Что такое КПП в реквизитах организации и где его взять

Код причины постановки на учёт (КПП) присваивается организациям при постановке на учёт в налоговом органе. Он показывает, где и по какому основанию компания зарегистрирована для налогового учёта. Точка Банк расскажет, что такое КПП, зачем он нужен в реквизитах компании, где его найти и как проверить перед оплатой или подписанием договора.

Коротко Посмотреть код можно в карточке компании, выписке из ЕГРЮЛ, документах о постановке на учёт или через официальные сервисы ФНС. У юридического лица может быть несколько КПП — один для головной компании, другой для филиала и третий для обособленного подразделения. Но у индивидуального предпринимателя этого реквизита нет. Код причины постановки на учёт присваивает налоговая инспекция организациям. Он показывает, где и по какому основанию компания стоит на налоговом учёте. КПП состоит из девяти знаков и обычно указывается в реквизитах рядом с ИНН, например ИНН/КПП 7701234567/770101001.

Что такое КПП

Код причины постановки на учёт, или КПП, — это налоговый идентификатор, который присваивают юридическим лицам при постановке на учёт в налоговой инспекции. Код есть только у организаций и государственных или муниципальных учреждений.

Форма Есть ли КПП ООО Да АО Да ПАО Да НКО, фонд, ассоциация, автономная некоммерческая организация Да Государственное или муниципальное учреждение Да Иностранная организация, поставленная на учёт в РФ Да ИП Нет Самозанятый Нет

КПП в течение существования юридического лица может изменяться. Например, если ООО зарегистрировано в Москве и сначала налоговая поставила его на учёт по месту нахождения и присвоила соответствующий код, а позже компания открывает филиал в другом регионе, юридическое лицо остаётся тем же, ИНН не меняется, но у филиала появляются свои данные о постановке на учёт.

Важно не путать КПП с банковскими данными. Он не относится к расчётному счёту, БИК или корреспондентскому счёту. Код является частью налоговых сведений компании и никак не связан с банком.

В реквизитах компании ИНН и КПП часто указывают вместе, например ИНН/КПП 7701234567/770101001. Первая часть — идентификационный номер налогоплательщика, а вторая — код причины постановки на учёт.

Почему у компании может быть несколько КПП

У юридического лица может быть только один ИНН, но при этом могут быть несколько кодов причины постановки на учёт — это нормальная ситуация. Так бывает, если организация:

Открыла филиал.

Создала обособленное подразделение.

Имеет имущество в другом регионе.

Сменила место нахождения.

Стоит на учёте по нескольким основаниям.

Относится к крупнейшим налогоплательщикам.

Ведёт деятельность через разные территориальные точки.

Например, если ООО зарегистрировано в Москве, склад находится в Казани, а филиал — в Екатеринбурге. В этом случае ИНН общий, но в документах по головному офису, складу и филиалу могут использоваться разные сведения по КПП.

Другой код причины постановки на учёт не означает, что подразделение стало отдельной компанией. Оно действует в рамках того же юридического лица — это указывает лишь на то, что налоговый учёт ведётся по разным основаниям.

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Головная компания получает код по месту своего нахождения. Филиал или обособленное подразделение — по месту учёта соответствующего подразделения.

На практике разные КПП важны при оформлении договоров, счетов и закрывающих документов. Например, если договор подписан с головной компанией, а товар отгружает подразделение, реквизиты могут отличаться.

Зачем нужен КПП

Код причины постановки на учёт помогает правильно идентифицировать организацию в документах, особенно если у компании есть филиалы, представительства или обособленные подразделения.

Код указывают в различных документах, среди которых:

Договоры и дополнительные соглашения.

Счета на оплату.

Акты, накладные и УПД.

Счета-фактуры.

Платёжные поручения.

Бухгалтерская и налоговая отчётность.

Карточка организации.

Заявка на участие в закупках.

Электронные документы.

Ошибка в этом поле может вызвать вопросы у бухгалтерии, банка, контрагента или налоговой. Например, закрывающие документы придётся исправлять, счёт-фактуру — корректировать, а платёж — уточнять.

Особенно внимательно нужно проверять КПП в реквизитах компании, если сделка проходит не через головную организацию, а через филиал или подразделение. В таких случаях один и тот же ИНН может сочетаться с разными данными о постановке на учёт.

Чем КПП отличается от ИНН

ИНН и КПП почти всегда стоят рядом, поэтому их часто воспринимают как единый реквизит. Но назначение у них разное и они могут использоваться по отдельности.

ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика. Он показывает, какое лицо стоит на налоговом учёте. КПП — код причины постановки на учёт. Он показывает, по какому основанию и в какой инспекции организация зарегистрирована для налогового учёта.

ИНН у юридического лица всегда один, даже если есть несколько филиалов, а КПП может быть несколько. Например, организация сменила юридический адрес и перешла в другую инспекцию — ИНН останется прежним, а код в реквизитах может измениться.

У разных компаний ИНН не должен совпадать — это уникальный идентификатор налогоплательщика. КПП сам по себе не является уникальным номером организации, поэтому у разных юридических лиц он может совпадать. Именно поэтому в документах реквизиты всегда проверяют только в связке — ИНН, КПП, ОГРН и наименование компании.

ПРИМЕР У индивидуальных предпринимателей нет КПП, идентифицировать контрагента в этом случае можно по ФИО, ИНН и ОГРНИП.

Как устроен код причины постановки на учёт

КПП обычно состоит из девяти знаков и имеет одинаковую структуру для всех юридических лиц.

Часть Что означает Пример Первые 4 знака Код налогового органа 7701 5–6-й знаки Причина постановки на учёт 01 Последние 3 знака Порядковый номер постановки по этой причине 001

Например, в КПП 770101001:

7701 — налоговая инспекция.

01 — причина постановки на учёт.

001 — порядковый номер.

Зная код, можно расшифровать данные об организации. Например, 7701 — код московской ИФНС № 1, 5835 — код ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы и т.д. Первые четыре цифры компаний из одного города могут различаться в зависимости от инспекции, например у компаний из Москвы первые четыре цифры могут быть не только 7701, но и 7705, 7714, 7728 и другие.

Каждый раз расшифровывать КПП не нужно — важнее понимать общий смысл, что код связан с налоговой инспекцией и основанием учёта и то, что если у компании несколько подразделений, то в разных документах могут использоваться разные значения.

Где взять реквизиты КПП для ИП

У индивидуального предпринимателя кода причины постановки на учёт нет и не может быть.

Несмотря на осуществление предпринимательской деятельности, с точки зрения закона ИП не является юридическим лицом. Человек работает как физическое лицо со статусом предпринимателя. Поэтому налоговая присваивает ему только ИНН и ОГРНИП, но не присваивает код, который получают организации.

Если в документе или другом месте требуется указать КПП для ИП, обычно используют один из вариантов:

Оставляют поле пустым.

Ставят прочерк.

Пишут «не присваивается».

Некоторые электронные формы не дают отправить документ без заполненного цифрами поля. В этом случае часто ставят нули. Но это не настоящий реквизит предпринимателя, а только требование конкретной платформы.

Где взять реквизиты КПП для организации

Найти код можно несколькими способами, но надёжнее всего использовать официальные источники или актуальную карточку организации от контрагента.

Карточка организации

В карточке организации обычно указывают все данные, которые нужны для договора и оплаты, включая сведения о постановке на учёт головной организации.

Карточка удобна, но и её стоит проверять. Компания могла сменить адрес, открыть филиал, обновить банковские данные или перейти в другую налоговую инспекцию, а старый файл с реквизитами продолжает пересылаться по почте — устареть могли не только реквизиты КПП, но и другая информация.

Выписка из ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ — это Единый государственный реестр юридических лиц. В нём содержатся официальные сведения о компаниях, включая КПП.

Проверить любую организацию можно через бесплатный сервис ФНС. Для поиска лучше использовать ИНН или ОГРН, так как по названию легко ошибиться, если у нескольких компаний похожие наименования. Для проверки откройте сервис ФНС для получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и введите ИНН, ОГРН или название компании.

В результатах поиска необходимо найти нужное юридическое лицо. КПП обычно можно увидеть прямо на странице с результатами или в выписке.

Для поиска лучше использовать ИНН или ОГРН компании — это безопаснее, так как по названию в результатах поиска могут оказаться и другие компании.

На практике у одной компании может быть несколько КПП, но в выписке из ЕГРЮЛ можно увидеть только реквизиты головной организации и сведения о филиалах или представительствах, если они есть. КПП всех обособленных подразделений в выписке может не быть — для договора или счёта лучше дополнительно запросить карточку реквизитов именно того подразделения, через которое идёт сделка.

Сервисы проверки контрагентов

Помимо выписки из ЕГРЮЛ, можно использовать сервисы для проверки бизнеса, например через Досье контрагента от Точка Банк.

Досье контрагента отображает общую информацию о компании — действует ли организация, кто руководитель, какой указан адрес, нет ли признаков ликвидации, а также позволяет получить базовые реквизиты юридического лица.

Для реквизитов лучше опираться на актуальную карточку контрагента и официальные данные ФНС, а сервисы проверки использовать как дополнительный инструмент.

Документы компании

Нужные реквизиты также могут быть в договоре, счёте, акте, накладной, УПД или счёте-фактуре, если они ранее уже были оформлены.

Но старые документы не стоит считать единственным верным источником. Например, если компания переехала, в старом счёте могут остаться прежние данные или если раньше вы работали с головным офисом, а теперь сделка идёт через филиал — нужны новые реквизиты. Поэтому документы прошлых периодов лучше сверять с актуальной карточкой компании и выпиской.

Можно ли узнать КПП по ИНН

В большинстве случаев данные о постановке организации на учёт можно найти по ИНН через специальные сервисы, такие как Досье контрагента от Точка Банк, или через выписку из ЕГРЮЛ.

Но если у компании несколько обособленных подразделений, одного головного ИНН может быть недостаточно и потребуется уточнить реквизиты у контрагента. Для этого дополнительно нужно понять, какой код относится именно к вашей сделке. Например:

Договор заключает головная компания — указывают реквизиты головной организации.

Документы оформляет филиал — нужны данные филиала.

Отгрузка идёт через обособленное подразделение — может потребоваться код этого подразделения.

Поэтому обычно недостаточно узнать КПП по ИНН, нужно разобраться, какие реквизиты нужно указать в договоре, счёте, УПД или другом документе или в платёжном поручении с учётом вашей задачи.

Экспертное мнение КПП помогает определить, по какому основанию и в какой налоговой инспекции организация состоит на учёте. На практике ошибки чаще всего возникают при работе с филиалами и обособленными подразделениями, когда бухгалтер использует реквизиты головной компании вместо подразделения. Поэтому перед оформлением договора, УПД или счёта-фактуры важно сверять актуальные данные контрагента.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк помогает хранить реквизиты организаций в одном месте, снижает риск ошибок при подготовке документов и упрощает работу с расчётами и отчётностью. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Какие реквизиты КПП указывать в документах

В документах важно указывать не просто любой код из карточки компании, а тот, который относится к конкретной сделке.

Договор

В договоре используют реквизиты той стороны, которая участвует в сделке. Если договор заключает головная организация, указывают её данные. Если документы подписывает представитель филиала или подразделения, нужно проверить полномочия подписанта и реквизиты подразделения.

Если в договоре одно значение, а в счёте другое — это не всегда ошибка. Например, если расчёты или отгрузка идут через разные подразделения. Но такое необходимо всегда отдельно отражать в договоре.

Счёт

В счёте указывают реквизиты той организации или подразделения, которое получает оплату.

Платёжное поручение

В платёжном поручении используют реквизиты, которые указаны в счёте.

Для организации заполняют ИНН и КПП, но по обычным коммерческим платежам банк в первую очередь ориентируется на расчётный счёт, БИК и получателя. Поэтому ошибка в КПП не всегда приводит к проблемам с платежом. Неверные налоговые данные могут вызвать вопросы не у банка, а у бухгалтерии или контрагента.

С бюджетными платежами строже — при оплате налогов, взносов, пеней и штрафов реквизиты плательщика нужно заполнять внимательно, так как ошибка в КПП может привести к уточнению платежа.

УПД и счёт-фактура

В УПД и счёте-фактуре реквизиты сторон особенно важны, потому что эти документы связаны с налоговым учётом и НДС.

Если продажу оформляет головная организация, указывают её данные. Если реализация идёт через обособленное подразделение, может потребоваться КПП подразделения.

Несовпадение КПП в разных документах не всегда означает ошибку. Например, договор может быть заключён с головной организацией, а отгрузку оформляет подразделение. В этом случае в документах могут быть разные значения, если это связано с реальной структурой сделки. Главное, чтобы различия были понятны, подтверждались реквизитами контрагента и не были случайной ошибкой.

Когда меняется КПП

Код может измениться, если меняется основание постановки на учёт или налоговая инспекция. Чаще всего это происходит, когда компания:

Меняет юридический адрес.

Переходит в другую ИФНС.

Открывает филиал.

Создаёт обособленное подразделение.

Закрывает подразделение.

Ставится на учёт по новому основанию.

Проходит реорганизацию.

Меняет статус налогового учёта.

При этом ИНН у юридического лица в большинстве случаев остаётся прежним, поэтому возможна ситуация: компания та же, номер налогоплательщика тот же, а КПП совершенно другой.

Код может измениться не по инициативе организации, если налоговые органы реорганизуют подразделение ФНС. Например, когда инспекцию присоединяют к другой, меняется код ИФНС, и из-за этого ФНС может принудительно заменить первые четыре знака в коде причины постановки на учёт.

После изменений КПП любой организации стоит обновить данные в шаблонах договоров, бухгалтерской программе, в банковских шаблонах и других местах, где использовались прежние реквизиты. Информацию также необходимо обновить и для постоянных контрагентов.

Частые ошибки

Ошибки с КПП появляются не из-за сложных правил, а из-за копирования старых шаблонов. Чаще всего:

Указывают старые данные после смены адреса.

Берут реквизиты головной организации вместо филиала.

Путают КПП с ОГРН, БИК или номером счёта.

Копируют реквизиты другой компании из старого договора.

Используют разные значения в договоре и закрывающих документах без объяснения.

Отдельная ошибка — требовать код причины постановки на учёт у индивидуального предпринимателя. Это ошибка, так как такого кода у ИП нет и не может быть.

Ошибка с кодом может возникнуть даже при использовании официального сервиса ФНС для проверки КПП. При поиске реквизитов по названию стоит следить за похожими названиями, например «Точка Трейд», «Точка-Трейд» и «ТД Точка Трейд» могут быть разными компаниями с разными ИНН, ОГРН и КПП.

Что делать при ошибке в КПП

Ошибку в КПП лучше исправить сразу, так как этот реквизит помогает идентифицировать организацию в платежах, договорах и закрывающих документах.

Порядок действий зависит от того, где и когда нашли неточность. Например, если договор уже подписан, то необходимо оформить дополнительное соглашение или уведомление об изменении реквизитов. Какой вариант выбрать, зависит от условий договора.

Если ошибка в счёте, то необходимо выставить новый счёт, а если неточность попала в акт, УПД или счёт-фактуру, то документ нужно исправить по правилам бухгалтерского и налогового учёта.