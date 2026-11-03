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Блокировка расчётного счёта налоговой: как проверить и разблокировать

С блокировкой расчётного счёта часто сталкивается большинство предпринимателей. Она приостанавливает работу бизнеса и усложняет процесс выплаты зарплат сотрудникам. Точка Банк расскажет, как быстро узнать причину блокировки расчётного счёта и снять ограничения без лишних визитов в инспекцию.

03.11.2026
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Автор

Коротко
ФНС может заблокировать расчётный счёт из–за налоговых задолженностей, несвоевременной сдачи отчётности или отсутствия ЭДО. Банк же может заблокировать расчётный счёт из-за подозрительных операций по 115-ФЗ. Проверить наличие ограничений можно через сервис «Банкинформ» по ИНН и БИК банка.
При полной блокировке разрешены приоритетные платежи в бюджет и по исполнительным листам. При частичном ограничении можно распоряжаться средствами сверх заблокированной суммы и выплачивать зарплату.
Для разблокировки необходимо устранить причину нарушения, например погасить задолженность или сдать отчёт. После этого ФНС снимет ограничения в течение одного рабочего дня.

Согласно ст. 76 НК РФ, налоговая может заблокировать расчётный счёт ИП или ООО в некоторых случаях:

  • при наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов;
  • несдаче отчётности — декларации, РСВ и 6—НДФЛ;
  • отсутствии ЭДО с налоговой;
  • начислении штрафа или пеней по итогу проведения налоговой проверки;
  • обнаружении подозрительных операций по Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ. Например, резкие изменения в доходах организации, транзитные платежи или снятие наличных в размере более 30% от недельного оборота компании.  

ФНС не имеет права заблокировать расчётный счёт при несдаче расчётов по авансовым платежам, бухгалтерской отчётности и уведомления об исчисленных суммах налога. 

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Как проверить блокировку счёта на сайте налоговой и через банки

Способ проверкиЧто делать
Проверка счёта по ИНН и БИК через сайт налоговой1. Зайдите в сервис «Банкинформ» от ФНС.

2. На появившемся экране нажмите на кнопку «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам».

3. Введите ИНН компании и БИК банка, в котором открыт расчётный счёт.

4. Нажмите на кнопку «Отправить запрос».  

5. После получения результата от ФНС правильно расшифруйте код блокировки расчётного счёта. Он указан в Справочнике сервиса внизу страницы
Проверка блокировки по счетам в банкеКак правило, банк сам информирует клиента о блокировке расчётного счёта через ЛК банка в веб-версии или мобильном приложении. Также банк сообщает причину и список документов, которые необходимо представить для разблокировки
Проверка блокировки через приставовСудебные приставы должны прислать решение о блокировке владельцу расчётного счёта с помощью Почты России или электронно через портал «Госуслуги»

Экспертное мнение

Чтобы избежать блокировки расчётного счёта, регулярно проверяйте состояние единого налогового счёта (ЕНС), вовремя платите налоги и сдавайте отчётность. Даже если бизнес временно не работает, обязанность отчитываться перед налоговой сохраняется. Если счёт уже заблокировали, сначала выясните причину через сервис ФНС и устраните нарушение. После этого проверьте, сняла ли налоговая ограничения.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет контролировать налоги и сроки сдачи отчётности, чтобы снизить риск ошибок и просрочек.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как разблокировать расчётный счёт и сколько это займёт времени

Причина блокировкиЧто сделатьКакие документы представитьСрок разблокировки
Задолженность по налогам и страховым взносамПогасите долгПлатёжное поручение с отметкой банка об исполнении задолженностиВ течение одного рабочего дня с момента, как ФНС получит данные об оплате задолженности
Несдача декларации, РСВ или 6-НДФЛПредставьте отчёт в ФНСКвитанция о приёме отчётности от оператора ЭДО с датой и временем получения документаВ течение одного рабочего дня с момента представления налоговой отчётности
Отсутствие ЭДО с налоговойНастройте ЭДО для работы с ФНСЗаявление о снятии ограничений с указанием реквизитов компании и причины блокировки расчётного счёта. 
Копия договора с оператором ЭДО

В течение одного рабочего дня с момента настройки ЭДО 
Начисление штрафа или пеней по итогу проведения налоговой проверкиУплатите штраф и пени

Платёжное поручение с отметкой банка об уплате штрафа или пенейПосле направления постановления в банк

Для ускорения разблокировки счёта руководителю компании или ИП необходимо:

  2. Авторизоваться через Госуслуги.
  3. Заполнить обязательные поля — ИНН, название организации или ФИО ИП, БИК банка и контактный телефон.
  4. Ожидать ответа — в течение 24 часов ФНС по телефону сообщит актуальный статус по счёту и дальнейший план действий.

Если налогоплательщик погасил долг или сдал отчётность, а счёт остался заблокированным, ему необходимо написать повторное обращение в ФНС. Это можно также сделать через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС». В нём нужно указать дату устранения правонарушения.

Какие операции можно проводить по заблокированному счёту

Согласно ст. 855 ГК РФ, при полной блокировке расчётного счёта банк приостанавливает все расходные операции, кроме:

  • платежей по исполнительным документам — например, о взыскании алиментов и возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью;
  • выплат выходных пособий и зарплат сотрудникам по решению суда или комиссии по трудовым спорам;
  • платежей в бюджет — например, уплата налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Если расчётный счёт ИП или ООО заблокирован частично, он может выплачивать зарплату сотрудникам, если соблюдены два правила:

  • платёжное поручение на выплату зарплаты поступило в банк раньше, чем ФНС направило поручение на списание налоговой задолженности;
  • деньги должны быть строго отправлены в качестве оплаты труда. 

При частичной блокировке ИП или руководитель компании может пользоваться суммой, на которую не наложено ограничение.

ПРИМЕР
На счёте ИП находится 500 000 ₽, а заблокировано лишь 100 000 ₽. В таком случае предприниматель может тратить, переводить или снимать оставшиеся 400 000 ₽ на любые цели. Банк проведёт операции автоматически, если остаток на счёте не опустится ниже порога блокировки.

Что делать, если налоговая заблокировала счёт ошибочно

Если ФНС заблокировала счёт по ошибке, необходимо направить специальный запрос через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС». К нему нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие нарушения, например платёжки на ЕНС.

Если после этого налоговая снова не разблокировала счёт, руководителю ООО или ИП необходимо подать жалобу в УФНС, согласно ст. 138 НК РФ. Вышестоящее управление ФНС должно рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней с возможностью продления срока ещё на 15 дней. 

Далее налогоплательщик может подать в суд на налоговый орган и запросить выплату процентов за каждый календарный день нарушения срока разблокировки, согласно п. 9.2 ст. 76 НК РФ.

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Как снизить риск блокировки расчётного счёта

Способ снижения риска блокировки счётаЧто делать
Контроль за отчётностью и ЕНССдавайте отчёты заранее — отправляйте декларации и расчёты за несколько рабочих дней до окончания срока представления документов в контролирующие органы.

Не забывайте сдавать нулевые декларации.

Регулярно отслеживайте сальдо ЕНС и запрашивайте у ФНС справку о состоянии единого налогового счёта — это можно сделать через ЛК ИП или ООО.

Создайте небольшой буфер на ЕНС, например держите на счёте небольшую сумму сверх текущих налогов
Дисциплина в электронном документооборотеОтправляйте квитанции на все электронные документы.

Настройте в системе ЭДО автоматическое напоминание о непрочитанных документах от налоговой.

Следите за почтой — иногда ФНС может направить бумажное обращение на юридический адрес
Корректная работа с банками и финансовыми потокамиСоблюдайте требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

Платите налоги и зарплату с каждого расчётного счёта пропорционально его оборотам, чтобы у банка не возникало подозрений по 115-ФЗ

Вопросы по теме

Можно ли открыть новый расчётный счёт в другом банке, если налоговая уже заблокировала действующий?

Технически открыть новый счёт можно. Однако банк сообщит в ФНС об этом и направит повторное решение о блокировке. 


Единственный верный способ — устранить причину блокировки и дождаться официального снятия ограничений.

Может ли ФНС заблокировать личную банковскую карту ИП?

Индивидуальный предприниматель отвечает по налоговым долгам всем принадлежащим ему имуществом. Поэтому ФНС вправе направить требование о взыскании в банк, где открыт личный счёт или выпущена личная карта ИП. В этом случае карта будет заблокирована или с неё спишут деньги в размере суммы долга.

Можно ли получать деньги от покупателей и контрагентов на заблокированный расчётный счёт?

Поступление денег на заблокированный счёт от покупателей и контрагентов не запрещается. Однако их нельзя будет снять или потратить  до официального снятия блокировки.


Исключения: возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью, алименты, зарплата и выплата выходных пособий сотрудников, налоги и страховые взносы.

Может ли банк самостоятельно разблокировать счёт без решения налоговой?

Банк должен строго выполнять предписания ФНС. Поэтому он не имеет права самостоятельно снимать блокировку, наложенную налоговой инспекцией. 


Разблокировка счёта возможна только после получения банком официального электронного решения от ФНС о снятии ограничений.

Что делать, если сервис ФНС не показывает действующую блокировку, но банк не проводит платежи?

1. Запросите у банка точную причину и реквизиты документа, на основании которого остановлены операции.


2. Уточните источник блокировки — например, запрет на использование расчётного счёта наложила не ФНС, а банк по Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ или ФСПП.  


3. При технической ошибке банка отправьте официальную претензию.

Можно ли проверить по ИНН, заблокирован ли расчётный счёт контрагента?

Чтобы проверить, заблокирован ли расчётный счёт контрагента по ИНН, необходимо:


1. Зайти в сервис «Банкинформ» от ФНС.


2. На появившемся экране нажать на кнопку «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам».


3. Ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт его расчётный счёт.


4. Нажать на кнопку «Отправить запрос».  

Что делать, если налоговая заблокировала счета сразу в нескольких банках?

Если ФНС заблокировала счета в нескольких банках, необходимо действовать по стандартному алгоритму:


1. Устранить первопричину — например, погасить задолженность на ЕНС или сдать недостающую отчётность.


2. Дождаться автоматической разблокировки — как правило, это происходит в течение одного рабочего дня после устранения правонарушения.


Также можно ускорить процесс разблокировки расчётного счёта. Для этого необходимо:


1. Перейти в сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС» от ФНС.


2. Авторизоваться через Госуслуги.


3. Заполнить обязательные поля — ИНН, название организации или ФИО ИП, БИК банка и контактный телефон.


4. Ожидать ответа — в течение 24 часов ФНС сообщит актуальный статус по счёту и дальнейший план действий.

Может ли ФНС заблокировать счёт за несданную нулевую декларацию?

Обязанность сдать налоговую декларацию сохраняется даже при отсутствии деятельности и доходов. Если этого не сделать, ФНС имеет право заблокировать расчётный счёт через десять рабочих дней после последней даты сдачи отчёта.

Можно ли закрыть заблокированный расчётный счёт?

Закрыть заблокированный счёт можно в любой момент, подав заявление в банк. Однако, если блокировка наложена налоговой, вывести или перевести деньги на другой счёт нельзя. 


Банк расторгнет договор, но вернёт остаток средств только после того, как ФНС официально снимет ограничения.

Нужно ли лично идти в налоговую инспекцию для снятия блокировки?

В большинстве случаев блокировка счёта снимается дистанционно в течение одного рабочего дня после устранения причины.


Если автоматическая разблокировка не произошла, достаточно направить электронное обращение и приложить сканы подтверждающих документов. Это можно сделать через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС».


Личный визит в инспекцию требуется только в редких и спорных ситуациях, когда онлайн-взаимодействие не дало результата.

Что делать, если сумма блокировки больше фактической задолженности?

1. Проверьте ЕНС. Убедитесь в ЛК налогоплательщика, что задолженность действительно погашена или меньше суммы блокировки.


2. Отправьте обращение через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС», приложив платёжки и выписку по счёту. Чётко укажите, что блокировка должна быть только на сумму долга, то есть частичной.


3. Свяжитесь с банком. Уточните, не произошла ли у них техническая ошибка.


Если ошибку не исправят в течение нескольких дней, направьте жалобу в вышестоящий налоговый орган о снятии излишних ограничений.

Как узнать, какая именно налоговая инспекция приняла решение о блокировке?

Узнать номер инспекции, которая приняла решение о блокировке, можно в сервисе «Банкинформ» от ФНС. Для этого необходимо отправить запрос и дождаться ответа от налоговой. Если блокировка есть, в решении будет указан код ИФНС, которая приняла соответствующее решение.  

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