Ошибки в расчёте авансов, пропущенные сроки или неверно поданные уведомления могут привести к пеням и блокировке счетов. Точка Банк разберёт, кто должен платить авансы, как определить нужный режим уплаты — квартальный или ежемесячный — и как правильно рассчитать суммы. Также мы расскажем, куда перечислять деньги и как избежать типичных ошибок при работе с Единым налоговым счётом (ЕНС).
Срок уплаты авансов — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом или расчётным месяцем. Все платежи перечисляются через ЕНС — Единый налоговый счёт.
Что такое авансовые платежи по налогу на прибыль
Авансовые платежи по налогу на прибыль — это регулярные перечисления в бюджет, которые организации делают в течение календарного года в счёт будущего налога.
Налоговый период по нему составляет один год. Чтобы бюджет получал поступления равномерно, а не одной огромной суммой в конце года, НК РФ обязывает компании платить налог частями — авансами.
Согласно ст. 284 НК РФ, в 2026 году ставка по налогу на прибыль составляет 25%, из которых:
- 8% — направляется в федеральный бюджет;
- 17% — направляется в региональный бюджет.
Кто и как должен платить авансовые платежи по налогу на прибыль
По ст. 286 НК РФ авансы по налогу на прибыль платят только бизнесы, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО). Однако есть исключения. Не исчисляют и не уплачивают налог бюджетные учреждения, осуществляющие творческую деятельность:
- театры;
- музеи;
- библиотеки;
- бюджетные концертные организации.
В России существуют три способа авансовых платежей по этому налогу:
- ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей;
- ежеквартальные авансы с уплатой ежемесячных платежей;
- ежемесячные авансы, рассчитанные из фактически полученной прибыли.
Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей
Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей доступны для компаний, у которых выручка за предыдущие четыре квартала в среднем не превышала 15 млн ₽ в квартал.
Кто автоматически платит ежеквартальные авансы:
- новые организации — с момента регистрации и до тех пор, пока не наберут нужный объём выручки. Проверка лимита для них начинается с квартала, следующего за тем, в котором выручка превысила 15 млн ₽ в среднем за квартал;
- некоммерческие организации, не имеющие прибыльной деятельности, например профсоюзы, фонды и больницы;
- малые и средние предприятия (МСП), чья выручка не превышает установленного лимита.
Важно: если в каком-то отчётном периоде выручка компании в среднем превысила 15 млн ₽ за квартал, то со следующего квартала компания обязана перейти на уплату ежемесячных авансов.
Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала
Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала платят те компании, которые превышают среднюю квартальную выручку за четыре предыдущих квартала в 15 млн ₽.
Суть механизма выплат:
- в течение каждого квартала компания платит три равных ежемесячных платежа, рассчитанных исходя из данных предыдущего квартала;
- по итогам отчётного периода делает перерасчёт по факту и доплачивает разницу. Если организация переплатила, то она может уменьшить платежи следующего квартала.
Ежемесячные авансы по фактической прибыли
Компании могут сами перейти на ежемесячные авансы по фактической прибыли. Для этого необходимо подать специальное уведомление (КНД 1150103) в ФНС. Срок направления документа — до 31 декабря того года, который предшествует переходу.
Пример: вы хотите перейти на ежемесячные авансовые платежи с 2027 года. В таком случае заявление необходимо подать до 31 декабря 2026 года.
Сроки уплаты авансов
|Тип аванса
|Срок
|Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей
|Не позднее 28-го числа месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом — кварталом
|Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала
|Не позднее 28-го числа каждого месяца отчётного периода
|Ежемесячные авансы по фактической прибыли
|Не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем
Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Общая формула для всех видов авансов выглядит так:
Авансовый платёж = Налоговая база (прибыль) × Ставка налога,
где:
налоговая база — это прибыль, рассчитанная по формуле «доходы – расходы»;
основная ставка — 25%.
Для некоторых типов компаний предусмотрены налоговые льготы:
- 5% — для IT-компаний;
- 0% в льготный период — для резидентов особых экономических зон.
Однако итоговый расчёт авансовых платежей зависит от того, какой режим уплаты применяет организация.
|Тип аванса
|Формула
|Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей
|Аванс за отчётный период = (Прибыль нарастающим итогом × 25%) − Ранее начисленные авансы за текущий год
|Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала
|Ежемесячный аванс = Сумма квартального аванса за предыдущий квартал ÷ 3.
Доплата = Прибыль нарастающим итогом × 25%
|Ежемесячные авансы по фактической прибыли
|Аванс за месяц = (Прибыль нарастающим итогом × 25%) − Ранее уплаченные авансы
Куда платить авансы
Все авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются через Единый налоговый счёт (ЕНС). Это означает, что вы не платите налог напрямую на отдельные реквизиты, а перечисляете деньги на единый казначейский счёт ФНС, открытый для организации.
Важно: сама по себе уплата на ЕНС не означает, что деньги автоматически пойдут в счёт аванса по налогу на прибыль. Чтобы налоговая правильно распределила ваш платёж, нужно подать соответствующий документ:
- для квартальных авансов — налоговую декларацию по налогу на прибыль за отчётный период в свою налоговую инспекцию по месту учёта;
- для ежемесячных авансов по фактической прибыли — декларацию по итогам каждого месяца;
- для ежемесячных авансов с доплатой по итогам квартала — декларацию за квартал;
- для платежа по итогам года — годовую налоговую декларацию.