Проверка Роспотребнадзора: всё, что нужно знать

Проведение проверки сотрудниками Роспотребнадзора строго регламентируется законом: что и как проверять, с какой периодичностью и в какие сроки.

В законодательство часто вносятся изменения. Например, в 2022 году ввели мораторий на контрольно-надзорные мероприятия малого и среднего бизнеса, в 2023 году установили индикаторы риска, а осенью 2024 года добавили новые основания для проверок.

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Что проверяет Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следит за соблюдением закона о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Роспотребнадзор контролирует:

соблюдение санитарных норм в кафе и ресторанах, школах, садах, больницах, на производствах и в других местах;

качество и безопасность продуктов питания, лекарств, косметики, бытовой химии, товаров для детей, в том числе игрушек, книг, одежды;

качество услуг в сфере образования, медицины, туризма и других;

соблюдение прав потребителей;

условия проживания для людей — качество питьевой воды, воздуха, почвы.

Поэтому любое предприятие или учреждение, которое связано с этими товарами или услугами, может столкнуться с проверками. Но вероятность выше для тех, кто относится к категории чрезвычайно высокого риска и имеет общественную значимость: школ, садов, детских лагерей, организаций питания детей, роддомов и компаний по водоснабжению населения.

Что значит «категория риска»: это потенциальный вред, который может возникнуть из-за нарушений в работе такой организации.

От вида категории зависит, как часто будут проверять предприятие

Чрезвычайно высокий Минимум — одна в год, максимум — две в год Высокий или значительный Минимум — одна в четыре года, максимум — одна в два года. Средний и умеренный Минимум — одна в шесть лет, максимум — одна в три года Низкий Не проводятся

К полномочиям службы относится определение категории для каждой организации. Для этого собирают данные о результатах проверок, анализируют отчёты, информацию других госорганов, обращения граждан и СМИ. Потом все сведения сопоставляют с уже утверждёнными критериями.

В этом вопросе есть несколько важных моментов:

Если компания не отнесена ни к одной категории, ей автоматически присваивается категория с низким риском.

Если в работе организации что-то меняется, в течение пяти дней после информирования службы пересматривают категорию. Рядовой случай, когда частный детсад закрыли, а на его месте открыли что-то другое. Тогда компанию из категории чрезвычайно высокого риска убирают.

В определении категории предприятия и учреждения не участвуют.

Узнать категорию и посмотреть все проверки на год вперёд можно в Едином реестре проверок.

Чтобы узнать больше информации о надзорных мероприятиях и категории риска, введите данные фирмы

Перейдите в раздел «Сведения о контролируемом лице»

Пролистайте вниз, где указана категория риска

Какие проводятся контрольные мероприятия

Основное разделение мероприятий:

Плановые Проверки по утверждённому плану Внеплановые Проверки при наличии информации о нарушениях, по требованию прокуратуры или другим законным основаниям

С участием проверяемого:

Документарная проверка Изучение документов, получение письменных объяснений, проведение экспертиз Выездная проверка Проверка по месту нахождения объектов контролируемого лица, включает осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), экспертизу, эксперимент Контрольные закупки Покупка товара или услуги с документированием нарушений со стороны продавца сразу после закупки Мониторинговая закупка Покупка товара с последующим направлением его на экспертизу Выборочный контроль Проверка мест хранения и реализации продукции с последующей экспертизой товара для проверки качества Инспекционный визит Посещение инспектором конкретного объекта с осмотром помещений, опросом персонала, взятием объяснений, изучением документов Рейдовые осмотры Одновременная проверка сразу нескольких предпринимателей

Без участия проверяемого:

Наблюдение за соблюдением обязательных требований Сбор и анализ информации в открытом доступе: данные других ведомств, сведения из государственных и муниципальных информационных систем, интернет-ресурсов, с автоматических технических средств фиксации правонарушений. Выездное обследование Осмотр помещений, к которым есть свободный доступ

К каждому мероприятию предъявляются требования по срокам проведения и действиям инспекторов.

Когда проводятся плановые проверки

По общему правилу плановые проверки проводятся, только если их включают в план проверок Роспотребнадзора на год. В 2024 году всего в этом документе было больше 18 тысяч проверок. Это достаточно мало по сравнению с прошлыми годами.

В специальном поисковом окне можно проверить, запланирована ли проверка для организации

Как подготовиться к проверке Роспотребнадзора

Если в бизнесе есть существенные нарушения, на их устранение нужно время. Чтобы в любой момент быть готовым к проверке, важно строго соблюдать требования нормативных актов и заботиться о безопасности.

Подготовка зависит от рода деятельности, но есть общие рекомендации.

Посмотрите, запланирована ли проверка компании, к какой категории риска относится предприятие, возможны ли внеплановые мероприятия.

Инициируйте профилактический визит инспектора, чтобы заранее узнать о проблемах и вовремя устранить их.

Изучите акты и предписания по предыдущим проверкам. Убедитесь, что все замечания и нарушения устранены.

Проверьте документы, которые могут запросить сотрудники службы. Например, санитарные книжки, сертификаты на продукцию, договоры на вывоз и утилизацию отходов и другие.

Оцените состояние товара, правильность его хранения, сроки годности.

Убедитесь, что помещения соответствуют санитарным нормам и правилам, а сотрудники соблюдают правила личной гигиены.

Следите за изменениями в законодательстве и требованиями Роспотребнадзора, чтобы быть в курсе всех нововведений.

Как долго длится проверка

Количество дней для проверки:

Документарная — до 10 дней. Выездная — до 10 дней, но непосредственно общение с бизнесом должно ограничиться:

50 часами на малом предприятии (от 16 до 100 человек с доходом до 800 млн рублей);

15 часами для микропредприятия (до 15 человек с доходом до 120 млн рублей).

Каждый филиал одной компании проверяется самостоятельно в свои сроки.

Как проходит проверка Роспотребнадзора

Сотрудник Роспотребнадзора готовит документы и уведомляет компанию о предстоящей проверке. Все мероприятия будут проводиться только за счёт средств госбюджета.

На электронную почту или в личный кабинет на Госуслугах поступит письмо с решением о проверке и списком запрашиваемых документов. Подготовьте копии запрашиваемых документов, подпишите их подписью директора и поставьте печать. Отправьте документы в течение 10 рабочих дней после получения запроса. Если сотрудник запросит дополнительные документы, на их отправку даётся ещё 10 дней.

В случае отказа в направлении документов сотрудник службы может назначить выездную проверку.

Порядок выездной проверки

Для выездной проверки инспекторы используют формы проверочных листов. По ним собирают информацию по объекту. Например, в документе по гостинице будет 85 вопросов, в том числе про соответствие требованиям к материалам стен и потолка, водоснабжению, отоплению, сбору мусора.

Перечни проверочных листов утверждены приказом Роспотребнадзора.

Сотрудники обращают внимание на соблюдение санитарных норм и правил, наличие сертификатов на продукцию, маркировку товаров, соблюдение прав потребителей. Готовиться к встрече лучше заранее: проверить документацию, соответствие всем требованиям.

Какие есть права и обязанности у участников проверки

Проверяемый имеет следующие права и обязанности:

проверить документы проверяющего;

присутствовать во время проведения проверки, сопровождать инспектора или заранее уведомить о невозможности участия по уважительной причине;

задавать проверяющим вопросы;

пригласить на проверку собственного юриста;

выполнять требования Роспотребнадзора о предоставлении информации, оборудования, продукции. За неисполнение предусмотрена административная ответственность;

не создавать препятствий для проверки, иначе могут оштрафовать;

фиксировать начало и ход проверки на камеру, чтобы получить свидетельства о возможных нарушениях.

Должностные лица Роспотребнадзора обязаны строго соблюдать требования нормативных актов и установленные сроки. Они не могут:

запрашивать документы, не связанные с предметом проверки;

забирать оригиналы документов;

разглашать информацию, которую получили в ходе проверки.

Какие могут быть нарушения со стороны проверяющего

Участие инспекторов в проверках строго регламентировано, но может что-то пойти не так когда:

не соблюдают сроки проверки — находятся на предприятии дольше установленного периода;

проводят проверочные мероприятия без участия представителя компании, за исключением случаев, когда их и не должно быть;

выходят за пределы вопросов в проверочном листе;

заполняют акт с ошибками.

Неправомерные действия инспектора можно обжаловать.

Что может сделать Роспотребнадзор по итогам проверки

По результатам работник службы составит типовой акт в двух экземплярах: один — для ведомства, второй — для организации. В нем зафиксируют ход проверки и перечень изученных документов. Инспектор укажет факты обнаружения нарушений, сделает отметку, подписал ли руководитель документ или отказался сделать это.

В акте будет указано, выявлено нарушение или нет. В первом случае выдадут акт и предписание для устранения нарушений с указанием того, что и когда нужно сделать, во втором — просто подписанный двумя сторонами акт. Документы отправят получателю заказным письмом, на электронную почту или в личный кабинет Госуслуг.

Исполнение предписания — это обязанность проверенного лица. За невыполнение в срок могут наказать штрафом.

В течение пяти дней после подписания акта итоги проверки появятся в Едином реестре контрольных мероприятий.

Что делать в случае выявления нарушений

Устранить их. Инспектор укажет в предписании, в какой срок это нужно сделать. После этого он придёт вновь с внеплановой проверкой. При повторном выявлении нарушений и отсутствии реакции на выданное предписание, сотрудник составит протокол об административном правонарушении и повторно выдаст предписание.

Если вы не согласны с результатами проверки — обжалуйте их.

Как обжаловать результаты проверки

Порядок и сроки обжалования предписания будут прописаны в акте.

Составление жалобы доступно на портале Госуслуг

Опишите в претензии, с чем вы не согласны, и подтвердите это аргументами и доказательствами. Роспотребнадзор ответит в течение 20 дней.

Если не согласны с решением по жалобе, то остаётся вариант обратиться в вышестоящий орган или суд.

Какие штрафы грозят бизнесу за нарушения

За нарушения Роспотребнадзор может привлечь к административной ответственности. Чаще всего наказание — это штраф, но при серьёзных нарушениях могут закрыть заведение на длительный срок.