Коротко Доход агента на УСН — только агентское вознаграждение. Деньги принципала, которые проходят через счёт агента, в налоговую базу не включаются. Принципал, наоборот, включает в доход всю выручку от покупателей, в том числе комиссию, которую агент удержал из этой выручки. Агент считает лимит для НДС только по своему вознаграждению, а не по обороту принципала, который проходит через его счёт. При расчёте лимита агент учитывает все остальные собственные доходы, определяемые по правилам УСН.

Агент за вознаграждение совершает сделки и другие действия по поручению принципала — от своего имени или от имени принципала, но всегда за его счёт. Право собственности на товар и деньги покупателей принадлежат принципалу, у агента они проходят транзитом.

Что такое агентский договор

Агентский договор, согласно ст. 1005 ГК РФ, — это соглашение, по которому одна сторона (агент) за вознаграждение совершает по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия.

Кто такой агент

Агент — посредник, который выполняет различные поручения второй стороны, например:

продаёт товары;

находит клиентов;

закупает сырьё;

бронирует услуги;

размещает рекламу.

За выполнение поручения агент получает вознаграждение — фиксированную сумму или процент от сделок. Агентом может быть организация, ИП или физическое лицо без статуса ИП.

Агент действует от своего имени или от имени принципала, но всегда за счёт принципала.

Кто такой принципал

Принципал — заказчик посреднических услуг. Он поручает агенту действия, оплачивает вознаграждение и возмещает расходы, понесённые при исполнении поручения.

Агент действует в интересах принципала, поэтому результаты его действий предназначены для принципала. Это значит, что выручка от продаж через агента — это выручка принципала, а закупленный агентом товар — собственность принципала.

Что такое агентская схема

Агентская схема отличается от обычной продажи услуг тем, что агент не выкупает товар и не перепродаёт его с наценкой. Собственником товара до продажи покупателю остаётся принципал, а выручка от покупателей принадлежит принципалу, даже если она поступает на счёт агента.

Система налогообложения сторон влияет на учёт договора. От неё зависит, какая сумма попадает в налоговую базу, можно ли учесть комиссию в расходах и возникают ли обязанности исчислять НДС и выставлять счета-фактуры.

Как работает агентская схема

Гражданский кодекс допускает две модели работы агента. От выбранной модели зависят права и обязанности сторон перед третьими лицами.

Если агент действует от своего имени, но за счёт принципала, права и обязанности по сделке возникают у агента — он сам подписывает договор с покупателем и сам отвечает перед ним. К таким отношениям применяются правила о договоре комиссии. Покупатель при этом может не знать о существовании принципала — так работает большинство маркетплейсов.

Если агент действует от имени и за счёт принципала, стороной сделки становится принципал, именно он приобретает права и несёт обязанности перед клиентом. Агенту для подписания документов нужна доверенность, а к отношениям применяются правила о договоре поручения.

Параметр От своего имени за счёт принципала От имени и за счёт принципала Кто сторона сделки с клиентом Агент Принципал Кто отвечает перед клиентом Агент Принципал Нужна ли агенту доверенность Нет Да Кто получает деньги от покупателя Обычно агент, затем перечисляет принципалу Обычно принципал, реже агент по поручению

Модель работы закрепляется в договоре. Если формулировка размытая, стороны могут столкнуться с проблемами — кто отвечает перед клиентом, кто получает деньги при расчётах и кто выставляет документы.

В части определения доходов при УСН обе модели работают одинаково: доход агента — вознаграждение, доход принципала — выручка от покупателей.

Кто может заключать агентский договор

Агентский договор заключают организации, ИП и физические лица в любых сочетаниях.

ИП может быть агентом и принципалом, в том числе в договоре с ООО, другим ИП или физлицом. Система налогообложения на право заключить договор не влияет. Например, ИП на УСН может быть агентом у компании на ОСНО и наоборот.

Исключение — АУСН, агенты на этом режиме работать не могут. Запрет установлен п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ и касается также комиссионеров и поверенных. Если ИП на АУСН заключит агентский договор как агент, он потеряет право на этот режим. На принципала ограничение не распространяется, поэтому ИП на АУСН может, например, продавать через маркетплейс.

Если агентом выступает физическое лицо без статуса ИП, его вознаграждение облагается НДФЛ, а принципал становится налоговым агентом. В этом случае принципал удерживает налог при выплате и начисляет страховые взносы. Но если принципал также является физлицом, то агент самостоятельно декларирует и уплачивает НДФЛ.

Агентский договор для самозанятых

Сэкономить на налогах за счёт статуса самозанятого не получится. Плательщики НПД не вправе вести деятельность в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии и агентским договорам — запрет установлен п. 5 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ. Исключение — доставка товаров с приёмом платежей через кассу продавца.

Если самозанятый выступит агентом, он утратит право на НПД с даты заключения договора, а налог на доходы будет пересчитан. При этом обратная ситуация допустима — самозанятый может быть принципалом и нанять агента для поиска клиентов на свои услуги.

Когда агентская схема подходит бизнесу на УСН

Агентский договор используют, когда бизнесу нужно продавать или покупать через посредника, не передавая ему собственность на товар и деньги. Например:

Продажа товаров через маркетплейсы — некоторые маркетплейсы принимают деньги покупателей и перечисляют их продавцу за вычетом комиссии.

Привлечение клиентов и заявок — агент ищет покупателей, ведёт переговоры и получает процент от заключённых сделок. Например, риелторы могут использовать агентский договор для привлечения клиентов.

Закупки через посредника — агент находит поставщика и покупает товар или услугу для принципала за его счёт.

Организация доставки, рекламы и бронирований — агент заключает договоры с перевозчиками, рекламными площадками или отелями в интересах принципала.

Агентская схема не подходит, если посредник фактически выкупает товар и перепродаёт его. Такие отношения оформляются договором поставки или договором купли-продажи.

Если по документам заключён агентский договор, но фактически осуществляется перепродажа, налоговая может переквалифицировать отношения и доначислить налог со всего оборота.

Что включать в агентский договор

Чем точнее сформулированы условия, тем меньше споров между сторонами и вопросов у налоговой. В договоре закрепляются:

Предмет — какие конкретно действия совершает агент. Например, продажа товаров, поиск клиентов, закупка или заключение договоров.

Модель работы — агент действует от своего имени или от имени принципала.

Размер вознаграждения — фиксированная сумма, процент от сделок или комбинация, а также порядок расчёта дополнительной выгоды.

Порядок выплаты — принципал перечисляет вознаграждение отдельно или агент удерживает его из выручки.

Сроки перечисления денег принципалу — в течение скольких дней после получения оплаты от покупателей агент переводит выручку.

Возмещение расходов агента — какие расходы принципал компенсирует и какими документами они подтверждаются.

Отчёт агента — форма, периодичность, срок направления и срок, в течение которого принципал может заявить возражения.

Ответственность сторон и порядок расторжения — неустойки за просрочку перечисления денег и условия одностороннего отказа.

Если вознаграждение в договоре не указано, оно всё равно причитается агенту в размере, который обычно взимается за аналогичные услуги. Неопределённость невыгодна обеим сторонам, поэтому размер и порядок расчёта вознаграждения в договоре должны быть чётко сформулированы.

Налогообложение агента на УСН

Доход агента — это агентское вознаграждение и дополнительная выгода, если она предусмотрена договором.

Деньги принципала, которые проходят через счёт агента, доходом не признаются. Имущество, поступившее посреднику в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, исключено из налоговой базы согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ. На УСН это правило применяется через ст. 346.15 НК РФ.

ПРИМЕР Покупатели заплатили агенту 300 000 ₽ за товары принципала, вознаграждение агента по договору — 10%. Доход агента — 30 000 ₽, остальные 270 000 ₽ — транзитные деньги принципала. При УСН «Доходы» налог агента составит 6% от 30 000 — 1 800 ₽.

Дата признания дохода зависит от порядка расчётов. Если агент удерживает вознаграждение из выручки, доход признаётся на дату поступления денег от покупателей — с этого момента агент фактически распоряжается своим вознаграждением. Если принципал платит вознаграждение отдельно, доход возникает на дату поступления денег от принципала.

В КУДиР агент записывает только вознаграждение и дополнительную выгоду. Транзитные суммы принципала в книгу не попадают. Расходы, которые принципал возмещает агенту, при УСН «Доходы минус расходы» агент также не учитывает — это не его затраты. В расходы агента идут только собственные издержки: аренда, зарплата сотрудников, реклама своих услуг и другие расходы.

ВАЖНО Поступления от покупателей и вознаграждение нужно разделять документально — договором, отчётами агента и назначением платежей. Если из документов неясно, какая часть поступлений принадлежит принципалу, налоговая может признать доходом агента всю сумму на его счёте.

Налогообложение принципала на УСН

Принципал включает в доход полную выручку до удержания агентского вознаграждения, но за вычетом НДС, предъявленного покупателям, если принципал обязан его исчислять. Уменьшать выручку на комиссию нельзя.

Датой получения дохода налоговая считает день поступления оплаты от покупателя агенту, а не день, когда агент перечислил деньги принципалу. Это влияет на квартальные авансовые платежи. Например, если покупатель оплатил товар 30 марта, а агент перевёл выручку 10 апреля, доход относится к первому кварталу.

Учёт зависит от объекта налогообложения. При УСН «Доходы» комиссия агента налог не уменьшает — принципал платит 6% со всей выручки, а вознаграждение оплачивает из собственных средств. При УСН «Доходы минус расходы» вознаграждение агента и возмещаемые ему расходы принципал учитывает в расходах на основании отчёта агента и подтверждающих документов.

ПРИМЕР Покупатели заплатили за товары принципала 500 000 ₽, агент удержал вознаграждение 75 000 ₽ и перечислил на счёт 425 000 ₽. При УСН «Доходы» налоговая база — 500 000 ₽, налог 6% — 30 000 ₽. При УСН «Доходы минус расходы» база уменьшается на комиссию: 500 000 – 75 000 = 425 000 ₽ до учёта остальных расходов, например себестоимости товара.

Отчёты агента нужно регулярно сверять с поступлениями на счёт. Расхождение между выручкой в отчётах и суммами переводов — это удержанная комиссия и возмещаемые расходы. Каждая сумма должна подтверждаться документами.

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Занижение дохода на сумму комиссии — самая частая ошибка при продажах через посредников. Налоговая видит полную выручку в отчётах агента и данных онлайн-касс, поэтому может доначислить налог и пени. При наличии оснований штраф обычно составляет 20% от недоимки, а при доказанном умысле 40%.

Агентский договор и маркетплейсы

Продажи через маркетплейсы часто строятся по агентской модели. Площадка действует от своего имени, но за счёт продавца. Поэтому к продавцам на УСН применяются базовые правила для принципала:

В доход идёт полная стоимость проданных товаров. Дата признания — по данным отчёта площадки. Комиссия, логистика, хранение и реклама учитываются в расходах только при объекте «Доходы минус расходы».

Дата дохода определяется по правилам кассового метода — по дате получения оплаты агентом или возникновения у принципала права распоряжаться ею. Отчёт является источником информации и подтверждающим документом, но сам по себе не устанавливает налоговую дату.

Основной документ для учёта — отчёт о реализации, который маркетплейс формирует в личном кабинете. Если площадка группирует данные по неделям, а неделя захватывает два квартала, суммы в КУДиР разбиваются по периодам. Возвраты покупателей уменьшают доход того периода, в котором произошёл возврат.

Удержания площадки за эквайринг и логистику работают так же, как комиссия, — доход они не уменьшают, но при УСН «Доходы минус расходы» включаются в затраты на основании отчётов и актов маркетплейса.

ВАЖНО Правовая модель работы зависит от оферты конкретного маркетплейса. Площадка может действовать от своего имени или от имени продавца, а также одновременно оказывать продавцу самостоятельные услуги.

НДС при агентском договоре на УСН в 2027 году

С 2026 года бизнес на УСН освобождён от НДС только при соблюдении установленного условия по доходу — не более 20 млн ₽ за год.

Агент считает лимит по своему вознаграждению, а не по всему обороту, который проходит через его счёт. Принципал считает лимит по полной выручке от покупателей, включая удержанную комиссию.

При превышении лимита плательщик УСН выбирает между специальными ставками без права на вычет и общими ставками с вычетом входного НДС.

Доход за год Ставка НДС Не более 20 млн ₽ Освобождение от НДС Свыше 20 млн до 288,25 млн ₽ включительно 5% без вычетов или 22% (10%) с вычетами Свыше 288,25 млн до 518,85 млн ₽ включительно 7% без вычетов или 22% (10%) с вычетами Свыше 518,85 млн ₽ Утрата права на УСН и переход на ОСНО

Лимиты в таблице действуют в 2027 году. Границы для ставок 5 и 7% и лимит УСН проиндексированы на коэффициент-дефлятор, а порог освобождения от НДС не индексируется и остаётся на уровне 20 000 000 ₽.

Если договор позволяет увеличить вознаграждение на сумму НДС либо стороны согласовали изменение цены, НДС начисляется сверх прежней суммы. В противном случае он по общему правилу считается включённым в согласованное вознаграждение и выделяется из него.

Отдельная обязанность возникает у агента, который действует от своего имени, когда принципал платит НДС. Согласно п. 3.1 ст. 169 НК РФ, при продаже товаров агент выставляет покупателям счета-фактуры с НДС принципала, передаёт их данные принципалу для перевыставления и ведёт журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур по посредническим операциям. Эта обязанность не зависит от того, платит ли сам агент НДС.

Если агент действует от имени принципала, счета-фактуры покупателям выставляет сам принципал, и журнал агенту не нужен.

ПРИМЕР Условие об НДС фиксируется в агентском договоре: включён ли налог в цену товаров и в вознаграждение, кто выставляет счета‑фактуры и в какие сроки агент передаёт их данные принципалу. Без этого стороны рискуют потерять вычеты или заплатить налог сверх согласованной цены.

Документы по агентскому договору

Комплект документов подтверждает агентскую схему и суммы в налоговом учёте обеих сторон.

Базовый комплект документов включает:

Агентский договор — основание отношений и основной документ, подтверждающий характер отношений при налоговой проверке.

Поручение или заявка принципала — конкретизирует задание, если договор рамочный.

Отчёт агента — раскрывает исполнение поручения, поступления и удержания.

Акт на агентское вознаграждение — подтверждает сумму комиссии, часто совмещается с отчётом.

Платёжные документы — переводы выручки принципалу, выплата вознаграждения, возмещение расходов.

Счета-фактуры или УПД — при работе с НДС.

Документы поставщиков и покупателей — накладные, чеки и договоры, заключённые агентом во исполнение поручения.

Отчёт агента — обязательный документ. Отдельный акт на вознаграждение составляется, если это предусмотрено договором. При этом отчёт может одновременно выполнять функцию первичного документа при наличии обязательных реквизитов.

Список документов может быть расширен с учётом особенностей конкретной сделки и договорённостей между агентом и принципалом.

Отчёт агента

Согласно ст. 1008 ГК РФ, агент обязан отчитываться перед принципалом в порядке и сроки, установленные договором.

Если сроки в договоре не указаны, отчёты представляются по мере исполнения поручения или по окончании договора. К отчёту прикладываются доказательства расходов, произведённых за счёт принципала, если договором не предусмотрено иное.

В отчёт включают период, перечень исполненных поручений, суммы поступлений от покупателей с датами, размер удержанного вознаграждения и возмещаемые расходы с подтверждающими документами.

Принципал, у которого есть возражения, сообщает о них агенту в течение 30 дней со дня получения отчёта, если договором не установлен другой срок. Без возражений отчёт считается принятым.

Для налогового учёта отчёт — ключевой документ. По нему принципал определяет дату и сумму дохода, подтверждает расходы на вознаграждение, а агент обосновывает, что транзитные суммы не его выручка. Работа без отчётов лишает обе стороны этих доказательств.

Экспертное мнение При работе через посредника рекомендую сверять его отчёты с банковскими выписками и данными КУДиР. Проверяйте, чтобы комиссия, расходы на доставку, хранение и другие удержания были указаны отдельно и подтверждались документами. Если агент объединяет несколько операций в одном отчёте, проверяйте даты поступления оплаты от покупателей: от них зависит, в каком налоговом периоде признать доход.



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Риски агентского договора при УСН

Посреднические схемы налоговая проверяет внимательно, потому что через них иногда занижают выручку и дробят бизнес.

Переквалификация в куплю-продажу

Если агент фактически выкупает товар, самостоятельно устанавливает цены, несёт риски порчи и не отчитывается перед принципалом, налоговая признаёт это куплей-продажей, а не агентской схемой взаимоотношений.

В этом случае доходом посредника становится весь оборот, а не комиссия. Налоговая может не только доначислить налоги, но и начислить пени или назначить штраф.

Риск снижают реальные отчёты, перечисление выручки в сроки по договору и ценообразование, которое контролирует принципал.

Переквалификация договора с физлицом в трудовые отношения

Агент-физлицо, который работает по графику, подчиняется внутренним правилам и получает ежемесячные фиксированные выплаты, для проверяющих выглядит как сотрудник.

Последствия: доначисление страховых взносов, НДФЛ, пени и штрафы по трудовому законодательству.

Для снижения риска в агентском договоре с физлицом не должно быть признаков трудовых отношений. Например, в договоре не должно быть режима работы, отпусков и дисциплинарной ответственности.

Смешение своих и чужих денег

Когда выручка принципала и собственные средства агента неразличимы на счёте, а отчётов нет, налоговая может включить все поступления в доход агента.

Разделение обеспечивается назначениями платежей, отчётами и своевременным перечислением выручки принципалу. Отдельный расчётный счёт для операций по агентскому договору законом не требуется, но упрощает учёт.

Ошибки в учёте дохода принципала

Принципалы могут допустить несколько ошибок:

Учесть выручку за вычетом комиссии. Признать доход на дату поступления денег от агента вместо даты оплаты покупателем.