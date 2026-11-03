Коротко

При полной блокировке разрешены приоритетные платежи в бюджет и по исполнительным листам. При частичном ограничении можно распоряжаться средствами сверх заблокированной суммы и выплачивать зарплату.

Для разблокировки необходимо устранить причину нарушения, например погасить задолженность или сдать отчёт. После этого ФНС снимет ограничения в течение одного рабочего дня.

