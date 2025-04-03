Что такое Социальный фонд России (СФР) и как он работает

СФР объединяет функции двух крупных фондов и упрощает работу как для граждан, так и для работодателей. В статье разберём, как работает фонд, какие выплаты можно получить и какую отчётность должны сдавать компании.

Что такое СФР и зачем он нужен

Социальный фонд России (расшифровка СФР) — это внебюджетная организация, возникшая в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. СФР отвечает за пенсионное и социальное страхование граждан, а также следит за тем, чтобы работодатели и граждане вовремя выплачивали пенсионные и социальные взносы.

Что означает объединение двух фондов для России

Сократился срок назначения пособий. Теперь достаточно подать заявление в одну организацию вместо двух. Раньше организации обменивались данными друг с другом, и приходилось ждать дольше.

Большинство заявлений можно подать онлайн в едином окне. Порядок назначения выплат не изменился. Они будут проходить в те же сроки, и обращаться надо будет по тем же адресам.

Официальный сайт СФР

У СФР есть официальный сайт. Он называется Электронные сервисы СФР.

Личный кабинет гражданина и страхователя доступен по прямой ссылке. Раздел «Гражданам» нужен, чтобы подать заявление на пособие, получить справки и выписки. Раздел «Страхователям» позволяет работодателям подать отчёт о страховании в электронном виде без посещения СФР.

Чтобы авторизоваться, нажмите на значок «Вход» в правой верхней части экрана. Вас перебросит на страницу с предупреждением, что авторизация происходит через Госуслуги.

После очередного нажатия на «Войти» вам понадобится ввести логин и пароль от Госуслуг, после чего вам придёт SMS с кодом для входа в личный кабинет СФР. Сайт будет запрашивать код каждый раз при входе в личный кабинет.

Функции СФР

Основные функции СФР:

— фонд назначает и выплачивает пенсии по старости, стажу, инвалидности и другие;

— перечисляет государственные пособия и выплачивает компенсации;

— выплачивает материнский капитал;

— предоставляет льготные лекарства и технические средства реабилитации;

— ведёт индивидуальный учёт в системах пенсионного и социального страхования;

— оказывает государственную социальную поддержку;

— внедряет электронные сервисы для удобства социальной поддержки граждан;

— страхует от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Услуги Социального фонда России

Социальный фонд объединил услуги, которые раньше предоставляли ПФР и ФСС.

Какие услуги предоставляет СФР:

— принимает заявления на начисление пособий и пенсий и другие документы от граждан;

— регистрирует и снимает с учёта страхователей — юридических лиц и ИП;

— позволяет получить дубликат СНИЛС;

— финансово обеспечивает работодателей, чтобы они могли предоставить сотрудникам безопасные условия и сократить травмы на работе и производственные заболевания;

— и другое.

Структура СФР

Федеральный уровень

Фондом управляют председатель и правление, в состав которого входит 35 человек. Председателя назначает и освобождает от должности Правительство РФ. Центральный аппарат фонда отвечает за организационно-техническое и документационное обеспечение его деятельности. В центральный аппарат входит 32 департамента.

Региональный уровень

Сюда относятся отделения СФР в субъектах РФ. За каждым регионом закреплено отделение СФР. Например, адрес отделения СФР для Москвы и Московской области: г. Москва, ул. Стасовой, 14, корп. 2.

Местный уровень

Сюда относятся подведомственные отделениям СФР учреждения, например реабилитационные центры. А также офисы клиентского обслуживания. Их список с адресами для городов и районов можно найти на сайте СФР, в разделе «Выберите свой регион». Выберите субъект РФ из списка.

На следующей странице вам предложат список адресов клиентских служб по вашей области.

Внутренний и внешний контроль

За внешний контроль отвечает контрольно-ревизионная комиссия фонда. Она следит за организационно-хозяйственной деятельностью фонда, его отделений и всех подведомственных ему учреждений.

За внутренний контроль бюджета отвечает председатель фонда.

Доходы и расходы Социального фонда России

Бюджет СФР не входит в федеральные и региональные бюджеты. Доходы формируются за счёт:

— обязательных страховых взносов. Их платят работодатели и предприниматели. О том, какие страховые взносы должен платить ИП, писали в статье;

— добровольных страховых взносов. Их могут платить по желанию самозанятые или люди без официального источника дохода;

— пени и штрафов;

— доходов от инвестирования. Свободные деньги фонд вкладывает в облигации, депозиты и государственные ценные бумаги;

— денег, конфискованных из-за коррупции.

Деньги из бюджета выделяют и тратят только на конкретные задачи: выплату пенсий и пособий, их доставк, деньги на льготные лекарства и так далее. Также фонд может тратить деньги на поддержание своей работы: ремонтировать здания, покупать мебель и канцелярию.

Для каждой задачи формируют отдельный бюджет. Если денег для реализации программ фонда не хватает, их берут из федерального бюджета в нужном размере. В конце года на сайте российского Социального фонда публикуют программу расхода бюджета на следующий год и на плановый период на последующие два года.

Какую отчётность сдают в СФР

Новые отчётные формы СФР

Работодатели должны сдавать в СФР единую форму отчётности ЕФС-1. Она заменила формы СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 и 4-ФСС, которые существовали до объединения фондов.

ЕФС состоит из двух разделов:

— первый включает сведения о кадровых мероприятиях, например об увольнении и приёме на работу, о переводе на другую должность, повышении, страховом стаже и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию;

— во втором — информация о взносах на страхование от травматизма и вредных условий на работе.В каждом разделе есть несколько подразделов.

Сроки подачи отчётности в Социальный фонд России

Сроки подачи отчётности для разных разделов ЕФС разные:

При приёме на работу и увольнении — не позднее следующего рабочего дня.

При переводе на другую должность — не позднее 25-го числа следующего месяца после издания приказа.

Для сведений о страховом стаже сотрудников — ежегодно не позднее 25 января.

Для сведений о взносах на накопительную пенсию — не позднее 25-го числа следующего за отчётным периодом месяца.

Для сведений о взносах на страхование от травматизма — не позднее 25-го числа следующего за отчётным периодом месяца.

Чем СФР отличается от НПФ

НПФ — это негосударственные пенсионные фонды. Они подчиняются Центральному банку. Накопительную часть пенсии можно хранить как в СФР, так и в частном фонде.

НПФ инвестирует деньги граждан и затем отдаёт им часть прибыли. СФР тоже вкладывает накопительную часть денег граждан, но только в надёжные проекты с небольшой прибылью. В НПФ прибыль может быть выше, но и риск больше.

Также НПФ может обанкротиться. В таком случае вы потеряете прибыль от инвестиций, но сохраните саму пенсию. СФР же не может обанкротиться или лишиться лицензии.

Влияние объединения ПФР и ФСС на пенсионные накопления