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Авансовые платежи по налогу на прибыль: расчёт, уплата и сроки

Авансовые платежи по налогу на прибыль — это обязательные регулярные перечисления в бюджет, которые организации на ОСНО делают в течение года в счёт будущего налога. Они нужны для того, чтобы поступления распределялись равномерно, а не концентрировались одной крупной суммой по итогам года.

16.06.2026
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Ошибки в расчёте авансов, пропущенные сроки или неверно поданные уведомления могут привести к пеням и блокировке счетов. Точка Банк разберёт, кто должен платить авансы, как определить нужный режим уплаты — квартальный или ежемесячный —  и как правильно рассчитать суммы. Также мы расскажем, куда перечислять деньги и как избежать типичных ошибок при работе с Единым налоговым счётом (ЕНС).

Коротко
Авансовые платежи по налогу на прибыль — это обязательные регулярные перечисления в бюджет от компаний на ОСНО. Исключением являются организации творческой деятельности, которые являются бюджетными учреждениями.
Способ уплаты аванса зависит от размера выручки. Согласно ст. 286 НК РФ, если она не превышает 15 млн ₽ в среднем за квартал на протяжении последних четырёх кварталов, применяются только ежеквартальные платежи. Если превышает — ежемесячные с доплатой по итогам квартала или по фактической прибыли.
Срок уплаты авансов — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом или расчётным месяцем. Все платежи перечисляются через ЕНС — Единый налоговый счёт.

Что такое авансовые платежи по налогу на прибыль

Авансовые платежи по налогу на прибыль — это регулярные перечисления в бюджет, которые организации делают в течение календарного года в счёт будущего налога.

Налоговый период по нему составляет один год. Чтобы бюджет получал поступления равномерно, а не одной огромной суммой в конце года, НК РФ обязывает компании платить налог частями — авансами.

Согласно ст. 284 НК РФ, в 2026 году ставка по налогу на прибыль составляет 25%, из которых:

  • 8% — направляется в федеральный бюджет;
  • 17% — направляется в региональный бюджет. 
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Кто и как должен платить авансовые платежи по налогу на прибыль

По ст. 286 НК РФ авансы по налогу на прибыль платят только бизнесы, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО). Однако есть исключения. Не исчисляют и не уплачивают налог бюджетные учреждения, осуществляющие творческую деятельность: 

  • театры;
  • музеи;
  • библиотеки;
  • бюджетные концертные организации.

В России существуют три способа авансовых платежей по этому налогу:

  • ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей;
  • ежеквартальные авансы с уплатой ежемесячных платежей;
  • ежемесячные авансы, рассчитанные из фактически полученной прибыли.

Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей

Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей доступны для компаний, у которых выручка за предыдущие четыре квартала в среднем не превышала 15 млн ₽ в квартал. 

Кто автоматически платит ежеквартальные авансы:

  • новые организации — с момента регистрации и до тех пор, пока не наберут нужный объём выручки. Проверка лимита для них начинается с квартала, следующего за тем, в котором выручка превысила 15 млн ₽ в среднем за квартал;
  • некоммерческие организации, не имеющие прибыльной деятельности, например профсоюзы, фонды и больницы;
  • малые и средние предприятия (МСП), чья выручка не превышает установленного лимита.

Важно: если в каком-то отчётном периоде выручка компании в среднем превысила 15 млн ₽ за квартал, то со следующего квартала компания обязана перейти на уплату ежемесячных авансов. 

Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала

Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала платят те компании, которые превышают среднюю квартальную выручку за четыре предыдущих квартала в 15 млн ₽. 

Суть механизма выплат:

  • в течение каждого квартала компания платит три равных ежемесячных платежа, рассчитанных исходя из данных предыдущего квартала;
  • по итогам отчётного периода делает перерасчёт по факту и доплачивает разницу. Если организация переплатила, то она может уменьшить платежи следующего квартала.

Ежемесячные авансы по фактической прибыли

Компании могут сами перейти на ежемесячные авансы по фактической прибыли. Для этого необходимо подать специальное уведомление (КНД 1150103) в ФНС. Срок направления документа — до 31 декабря того года, который предшествует переходу. 

Пример: вы хотите перейти на ежемесячные авансовые платежи с 2027 года. В таком случае заявление необходимо подать до 31 декабря 2026 года.

Сроки уплаты авансов

Тип авансаСрок
Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежейНе позднее 28-го числа месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом — кварталом
Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала Не позднее 28-го числа каждого месяца отчётного периода
Ежемесячные авансы по фактической прибылиНе позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем

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Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Общая формула для всех видов авансов выглядит так:

Авансовый платёж = Налоговая база (прибыль) × Ставка налога,

где:

налоговая база — это прибыль, рассчитанная по формуле «доходы – расходы»;

основная ставка — 25%. 

Для некоторых типов компаний предусмотрены налоговые льготы:

  • 5% — для IT-компаний;
  • 0% в льготный период — для резидентов особых экономических зон.

Однако итоговый расчёт авансовых платежей зависит от того, какой режим уплаты применяет организация.

Тип авансаФормула
Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежейАванс за отчётный период = (Прибыль нарастающим итогом × 25%) − Ранее начисленные авансы за текущий год
Ежеквартальные авансы с доплатой по итогам квартала Ежемесячный аванс = Сумма квартального аванса за предыдущий квартал ÷ 3.

Доплата = Прибыль нарастающим итогом × 25%
Ежемесячные авансы по фактической прибылиАванс за месяц = (Прибыль нарастающим итогом × 25%) − Ранее уплаченные авансы 

Экспертное мнение

Авансовые платежи по налогу на прибыль важно считать строго нарастающим итогом и регулярно сверять с данными налогового учёта. Особое внимание всегда следует уделять срокам уплаты и состоянию Единого налогового счёта (ЕНС), так как даже небольшая недоплата приводит к пеням.


Для упрощения контроля и снижения риска ошибок удобно использовать цифровые сервисы для бухгалтерии.
Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк помогает автоматически рассчитывать налоги, формировать платежи и отслеживать сроки.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Куда платить авансы

Все авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются через Единый налоговый счёт (ЕНС). Это означает, что вы не платите налог напрямую на отдельные реквизиты, а перечисляете деньги на единый казначейский счёт ФНС, открытый для организации.

Важно: сама по себе уплата на ЕНС не означает, что деньги автоматически пойдут в счёт аванса по налогу на прибыль. Чтобы налоговая правильно распределила ваш платёж, нужно подать соответствующий документ:

  • для квартальных авансов — налоговую декларацию по налогу на прибыль за отчётный период в свою налоговую инспекцию по месту учёта;
  • для ежемесячных авансов по фактической прибыли — декларацию по итогам каждого месяца;
  • для ежемесячных авансов с доплатой по итогам квартала — декларацию за квартал;
  • для платежа по итогам года — годовую налоговую декларацию.

Вопросы по теме

Как определить, должна ли организация платить авансы ежемесячно?

Организация на ОСНО обязана вносить ежемесячные авансовые платежи, если её выручка от реализации за предыдущие четыре квартала в среднем превысила 15 млн ₽ за квартал. То есть суммарно за этот период она составила более 60 млн ₽.


Как это работает на практике:


1. В конце каждого квартала вы суммируете выручку за четыре предшествующих последовательных квартала.


2. Если общая сумма превышает 60 млн ₽, то уже со следующего квартала организация обязана перейти на уплату ежемесячных авансов.


3. Если сумма составляет 60 млн ₽ или меньше, вы продолжаете платить только квартальные авансы.

Обязаны ли ИП платить авансы по налогу на прибыль?

Нет, авансы по налогу на прибыль платят только ООО на ОСНО. При этом если ИП применяет общую систему налогообложения, он перечисляет только авансовые платежи по НДФЛ.  

Как заполнить декларацию по прибыли при убытке — авансы переносятся или зачитываются?

При получении убытка по итогам отчётного периода итоговый налог на прибыль равен нулю. Авансовые платежи, которые вы успели внести в течение этого квартала, если платили ежемесячные авансы, не сгорают и не переносятся вручную. 


Поскольку налог за период нулевой, эти суммы автоматически образуют переплату на Едином налоговом счёте (ЕНС). В декларации вы просто указываете ноль к доплате. Переплата останется на вашем ЕНС и автоматически зачтётся налоговой в счёт будущих начислений. Сам убыток отражается в декларации и переносится на будущее. 


В следующих периодах, когда компания получит прибыль, вы сможете уменьшить на сумму этого убытка свою налоговую базу.


Важно: специально заполнять в декларации какие-либо строки для ручного зачёта или переноса уже уплаченных авансов не нужно. Всё происходит автоматически через сальдо ЕНС.

Можно ли отказаться от авансовых платежей?

Нет, добровольно отказаться от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль нельзя. Это прямая обязанность, установленная НК РФ для всех организаций на ОСНО.


Законно не платить авансы можно только в следующих случаях:


— если компания работает в убыток — сумма аванса в этом периоде равна нулю;


— если организация относится к льготным категориям — например, резиденты особых экономических зон, участники «Сколково» и бюджетные учреждения.

Нужно ли платить авансы при нулевой прибыли или убытке?

Если по итогам отчётного периода у вас получились убыток или нулевая прибыль, налоговая база равна нулю или отрицательна. Поэтому сумма самого аванса к уплате тоже равна нулю. Соответственно, платить авансы при нулевой прибыли или убытке не нужно.

Есть ли штрафы за просрочку авансов?

Штрафов за просрочку уплаты именно авансовых платежей не существует. При этом за каждый день начисляются пени. Согласно ст. 75 НК РФ, они рассчитываются исходя из периода просрочки:


— 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки — до 30-го дня и свыше 90-го дня;


— 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки — от 30-го до 90-го дня. 

Как учесть убытки прошлого года при расчёте авансов?

1. Из прибыли текущего отчётного периода, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, вычтите сумму непокрытого убытка прошлых лет.


2. Полученную уменьшенную налоговую базу умножьте на ставку налога 25%.


3. Из этой суммы вычтите уже уплаченные в текущем году авансы, чтобы определить сумму к доплате.


В налоговой декларации это отражается в Листе 02, в строке 110 «Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу». Никаких дополнительных заявлений или уведомлений в ФНС для этого подавать не требуется. Достаточно корректно заполнить декларацию за отчётный период.

Когда и как уведомить ФНС при переходе на ежемесячные авансы?

Уведомлять ФНС нужно только в том случае, если вы добровольно переходите на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли. 


Для этого необходимо до 31 декабря текущего года подать уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль (КНД 1150103). 


Документ необходимо направить в вашу налоговую инспекцию по месту учёта через оператора электронного документооборота (ТКС) или заказным письмом.

Можно ли зачесть переплату по НДС в авансы по прибыли?

С 2023 года в России действует Единый налоговый счёт (ЕНС). Поэтому отдельной переплаты по конкретному налогу больше не существует.


Все излишне уплаченные суммы, в том числе по НДС, формируют общее положительное сальдо на вашем ЕНС. Когда ФНС начисляет авансовые платежи по налогу на прибыль, она автоматически погашает эту задолженность за счёт единого положительного баланса. Никаких отдельных заявлений на зачёт или перевод денег из одного налога в другой подавать не требуется.

Как проверить начисления авансов в ЛК ФНС и избежать блокировки счетов?

1. Зайдите в личный кабинет юрлица и откройте раздел «Единый налоговый счёт и платежи». 


2. Изучите текущее «Сальдо ЕНС» и сверьте суммы в реестрах «Начисления» и «Объекты налогообложения», выбрав фильтр по налогу на прибыль. Там будут видны как сами авансы, так и пени, если они уже успели начислиться.


Чтобы избежать блокировки счетов, следуйте главному правилу: на дату срока уплаты аванса общее сальдо ЕНС должно быть строго положительным или нулевым и полностью покрывать сумму долга. 


Практические рекомендации:


— вовремя сдавайте декларации или подавайте уведомления, чтобы налоговая успела сформировать начисления;


— за 1–3 рабочих дня до дедлайна пополняйте ЕНС.

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