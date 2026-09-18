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Аудиторская проверка: что это и как подготовиться

Аудиторская проверка помогает компании вовремя увидеть ошибки в учёте, снизить налоговые риски и понять, насколько корректно устроены внутренние процессы. Точка Банк разберёт, что такое аудит простыми словами, как проводится аудиторская проверка, сколько она длится, кому она нужна и как подготовиться к ней заранее.

18.09.2026
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Коротко
Аудит — это независимая проверка бухгалтерской и финансовой отчётности компании. Для крупных компаний он обязателен, остальные могут провести аудит по собственной инициативе.
Аудиторская проверка помогает вовремя заметить слабые места и исправить их до того, как они приведут к проблемам с отчётностью, налогами или контрагентами. Чтобы пройти аудит эффективно, обычно заранее собирают документы, проверяют уязвимые участки и распределяют, кто и за что отвечает.

Что такое аудит

Аудит — это независимая проверка бухгалтерской и финансовой отчётности компании, а также связанных с ней документов, операций и внутренних процессов. Простыми словами — это профессиональная проверка бизнеса со стороны, которая помогает понять, всё ли в порядке с цифрами, документами и рисками.

Цели и задачи аудита

Аудит компании — это не только проверка цифр, но и оценка того, насколько бизнес прозрачен, управляем и защищён от ошибок. Аудит позволяет:

  • подтвердить достоверность бухгалтерской отчётности;
  • выявить ошибки в учёте и документообороте;
  • оценить налоговые и финансовые риски;
  • провести внутренний контроль.

Аудиторский контроль не заменяет работу бухгалтерии, но показывает, где есть слабые места, например ошибки в первичке, риски по НДС и так далее. Всё это помогает бизнесу подготовиться к проверкам, например со стороны ФНС, а также найти точки роста. 

Задача аудитора не поймать компанию на ошибке, а профессионально оценить, есть ли риски и насколько отчётность отражает реальную картину.

Аудитор и бухгалтер — это два разных специалиста. Бухгалтер отвечает за ежедневную работу внутри компании, а аудитор смотрит на ситуацию со стороны. Задача аудитора — проверить, насколько текущий учёт соответствует требованиям закона и отражает реальное положение дел.

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Что такое аудиторское заключение

Аудиторское заключение — это официальный документ по итогам проверки. В нём специалист указывает, насколько достоверно составлена отчётность и есть ли существенные искажения.

Заключение может быть положительным, когда серьёзных проблем нет, либо с оговорками, если есть замечания, которые не критичны для всей отчётности. В более серьёзных случаях аудитор может дать отрицательное мнение или отказаться от него, если данных недостаточно.

Аудиторское заключение — это важный ориентир для собственника, банков, инвесторов и партнёров о реальном состоянии компании. Дополнительно компания по итогам проверки может получить рекомендации, которые являются базой для исправления проблем.

Польза для бизнеса

Проведение обязательного аудита позволяет компании соблюсти закон. Но даже если аудит не обязателен, он помогает бизнесу принимать более безопасные решения. Проверка помогает выявить финансовые риски, понять слабые места в процессах, навести порядок в документах и повысить управляемость компании.

Аудит особенно полезен перед налоговой проверкой, сменой бухгалтера, масштабированием бизнеса и продажей компании. Также проверка может потребоваться перед привлечением кредита или инвестиций.

Кто проводит аудиторскую проверку

Аудиторскую проверку проводят независимые аудиторы или аудиторские компании, которые соответствуют требованиям закона. Это не просто внешние консультанты или бухгалтеры, а специалисты, работающие по профессиональным стандартам.

Аудитор — это эксперт, который оценивает достоверность отчётности и качество учёта. Он должен быть независимым от компании, так как нельзя объективно проверять бизнес, если есть личная заинтересованность или конфликт интересов.

На работу специалиста влияют:

Соблюдение профессиональных стандартов важно, потому что заключение не субъективное мнение специалиста, а проверка по установленным правилам.

Какому бизнесу обязательно проходить аудит

Не каждая компания обязана проходить аудит. Для малого бизнеса, особенно на ранних этапах, такая проверка часто является добровольной. Но для части организаций аудит обязателен по закону.

Обязательный аудит нужен, если компания подпадает под следующие критерии:

  • выручка за прошлый год превысила 800 млн ₽;
  • активы бухгалтерского баланса на конец года превышают 400 млн ₽;
  • компания является акционерным обществом (АО);
  • организация работает в финансовом секторе;
  • компания выпускает ценные бумаги.

Также существуют отраслевые требования, делающие аудит обязательным в некоторых отраслях, например для управляющих компаний паевых фондов, застройщиков, которые привлекают деньги дольщиков, и некоторых других.

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Необходимость проведения обязательного аудита в большинстве случаев распределяется следующим образом:

БизнесНужен ли обязательный аудит
ИПНет
Малое ООО без превышения лимитовОбычно нет
ООО с крупным оборотомДа
АОДа
Банки, страховые и МФОДа

Даже если аудит не обязателен, это не значит, что он не нужен для конкретного бизнеса. Для многих компаний инициативная проверка помогает избежать проблем и наладить внутренние процессы.

Виды аудита

Необходимый для бизнеса вид аудита зависит от целей, но базово выделяют два вида:

  1. Обязательный — проводится, когда этого требует закон, и нужен прежде всего для подтверждения достоверности годовой отчётности.
  2. Инициативный — проводится по решению собственника или руководителя. Такой формат часто заказывают перед налоговой проверкой, продажей бизнеса, сменой главного бухгалтера или получением кредита.

Также существуют отдельные подвиды: налоговый аудит, внутренний, кадровый и аудит отдельных сегментов учёта. 

Что такое инициативный аудит

Инициативный аудит иногда называют добровольным, что полностью отражает суть — эта проверка проводится по желанию бизнеса или по сторонним запросам, не связанным с обязательными требованиями. Например, компании заказывают инициативный аудит перед налоговой проверкой или по запросу инвестора.

Инициативный аудит полезен бизнесу, который не подпадает под обязательный аудит, но хочет заранее понять свои риски. 

Главное отличие инициативного аудита от обязательного — цель проведения. Обязательный нужен преимущественно для соблюдения закона и оформления официального заключения. Инициативный — для интересов самого бизнеса, поэтому он более гибкий. Например, добровольно можно проверить только нужный сегмент учёта, выбрать удобные сроки и глубину анализа.

Базовые отличия обязательного и инициативного аудита:

КритерийОбязательный аудитИнициативный аудит
ОснованиеЗаконРешение бизнеса
СрокиПо отчётному периодуВ любое время
ЦельВыполнение требованийКонтроль и безопасность

Методы проведения аудита

Современные методы аудита основаны на оценке рисков — аудитор смотрит, где у бизнеса потенциально больше всего проблем, и уделяет этим зонам повышенное внимание.

В рамках аудита проводятся:

  • анализ документов;
  • выборочная проверка операций;
  • тестирование системы внутреннего контроля;
  • сверка первички и отчётности;
  • аналитические процедуры;
  • запросы контрагентам;
  • инвентаризация;
  • интервью с сотрудниками и другие процедуры.

Проверка обычно начинается с изучения компании — структуры бизнеса, системы учёта и основных финансовых потоков. Затем аудитор анализирует отчётность, выборочно проверяет документы, сопоставляет данные из разных источников и задаёт уточняющие вопросы.

Например, аудитор может сверить договор с актом, платёжным поручением и отражением операции в учёте. Также специалист может проверить, соответствует ли начисление амортизации реальному состоянию основных средств.

В методы проведения аудита входят и аналитические процедуры, например:

  • сравнение показателей за периоды;
  • поиск необычных отклонений;
  • оценка финансовой логики операций.

Комплексный подход позволяет увидеть проблемы, которые не всегда заметны при обычном просмотре документов. Аудитор может использовать эмпирические методы, а также применять методы оценки, заимствованные из бухгалтерского учёта, теории вероятности, математических методов анализа и других сфер деятельности. 

Экспертное мнение

Аудит помогает увидеть ошибки в учёте до того, как они приведут к налоговым рискам или проблемам с отчётностью. Проводить проверку нужно перед обязательным аудитом, при смене бухгалтера, росте бизнеса или подготовке к налоговой проверке. Чем тщательнее организован учёт в течение года, тем проще подготовить документы и ответить на вопросы аудитора.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает автоматизировать часть учётных задач и вовремя получать подсказки по работе с налогами и отчётностью. Это позволяет поддерживать порядок в учёте не только перед аудитом, но и в течение всего года.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как бизнесу подготовиться к аудиту

Подготовка к аудиторской проверке — ключевой этап, так как чем лучше собраны документы и организованы процессы, тем эффективнее проходит аудит. 

Хорошая подготовка включает в себя наведение порядка и нормальную организацию процессов. Для этого необходимо:

  1. Провести внутреннюю сверку по оборотно-сальдовой ведомости, остаткам по счетам, закрытию периодов и расхождениям в финансах.
  2. Собрать первичные документы — договоры, счета, акты, накладные, счета-фактуры и кадровые документы.
  3. Проверить проблемные зоны, например НДС, нематериальные активы, займы и взаимозависимые сделки.

Также необходимо заранее назначить ответственных и определить:

  1. Кто общается с аудитором.
  2. Кто собирает документы.
  3. Кто отвечает за пояснения.

В крупных компаниях за одну задачу, например сбор документов, могут отвечать сразу несколько сотрудников. Дополнительно ещё в момент подготовки желательно подготовить пояснения — аудиторы часто задают вопросы по крупным операциям, нестандартным сделкам или резким скачкам расходов.

Правильная подготовка к аудиту — это не попытка что-то скрыть или быстро устранить недочёты, а способ пройти проверку эффективнее.

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Как проходит аудиторская проверка

Аудиторская проверка обычно проходит в несколько этапов, но точный перечень действий зависит от метода проверки, целей аудита и вида бизнеса.

Предварительная оценка

Сначала аудитор знакомится с бизнесом — изучает сферу деятельности, структуру компании, основные финансовые показатели и прошлую отчётность. Это нужно, чтобы понять, где потенциально находятся основные риски.

Уже на этом этапе аудитор может запросить базовые документы, необходимые для предварительной оценки ситуации и составления плана дальнейшей работы.

Планирование

После предварительной оценки специалист составляет план проверки: 

  1. Какие участки будут анализироваться.
  2. Какие документы потребуются.
  3. В какие сроки пройдёт работа.

Как правило, аудитор знакомит представителя компании с планом проверки, чтобы получить помощь в организации и доступ к необходимой информации. Для объективной и комплексной оценки компания обычно не вправе произвольно изменять план аудитора.

Основная проверка

Аудитор изучает документы, делает выборки, проверяет логику операций, задаёт вопросы бухгалтерии и руководству. Бизнес проверяется по заранее составленному плану, и чаще всего в него входит проверка:

  • первичных документов;
  • бухгалтерского учёта;
  • налогов и расчётов;
  • активов.

В зависимости от типа бизнеса и целей аудита в проверку могут входить дополнительные этапы.

Выявление проблем

Основная проверка выявляет спорные или слабые места, например ошибки в первичных документах, неправильное отражение расходов, расхождения по расчётам с контрагентами и так далее.

Аудитор не только фиксирует ошибки, но и задаёт уточнения и запрашивает документы. Это помогает разобраться в причине проблемы, а не только выявить факт её наличия. 

Подготовка заключения

По итогам проверки компания получает аудиторское заключение и, как правило, комментарии по найденным замечаниям или полноценные рекомендации. 

В обязательном аудите рекомендации и комментарии есть не всегда даже при наличии замечаний. Проверка, которую компания проходит для соблюдения требований закона, формально заканчивается только аудиторским заключением.

Но реальная ценность аудита компании именно в рекомендациях — они помогают улучшить процессы и снизить риски на будущее. Рекомендации обычно входят в инициативный аудит и часто они более подробные, чем в обязательном. 

Сроки аудиторской проверки

Сколько длится аудиторская проверка, зависит от масштаба бизнеса. Сроки могут отличаться, но в среднем составляют:

  • Малый бизнес — от 5 до 10 рабочих дней.
  • Средний бизнес — от 2 до 4 недель.
  • Крупный бизнес — от 1 месяца и более.

Точные сроки зависят от размера компании, количества операций, качества учёта и скорости предоставления документов.  Но на срок сильнее всего влияют не объёмы работы, а подготовленность бизнеса. Если документы в порядке, сотрудники быстро отвечают на запросы, а учёт прозрачен, аудит проходит намного быстрее.

Какие ошибки находят аудиторы

На практике аудиторы чаще всего находят не катастрофические нарушения, которые бизнес мог бы заметить самостоятельно, а накопившиеся рабочие ошибки. Именно такие проблемы чаще всего ускользают от внимания. 

Типичные проблемы связаны со следующим:

  • отсутствие части необходимых первичных документов;
  • ошибки в НДС;
  • неверное признание расходов;
  • ошибки по зарплате;
  • несоответствие бухучёта и факта;
  • зависшая дебиторская задолженность;
  • неправильный учёт основных средств;
  • ошибки в амортизации;
  • проблемы с займами;
  • неоформленные сделки с взаимозависимыми лицами.

Найденные ошибки и проблемы — это главная ценность аудита. Проверка показывает риски до того, как они превратятся в доначисления, споры или убытки.

Ответственность за отсутствие обязательного аудита

Уклонение от обязательного аудита влечёт за собой штрафы за нарушение порядка раскрытия отчётности. Но главная проблема — повышает риски для бизнеса, так как невыявленные проблемы могут впоследствии повлечь за собой:

  • проблемы при сдаче бухгалтерской отчётности;
  • вопросы от налоговой;
  • риски для директора;
  • сложности с банками;
  • отказы со стороны инвесторов и контрагентов.

Обязательный аудит — это часть базовой финансовой безопасности бизнеса, которую нужно соблюдать не только ради закона, но и ради интересов компании.

Вопросы по теме

Нужен ли аудит для ИП и малого бизнеса в 2026 году?

Обязательный аудит для ИП обычно не нужен. Малому бизнесу он нужен, только если превышен доход или другие критерии, а также в случае специальных оснований, например из-за вида деятельности. 


Инициативная проверка может быть полезной для любой компании, в том числе для индивидуального предпринимателя, если требуется взглянуть на отчётность и процессы со стороны. 

Что проверяет аудитор?

Аудитор проверяет все существенные участки, которые влияют на отчётность и риски бизнеса, в частности — бухгалтерский учёт, НДС, зарплату, дебиторскую задолженность и основные средства.

Как аудит помогает перед ФНС-проверкой?

Он заранее показывает ошибки, спорные сделки и документы, а также выявляет налоговые риски, которые можно исправить до инспекции.

Какие штрафы за отсутствие обязательного аудита?

Для акционерных обществ штраф от 700 000 до 1 000 000 ₽, для других юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽ как за грубое нарушение бухгалтерского учёта или отсутствие обязательных документов. Штраф также может быть наложен отдельно на директора компании.

Зачем ИП проходить аудит добровольно?

ИП стоит провести проверку для снижения налоговых рисков, а также для выявления скрытых проблем.

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Аудит: что это, виды аудиторской проверки — Точка Банк