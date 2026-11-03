Согласно ст. 76 НК РФ, налоговая может заблокировать расчётный счёт ИП или ООО в некоторых случаях:
- при наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов;
- несдаче отчётности — декларации, РСВ и 6—НДФЛ;
- отсутствии ЭДО с налоговой;
- начислении штрафа или пеней по итогу проведения налоговой проверки;
- обнаружении подозрительных операций по Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ. Например, резкие изменения в доходах организации, транзитные платежи или снятие наличных в размере более 30% от недельного оборота компании.
ФНС не имеет права заблокировать расчётный счёт при несдаче расчётов по авансовым платежам, бухгалтерской отчётности и уведомления об исчисленных суммах налога.
Как проверить блокировку счёта на сайте налоговой и через банки
|Способ проверки
|Что делать
|Проверка счёта по ИНН и БИК через сайт налоговой
|1. Зайдите в сервис «Банкинформ» от ФНС.
2. На появившемся экране нажмите на кнопку «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам».
3. Введите ИНН компании и БИК банка, в котором открыт расчётный счёт.
4. Нажмите на кнопку «Отправить запрос».
5. После получения результата от ФНС правильно расшифруйте код блокировки расчётного счёта. Он указан в Справочнике сервиса внизу страницы
|Проверка блокировки по счетам в банке
|Как правило, банк сам информирует клиента о блокировке расчётного счёта через ЛК банка в веб-версии или мобильном приложении. Также банк сообщает причину и список документов, которые необходимо представить для разблокировки
|Проверка блокировки через приставов
|Судебные приставы должны прислать решение о блокировке владельцу расчётного счёта с помощью Почты России или электронно через портал «Госуслуги»
Как разблокировать расчётный счёт и сколько это займёт времени
|Причина блокировки
|Что сделать
|Какие документы представить
|Срок разблокировки
|Задолженность по налогам и страховым взносам
|Погасите долг
|Платёжное поручение с отметкой банка об исполнении задолженности
|В течение одного рабочего дня с момента, как ФНС получит данные об оплате задолженности
|Несдача декларации, РСВ или 6-НДФЛ
|Представьте отчёт в ФНС
|Квитанция о приёме отчётности от оператора ЭДО с датой и временем получения документа
|В течение одного рабочего дня с момента представления налоговой отчётности
|Отсутствие ЭДО с налоговой
|Настройте ЭДО для работы с ФНС
|Заявление о снятии ограничений с указанием реквизитов компании и причины блокировки расчётного счёта.
Копия договора с оператором ЭДО
|В течение одного рабочего дня с момента настройки ЭДО
|Начисление штрафа или пеней по итогу проведения налоговой проверки
|Уплатите штраф и пени
|Платёжное поручение с отметкой банка об уплате штрафа или пеней
|После направления постановления в банк
Для ускорения разблокировки счёта руководителю компании или ИП необходимо:
- Авторизоваться через Госуслуги.
- Заполнить обязательные поля — ИНН, название организации или ФИО ИП, БИК банка и контактный телефон.
- Ожидать ответа — в течение 24 часов ФНС по телефону сообщит актуальный статус по счёту и дальнейший план действий.
Если налогоплательщик погасил долг или сдал отчётность, а счёт остался заблокированным, ему необходимо написать повторное обращение в ФНС. Это можно также сделать через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС». В нём нужно указать дату устранения правонарушения.
Какие операции можно проводить по заблокированному счёту
Согласно ст. 855 ГК РФ, при полной блокировке расчётного счёта банк приостанавливает все расходные операции, кроме:
- платежей по исполнительным документам — например, о взыскании алиментов и возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью;
- выплат выходных пособий и зарплат сотрудникам по решению суда или комиссии по трудовым спорам;
- платежей в бюджет — например, уплата налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Если расчётный счёт ИП или ООО заблокирован частично, он может выплачивать зарплату сотрудникам, если соблюдены два правила:
- платёжное поручение на выплату зарплаты поступило в банк раньше, чем ФНС направило поручение на списание налоговой задолженности;
- деньги должны быть строго отправлены в качестве оплаты труда.
При частичной блокировке ИП или руководитель компании может пользоваться суммой, на которую не наложено ограничение.
Что делать, если налоговая заблокировала счёт ошибочно
Если ФНС заблокировала счёт по ошибке, необходимо направить специальный запрос через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС». К нему нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие нарушения, например платёжки на ЕНС.
Если после этого налоговая снова не разблокировала счёт, руководителю ООО или ИП необходимо подать жалобу в УФНС, согласно ст. 138 НК РФ. Вышестоящее управление ФНС должно рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней с возможностью продления срока ещё на 15 дней.
Далее налогоплательщик может подать в суд на налоговый орган и запросить выплату процентов за каждый календарный день нарушения срока разблокировки, согласно п. 9.2 ст. 76 НК РФ.
Как снизить риск блокировки расчётного счёта
|Способ снижения риска блокировки счёта
|Что делать
|Контроль за отчётностью и ЕНС
|Сдавайте отчёты заранее — отправляйте декларации и расчёты за несколько рабочих дней до окончания срока представления документов в контролирующие органы.
Не забывайте сдавать нулевые декларации.
Регулярно отслеживайте сальдо ЕНС и запрашивайте у ФНС справку о состоянии единого налогового счёта — это можно сделать через ЛК ИП или ООО.
Создайте небольшой буфер на ЕНС, например держите на счёте небольшую сумму сверх текущих налогов
|Дисциплина в электронном документообороте
|Отправляйте квитанции на все электронные документы.
Настройте в системе ЭДО автоматическое напоминание о непрочитанных документах от налоговой.
Следите за почтой — иногда ФНС может направить бумажное обращение на юридический адрес
|Корректная работа с банками и финансовыми потоками
|Соблюдайте требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.
Платите налоги и зарплату с каждого расчётного счёта пропорционально его оборотам, чтобы у банка не возникало подозрений по 115-ФЗ