить документы и пояснения.

2. Низкая налоговая нагрузка.

Налоговая нагрузка значительно ниже среднеотраслевых ориентиров может стать поводом для дополнительных вопросов. Например, показатель ниже 0,9% от оборота иногда рассматривается банками как фактор риска. Однако всё зависит от системы налогообложения и специфики бизнеса.

3. Несоответствие виду деятельности контрагента.

Например, банк может счесть странным, если маркетинговое агентство регулярно перечисляет крупные суммы за поставку металлопроката. Однако, если такие платежи обусловлены реальными потребностями бизнеса и у компании есть подтверждающие документы, вопросов у банка может и не быть.

4. Нет обеспечительных расходов.

Не проходят платежи за аренду, коммуналку, канцтовары, связь, если их предусматривает система ведения бизнеса.

5. Резкий рост оборотов.

Например, если три года оборот компании был 500 тысяч в месяц, а затем резко вырос до 15 миллионов, банк может запросить пояснения. Такая проверка нужна, чтобы понять, связан ли рост с реальным развитием бизнеса или есть признаки нетипичного поведения клиента.

6. Обналичивание через корпоративные карты.

Например, когда значительная часть исходящего оборота приходится на снятие наличных. При этом важно учитывать организационно-правовую форму (ИП или ООО) и вид деятельности — для некоторых бизнес-моделей подобные операции могут быть нормальными.

7. Импорт по завышенным ценам.

Закупка товара за границей в полтора-два раза дороже рыночной цены — возможная схема вывода капитала.

ВАЖНО Ни один из этих признаков сам по себе не означает автоматического отказа. Банк оценивает операции в совокупности — с учётом сферы деятельности, финансовой модели, налогового режима и истории работы клиента.

Если у банка возникают вопросы, он сначала запрашивает документы и пояснения. Если клиент не предоставляет информацию или объяснения не подтверждают экономический смысл операций, тогда возможен отказ.

Как проверить себя или контрагента по 115-ФЗ

Проверить, не попали ли вы или ваш контрагент в так называемый чёрный список, можно через несколько официальных сервисов. Главная проблема в том, что данные о случаях отказа закрыты для публики. Но есть способы узнать о других рисках через открытые базы данных регуляторов.

Как узнать о факте отказа

Факт отказа в проведении операции или открытии счёта клиент узнаёт напрямую из уведомления банка. Публичного или единого списка отказов не существует.

Официального способа проверить себя заранее нет. Если банк вынес отказ, следующий шаг — начать процедуру реабилитации через банк или Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России. Об этом расскажем далее.

Проверка по ИНН через сервисы ЦБ и ФНС

На сайте Банка России можно бесплатно проверить, отнесён ли контрагент к категории высокого риска на платформе «Знай своего клиента».

Важно: отнесение к высокому уровню риска не всегда означает автоматическую блокировку операций. Банк принимает решение самостоятельно — с учётом данных ЗСК и собственной оценки клиента.

Даже если компания не относится к высокому уровню риска по данным Банка России, кредитная организация вправе провести дополнительную проверку и при необходимости принять решение об отказе в операции в рамках требований 115-ФЗ.

Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» — второй инструмент проверки. Платформа показывает данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения о руководителях и учредителях, среднесписочную численность сотрудников, уплаченные налоги, недоимки и задолженности. Для проверки контрагента нужно ввести ИНН, ОГРН или наименование компании в строку поиска и получить карточку контрагента.

Обратите внимание на три момента:

если у компании недоимка по налогам, это может говорить о финансовых проблемах;

если руководитель организации числится в реестре дисквалифицированных лиц, работать с такой компанией рискованно;

если адрес регистрации массовый — по нему зарегистрированы десятки или сотни юрлиц, — это может быть признаком «технической» компании.

Сервис также позволяет скачать официальную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, посмотреть бухгалтерскую отчётность и рассчитать налоговую нагрузку контрагентов через встроенный калькулятор.

Дополнительные способы проверки контрагентов

Кроме платформы ЗСК и «Прозрачного бизнеса», есть ещё четыре инструмента.

Реестр дисквалифицированных лиц доступен в том же «Прозрачном бизнесе». Если руководитель организации в этом реестре — сделки с компанией могут признать недействительными.

Картотека арбитражных дел покажет судебные споры контрагента.

Федресурс — база данных о банкротствах. Если в отношении контрагента идёт процедура банкротства, работать с ним рискованно: оплата может уйти в конкурсную массу, а товар или услугу вы не получите.

Сервис массовой проверки ФНС позволяет загрузить список ИНН и получить результат по всем сразу. Удобно, если контрагентов десятки.

Кроме того, Точка Банк предлагает собственный сервис комплаенс-проверки контрагентов, который помогает заранее оценить риск операций и выявить потенциальные проблемы.

Что делать, если банк отказал в операции

Факт отказа в проведении операции или открытии счёта — решаемая ситуация. С 2022 года действует чёткий механизм реабилитации, который помогает добросовестному бизнесу восстановить нормальное обслуживание через банк или Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России.

Возможные последствия для бизнеса и ИП

Отказ одного банка не означает повторения истории с другими банками. Каждая кредитная организация оценивает клиента самостоятельно и принимает решение на основе собственной проверки и анализа рисков.

Как оспорить решение банка

Процедура реабилитации состоит из двух обязательных этапов.

Этап 1. Обращение в банк

Обратитесь в банк, который инициировал отказ. Подайте заявление с требованием пересмотреть решение и приложите документы, подтверждающие экономический смысл операции: договоры, счета-фактуры, накладные и другие документы, которые связаны со сделкой.

Банк рассмотрит заявление за семь рабочих дней со дня их предоставления. Если согласится, то отменит решение и направит обновлённые сведения в Росфинмониторинг. Компанию реабилитируют.

Этап 2. Обращение в Межведомственную комиссию (МВК) при ЦБ

Если банк отказал, обращайтесь в МВК через интернет-приёмную на сайте ЦБ. Приложите отказ банка, если есть, и те же документы. МВК примет решение за 20 рабочих дней. Если комиссия встанет на вашу сторону, банк обязан исполнить решение. Если и МВК откажет — остаётся суд.

Как восстановить нормальное обслуживание после отказа банка

Процедура реабилитации позволяет компании или ИП официально закрепить нормальные отношения с банком. Если банк или МВК принимает решение в вашу пользу, информация о случае обновляется и любые ограничения или последствия, возникшие из-за сомнений в операции, снимаются.

Как снизить риск отказа по 115-ФЗ

Профилактика проблем значительно проще и дешевле реабилитации. Соблюдайте несколько правил, которые помогут снизить риски операций и сохранить стабильное обслуживание.

Подтверждение экономического смысла операций

Это главное правило. Вы должны быть готовы объяснить банку, зачем проводите операцию.

Например, если дизайн-студия перечисляет крупную сумму за закупку промышленного оборудования — это может вызвать вопросы. В качестве объяснения можно предоставить договор и объяснить, что оборудование используется для реализации конкретного проекта.

Чем логичнее операции и понятнее их экономическая цель, тем меньше вопросов у банка.

Правильное оформление документов и договоров

Ведите документооборот аккуратно. Храните договоры, акты, накладные и счета. Следите, чтобы назначение платежа в платёжном поручении буквально соответствовало предмету договора. Например, если платите за строительные материалы по договору №19, то и в договоре №19 должны быть именно стройматериалы, а не консультационные услуги.

Советы для проверки контрагентов заранее

1. Перед заключением договора потратьте пять минут на проверку контрагента. Прогоните ИНН партнёра через платформу ЦБ «Знай своего клиента», сервис ФНС «Прозрачный бизнес» или банковские сервисы, которые занимаются комплексной оценкой.

2. Если видите высокий уровень риска у контрагента на платформе ЗСК — это серьёзный повод отказаться от сделки.