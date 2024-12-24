Проверка Роспотребнадзора: всё, что нужно знать

Проведение проверки сотрудниками Роспотребнадзора строго регламентируется законом: что и как проверять, с какой периодичностью и в какие сроки.
В законодательство часто вносятся изменения. Например, в 2022 году ввели мораторий на контрольно-надзорные мероприятия малого и среднего бизнеса, в 2023 году установили индикаторы риска, а осенью 2024 года добавили новые основания для проверок.
Что проверяет Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следит за соблюдением закона о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Роспотребнадзор контролирует:
- соблюдение санитарных норм в кафе и ресторанах, школах, садах, больницах, на производствах и в других местах;
- качество и безопасность продуктов питания, лекарств, косметики, бытовой химии, товаров для детей, в том числе игрушек, книг, одежды;
- качество услуг в сфере образования, медицины, туризма и других;
- соблюдение прав потребителей;
- условия проживания для людей — качество питьевой воды, воздуха, почвы.
Поэтому любое предприятие или учреждение, которое связано с этими товарами или услугами, может столкнуться с проверками. Но вероятность выше для тех, кто относится к категории чрезвычайно высокого риска и имеет общественную значимость: школ, садов, детских лагерей, организаций питания детей, роддомов и компаний по водоснабжению населения.
От вида категории зависит, как часто будут проверять предприятие
|Чрезвычайно высокий
|Минимум — одна в год, максимум — две в год
|Высокий или значительный
|Минимум — одна в четыре года, максимум — одна в два года.
|Средний и умеренный
|Минимум — одна в шесть лет, максимум — одна в три года
|Низкий
|Не проводятся
К полномочиям службы относится определение категории для каждой организации. Для этого собирают данные о результатах проверок, анализируют отчёты, информацию других госорганов, обращения граждан и СМИ. Потом все сведения сопоставляют с уже утверждёнными критериями.
В этом вопросе есть несколько важных моментов:
- Если компания не отнесена ни к одной категории, ей автоматически присваивается категория с низким риском.
- Если в работе организации что-то меняется, в течение пяти дней после информирования службы пересматривают категорию. Рядовой случай, когда частный детсад закрыли, а на его месте открыли что-то другое. Тогда компанию из категории чрезвычайно высокого риска убирают.
- В определении категории предприятия и учреждения не участвуют.
Узнать категорию и посмотреть все проверки на год вперёд можно в Едином реестре проверок.
Чтобы узнать больше информации о надзорных мероприятиях и категории риска, введите данные фирмы
Перейдите в раздел «Сведения о контролируемом лице»
Пролистайте вниз, где указана категория риска
Какие проводятся контрольные мероприятия
Основное разделение мероприятий:
|Плановые
|Проверки по утверждённому плану
|Внеплановые
|Проверки при наличии информации о нарушениях, по требованию прокуратуры или другим законным основаниям
С участием проверяемого:
|Документарная проверка
|Изучение документов, получение письменных объяснений, проведение экспертиз
|Выездная проверка
|Проверка по месту нахождения объектов контролируемого лица, включает осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), экспертизу, эксперимент
|Контрольные закупки
|Покупка товара или услуги с документированием нарушений со стороны продавца сразу после закупки
|Мониторинговая закупка
|Покупка товара с последующим направлением его на экспертизу
|Выборочный контроль
|Проверка мест хранения и реализации продукции с последующей экспертизой товара для проверки качества
|Инспекционный визит
|Посещение инспектором конкретного объекта с осмотром помещений, опросом персонала, взятием объяснений, изучением документов
|Рейдовые осмотры
|Одновременная проверка сразу нескольких предпринимателей
Без участия проверяемого:
|Наблюдение за соблюдением обязательных требований
|Сбор и анализ информации в открытом доступе: данные других ведомств, сведения из государственных и муниципальных информационных систем, интернет-ресурсов, с автоматических технических средств фиксации правонарушений.
|Выездное обследование
|Осмотр помещений, к которым есть свободный доступ
К каждому мероприятию предъявляются требования по срокам проведения и действиям инспекторов.
Когда проводятся плановые проверки
По общему правилу плановые проверки проводятся, только если их включают в план проверок Роспотребнадзора на год. В 2024 году всего в этом документе было больше 18 тысяч проверок. Это достаточно мало по сравнению с прошлыми годами.
В специальном поисковом окне можно проверить, запланирована ли проверка для организации
Как подготовиться к проверке Роспотребнадзора
Если в бизнесе есть существенные нарушения, на их устранение нужно время. Чтобы в любой момент быть готовым к проверке, важно строго соблюдать требования нормативных актов и заботиться о безопасности.
Подготовка зависит от рода деятельности, но есть общие рекомендации.
- Посмотрите, запланирована ли проверка компании, к какой категории риска относится предприятие, возможны ли внеплановые мероприятия.
- Инициируйте профилактический визит инспектора, чтобы заранее узнать о проблемах и вовремя устранить их.
- Изучите акты и предписания по предыдущим проверкам. Убедитесь, что все замечания и нарушения устранены.
- Проверьте документы, которые могут запросить сотрудники службы. Например, санитарные книжки, сертификаты на продукцию, договоры на вывоз и утилизацию отходов и другие.
- Оцените состояние товара, правильность его хранения, сроки годности.
- Убедитесь, что помещения соответствуют санитарным нормам и правилам, а сотрудники соблюдают правила личной гигиены.
Следите за изменениями в законодательстве и требованиями Роспотребнадзора, чтобы быть в курсе всех нововведений.
Как долго длится проверка
Количество дней для проверки:
- Документарная — до 10 дней.
- Выездная — до 10 дней, но непосредственно общение с бизнесом должно ограничиться:
- 50 часами на малом предприятии (от 16 до 100 человек с доходом до 800 млн рублей);
- 15 часами для микропредприятия (до 15 человек с доходом до 120 млн рублей).
Каждый филиал одной компании проверяется самостоятельно в свои сроки.
Как проходит проверка Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора готовит документы и уведомляет компанию о предстоящей проверке. Все мероприятия будут проводиться только за счёт средств госбюджета.
- На электронную почту или в личный кабинет на Госуслугах поступит письмо с решением о проверке и списком запрашиваемых документов.
- Подготовьте копии запрашиваемых документов, подпишите их подписью директора и поставьте печать.
- Отправьте документы в течение 10 рабочих дней после получения запроса.
- Если сотрудник запросит дополнительные документы, на их отправку даётся ещё 10 дней.
В случае отказа в направлении документов сотрудник службы может назначить выездную проверку.
Порядок выездной проверки
Для выездной проверки инспекторы используют формы проверочных листов. По ним собирают информацию по объекту. Например, в документе по гостинице будет 85 вопросов, в том числе про соответствие требованиям к материалам стен и потолка, водоснабжению, отоплению, сбору мусора.
Перечни проверочных листов утверждены приказом Роспотребнадзора.
Сотрудники обращают внимание на соблюдение санитарных норм и правил, наличие сертификатов на продукцию, маркировку товаров, соблюдение прав потребителей. Готовиться к встрече лучше заранее: проверить документацию, соответствие всем требованиям.
Какие есть права и обязанности у участников проверки
Проверяемый имеет следующие права и обязанности:
- проверить документы проверяющего;
- присутствовать во время проведения проверки, сопровождать инспектора или заранее уведомить о невозможности участия по уважительной причине;
- задавать проверяющим вопросы;
- пригласить на проверку собственного юриста;
- выполнять требования Роспотребнадзора о предоставлении информации, оборудования, продукции. За неисполнение предусмотрена административная ответственность;
- не создавать препятствий для проверки, иначе могут оштрафовать;
- фиксировать начало и ход проверки на камеру, чтобы получить свидетельства о возможных нарушениях.
Должностные лица Роспотребнадзора обязаны строго соблюдать требования нормативных актов и установленные сроки. Они не могут:
- запрашивать документы, не связанные с предметом проверки;
- забирать оригиналы документов;
- разглашать информацию, которую получили в ходе проверки.
Какие могут быть нарушения со стороны проверяющего
Участие инспекторов в проверках строго регламентировано, но может что-то пойти не так когда:
- не соблюдают сроки проверки — находятся на предприятии дольше установленного периода;
- проводят проверочные мероприятия без участия представителя компании, за исключением случаев, когда их и не должно быть;
- выходят за пределы вопросов в проверочном листе;
- заполняют акт с ошибками.
Неправомерные действия инспектора можно обжаловать.
Что может сделать Роспотребнадзор по итогам проверки
По результатам работник службы составит типовой акт в двух экземплярах: один — для ведомства, второй — для организации. В нем зафиксируют ход проверки и перечень изученных документов. Инспектор укажет факты обнаружения нарушений, сделает отметку, подписал ли руководитель документ или отказался сделать это.
В акте будет указано, выявлено нарушение или нет. В первом случае выдадут акт и предписание для устранения нарушений с указанием того, что и когда нужно сделать, во втором — просто подписанный двумя сторонами акт. Документы отправят получателю заказным письмом, на электронную почту или в личный кабинет Госуслуг.
Исполнение предписания — это обязанность проверенного лица. За невыполнение в срок могут наказать штрафом.
Что делать в случае выявления нарушений
Устранить их. Инспектор укажет в предписании, в какой срок это нужно сделать. После этого он придёт вновь с внеплановой проверкой. При повторном выявлении нарушений и отсутствии реакции на выданное предписание, сотрудник составит протокол об административном правонарушении и повторно выдаст предписание.
Если вы не согласны с результатами проверки — обжалуйте их.
Как обжаловать результаты проверки
Порядок и сроки обжалования предписания будут прописаны в акте.
Составление жалобы доступно на портале Госуслуг
Опишите в претензии, с чем вы не согласны, и подтвердите это аргументами и доказательствами. Роспотребнадзор ответит в течение 20 дней.
Если не согласны с решением по жалобе, то остаётся вариант обратиться в вышестоящий орган или суд.
Какие штрафы грозят бизнесу за нарушения
За нарушения Роспотребнадзор может привлечь к административной ответственности. Чаще всего наказание — это штраф, но при серьёзных нарушениях могут закрыть заведение на длительный срок.
|Нарушение
|Для ИП
|Для юрлиц
|Нарушение санитарных норм и правил
|От 500 до 1 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток
|От 10 000 до 20 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
|Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и БАД
|От 100 000 до 600 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток
|От 1 000 000 до 6 000 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток
|Обвешивание, обсчёт
|От 3 000 до 5 000 рублей
|От 20 000 до 50 000 рублей
|Введение потребителей в заблуждение о свойствах или качествах товара
|от 3 000 до 5 000 рублей
|От 100 000 до 500 000 рублей
|Навязывание дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до или во время заключения основного договора, если это не предусмотрено законом.
|—
|От 20 000 до 40 000 рублей
|Оказание некачественных услуг
|От 10 000 до 30 000 рублей с конфискацией или без неё
|От 20 000 до 50 000 рублей с конфискацией или без неё
|Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов
|От 20 000 до 50 000 рублей с конфискацией или приостановлением деятельности до 90 суток
|От 100 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией или приостановлением деятельности до 90 суток
|Производство, продажа или ввод в оборот товаров без надлежащей маркировки или с нарушением нанесения.
|—
|От 50 000 до 500 000 рублей с конфискацией
Если по результатам проверки наложен штраф, его можно оплатить со скидкой в 50%. На это даётся 20 дней со дня вынесения постановления.