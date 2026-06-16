При получении убытка по итогам отчётного периода итоговый налог на прибыль равен нулю. Авансовые платежи, которые вы успели внести в течение этого квартала, если платили ежемесячные авансы, не сгорают и не переносятся вручную.





Поскольку налог за период нулевой, эти суммы автоматически образуют переплату на Едином налоговом счёте (ЕНС). В декларации вы просто указываете ноль к доплате. Переплата останется на вашем ЕНС и автоматически зачтётся налоговой в счёт будущих начислений. Сам убыток отражается в декларации и переносится на будущее.





В следующих периодах, когда компания получит прибыль, вы сможете уменьшить на сумму этого убытка свою налоговую базу.





Важно: специально заполнять в декларации какие-либо строки для ручного зачёта или переноса уже уплаченных авансов не нужно. Всё происходит автоматически через сальдо ЕНС.