Коротко Бухгалтерскую отчётность сдают только организации. ИП освобождены от бухучёта, если ведут учёт доходов или доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законодательством, поэтому баланс и отчёт о финансовых результатах предприниматель не составляет. ООО отправляет годовую бухгалтерскую отчётность в электронном виде не позднее 31 марта. Отчёты за сотрудников — 6‑НДФЛ, расчёт по страховым взносам, персонифицированные сведения и ЕФС‑1 — одинаковы для ИП и ООО. Разница в том, что ИП без сотрудников не сдаёт их, а ООО отчитывается как минимум за директора, даже если он единственный участник без зарплаты.

Отчётность на УСН делится на налоговую, бухгалтерскую, отчётность за сотрудников и статистическую. Налоговая декларация по УСН обязательна для всех, но ООО сдают её не позднее 25 марта, а ИП не позднее 25 апреля.

Что входит в отчётность на УСН

Упрощённая система налогообложения не сводится к одной декларации. Полный состав отчётности включает несколько блоков, и у каждого свой получатель и свои сроки.

Налоговая отчётность

Декларация по УСН — основная налоговая отчётность на УСН, которую сдают раз в год в инспекцию по месту регистрации.

Плательщики НДС на УСН дополнительно сдают квартальную декларацию по НДС. В течение года по авансовым платежам подаются уведомления об исчисленных суммах — они нужны, чтобы налоговая списала деньги с ЕНС в счёт нужного платежа.

Бухгалтерская отчётность

Бухгалтерскую отчётность — баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним — ведут только организации, а индивидуальные предприниматели от неё освобождены.

Отчётность за сотрудников

Организации и ИП с сотрудниками подают в налоговую 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам и персонифицированные сведения.

Если у организации или ИП есть работники по трудовым договорам или исполнители по договорам ГПХ, вознаграждение по которым облагается страховыми взносами, в Социальный фонд России дополнительно подаётся форма ЕФС-1.

Статистическая отчётность

Малый бизнес отчитывается выборочно — перечень форм для конкретной компании или ИП проверяется по ИНН на сайте Росстата.

Другое

Отдельные отчёты появляются при нестандартных операциях. Например, декларация по НДС в качестве налогового агента при аренде государственного имущества или отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами.

Различие между отчётностью ИП и ООО на УСН

Главное различие между отчётностью ИП и ООО на УСН — бухгалтерский учёт. Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ИП вправе не вести бухучёт, если ведёт учёт доходов или доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законодательством.

На практике это значит, что индивидуальный предприниматель не составляет баланс, не применяет план счетов и не сдаёт бухгалтерскую отчётность, независимо от оборотов и количества сотрудников.

Организации ведут бухучёт с момента регистрации, даже если деятельность не началась, и раз в год сдают бухгалтерскую отчётность в налоговую.

Остальные блоки у ИП и ООО совпадают:

Декларация по УСН — единая форма, различаются только сроки сдачи.

Отчёты за сотрудников — одинаковый набор форм при наличии сотрудников.

Статистическая отчётность — по перечню Росстата.

Состав отчётности зависит от наличия трудовых и отдельных гражданско-правовых отношений, кадровых событий, начислений и выплат. Для руководителей коммерческих организаций с 2026 года действует минимальная база по взносам независимо от выплат.

Объект налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы» на перечень отчётов не влияет, различаются только порядок заполнения декларации и требования к учёту расходов.

Отчёт ИП на УСН ООО на УСН Декларация по УСН Да, не позднее 25 апреля Да, не позднее 25 марта Бухгалтерская отчётность Нет Да, не позднее 31 марта КУДиР Ведёт, сдаёт только по требованию ФНС Ведёт, сдаёт только по требованию ФНС Отчёты за сотрудников Только при наличии сотрудников Всегда, минимум за директора Статистика По запросу Росстата По запросу Росстата

Какую отчётность сдаёт ИП на УСН с сотрудниками и без них

Предприниматель без сотрудников отчитывается минимально. Обязательна только годовая декларация по УСН, которую нужно подать не позднее 25 апреля.

КУДиР предприниматель ведёт в течение года на бумаге или в электронном виде, но не сдаёт. Книгу нужно хранить и предъявлять по требованию инспекции, например при камеральной проверке декларации. За отсутствие КУДиР возможен штраф по ст. 120 НК РФ – от 10 000 ₽.

По авансовым платежам ИП подаёт уведомления об исчисленных суммах не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. В 2027 году с учётом переносов из-за выходных — 26 апреля, 26 июля и 25 октября. Без уведомления налоговая не спишет аванс с единого налогового счёта, и образуется недоимка, даже если деньги на счёте были.

ИП на УСН подаёт декларацию, даже если доходов не было. Освобождение от отчётности при отсутствии деятельности на УСН не предусмотрено.

ИП без сотрудников при этом не сдаёт 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам, персонифицированные сведения и ЕФС-1. В этом случае без какой-либо отчётности уплачиваются лишь фиксированные взносы за себя — 57 390 ₽ в 2026 году.

После найма первого сотрудника или заключения договора ГПХ с физлицом состав отчётности меняется и добавляются:

Расчёт 6-НДФЛ — ежеквартально, по удержанному с выплат налогу.

Расчёт по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально.

Персонифицированные сведения о физлицах — не позднее 25-го числа следующего месяца. За март, июнь, сентябрь и декабрь отдельную форму можно не представлять, если соответствующие сведения включены в раздел 3 своевременно сданного РСВ.

ЕФС-1 в Социальный фонд — разные разделы по разным событиям и с разной периодичностью.

Подраздел 1.1 ЕФС-1 при приёме сотрудника, увольнении, а также при заключении и расторжении договора ГПХ подаётся не позднее следующего рабочего дня после события.

По исполнителям на ГПХ сдаётся тот же комплект, что и по штатным сотрудникам, кроме сведений о стаже. Выплаты самозанятым с чеками из приложения «Мой налог» в кадровую отчётность не включаются.

Какую отчётность сдаёт ООО на УСН

Организация на УСН сдаёт декларацию не позднее 25 марта года, следующего за отчётным.

Второй обязательный блок — годовая бухгалтерская отчётность. Для малых предприятий, которые вправе вести упрощённый бухучёт, комплект сокращённый:

бухгалтерский баланс;

отчёт о финансовых результатах и пояснения.

Полный комплект с отчётом об изменениях капитала, отчётом о движении денежных средств и пояснениями обязателен для организаций, подлежащих обязательному аудиту, и для тех, кто не относится к субъектам малого предпринимательства.

В отличие от ИП, у организаций всегда есть отчётность по сотрудникам, так как всегда есть как минимум директор. Даже если он единственный участник и зарплату не получает, ООО всё равно сдаёт РСВ, персонифицированные сведения и ЕФС-1. Нулевой 6-НДФЛ при полном отсутствии выплат не подаётся, но о прекращении выплат стоит уведомить инспекцию письмом, чтобы не получить требование.

ВАЖНО С 2026 года страховые взносы за директора коммерческой организации начисляются исходя из базы не ниже МРОТ — 27 093 ₽ в месяц, даже если зарплата не платится или она меньше минимальной.

При отсутствии деятельности ООО сдаёт декларацию по УСН, бухгалтерскую отчётность и РСВ с начислениями за руководителя не менее чем с базы, равной МРОТ, если отсутствует специальное исключение.

Бухгалтерская отчётность ООО на УСН

Право на упрощённую отчётность есть у субъектов малого предпринимательства, которые не подпадают под обязательный аудит и не входят в перечень из п. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ. Показатели в балансе и в отчёте о финансовых результатах приводятся укрупнённо, по группам статей.

Пояснения составляют всегда, они входят в упрощённую отчётность наравне с балансом и отчётом о финансовых результатах. В них указывают, что отчётность подготовлена по федеральным и отраслевым стандартам, приводят сведения об учётной политике и другую существенную информацию о финансовом положении компании — это установлено ФСБУ 4/2023

Отчётность ООО на УСН сдаётся в налоговую инспекцию, откуда данные попадают в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности (ГИР БО).

Дублировать отчётность в Росстат или другие ведомства не нужно — они получают данные из реестра.

ООО подают отчётность только в электронном виде — это можно сделать через оператора ЭДО или личный кабинет на сайте ФНС с усиленной квалифицированной электронной подписью. Бумажная подача не предусмотрена даже для малых предприятий — требование электронной формы закреплено в ст. 18 Федерального закона №402-ФЗ.

Отчётность при объектах «Доходы» и «Доходы минус расходы»

Объект налогообложения не меняет перечень отчётов — различаются порядок заполнения декларации и объём подтверждающих документов.

При объекте «Доходы» заполняются разделы 1.1 и 2.1.1, а при уплате торгового сбора — 2.1.2. В декларации отражаются доходы нарастающим итогом, начисленные авансы и страховые взносы, которые уменьшают налог. ИП без сотрудников уменьшает налог на всю сумму взносов за себя, ИП с сотрудниками и ООО — не более чем на 50%.

ВАЖНО ИП вправе уменьшить налог на фиксированные взносы за себя и взнос 1%, подлежащие уплате за соответствующий период, до их фактической уплаты. Взносы за сотрудников учитываются после фактической уплаты.

При объекте «Доходы минус расходы» заполняются разделы 1.2 и 2.2. Расходы принимаются из открытого перечня ст. 346.16 НК РФ и должны быть подтверждены документами, например накладными и актами. Хранить первичные документы при этом нужно не менее пяти лет — при проверке налоговая может запросить подтверждение по расходам из КУДиР.

Плательщики НДС на УСН дополнительно сдают декларацию по НДС — ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца после квартала, только в электронном виде.

В 2026 году от НДС освобождён бизнес на УСН с доходом за 2025 год и в 2026 год не более 20 млн ₽ — освобождение действует автоматически, без заявлений и деклараций. При превышении порога применяются пониженные ставки 5 или 7% без права на вычеты либо общая ставка 22% с вычетами.

Сроки отчётности ИП и ООО на УСН в 2027 году

Общее правило: если крайний срок сдачи отчёта приходится на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день. В 2027 году на воскресенье выпадают 25 апреля и 25 июля, поэтому отчёты за I квартал и полугодие сдают в понедельник, 26-го числа.

Отчёт Кто сдаёт Срок в 2027 году Декларация по УСН за 2026 год ООО Не позднее 25 марта Декларация по УСН за 2026 год ИП Не позднее 26 апреля (перенос с воскресенья 25 апреля) Бухгалтерская отчётность за 2026 год ООО Не позднее 31 марта РСВ Работодатели За 2026 год — не позднее 25 января, далее 26 апреля, 26 июля, 25 октября 6-НДФЛ Работодатели За 2026 год — не позднее 25 февраля, далее 26 апреля, 26 июля, 25 октября Персонифицированные сведения Работодатели Ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца ЕФС-1, раздел 2 (травматизм) Работодатели Ежеквартально — 25 января, 26 апреля, 26 июля, 25 октября ЕФС-1, сведения о стаже за 2026 год Работодатели Не позднее 25 января

Сроки сдачи и сроки уплаты не совпадают. Налог по УСН за 2026 год ООО платит не позднее 29 марта 2027 года (28 марта — воскресенье), а ИП — не позднее 28 апреля 2027 года. Авансы обе категории платят не позднее 28-го числа месяца после квартала.

Нулевая отчётность на УСН

Отсутствие деятельности не освобождает от отчётности. Пока бизнес зарегистрирован и применяет УСН, обязанность отчитываться сохраняется.

ИП без доходов сдаёт нулевую декларацию по УСН в общий срок. В ней заполняется титульный лист, а в разделах с показателями ставятся прочерки. КУДиР при этом всё равно ведётся — с нулевыми записями.

У ООО даже без деятельности отчётность шире:

Нулевая декларация по УСН.

Бухгалтерская отчётность — отражаются уставный капитал и задолженность учредителей или деньги на счёте.

РСВ и персонифицированные сведения на директора — нулевыми они не будут, так как взносы за директора начисляют минимум с МРОТ, даже если зарплата не выплачивалась.

ЕФС-1 по кадровым событиям, если они были

Нулевой 6-НДФЛ не сдаётся, так как обязанность налогового агента возникает только при фактических выплатах.

Отсутствие деятельности и нулевая отчётность не отменяют фиксированные взносы ИП за себя. Пока статус ИП действует, взносы начисляются независимо от доходов и деятельности. За 2026 год это 57 390 ₽, а за 2027 год — 61 154

ВАЖНО С 26 июня 2026 года штраф по статье 119 НК РФ не назначается, если по декларации или расчёту отсутствует сумма к уплате. Но обязанность представить нулевую отчётность сохраняется.

Отчётность при закрытии ИП и ликвидации ООО на УСН

При прекращении деятельности действуют специальные сроки и требования.

Декларация при закрытии ИП

После внесения записи в ЕГРИП предприниматель сдаёт последнюю декларацию по УСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.

Если ИП закрылся в декабре 2025 года, декларация подаётся не позднее 26 января 2026 года с учётом переноса. Статус ИП при этом уже утрачен, но обязанность отчитаться за отработанный период сохраняется.

Финальные отчёты за сотрудников

При увольнении подраздел 1.1 ЕФС-1 подаётся не позднее следующего рабочего дня. РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения представляются в установленные для них отчётные либо ликвидационные сроки.

Последняя бухгалтерская отчётность ООО

При ликвидации организация составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

Последняя бухгалтерская отчётность формируется на дату, предшествующую внесению записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.

Упрощённое прекращение деятельности доступно субъектам МСП при одновременном выполнении всех условий статьи 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Процедура не требует назначения ликвидатора и составления ликвидационных балансов, но налоговые и страховые обязанности сохраняются до исключения из ЕГРЮЛ.

Утрата права на УСН, например при превышении лимита доходов, — отдельная ситуация. В этом случае декларация подаётся не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права, с кодом налогового периода 95. С 1-го числа месяца, в котором было превышение, бизнес отчитывается уже по правилам общей системы: НДС и налог на прибыль — у организаций, НДС и НДФЛ — у предпринимателей.

Ошибки в отчётности на УСН

Путаница между бухгалтерской и налоговой отчётностью — часто встречающаяся ошибка. Например, ИП пытается сдать баланс, потому что его запросили, а ООО решает, что декларации по УСН достаточно, и пропускает бухгалтерскую отчётность.

Пропуск нулевой отчётности — ещё одна частая ошибка, которая может привести к блокировке счёта, но отдельного штрафа за пропуск нулевой отчётности нет. Отчётность есть даже при отсутствии деятельности.

Другая ошибка — неполный комплект отчётов за директора. ООО без сотрудников иногда забывают про РСВ для директора и персонифицированные сведения на руководителя.

Также иногда для отчётности используют старые формы либо допускают ошибки в реквизитах. Неверный ОКТМО или код налогового периода формально не делают декларацию несданной, но вызывают расхождения на едином налоговом счёте и требования от инспекции.

Помимо этого, важно помнить, что электронная подача отчётности завершается не отправкой, а получением квитанции о приёме. Если пришло уведомление об отказе, отчёт считается несданным, и срок продолжает течь. После каждой отправки нужно дождаться подтверждения и сохранить его.

Экспертное мнение Перед сдачей отчётности советую сверять данные учёта с банковскими выписками и первичными документами. Важно проверить поступления на счета в разных банках, наличную выручку, возвраты покупателям и комиссии маркетплейсов. Пропущенные или повторно учтённые операции могут привести к ошибкам в расчёте налога. Такую сверку рекомендую проводить каждый квартал.



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Ответственность за несдачу отчётности

За нарушение сроков подачи декларации по УСН и РСВ штраф считается по ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной по этому отчёту суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, максимум 30%, минимум 1 000 ₽. Должностному лицу организации дополнительно грозит штраф 300–500 ₽ по ст. 15.5 КоАП РФ.

За нарушение сроков по декларации, РСВ или 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней налоговая вправе приостановить операции по счетам по ст. 76 НК РФ. Счёт разблокируют после сдачи отчёта, но на это уходит время, в течение которого платежи бизнеса не проводятся.

За несданную бухгалтерскую отчётность, которая размещается в ГИР БО, организацию штрафуют по ст. 19.7 КоАП РФ на 3 000–5 000 ₽, должностное лицо — на 300–500 ₽.

По отчётам за сотрудников санкции точечные:

Персонифицированные сведения — 200 ₽ по ст. 126 НК РФ и 300–500 ₽ должностному лицу.

6-НДФЛ — 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки.

Раздел 2 ЕФС-1 — от 5 до 30% от взносов на травматизм за последний квартал, минимум 1 000 ₽.

Уплата штрафа не отменяет обязанность сдать отчёт. Пока отчётность не представлена, сохраняется и риск блокировки счёта и начисления новых санкций.