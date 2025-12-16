Ответственность за нарушение 115-ФЗ: какое наказание грозит бизнесу и предпринимателю

Федеральный закон №115-ФЗ, или «антиотмывочный», регулирует финансовую прозрачность бизнеса. Летом 2025 года в него внесли масштабные поправки: первая часть вступила в силу 1 июня, вторая — 5 июля. Эти изменения затронули большее количество операций.
Обсудим, что именно изменилось и как бизнесу работать спокойно — так, чтобы у банка не возникало лишних вопросов по 115-ФЗ.
Что регулирует закон 115-ФЗ и кого он касается
Этот закон касается каждого, кто работает с деньгами, — банк, компания или индивидуальный предприниматель.
Основные цели и задачи закона
Главная цель 115-ФЗ — помешать легализации и обналичиванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проще говоря, закон создан, чтобы сделать финансовую систему прозрачной и пресечь незаконные денежные потоки. Для этого государство контролирует операции с деньгами и другим имуществом.
Кого касается 115-ФЗ
Под действие закона попадают предприятия, которые имеют дело с финансами. Среди них:
- банки;
- страховые компании;
- ломбарды;
- нотариусы;
- риелторы;
- с 2025 года — цифровые платформы.
Требования закона касаются любого юридического лица и индивидуального предпринимателя, у которого есть счёт в банке. Каждый банк обязан следить за операциями клиентов и сообщать про подозрительные сделки в Росфинмониторинг.
Какие действия считаются нарушением 115-ФЗ
Нарушения делятся на три категории, каждая из которых может привести к последствиям.
Проведение нетипичных операций
Нетипичными считаются операции, у которых нет очевидного экономического смысла. Например, транзитные операции, когда деньги приходят на счёт и сразу уходят дальше. Или если компания с одним сотрудником и минимальной зарплатой вдруг начинает проводить многомиллионные сделки. Банки анализируют такие операции и могут запросить по ним документы.
Отсутствие подтверждающих документов
Если банк запросил документы по сделке, а предприниматель не может их предоставить, это может стать причиной ограничения действий по счёту. Каждая операция должна иметь документальное подтверждение: договор, счёт-фактуру, акт выполненных работ или другие документы. Без этих бумаг банк может посчитать сделку фиктивной.
Игнорирование требований банка
Банк — главный партнёр в соблюдении 115-ФЗ. Если финансовая организация просит пояснить экономический смысл операции или предоставить подтверждения, игнорировать нельзя. Отказ от сотрудничества может грозить блокировкой счёта и другими санкциями.
Виды ответственности за нарушение 115-ФЗ
Наказание зависит от тяжести нарушения — от административного штрафа до уголовного срока.
Последствия для клиентов банков
Клиенты банков не несут административной ответственности по ст. 15.27 КоАП, но для них возможны банковские меры:
- приостановка конкретной операции;
- ограничение распоряжения счётом;
- ограничение обслуживания в системе дистанционного банковского обслуживания;
- расторжение договора расчётно-кассового обслуживания.
Гражданско-правовые последствия для бизнеса
Контрагенты, которые понесли убытки из-за блокировки операций предпринимателя, могут потребовать через суд возмещения ущерба. По Гражданскому кодексу РФ компания или ИП обязаны компенсировать реальный ущерб, упущенную выгоду, неустойки и штрафы за период простоя партнёров.
Уголовная ответственность и реальные сроки
Если у предпринимателя был злой умысел или есть отягчающие признаки, дело выходит за рамки административного штрафа. В этом случае уже возможна уголовная ответственность. К таким признакам относятся:
- крупный ущерб или значительный объём незаконных операций;
- использование схем и прикрытий (сателлитов, подставных лиц);
- неоднократные правонарушения;
- участие должностных лиц и злоупотребление служебным положением;
- связь операций с криминальными структурами.
Что грозит бизнесу и ИП на практике
Блокировка счёта и приостановка операций
Сначала банк может ввести ограничения на одну конкретную операцию, чтобы разобраться. Если объяснения не устроят, финансовая организация может временно заблокировать весь счёт. Входящие платежи будут поступать, а вот распоряжаться деньгами предприниматель не сможет.
Расторжение договора банковского обслуживания
Расторжение договора — крайняя мера, к которой банк прибегает, если клиент систематически нарушает закон или не идёт на контакт.
Есть и конкретный критерий риска: если в течение календарного года по счёту дважды был оформлен официальный отказ в проведении операции — это уже считается существенным основанием для расторжения договора.
После расторжения договора предприниматель не только теряет доступ к счёту, но также у него возникнут проблемы в деловой репутации.
Утрата деловой репутации и проблемы с партнёрами
Блокировка счёта бьёт и по кошельку, и по репутации. Контрагенты не получают оплату вовремя, поставщики требуют предоплату, а новые клиенты начинают сомневаться в надёжности. Информация о проблемах с банком быстро распространяется в деловых кругах — особенно в небольших городах и узких нишах. Восстановить доверие партнёров после таких проблем крайне сложно.
Могут ли посадить за нарушение 115-ФЗ
Уголовная ответственность наступает не за любое нарушение, а только при конкретных условиях.
В каких случаях наступает уголовная ответственность
Дело возбуждают, если следствие докажет, что предприниматель действовал с прямым умыслом. То есть не просто ошибся в документах, а сознательно участвовал в преступной схеме.
Ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма
Отмывание денег (статьи 174 и 174.1 УК РФ) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. А вот финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ) карается гораздо строже — от 8 до 15 лет, а в особо тяжких случаях возможно пожизненное заключение.
Как минимизировать риски и избежать наказания
Лучшая защита от проблем с 115-ФЗ — профилактика и правильная организация бизнес-процессов.
Ведение прозрачной финансовой деятельности
Главный принцип — вести бизнес прозрачно: платить налоги, оформлять сотрудников, избегать нетипичных операций. Чем понятнее деятельность компании, тем меньше поводов для вопросов от банка и контролирующих органов.
Подтверждение экономического смысла операций
Важно быть готовым объяснить банку назначение любых операций: хранить договоры, счета и акты, а по нестандартным сделкам заранее подготовить пояснительную записку, чтобы избежать лишних вопросов.
Проверка контрагентов и правильная документация
Перед заключением договора стоит проверять партнёров: убедиться, что это не фирма-однодневка, воспользоваться сервисами проверки контрагентов и поддерживать порядок в документах — это надёжная защита от лишних рисков.