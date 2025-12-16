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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Ответственность за нарушение 115-ФЗ: какое наказание грозит бизнесу и предпринимателю

115-ФЗ создан, чтобы пресечь незаконные денежные потоки. Точка Банк разбирает, какие действия считаются нарушением 115-ФЗ и какая ответственность за них предусмотрена.

16.12.2025
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Авторы

Федеральный закон №115-ФЗ, или «антиотмывочный», регулирует финансовую прозрачность бизнеса. Летом 2025 года в него внесли масштабные поправки: первая часть вступила в силу 1 июня, вторая — 5 июля. Эти изменения затронули большее количество операций.

Обсудим, что именно изменилось и как бизнесу работать спокойно — так, чтобы у банка не возникало лишних вопросов по 115-ФЗ.

Коротко
115-ФЗ направлен на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Распространённые нарушения ИП и компаний: нетипичные операции без экономического смысла, отсутствие документов и игнорирование запросов банка. Последствия зависят от тяжести нарушения — от блокировки расчётного счёта до лишения свободы.

Что регулирует закон 115-ФЗ и кого он касается

Этот закон касается каждого, кто работает с деньгами, — банк, компания или индивидуальный предприниматель.

Основные цели и задачи закона

Главная цель 115-ФЗ — помешать легализации и обналичиванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проще говоря, закон создан, чтобы сделать финансовую систему прозрачной и пресечь незаконные денежные потоки. Для этого государство контролирует операции с деньгами и другим имуществом.

Кого касается 115-ФЗ

Под действие закона попадают предприятия, которые имеют дело с финансами. Среди них:

  • банки; 
  • страховые компании;
  • ломбарды; 
  • нотариусы;
  • риелторы; 
  • с 2025 года —  цифровые платформы. 

Требования закона касаются любого юридического лица и индивидуального предпринимателя, у которого есть счёт в банке. Каждый банк обязан следить за операциями клиентов и сообщать про подозрительные сделки в Росфинмониторинг.

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Какие действия считаются нарушением 115-ФЗ

Нарушения делятся на три категории, каждая из которых может привести к последствиям.

Проведение нетипичных операций

Нетипичными считаются операции, у которых нет очевидного экономического смысла. Например, транзитные операции, когда деньги приходят на счёт и сразу уходят дальше. Или если компания с одним сотрудником и минимальной зарплатой вдруг начинает проводить многомиллионные сделки. Банки анализируют такие операции и могут запросить по ним документы.

Отсутствие подтверждающих документов

Если банк запросил документы по сделке, а предприниматель не может их предоставить, это может стать причиной ограничения действий по счёту. Каждая операция должна иметь документальное подтверждение: договор, счёт-фактуру, акт выполненных работ или другие документы. Без этих бумаг банк может посчитать сделку фиктивной.

Игнорирование требований банка

Банк — главный партнёр в соблюдении 115-ФЗ. Если финансовая организация просит пояснить экономический смысл операции или предоставить подтверждения, игнорировать нельзя. Отказ от сотрудничества может грозить блокировкой счёта и другими санкциями.

Виды ответственности за нарушение 115-ФЗ

Наказание зависит от тяжести нарушения — от административного штрафа до уголовного срока.

Последствия для клиентов банков

Клиенты банков не несут административной ответственности по ст. 15.27 КоАП, но для них возможны банковские меры:

  • приостановка конкретной операции;
  • ограничение распоряжения счётом;
  • ограничение обслуживания в системе дистанционного банковского обслуживания;
  • расторжение договора расчётно-кассового обслуживания.

Гражданско-правовые последствия для бизнеса

Контрагенты, которые понесли убытки из-за блокировки операций предпринимателя, могут потребовать через суд возмещения ущерба. По Гражданскому кодексу РФ компания или ИП обязаны компенсировать реальный ущерб, упущенную выгоду, неустойки и штрафы за период простоя партнёров.

Уголовная ответственность и реальные сроки

Если у предпринимателя был злой умысел или есть отягчающие признаки, дело выходит за рамки административного штрафа. В этом случае уже возможна уголовная ответственность. К таким признакам относятся:

  • крупный ущерб или значительный объём незаконных операций;
  • использование схем и прикрытий (сателлитов, подставных лиц);
  • неоднократные правонарушения;
  • участие должностных лиц и злоупотребление служебным положением;
  • связь операций с криминальными структурами.

Что грозит бизнесу и ИП на практике

Блокировка счёта и приостановка операций

Сначала банк может ввести ограничения на одну конкретную операцию, чтобы разобраться. Если объяснения не устроят, финансовая организация может временно заблокировать весь счёт. Входящие платежи будут поступать, а вот распоряжаться деньгами предприниматель не сможет. 

Расторжение договора банковского обслуживания

Расторжение договора — крайняя мера, к которой банк прибегает, если клиент систематически нарушает закон или не идёт на контакт.

Есть и конкретный критерий риска: если в течение календарного года по счёту дважды был оформлен официальный отказ в проведении операции — это уже считается существенным основанием для расторжения договора.

После расторжения договора предприниматель не только теряет доступ к счёту, но также у него возникнут проблемы в деловой репутации.

Утрата деловой репутации и проблемы с партнёрами

Блокировка счёта бьёт и по кошельку, и по репутации. Контрагенты не получают оплату вовремя, поставщики требуют предоплату, а новые клиенты начинают сомневаться в надёжности. Информация о проблемах с банком быстро распространяется в деловых кругах — особенно в небольших городах и узких нишах. Восстановить доверие партнёров после таких проблем крайне сложно.

Могут ли посадить за нарушение 115-ФЗ

Уголовная ответственность наступает не за любое нарушение, а только при конкретных условиях.

В каких случаях наступает уголовная ответственность

Дело возбуждают, если следствие докажет, что предприниматель действовал с прямым умыслом. То есть не просто ошибся в документах, а сознательно участвовал в преступной схеме. 

Ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма

Отмывание денег (статьи 174 и 174.1 УК РФ) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. А вот финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ) карается гораздо строже — от 8 до 15 лет, а в особо тяжких случаях возможно пожизненное заключение.

Если вы ведёте честный бизнес, то не стоит бояться 115-ФЗ. Клиенты Точка Банка дополнительно получают подсказки в интернет‑банке, если их операция похожа на нетипичную или рискованную. Если подсказки недостаточно, можно подключить сервис «Риски бизнеса», который будет анализировать работу по счёту и давать развёрнутые рекомендации именно по вашему бизнесу.

Валерия Котовскаяэксперт по направлению «Риски бизнеса»

Как минимизировать риски и избежать наказания

Лучшая защита от проблем с 115-ФЗ — профилактика и правильная организация бизнес-процессов.

Ведение прозрачной финансовой деятельности

Главный принцип — вести бизнес прозрачно: платить налоги, оформлять сотрудников, избегать нетипичных операций. Чем понятнее деятельность компании, тем меньше поводов для вопросов от банка и контролирующих органов.

Подтверждение экономического смысла операций

Важно быть готовым объяснить банку назначение любых операций: хранить договоры, счета и акты, а по нестандартным сделкам заранее подготовить пояснительную записку, чтобы избежать лишних вопросов.

Проверка контрагентов и правильная документация

Перед заключением договора стоит проверять партнёров: убедиться, что это не фирма-однодневка, воспользоваться сервисами проверки контрагентов и поддерживать порядок в документах — это надёжная защита от лишних рисков.

Вопросы по теме

Что могут сделать за нарушение 115-ФЗ?

Могут оштрафовать, заблокировать счёт, расторгнуть договор банковского обслуживания, а в худшем случае — привлечь к уголовной ответственности.

Какое наказание грозит бизнесу и ИП по 115-ФЗ?

Административное — штрафы до 1 млн ₽ и приостановка деятельности. Гражданско-правовое — расторжение договора с банком. Уголовное — лишение свободы.

Могут ли посадить за 115-ФЗ и на какой срок?

Да, могут. Если докажут умышленное участие в отмывании денег, срок может составить до 7 лет лишения свободы.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение 115-ФЗ?

Для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 ₽. Для юридических лиц и ИП — от 50 000 до 1 000 000 ₽.

Что грозит компании, если банк выявил рискованные операции?

Сначала банк пошлёт запрос для объяснения. Если документы его не устроят, то может приостановить операцию, заблокировать счёт, а в итоге — расторгнуть договор.

Как предпринимателю снизить риск ответственности по 115-ФЗ?

Ведите прозрачный бизнес, платите налоги, проверяйте контрагентов, храните документы по сделкам и будьте готовы объяснить экономический смысл операций.

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Ответственность за нарушение 115-ФЗ: какое наказание грозит бизнесу и предпринимателю — Точка Банк