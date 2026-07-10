Что такое единый налоговый счёт (ЕНС) и платёж (ЕНП)

Коротко Большинство налогов и взносов перечисляют одним платежом на ЕНС. Чтобы инспекция знала, сколько списать по каждому налогу, ИП и юрлица подают уведомление об исчисленных суммах. Когда денег на ЕНС не хватает, налоговая распределяет их в строгой очерёдности — сначала недоимка по НДФЛ, потом текущий НДФЛ, затем остальные налоги и только в конце пени и штрафы.

ЕНП — это единый налоговый платёж, то есть способ перечислить деньги в бюджет одной суммой по общим реквизитам. ЕНС — единый налоговый счёт, на который эти деньги поступают. Счёт открывает сама налоговая, предпринимателю или организации делать для этого ничего не нужно.

Что такое единый налоговый счёт (ЕНС)

ЕНС — это единый налоговый счёт. Налоговая открывает его каждому плательщику в Федеральном казначействе. Понятие ЕНС закреплено в ст. 11.3 НК РФ, а сам механизм единого счёта был введён Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ.

Счёт работает как общий баланс — на нём учитываются все начисленные налоги, взносы, пени и штрафы, а также деньги, которые поступили для их уплаты. На практике бизнес заранее зачисляет на ЕНС деньги, а когда наступает срок уплаты налога, налоговая сама списывает нужную сумму.

До появления ЕНС в 2023 году на каждый налог требовалось отдельное платёжное поручение со своим КБК, а при переплате и долге приходилось подавать заявление о зачёте.

Особенности ЕНС для ИП и ООО

Механизм единого счёта одинаковый для всех налогоплательщиков, но у предпринимателей и организаций есть свои нюансы.

ЕНС для ИП

У ИП единый счёт объединяет обязательства по бизнесу и по личным налогам физлица, например транспортный, земельный налог и налог на имущество. Любой платёж, поступивший на счёт, распределяется между всеми начислениями независимо от того, какой именно налог предприниматель хотел уплатить. Поэтому личный долг по транспортному налогу ИП может уплатить деньгами, которые вносил для обязательств бизнеса.

ИП вправе подписать уведомление усиленной неквалифицированной электронной подписью.

ЕНС для ООО

У организаций на счёте учитываются только их собственные обязательства. При этом компании подписывают уведомления усиленной квалифицированной электронной подписью.

Что такое единый налоговый платёж (ЕНП)

Единый налоговый платёж — это деньги, которые компания или ИП перечисляет на свой ЕНС по единым реквизитам без привязки к конкретному налогу, виду платежа или региону регистрации.

ЕНП — это не отдельный налог, а способ пополнения ЕНС для последующих расчётов с бюджетом.

Провести единый налоговый платёж можно в интернет-банке или через сервис на сайте ФНС. Для всех платежей используется единый КБК — он одинаков для всех плательщиков и обязательств.

Деньги на ЕНС можно вносить в любой день месяца — у ЕНП нет фиксированного срока. Главное, чтобы к дате уплаты налога на счёте хватало средств.

ВАЖНО С 1 апреля 2026 года вступили в силу уточнения правил заполнения платёжных документов. Для единого налогового платежа указывают КБК 18201061201010000510, статус плательщика — 01, ОКТМО — 0 и назначение платежа — ЕНП. Также после ФИО указывается статус — ИП, нотариус, адвокат или глава КФХ.

Чем ЕНС отличается от ЕНП

Понятия ЕНС и ЕНП часто путают, хотя на практике между ними большая разница.

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Преимущества и недостатки ЕНС

Один платёж вместо нескольких удобнее, так как не нужно заполнять отдельное платёжное поручение на каждый налог. Среди других преимуществ ЕНП также:

Общее сальдо по всем обязательствам.

Прозрачное состояние расчётов.

Излишек можно вернуть или зачесть в счёт будущих платежей.

Личный кабинет налогоплательщика позволяет следить не только за текущим состоянием единого счёта, но и за историей операций.

Пример истории операций единого налогового счёта в личном кабинете налогоплательщика

Это делает расчёты с налоговой более прозрачными, но требует от бизнеса регулярного контроля состояния ЕНС. У системы есть важная особенность: нельзя указать, какой именно налог нужно уплатить. Деньги, перечисленные на ЕНС, не привязаны к конкретному обязательству — налоговая самостоятельно распределяет их в счёт погашения налогов, сборов, страховых взносов и задолженности по установленной очерёдности.

Поэтому предпринимателям и ООО важно следить за сальдо ЕНС и вовремя пополнять счёт, чтобы избежать просрочек.

Недоимка по НДФЛ. Текущий НДФЛ. Недоимка по остальным налогам, сборам и взносам. Текущие налоги, авансовые платежи, сборы и взносы. Пени. Проценты. Штрафы.

Например, если на счёте 75 000 ₽, а у плательщика следующие обязательства:

5 000 ₽ — недоимка по НДФЛ.

70 000 ₽ — текущие налоги и взносы.

1 000 ₽ — штраф.

Сначала налоговая спишет недоимку по НДФЛ, затем текущие налоги и взносы. На штраф денег не хватит — он останется как отрицательное сальдо.

Как пополнить ЕНС и платить налоги

Чтобы заплатить налоги через ЕНС, нужно пополнить единый налоговый счёт на сумму обязательств к сроку уплаты. Независимо от вида налога базовый порядок одинаковый:

Рассчитать, сколько налогов и взносов нужно уплатить в текущем месяце. Перечислить деньги на ЕНС в любой день до наступления обязательства по налогу. Подать уведомление об исчисленных суммах по тем налогам, где это требуется. Убедиться, что к сроку уплаты сальдо положительное или нулевое.

Для пополнения можно использовать официальный инструмент ФНС России либо отправить платёж через банк. Например, в Точка Банке вы можете рассчитать налоги и перевести средства в бюджет.

Пример пополнения единого налогового счёта через Точка Банк

После наступления срока платежа налоговая сама спишет деньги в счёт нужных налогов. Пополнить счёт можно заранее, накопив средства за несколько месяцев.

ВАЖНО Налоговая может списать средства с ЕНС в счёт разных обязательств, в том числе без уведомления со стороны плательщика. Поэтому может возникнуть ситуация, когда средств на счёте не хватит даже при своевременном пополнении. Например, если предприниматель пополнил ЕНС для уплаты штрафа, а налоговая списала долг по НДФЛ.

Как платить УСН через ЕНС

Авансы по УСН перечисляют до 28-го числа месяца, следующего за кварталом, а налог за год — до 28 марта следующего года для организаций и до 28 апреля следующего года для ИП.

Срок уплаты авансов по УСН наступает ежеквартально, то есть раньше ежегодной декларации. Поэтому уведомление по ним подают до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Если уведомление не подать, ФНС может не распределить ЕНП по нужному авансовому платежу вовремя. Наличие денег на ЕНС само по себе не означает, что конкретная обязанность по платежам исполнена.

ИП на УСН могут уменьшать налог на страховые взносы за себя — это влияет на сумму пополнения ЕНС в течение года. С 2023 года для уменьшения налога достаточно, чтобы страховые взносы подлежали уплате в текущем году, фактически перечислять их к моменту уменьшения не обязательно.

Экспертное мнение На практике большинство проблем с ЕНС возникает не из-за сложных правил, а из-за пропущенных сроков или ошибок в уведомлениях. Даже если деньги уже находятся на едином налоговом счёте, без своевременно поданного уведомления налог может не списаться, а на ЕНС появятся задолженность и пени. Поэтому важно регулярно проверять состояние счёта и контролировать предстоящие платежи.



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Как оплатить патент через ЕНС

Стоимость патента тоже входит в ЕНП и платится единым платежом. Уведомление по патенту подавать не нужно, так как налоговая знает сумму из самого патента и спишет её с ЕНС в срок.

Срок зависит от длительности патента:

До 6 месяцев — до окончания действия патента.

От 6 до 12 месяцев — треть в течение 90 дней с начала, остальное до конца срока.

Если патент действует по 31 декабря, оплату переносят на 28 декабря.

Патент тоже можно уменьшить на страховые взносы. Заявление на зачёт ЕНП для уменьшения патента не подают, но нужно подать уведомление об уменьшении налога по ПСН по форме КНД 1112021.

Какие налоги и взносы учитываются на ЕНС

Через единый платёж проходит большинство обязательных платежей по Налоговому кодексу независимо от системы налогообложения:

Налог на прибыль организаций.

НДС.

НДФЛ, удержанный налоговым агентом.

Налог при УСН, ЕСХН и стоимость патента.

Страховые взносы по единому тарифу — на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Имущественные налоги — транспортный, земельный, налог на имущество.

Акцизы, водный налог, НДПИ и другие налоги.

Часть платежей через ЕНП не проходит, предприниматели перечисляют их отдельными поручениями по своим реквизитам, среди них:

Взносы на травматизм.

Госпошлина без исполнительного документа.

Административные штрафы по КоАП РФ.

НДФЛ с доходов иностранцев на патенте.

Налог на профессиональный доход, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами водных биоресурсов можно платить как через ЕНП, так и отдельной платёжкой.

Сроки уплаты налогов, взносов и сдачи отчётности

После перехода на единый счёт большинство платежей привязано к 28-му числу. Если день выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день.

Платёж Срок уплаты Авансы по УСН До 28-го числа месяца после квартала Налог по УСН за год ИП — до 28 апреля, организации — до 28 марта Страховые взносы по единому тарифу До 28-го числа следующего месяца Налог на прибыль (авансы) До 28-го числа месяца после периода НДС Тремя частями до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала Фиксированные взносы ИП за себя До 28 декабря (в 2026 году — 57 390 ₽)

НДФЛ, который удерживает работодатель, платят дважды в месяц:

С налога, удержанного с 1-е по 22-е число, — до 28-го числа текущего месяца.

С налога, удержанного с 23-го по последнее число, — до 5-го числа следующего месяца.

Налог с выплат с 23 по 31 декабря перечисляют не позднее последнего рабочего дня года.

Отчётность и уведомления преимущественно сдают поквартально до 25-го числа. Декларацию по УСН раз в год:

ИП — до 25 апреля.

Организации — до 25 марта.

Декларацию по НДС и расчёт по страховым взносам подают до 25-го числа месяца после квартала, 6-НДФЛ — ежеквартально до 25-го числа и за год до 25 февраля.

ПРИМЕР Часть платежей надо вносить в прежние сроки, они не привязаны к 28‑му числу. К таким платежам относятся дополнительный взнос ИП с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля следующего года, взносы на травматизм — до 15‑го числа каждого месяца, НДС при импорте из ЕАЭС — до 20‑го числа.

Что такое сальдо ЕНС

Сальдо ЕНС — это разница между деньгами на счёте и общей суммой обязательств, срок уплаты которых уже наступил. Сальдо показывает состояние расчётов с налоговой и бывает трёх видов.

Вид сальдо Что означает Положительное Денег на счёте больше, чем нужно. Излишек можно вернуть или зачесть в счёт будущих платежей Нулевое Уплачено ровно столько, сколько ожидала налоговая. Долгов и переплат нет Отрицательное Денег не хватает, образовалась недоимка. На неё начисляют пени, в отдельных случаях штрафы

Положительное сальдо возникает, когда плательщик внёс больше, чем требовалось, или пополнил счёт, а налог ещё не списан. При этом положительное сальдо не всегда означает переплату, иногда это временный остаток на ЕНС. Отрицательное сальдо ЕНС — признак долга, например когда не хватило денег к сроку уплаты.

Как узнать состояние ЕНС

Проверить баланс единого налогового счёта можно тремя способами:

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС — ИП или организация

Через запрос справки о наличии сальдо и состоянии расчётов у оператора ЭДО.

При личном обращении в налоговую инспекцию.

Например, чтобы проверить состояние сальдо ЕНС ИП, достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика и на главной странице изучить баланс.

Состояние ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

В 2026 году операции по счёту отражаются почти в реальном времени в течение нескольких часов, а не на следующий день. Точные дату и время, на которые актуально состояние баланса, указаны на странице с деталями.

Состояние ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Кроме справки о сальдо, можно запросить справку о принадлежности денег и акт сверки, который показывает движения по счёту за период и помогает найти расхождения с данными инспекции.

Как формируется задолженность на ЕНС

Задолженность на ЕНС — это отрицательное сальдо. Она появляется, когда обязательств к сроку уплаты больше, чем денег на счёте. Причины бывают разные:

К сроку уплаты на счёте не хватило средств.

ИП или ООО не подали уведомление об исчисленных суммах.

Ошибка в сумме или реквизитах уведомления.

Деньги ушли на более раннюю недоимку, а на текущий платёж не осталось.

На сумму недоимки начисляются пени. Для ИП — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день на весь период просрочки, а для организаций в 2026 году действует особый порядок:

Первые 30 дней — 1/300 ставки ЦБ за каждый день.

До 90-го дня включительно — 1/150 ставки ЦБ за каждый день.

С 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ за каждый день.

Основанием для появления обязательства на счёте служат декларации, уведомления, решения ФНС и судебные акты. На практике это значит, что предприниматель или организация могут сами создать долг, ошибившись в уведомлении.

Частая причина начисления пени — нехватка денег на балансе ЕНС к моменту платежа.

ПРИМЕР Предприниматель вовремя пополнил единый налоговый счёт на 27 400 ₽ для уплаты дополнительного взноса с дохода свыше 300 000 ₽. До 1 июля налоговая списала со счёта 4 200 ₽ за штраф с других обязательств ИП. На счёте осталось 23 200 ₽ — недостаточная сумма для оплаты дополнительного взноса с дохода свыше 300 000 ₽, то есть на 1 июля образуется недостача средств.



Что такое уведомление об исчисленных суммах налогов и как его подать

Уведомление об исчисленных суммах — это документ, который налогоплательщик подаёт в ФНС, чтобы инспекция распределила ЕНП по конкретным налогам, взносам и авансам. Его подают по платежам, у которых срок уплаты наступает раньше декларации или расчёта.

Уведомление обязательно по авансам УСН за 1–3 кварталы, страховым взносам за работников, НДФЛ налогового агента и авансам по имущественным налогам. По НДС и налогу на прибыль уведомление не нужно, так как декларация по ним сдаётся раньше срока уплаты.

Общий срок подачи уведомления — до 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты, но из этого правила есть исключение. По НДФЛ подают два уведомления — первое до 25-го числа по налогу с выплат с 1-го по 22-е число и до 3-го числа следующего месяца по налогу с выплат с 23-го по последнее число.

Подать уведомление можно в личном кабинете на сайте ФНС или через оператора ЭДО тем же способом, каким сдаётся отчётность. Например, для подачи уведомления об исчисленных суммах через личный кабинет налогоплательщика необходимо выбрать соответствующую функцию.

Как подать уведомление об исчисленных средствах через личный кабинет налогоплательщика

С 2026 года по НДФЛ и страховым взносам можно подать одно предварительное уведомление на несколько будущих периодов. Если фактические начисления окажутся больше, придётся сдать обычное уведомление за период, а если меньше, то разницу зачтут после сдачи РСВ и 6-НДФЛ.

ВАЖНО За опоздание с уведомлением отдельного штрафа нет, но без него налоговая не спишет налог вовремя. В этом случае возникнет недоимка, которая может стать причиной пени и штрафов, даже если деньги фактически лежали на счёте.

Как распорядиться переплатой на ЕНС

Положительным сальдо можно распорядиться двумя способами — вернуть деньги или зачесть их в счёт будущих платежей. Перед этим стоит убедиться, что сумма действительно является переплатой, а не зарезервирована под предстоящие начисления.

Как вернуть деньги с ЕНС

Возврат оформляют заявлением установленной формы КНД 1112542 через личный кабинет налогоплательщика, оператора ЭДО или при личном обращении в налоговую.

Возвращать можно только свободный остаток — это значит, что если часть денег зарезервирована под налог, срок списания которого не подошёл, доступна лишь оставшаяся сумма. Налоговая возвращает деньги на расчётный счёт плательщика.

Как зачесть переплату на ЕНС

Зачёт — это направление излишка на конкретную цель. Переплату можно оставить на ЕНС в счёт будущих налогов, которые входят в ЕНП, или зачесть в счёт платежей, которые в ЕНП не входят, с помощью заявления по форме КНД 1150057.

С 1 сентября 2026 года зачёт положительного сальдо ЕНС в счёт обязанности другого лица невозможен, если у этого лица нет соответствующей налоговой обязанности. Если зачёт произведён, заявителю эта сумма не возвращается.

Что такое зарезервированная сумма на ЕНС

Резерв — это деньги, которые налоговая заморозила на счёте под будущий платёж. Когда плательщик подаёт уведомление или налоговая знает о предстоящем начислении, она резервирует под него сумму, чтобы деньги не были использованы на другие обязательства.